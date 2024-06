Oskar Lachowicz opuszcza Legię Warszawa i przenosi się do Włoch. Ile pieniędzy otrzyma polski zespół? Redakcja

Sylwia Dabrowa

Legia Warszawa, jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce, staje przed wyzwaniem przebudowy drużyny w nadchodzącym sezonie letnim 2024. Wśród zmian, które mają wprowadzić nową jakość do zespołu, znalazła się sprzedaż młodego, obiecującego zawodnika - Oskara Lachowicza, do włoskiego klubu Spezia Calcio. Jakie korzyści finansowe przyniesie ten transfer dla "Wojskowych" i jak wpisuje się on w strategię klubu dotyczącą młodych talentów?