Prasówka 25.03.2023. Zebraliśmy najważniejsze wydarzenia z Polski z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które czytelnicy w całym kraju czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać ”?

Prasówka 25.03 z Polski: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Dorota Gardias rozebrała się do naga przed obiektywem. Wygląda jak bogini! Zobacz najnowsze prywatne zdjęcia Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Ostatnio Dorota Gardias odbyła nietypową sesją zdjęciową, a przed obiektywem zrzuciła wszystkie ciuchy i prezentowała się tak, jak ją stworzyła matka natura. Gwiazda w szczytnym celu wcieliła się w Nintu, babilońską boginię i trzeba przyznać, że wybór postaci był idealny, tak jak sylwetka pani Doroty.

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Felipe dręczą wyrzuty sumienia - dlaczego? W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38": Celia traci dziecko. Vizcaino godzi się powiedzieć Manueli coś więcej o Inocencji w zamian za 200 peset. Manuela dostaje pieniądze od Germana, ale Vizcaino nie ma na miejscu spotkania. Wcześniej zauważyła ją Cayetana i nakazała Ricie, by się jej pozbyła. Rosina wypłaca Casildzie wszystkie zaległe pensje, a Maximiliano znów gra na wyścigach. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie! Streszczenia odcinków zamieszczamy w naszej galerii. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w kwietniu wraz z "trzynastką" - ZUS podał najnowsze wyliczenia [tabele i stawki] W tym roku emeryci i osoby uprawnione do odbierania rent i emerytur otrzymają świadczenia w wyższej niż zwykle kwocie. 1 marca nastąpiła waloryzacja kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bydgoszczy udostępnił nam najnowsze wyliczenia stawek emerytur, które zostaną przekazane na konta odbiorców w kwietniu. Zwaloryzowane emerytury wypłacane będą wraz z "trzynastkami". W tabelach w galerii artykułu znajdziesz stawki emerytur, jakie trafią na konta świadczeniobiorców w kwietniu 2023 r.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Zjawiskowa Teresa Werner zachwyca urodą. Zobacz odważne zdjęcia pięknej piosenkarki Teresa Werner jest diwą śląskiej sceny muzycznej, a miliony Polaków słuchają jej przebojów. Popularna piosenkarka cały czas jest w świetnej formie, a jej zdjęcia wręcz zachwycają. 64-letnia Teresa Werner wygląda jak nastolatka. Zobacz prywatne zdjęcia pięknej piosenkarki. Tak na co dzień wygląda królowa śląskich szlagierów.

📢 Oto nowa prognoza pogody na Wielkanoc i lato 2023. Mamy długoterminowe prognozy IMGW Jaka jest prognoza pogody na Wielkanoc i lato 2023? Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Aura w ostatnim czasie jest dość zmienna i kapryśna. Sprawdziliśmy nowe prognozy pogody na Wielkanoc i pierwsze prognozy na lato 2023. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę. IMGW prognozuje, jaka będzie pogoda od marca aż do lipca 2023 roku! Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na Wielkanoc i lato 2023.

📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz kto jest na liście. 📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi.

📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku. 📢 Te rasy psów nie nadają się do mieszkania w bloku. Oto lista ras, które potrzebują więcej ruchu Pies to powinien być świadomy i przemyślany wybór. Musimy liczyć się z tym, że to będzie członek naszej rodziny przez najbliższe kilkanaście lat i w tym czasie musimy mu zapewnić dobre warunki. Mieszkając w bloku powinniśmy wybierać takie psy, które nie będą się męczyć. Zobaczcie, które rasy psów nie nadają się do bloku.

📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach! 📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Gliwice. Balcerek zniknął z mapy miasta niemal dekadę temu. Kupowali tu wszyscy! Pamiętacie? Zobaczcie archiwalne zdjęcia Chyba każdy pamięta przymierzanie spodni na kartonie w zimowe mroźne dni... Na Balcerku to była norma! W 2023 roku minie dekada od likwidacji tego uwielbianego w Gliwicach i ościennych miastach targowiska. Pamiętacie je jeszcze? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Królowe parkietu na Śląsku - MARZEC 2023. To one błyszczały w klubach! Zobacz zdjęcia Klub Energy 2000 i Pomarańcza w Katowicach cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Śląska. Działo się w marcu, oj działo. Wiele pięknych pań wyróżniało się na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Niezidentyfikowane zdjęcia Śląska. Czy ktoś rozpoznaje miejsca i osoby z fotografii? Od dziesiątek lat czekają na identyfikację Zobacz migawki, sklasyfikowane jako "niezidentyfikowane ze Śląska". Nie są znane dane osób, które widnieją na fotografiach, nie wiadomo też, gdzie znaleźć konkretne miejsca, w których zdjęcia zostały wykonane. Wiemy jedynie, że najstarsze z nich datowane są na okolice 1900 roku. Pomóż nam odzyskać tożsamość i historię tych ludzi oraz miejsc. Czekamy na każdy sygnał!

📢 Sklep widmo w Gliwicach. Kiedyś całe miasto robiło tu zakupy. Jak wygląda teraz? Przygnębiający widok Każdy gliwiczanin doskonale zna ten sklep - TESCO na Łabędzkiej. Pod koniec wakacji i przed najważniejszymi świętami pękało w szwach! Dziś pawilon stoi niemal pusty i całkiem zapomniany, a na ogromnym parkingu hula wiatr. Zostały tylko symboliczne pamiątki w postaci naklejek i nadruków. Weszliśmy do środka. Widok jest naprawdę przykry... 📢 TAJEMNICZY ŚLĄSK. Skansen Kolejowy w Pyskowicach zostanie zrównany z ziemią? W Pyskowicach stoi ponad 100-letnia parowozownia, nazywana Skansenem Kolejowym i Cmentarzyskiem Lokomotyw. Niegdyś przyciągała miłośników industrialnych i kolejowych klimatów, dzisiaj jest odwiedzana głównie przez fanów urbexu. Jeden z jej elementów - zabytkowa nastawnia bramowa - ma zostać wyburzony. Na rzecz ocalenia obiektu walczą społecznicy z projektu Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP. Co stanie się z tym miejscem?

📢 Kolej sprzedaje mieszkania w woj. śląskim! CENY są od 50 tysięcy - oferta z Katowic, Bytomia, Gliwic, Sosnowca, Ustronia... MARZEC 2023 ŚLĄSKIE. Na rynku pojawiło się wiele atrakcyjnych ofert nieruchomości należących do spółki PKP. Zebraliśmy te najciekawsze z woj. śląskiego! Ich ceny są wyjątkowo przystępne w porównaniu do wartości rynkowej. Zobaczcie je w naszej galerii, a być może znajdziecie dla siebie wymarzone mieszkanie w kuszącej cenie! Oto TOP 29 najbardziej interesujących do kupienia w takich miastach jak Jaworzno, Katowice, Wodzisław Śląski, Gliwice, Sosnowiec, Bytom, Myszków, Lubliniec, Częstochowa, Zabrze, Mysłowice, Ustroń.... i wiele innych. 📢 Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się! Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny, dzięki czemu w pomieszczeniach zagości harmonia oraz równowaga. W tym roku stawiamy więc na jeden wiodący kolor w różnych jego odcieniach, albo zestawiamy barwy jasne z ciemnymi. Bardzo popularnym rozwiązaniem, które również do tej pory cieszyło się popularnością jest utrzymanie w kuchni białej kolorystyki, która dotyczy zarówno mebli, jak też ścian, a nawet posadzki, choć ta akurat może być inna. Wystrój tego typu nadal będzie na topie, ale nie zabraknie też motywu szarego, beżowego, brązowego bądź czarnego lub granatowego. Według tegorocznych trendów, bardzo dobrze będą komponować się również kontrastowe zestawienia bieli z czernią lub ciemnym drewnem, a także czerni z jasnym drewnem albo delikatną szarością. Rozwiązań oraz kombinacji jest sporo, bowiem rok 2023 daje mnóstwo możliwości. Jeśli zaś chodzi o meble, to w dalszym ciągu będziemy zabudowywać nimi ściany aż pod sufit i pozostaną w formie zamkniętej – bez otwartych półek czy szybek w drzwiczkach. Oczywiście wyjątek stanowią meble w stylu retro, jakie cieszą się coraz większą popularnością. Do pomieszczeń kuchennych zawita też na szerszą niż do tej pory skalę styl boho, który wnosi nieco zmian w kolorystce, a także wprowadza rozmaite dodatki plecione, wyszywane oraz z motywami roślinnymi. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się!

