Na tę chorobę zmarła Anna Przybylska. Najczęstsze pytania o jeden z najbardziej agresywnych nowotworów Małgorzata Puzyr

Co wpływa na zachorowanie na raka trzustki? Czy istnieje profilaktyka nowotworu trzustki? Jak wygląda leczenia raka trzustki w Polsce? Pixabay

Nowotwór trzustki to choroba, która stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej onkologii. Problemem często jest już sama diagnoza, a także brak narzędzi do podjęcia profilaktyki wtórnej czy ograniczone możliwości terapii. Co wpływa na zachorowanie na raka trzustki, jakie są pierwsze objawy choroby oraz co w ostatnim czasie zmieniło się w leczeniu pacjentów w Polsce?