Szef wagnerowców podjął decyzję ws. wojny na Ukrainie. To pokłosie konfliktu z Szojgu

Prigożyn popadł w niełaskę u Putina

Grupa Wagnera szuka najemników. Nie tylko na Ukrainę

Jak powiadomiła agencja, w zamieszczonym w poniedziałek przez Grupę Wagnera ogłoszeniu o naborze nowych najemników pojawiła się propozycja półrocznych kontraktów na Ukrainie, a także wyjazdów na okres od 9 do 14 miesięcy do krajów afrykańskich. Osoby chętne do służby w Afryce mają być umieszczane na liście rezerwowej.