📢 Kulinarne hity PRL - kiedyś gościły codziennie na naszych stołach, dziś popadają w niepamięć. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie smaki Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy. 📢 W Wiśle stoi opuszczony dom wczasowy. W PRL-u był oblegany przez turystów. Jaką tajemnicę skrywa Halny? Niegdyś świetnie prosperujący i luksusowy, położony blisko centrum miasta, cieszący się uznaniem turystów... Dziś Dom Wczasowy Halny w Wiśle popada w coraz większą ruinę. Zobacz archiwalne i aktualne zdjęcia. Jaka tajemnica skrywa się za upadkiem Halnego?

📢 Rzadkie monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź koniecznie, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu! 📢 Czeski film, Santos w szoku. Najlepsze MEMY po meczu Czechy - Polska Reprezentacja Polski przegrała w Pradze z Czechami 1:3 w pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw Europy. Nasi piłkarze nie byli w formie, internauci - wręcz przeciwnie. Zobaczcie najlepsze MEMY po meczu Czechy - Polska.

📢 Najlepsze memy po meczu Czechy - Polska: Szokujący początek pracy z kadrą Fernando Santosa Tego nikt się nie spodziewał. Początek pracy trenera Fernando Santosa z reprezentacją Polski zaszokował kibiców. Biało-Czerwoni już po 28 sekundach stracili pierwszą bramkę w debiucie Portugalczyka, a po 2,5 minutach meczu w Pradze przegrywali z Czechami 0:2. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Czechy - Polska. 📢 Klęska w meczu mecz Polska - Czechy. Fernando Santos zorientował się, w co wdepnął [MEMY] Wielu ekspertów mówiło o dziecinnie łatwej grupie eliminacyjnej do Mistrzostwa Europy 2024, tymczasem już w pierwszym meczu Polska dostała srogie lanie od Czech. Słynny portugalski trener Fernando Santos rozpoczął pracę z reprezentacją Biało-Czerwonych od blamażu. I pomyśleć, że po mundialu w Katarze polscy piłkarze liczyli na kilkadziesiąt milionów złotych premii. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Horoskop finansowy na kwiecień dla wszystkich. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP finansowy na kwiecień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w kwietniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 📢 Oto Danuta Martyniuk odmieniona! Żona króla disco polo wygląda jak milion dolarów! ZDJĘCIA. Jaką dietę stosowała? 24.03.2023 Danuta Martyniuk dieta. Żona Zenka Martyniuka odmieniona! Bycie osobą publiczną, a właściwie lepiej byłoby napisać żoną znanego piosenkarza, nie jest łatwe. Często wiąże się to z koniecznością mierzenia z nieprzyjemnymi komentarzami w sieci. Właśnie z tym w ostatnim czasie musiał się mierzyć Danuta Martyniuk, żona gwiazdora disco-polo.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najlepsze MEMY o wędkarzach. Sezon 2023 [25.03] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 For Nature Solutions Apator wygrał sparing z Platinum Motorem. Tak kibicowaliście żużlowcom! [zdjęcia z meczu i trybun] Sezon żużlowy rozpoczęty! Na Motoarenie odbył się pierwszy w tym roku sparing, w którym For Nature Solutions Apator pokonał Platinum Motor Lublin 51:39. W naszej galerii mamy dużo zdjęć z trybun, a także z toru.

📢 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! Oto szczegóły 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły! 📢 Oglądasz telewizję w ten sposób? Abonament RTV cię nie obowiązuje, nie musisz go płacić Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Niektóre osoby nie muszą jednak martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje całkiem długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV!

