Dorota Kania: Polityczne rozłamy i egzotyczne sojusze

Osiem miesięcy przed wyborami na naszej politycznej scenie robi się coraz ciekawiej.

Zaczęło się od tego, że „wspólna lista opozycji”, której pomysłodawcą był Donald Tusk, okazała się fantasmagorią. Na nic zdały się zapewnienia, że były premier głównie wrócił do Polski po to, by stworzyć koalicję, która pokona PiS przy urnach; na nic odezwy mediów sympatyzujących z Platformą Obywatelską; na nic apele podpisywane przez dziennikarzy i celebrytów różnych zawodów skupionych wokół „Gazety Wyborczej”. Rozczarowani tą sytuacją, całą winę zrzucili na Szymona Hołownię, uznając go za winnego rozłamu i zaprzepaszczenia szans na lepszy wynik wyborczy. Został on przez niedawnych sojuszników medialnych potraktowany jak zdrajca: pretensjom nie było końca, a w internecie pod jego adresem kierowano wyzwiska i groźby. Nie wiem, jak się ostatecznie sprawa planowanego sojuszu skończy - być może Szymon Hołownia ugnie się pod presją, ale jedno jest pewne - wspólna lista z PO kierowanej przez Donalda Tuska oznacza całkowite wchłonięcie partii Hołowni, czyli Polski 2050. Przykłady z przeszłości pokazują, jak lider Platformy bezceremonialnie rozprawia się z tymi, których uważa za nieprzydatnych w szeregach własnego ugrupowania, jak dzieli i rządzi miejscami na listach wyborczych. Nie byłoby zatem nic dziwnego w tym, że partia dawnego prezentera TVN zostałaby po prostu wchłonięta przez PO, a jej dawni liderzy znaleźliby się daleko poza polityką.

Autorami kolejnego politycznego zawirowania stali się politycy Konfederacji, a do awantury doszło w trakcie prawyborów. Padły mocne oskarżenia o fałszerstwa, w efekcie czego poseł Artur Dziambor został wyrzucony z ugrupowania przez sąd partyjny, a w następstwie tej decyzji odeszli Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza, tworząc koło poselskie „Wolnościowcy” . W Konfederacji został Ruch Narodowy Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka, Nowa Nadzieja (dawniej KORWiN) Sławomira Mentzena oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jest to dość egzotyczny sojusz, biorąc pod uwagę poglądy poszczególnych posłów, natomiast spoiwem jest stosunek do Ukrainy. Najbardziej jaskrawy w przypadku proputinowskiego Grzegorza Brauna, którego partia jest organizatorem akcji „Stop ukrainizacji Polski”. W naszym kraju ma ona zerowe zainteresowanie, ale jest wykorzystywana przez Kreml. Co ciekawe, jego skandaliczne prorosyjskie wystąpienia nie są kontestowane przez kolegów z ugrupowania; nie spotyka żaden ostracyzm czy chociażby partyjna nagana.

Ostatnim akordem politycznych fluktuacji był - jeszcze bardziej niż w Konfederacji - egzotyczny sojusz Porozumienia z Agrounią, której członkowie znani są głównie z publicznych awantur i kontrowersyjnych wypowiedzi. Po ogłoszeniu tej decyzji, na znak protestu z Porozumienia odeszli Jan Strzeżek, Michał Wypij i część młodych działaczy. To jednak nie zatrzymało osobliwego sojuszu - liderzy, czyli Magdalena Sroka i Michał Kołodziejczak kilka dni temu podpisali w Sejmie deklarację ideową: planują stworzenie jednej partii i wspólny start w najbliższych wyborach. W deklaracji nie ma informacji na temat stosunku do Rosji, jest natomiast zapis o konieczności „ścisłej współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej” i budowie „długoterminowych, opartych na zaufaniu relacji z wszystkimi sojusznikami”. Z kim i na czym budowa tych relacji miałaby polegać - nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że celem jest zwycięstwo wyborcze co - biorąc pod uwagę preferencje wyborcze Polaków - jest mało prawdopodobne.