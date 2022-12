Problemy psychiczne dzieci i młodzieży. Psychiatra: Warto dziecka słuchać i uwierzyć, że z wielu trudnych sytuacji da się wyjść

Coraz więcej dzieci - widzę to z perspektywy 11 pracy w zawodzie psychiatry - ma nieprawidłowo rozwijającą się osobowość, to znaczy wyrobiły sobie nawyki, które z czasem zaczynają na nie działać autodestrukcyjnie.

Z jakimi problemami psychicznymi zmagają się w Polsce najczęściej dzieci i młodzież? Małe dzieci trafiają pod opiekę psychiatrów z powodu zaburzeń neurorozwojowych – najczęściej są to zaburzenia ze spektrum autyzmu albo ADHD. Czasami są to też przypadki autoagresji. Do psychiatrów trafiają też dzieci niepełnosprawne intelektualnie albo z opóźnionym rozwojem.

Czy na tle innych państw problemy psychiczne polskich dzieci i młodzieży czymś się wyróżniają? Generalnie problemy dzieci i młodzieży w Polsce są dość podobne do tych, z którymi borykają się ich rówieśnicy w innych krajach. W środowisku psychiatrów dziecięcych czasem toczą się jedynie dyskusje, czy w Polsce pewne schorzenia nie są zbyt często albo zbyt rzadko diagnozowane w porównaniu do innych państw.

Problemy psychiczne dzieci i młodzieży. "Z wielu trudnych sytuacji da się wyjść"

W leczeniu których chorób psychiatria dziecięca ma najlepszą skuteczność?

Na szereg schorzeń mamy leki. Są one mniej lub bardziej skuteczne, ale jeśli mamy leki zarejestrowane do leczenia danej jednostki chorobowej to mamy jakieś pole manewru. Natomiast w przypadku np. niektórych problemów psychologicznych albo w przypadku dzieci, które doświadczyły przemocy, leki mogą pełnić pewną funkcję wspomagającą, ale wszystkiego nie wyleczą, nie rozwiążą wszystkich problemów. Bardzo wiele chorób psychicznych ma charakter przewlekły. Stosując leki możemy sprawić, że pacjent będzie lepiej funkcjonował, ale jednak będzie on wymagał opieki psychiatrycznej przez wiele lat.