📢 Panie, kto panu tak to... zepsuł! Fuszerki i wpadki budowlane, w które ciężko uwierzyć! Wieść niesie, że są budowle, w których nie ma ani jeden usterki. Ale fuszerki budowlane zdarzają się dość często. Czasem by naprawić taką usterkę czy fuszerkę wystarczy niewiele. A jednak zdarzają się i takie wpadki budowlane, w które aż ciężko uwierzyć i słynne słowa "panie, kto panu tak to..." same cisną się na usta!

📢 Koszalin 40 lat temu. Poznajesz te miejsca? Zobacz, jak zmieniło się miasto! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80 i 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdź kolejne zdjęcia autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] 24.03.2023 Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach są zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 24.03.2023 Oto lista imion kobiet, które nie będą dobrymi żonami. Są zazdrosne, zaborcze, leniwe, często nie nadają się na matki. Przeglądając tę listę, zastanów się, które imiona są uważane za najgorsze w kontekście bycia żoną. Oczywiście należy spojrzeć na nią z przymrużeniem oka, ponieważ wiele osób uważa, że nasze imię nie powinno mieć wpływu na nasze cechy charakteru i sposób bycia.

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 Takie dania podają w polskich szpitalach, również na Opolszczyźnie. Czasem aż trudno uwierzyć! [ZDJĘCIA] Nasi czytelnicy regularnie wysyłają nam zdjęcia posiłków podawanych w szpitalach. W internecie powstały nawet specjalne strony poświęcone szpitalnemu jedzeniu. Oczywiście są szpitale, gdzie posiłki są smaczne. Jednak są i takie szpitale, gdzie ciężko jest przełknąć jedzenie ze szpitalnej kuchni.

📢 U20: Polska - Czechy. 5 tys. fanów dopingowało Biało-Czerwonych na nowym stadionie w Sosnowcu ZDJĘCIA KIBICÓW Mecz Polska - Czechy drużyn do lat 20 był pierwszym międzynarodowym spotkaniem rozegranym na nowym stadionie w Sosnowcu. Na ten pojedynek sprzedano wszystkie przygotowane bilety i na ArcelorMittal Park Biało-Czerwonych dopingowało 5 tysięcy fanów. Zobaczcie zdjęcia kibiców na meczu Polska U20 - Czechy U20.

📢 Nowe informacje ws. Marty Kubackiej. Do tego szpitala trafiła żona polskiego skoczka. To wyjątkowe miejsce Informacje o nagłej chorobie żony Dawida Kubackiego w ostatnich dniach wstrząsnęły Polską. Marta Kubacka walczy o życie w Śląskim Centrum Chorób Serca. Modlitwy o zdrowie żony skoczka płyną z całej Polski, jej profil na Instagramie został dosłownie zalany wyrazami wsparcia. "Walcz dziewczyno!!!", "Pani Marto, kibicuję Pani równie mocno, jak kibicuję Pani mężowi przez cały czas jego kariery" – piszą internauci. W sieci pojawił się też ważny apel. Zamieściła go małżonka Kamila Stocha. 📢 Tak mieszka Don Vasyl! Oto PRYWATNE ZDJĘCIA. Co za luksusy. Dom króla romskiej piosenki robi wrażenie 24.03.2023 Tak mieszka Don Vasyl. Willa króla romskiej piosenki robi wrażenie. Artysta na scenie występuje nieprzerwanie od 12. roku życia. Zobacz jak mieszka gwiazda - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Znani żegnają legendarnego dziennikarza. ZDJĘCIA 24.03.2023 Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata. 📢 TE ŁAZIENKI TO KOSZMAR lokatorów, zafundowany przez budowlańćow! Niewiarygodne, że takie fuszerki mogą się zdarzyć! Zgodzicie się, że łazienka to najważniejsza przestrzeń w domu? Dobrze urządzona jest nie tylko miejscem, gdzie się myjemy, ale też może być domowym spa, oazą spokoju i relaksu. Piękna łazienka może też podnosić wartość domu. Zajrzyjcie jednak do łazienek, w których ewidentnie poszło coś nie tak. Oto zaskakujące „łazienkowe rozwiązania” z facebookowego profilu pod nazwą Fuszerka Sp. z o.o., który pokazuje je z przymrużeniem oka. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Horoskop dzienny na piątek 24 marca 2023. Jakie niespodzianki przygotował los? Zobacz horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na piątek 24 marca 2023. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Co jest Ci dzisiaj pisane? Jakie czekają Cię niespodzianki? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przygotował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej. 📢 Piękne święto Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach. Uczniowie ślubowali w wojskowych mundurach. Było wielu znanych absolwentów. Zdjęcia Wielkie święto przeżywali uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach. W piątek, 24 marca na placu szkolnym odbyło się uroczyste Święto Szkoły, połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych, w tym klas mundurowych. Oprócz ślubowania, odbyła się także wojskowa defilada oraz występ artystyczny. Młodzież zrobiła wrażenie na przybyłych gościach, wśród których pojawił się między innymi biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Floczyk, który również jest absolwentem szkoły.

