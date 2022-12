Kolejne „popisy” przedstawicieli artystycznej nadzwyczajnej kasty Dorota Kania

Warto przypomnieć, że Olgierd Łukaszewicz (znany m.in. z odtwórcy jednej z głównych ról - obok Jerzego Stuhra w „Seksmisji”) był związany z partią „Wiosna” Roberta Biedronia oraz z „Nowoczesną” i bezskutecznie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego Tomasz Molina, Wikipedia

Polscy artyści, w przeciwieństwie do swoich zagranicznych kolegów, nader często komentują sytuację polityczną w naszym kraju. O ile zagraniczne gwiazdy zabierają głos podczas wyborów czy też bardzo istotnych wydarzeń publicznych, to w Polsce sytuacja jest całkowicie odmienna - praktycznie nie ma miesiąca, by aktorzy czy też reżyserzy nie zabierali głosu w ocenie sytuacji politycznej.