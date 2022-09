Jak dawać sobie radę na rynku najmu mieszkań? Odpowiedź w programie 3 sposoby NA

Wojna na Ukrainie sprawiła, że do Polski przyjechało ponad dwa miliony uchodźców. Ludzi, którzy mieszkania u nas kupować nie będą, bo liczą na powrót do ojczyzny. Muszą je więc wynająć, a że kredyty w obecnych czasach biorą tylko szaleńcy to i Polacy z konieczności zaczęli masowo wynajmować mieszkania. Lokale, które miesiącami stały puste teraz nagle znalazły klientów chętnych do wynajmu. Co robić, gdy mieszkań na rynku najmu brak a chętnych wprost przeciwnie? Zwłaszcza, że rok akademicki rusza pełną parą. Cenne rady, nie tylko dla żaków, daje ekspert na rynku nieruchomości. Koniecznie zobacz program 3 Sposoby NA. Tym razem na to, jak dawać sobie radę na rynku najmu mieszkań.