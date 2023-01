Iga Świątek już raz przegrała z Rybakiną. Fibak przestrzega: To zasadzka! Zbigniew Czyż

Iga Świątek Lucas Coch / AAP

Jelena Rybakina jest na fali wznoszącej, jest groźna. Na Igę Świątek w meczu o awans do ćwierćfinału Australian Open czeka nie pułapka a wręcz zasadzka. To może być najtrudniejszy mecz dla naszej tenisistki w całym turnieju. Polka, jak zawsze jest jednak dla mnie faworytką do wygrania każdego turnieju, nie jest inaczej jest także teraz. Kibicuję naszej reprezentantce, podziwiam ją, gra znakomicie - mówi nam Wojciech Fibak przed meczem 1/8 finału AO pomiędzy Igą Świątek a reprezentantką Kazachstanu.