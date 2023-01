Światowe media o porażce Świątek na Australian Open: Niespodzianka w Melbourne

Iga Świątek znokautowana przez Rybakinę

"Rybakina zaskoczyła faworytkę Świątek" – napisała hiszpańska agencja prasowa EFE.

Stacja BBC przypominając ubiegłoroczny sukces Rybakiny w Wimbledonie zaznaczyła, że później miała trudności, by nawiązać do świetnego występu w Londynie. "Ale przeciwko Świątek Kazaszka ponownie pokazała, jak dobrze sobie radzi na wielkiej scenie. Grając mocno i pewnie wygrała 6:4, 6:4" – napisano.

Agencja Associated Press zwróciła uwagę, że do tej pory australijscy organizatorzy niezbyt doceniali Rybakinę wyznaczając jej pojedynki na mniejszych arenach, a dopiero w niedzielę mogła się pokazać na korcie centralnym. "Jej gra zasługuje na uwagę, co udowodniła nokautując Świątek" – oceniono.

Magazyn "Sports Illustrated" napisał, że zawodniczka z Kazachstanu pierwszy ćwierćfinał w Melbourne wywalczyła wyrzucając z turnieju liderkę klasyfikacji tenisistek. "Rozstawiona z numerem 22. Rybakina wykorzystała swój atut w postaci serwisu i była lepsza w wymianach z głębi kortu" – skomentowano.