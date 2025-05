Prasówka 29.05.2025 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Wtorkowe burdy na wrocławskim Rynku to nie koniec incydentów przed finałem Ligi Konferencji. Dziś doszło do kolejnego starcia z udziałem kibiców Realu Betis i Chelsea.

Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z okresu rządów PiS, wbrew negatywnej rekomendacji jej funkcjonariusza, dał Karolowi Nawrockiemu poświadczenie bezpieczeństwa – ogłosił we wtorek rzecznik MSWiA, Jacek Dobrzyński. Do jego słów publicznie odniósł się premier, a później sam były zwierzchnik ABW Krzysztof Wacławek, który twierdzi, że eksperci agencji rekomendowali wydanie dzisiejszemu kandydatowi „poświadczeń bezpieczeństwa do najwyższych klauzul”. - Nie zaprzeczył – odpowiada Jacek Dobrzyński, odnosząc się do wspomnianej negatywnej opinii.

Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach – napisał w środę premier Donald Tusk, komentując wtorkowe interwencje policji podczas bójki kibiców hiszpańskiego Realu Betis i angielskiej Chelsea Londyn we Wrocławiu.