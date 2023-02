Adam Matysek: Górnik to marka. Z prezydent Zabrza od początku złapaliśmy "chemię"

Za Adamem Matyskiem pierwszy ligowy mecz w Ekstraklasie na stanowisku prezesa Górnika Zabrze. Debiut nieudany, bo Górnik przegrał w Częstochowie z liderem, Rakowem 0-2. Dużo stresu kosztowało pana oglądanie spotkania pod Jasną Górą w nowej roli?

Na pewno jestem niezadowolony, bo przegraliśmy, ale patrzę z optymizmem w przyszłość. Został też zatrudniony nowy dyrektor sportowy Łukasz Milik i pewne rzeczy będą dopiero nabierać nowych struktur. Wracając do samego spotkania, widać sporo mankamentów w grze naszej drużyny, szczególnie w ofensywie kreujemy za mało akcji. Bez tego nie da się wygrywać meczów. Postawa Górnika w ataku, to na ten moment największy problem zespołu. Musimy przełamać też niemoc w zdobywaniu bramek. Drużyna prezentuje się nieco lepiej w defensywie, ale też nie potrafimy się ustrzec straty bramek. Na pewno jest do wykonania sporo pracy.