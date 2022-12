Prof. Antoni Dudek: Przyszły rok będzie jeszcze rokiem ostrego zadłużania

Panie profesorze, jaki to było rok w polskiej polityce? Jak go pan ocenia?

Jeśli chodzi o sytuację międzynarodową i położenie Polski był to najtrudniejszy rok od roku 1991, czyli puczu Janajewa i rozpadu Związku Sowieckiego. Wprawdzie wtedy byliśmy osamotnieni, nie byliśmy ani w NATO, ani w Unii Europejskiej, która jeszcze wtedy nie istniała w obecnej postaci. Natomiast z drugiej strony tamten problem rozwiązał się bardzo szybko i pomyślnie dla nas, czyli Związek Sowiecki się rozpadł w cztery miesiące po upadku sierpniowego puczu Janajewa. Przypomnę, to była próba reanimowania upadającego Związku Sowieckiego i gdyby się udała, moglibyśmy się dość szybko znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej w tym roku znaleźli się Ukraińcy. Na szczęście pucz załamał się po trzech dniach, a w grudniu 19991 r. gdy rozwiązano ZSRS scenariusz powrotu do starego porządku stał się definitywnie nieaktualny. Nie przez przypadek Putin nazwał to później największą katastrofą geopolityczną w XX wieku. Dla nas bardzo szczęśliwa była ta geopolityczna katastrofa. Po tylu latach to, co się wydarzyło w tym roku 24 lutego i w następnych dniach tworzy swoistą klamrę - epoka spokoju wokół nas po prostu się skończyła i to jest najważniejsze, co wynika z tego roku. Wszystkie inne wydarzenia są głęboko w cieniu wojny w Ukrainie, która zaczęła nas bezpośrednio dotykać.