Kibice reprezentacji Polski w Katarze. Niezbyt liczni, ale bawią się całkiem dobrze

Kibice reprezentacji Polski, którzy wybrali się na mistrzostwa świata w Katarze mają powody do zadowolenia. Ich pobyt nad Zatoką Perską potrwa jeszcze co najmniej do poniedziałku. Dzień wcześniej, w niedzielę o g. 16 reprezentacja Polski zagra w 1/8 finału z Francją. Polacy nie będą faworytem starcia z drużyną "Trójkolorowych", ale kibice znad Wisły nie tracą nadziej. Głośnym dopingiem wspierają naszą kadrę nie tylko podczas meczów, ale także przed stadionami i na ulicach Dohy.

Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć polskich kibiców w Katarze.

Tymczasem dziś, kolejne decydujące mecze o awansie do 1/8 finału. O g. 16, wicemistrz świata, liderująca w grupie F Chorwacja zmierzy się z Belgią. Ta, póki co nie zachwyca swoją grą, zdążyła już przegrać z Marokiem 0-2 i na razie zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W drugim spotkaniu tej grupy, wicelider Maroko zagra z ostatnią w tabeli Kanadą.