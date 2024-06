Polscy żołnierze bezbronni na granicy. Prawo musi zostać zmienione

Ponad 20 lat temu, w 2003 roku, podczas relacjonowania wojny w Iraku jako dziennikarz spotkałem w bazie w Babilonie nowo przybyłych tam na pierwszą misję polskich żołnierzy. Opowiadali mi, że byli w szoku, kiedy amerykańscy oficerowie powiedzieli przed wjazdem do tego kraju: Jeśli zobaczycie coś podejrzanego, strzelajcie. Później sprawdźcie, co to było. Może to być przeciwnik. Jeśli wy nie strzelicie pierwsi, to uczyni to on.