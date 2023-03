Hetman: Najgorsze to oprzeć spór polityczny o postać Jana Pawła II

16 października przypada Dzień Papieski. Jest według Pana możliwe, że 15 października odbędą się wybory?

Jestem teraz w Strasburgu, ale nawet tutaj już kilka osób mnie o to pytało.

Bo ta data działa na wyobraźnię.

Przede wszystkim działa na polityczne emocje uwolnione przez reportaż wyemitowany w TVN24. Dlatego nie można wykluczyć sytuacji, że taka data zostanie wybrana - tym bardziej że mówiło się o tym dniu jeszcze przed emisją tego filmu. Ale ostateczną decyzję podejmie prezydent.

Jak to możliwe, że największe polityczne emocje wyzwala dziś Jan Paweł II? Trwa wojna na Ukrainie, mamy rekordową inflację, wartość realna płac maleje, a Polacy żyją przeszłością papieża. Czy to nie sygnał oderwania debaty publicznej od rzeczywistości?

Nie, nie uważam, żeby nasza debata była odrealniona - choć fakt, kilka tygodni temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że najważniejszy spór polityczny będzie się toczył wokół Jana Pawła II. Ale te emocje są autentyczne - z oczywistych powodów. Papież jest uważany za największego Polaka w historii naszego kraju. Jego pontyfikat jest świeżo w pamięci wielu pokoleń Polaków, którzy pamiętają czasy, kiedy zasiadał on na tronie Piotrowym. To wszystko sprawia, że dyskusja o Janie Pawle II zawładnęła całą debatą publiczną. Swoją drogą bardzo żałuję, że dzieje się to właśnie w takim kontekście.