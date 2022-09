Nasi siatkarze już wożą przeciwników na… taczkach w mistrzostwach świata. Zatem czekam już na finałowy rewanż za igrzyska z Francuzami!

Tak jak powinien zareagował również trener, zmieniając Olka Śliwkę, za którego wszedł Tomek Fornal i zagrał kapitalnie. Nasz szkoleniowiec umiejętnie dokonywał podwójnych zmian, które ożywiały naszą grę. Bo to Grzegorz Łomacz był głównym bohaterem tych podwójnych zmian. I w pewnym momencie zaczął się po prostu bawić z przeciwnikami, razem ze swoim klubowym kolegą Mateuszem Bieńkiem, który zaczął wozić amerykańskich środkowych jak na taczce. Nie ukrywam, że bardzo mi się to podobało. Oczywiście, przed nami kolejny mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Ćwierćfinał będzie miał oczywiście inny ciężar gatunkowy niż spotkanie w grupie, ale dochodzą mnie słuchy, że Micah Christenson raczej nie będzie w stanie wystąpić w tym spotkaniu. A nawet jeżeli zagrałby, to nie wiem, czy uraz pozwoli mu na grę na takim poziomie, do jakiego nas przyzwyczaił. Kontuzja mięśnia dwugłowego uda na pozycji rozgrywającego stanowi jednak spory problem, bo rozgrywający bardzo dużo biega. Zatem także z tego powodu Biało-Czerwoni będą faworytami kolejnej rywalizacji ze Stanami.

Zresztą, będziemy mieli z tyłu głowy te dobre akcje z meczu grupowego, a przede wszystkim – jesteśmy w innym miejscu niż w Lidze Narodów; na tyle innym, że nawet nie ma sensu porównywać naszego obecnego zespołu z tym z Bolonii. Już wtedy zresztą twierdziłem, że czas zadziała na naszą korzyść. Wówczas drużyna USA była o wiele bardziej zgrana, teraz rywale nie mają już przewagi w tym elemencie. Dodatkowo, u nas widzimy trzech i… pół zawodnika, którzy są w niesamowitej formie. Środkowi, Kuba Kochanowski i Bieniek oraz Kamil Semeniuk osiągnęli najwyższą możliwą dyspozycję. No i jest Bartek Kurek, który - kiedy trzeba - po prostu robi to, co do niego należy. Pewnie niektórym kibicom może wydawać się momentami lekko nieobecny, czasami niemrawy, ale wynika to z tego, że zaczął grać bardziej odpowiedzialnie. Bartek przestał niepotrzebnie ryzykować, a najlepszą jego wersję oglądamy wtedy, gdy jako zespół wrzucamy wyższy bieg. Wówczas nie ma już powstrzymywania ręki, tylko jest pełna moc! Widać, że dojrzał, i to gołym okiem.