Dla Igi Świątek to będzie motywacja do cięższej pracy? "Mówi się, że porażki uczą"

Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open i odpadła z dalszej rywalizacji na kortach w Melbourne. Co przesądziło o porażce Polki?

Rybakina grała bardzo dobrze, zwłaszcza jej pierwszy serwis świetnie funkcjonował. Większość wymian wygrywała po pierwszym podaniu. Zupełnie inaczej było z pierwszym serwisem Igi, nie trafiała tak, jak jej rywalka. Niestety, przez to nie miała przewagi w gemach serwisowych. Gdy wygrywała w drugim secie 3-0, myślałam, że będzie w stanie zwiększyć swoją przewagę, że doprowadzi do wyrównania w setach i potem już pójdzie łatwiej. Okazało się, że reprezentantka Kazachstanu gra jednak bardzo szybko, dokładnie.

Iga prezentowała się zbyt nerwowo na korcie. W poprzednim spotkaniu w trzeciej rundzie kontrolowała przebieg wydarzeń. W tym meczu chciała zagrać coś innego, uderzać o wiele mocniej od Rybakiny. Okazało się, że nie tędy droga, by wygrać z taką tenisistką. Lepiej byłoby, gdyby próbowała grać bardziej z kontry i bardziej kątowo, żeby zmusić rywalkę do biegania.