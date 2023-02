Rok od wybuchu wojny. Te gwiazdy miały odwagę postawić się Putinowi. Kto zasłużył na szacunek?

Rocznica wojny na Ukrainie

W najbliższy piątek, to jest 24 lutego, przypada pierwsza rocznica rozpoczęcia wojny na Ukrainie . Wtedy właśnie w godzinach porannych wojska rosyjskie przystąpiły do ataku.

Celebryci, którzy potępili Putina

Jamala

Ukraińska piosenkarka, która wygrała Eurowizję w 2016 roku. Na swoim Instagramie zamieściła wpis, w którym jasno potępiła wojnę. "Ukraina nie chce wojny! Jesteśmy za pokojem! Jesteśmy we własnym domu". Do tego zamieściła chwytający za serce film z dziećmi.

Fedor Smolov

Stanisława Celińska

Polska aktorka postanowiła wykorzystać to, co potrafi najlepiej. Nie skupiła się na pustym negowaniu Putina czy proszeniu o zaprzestaniu wojny. Przygotowała swoją odezwę do prezydenta Rosji. "Do tego małego chłopca, co mieszka w tobie wołam: zdepcz mężnie szatana, wyzwól anioła", pisała kobieta na początku marca.