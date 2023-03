Przerażające doniesienia z Rosji. Władze próbują zastraszyć społeczeństwo. "To przypomina czasy stalinowskie"

– Z opowieści osób oskarżonych w sprawach "antywojennych" wiemy, że ludzie poddawani są różnym formom tortur: elektrowstrząsom, (męczarniom z wykorzystaniem) wody, groźbom gwałtu, duszeniu workiem, biciu, zanurzaniu głowy w toalecie. Funkcjonariusze robią to nie po to, by zdobyć dowody, ale po to, by zastraszyć ludzi i po prostu dlatego, że tacy są (pod względem charakteru). Wzrasta poziom frustracji, zwłaszcza w sferze publicznej. Wraz ze stopniowym nasileniem propagandy agresji zwiększa się też agresja struktur siłowych – zauważyła Korolenko.