📢 Te pary są dla siebie stworzone. Znaki zodiaku, które do siebie pasują. Czy jesteście dobraną parą? Co mówi astrologia o związkach Astrologia budzi silne kontrowersje. Niektórzy wierzą w prawdomówność gwiazd, inni sceptycznie podchodzą do znaków zodiaku. Według astrologów, możemy wiele dowiedzieć się o sobie samym znając swoje miejsce w kosmosie. Czy możemy według tej myśli dobrać idealnego partnera? Sprawdźcie, które pary są dla siebie stworzone! 📢 Budowa tężni w Opolu. Największy obiekt tego typu na Opolszczyźnie jest już gotowy i robi wrażenie. Kiedy otwarcie? Tężnia razem z parkiem powstała u zbiegu ulicy Lwowskiej i Tarnopolskiej na osiedlu Malinka w Opolu. Konstrukcja ma 31 metrów długości i ponad 4 metry szerokości. Wysokość natomiast wynosi 8 metrów. Wraz z otaczającą ją pergolą ze strefami inhalacyjnymi zajmuje powierzchnię ponad 532 metrów kwadratowych.

📢 Uwaga! Nie będzie prądu w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku i okolicy. PGE Dystrybucja planuje wyłączenia energii. Sprawdź kiedy i gdzie Polska Grupa Energetyczna (PGE), która jest dostawca energii elektrycznej do odbiorców między innymi na północy Podkarpacia, zaplanowała wyłączenia prądu w Tarnobrzegu, Nisku, Stalowej Woli oraz kilku miejscowościach na terenie powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Warto wcześniej przygotować się na kilka godzin bez prądu. 📢 Tanie mieszkania od komornika w Świętokrzyskiem. Te nieruchomości idą pod młotek w marcu i kwietniu 2023 roku Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować już za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Zebraliśmy dla Państwa najnowsze oferty z województwa świętokrzyskiego. W galerii zdjęć prezentujemy licytacje mieszkań w regionie.

📢 Oto najsympatyczniejsze pary na Podkarpaciu w 2023 roku! Zobacz, kto wygrał plebiscyt ONA i ON Zobaczcie ranking regionalny prezentujący pary w Plebiscycie ONA i ON, które uzyskały najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie. To ten ranking wyłonił zdobywców głównych nagród oraz pary, które awansują do ogólnopolskiego finału i będą mieć szanse na wygranie Citroen C3 i wycieczek do Grecji. 📢 Po eksplozji niewybuchu na budowie obwodnicy Opatowa. Na miejscu działają saperzy. To 100-kilogramowa bomba lotnicza. Zobaczcie zdjęcia W czwartek 23 marca na budowie obwodnicy Opatowa doszło do eksplozji niewybuchu. W piątek od rana na miejscu zdarzenia pracował patrol saperski. Saperzy wstępnie określili co mogło eksplodować. Według ich przypuszczeń była to 100-kilogramowa bomba lotnicza z okresu II wojny światowej! Wojskowi zabezpieczają fragment pocisku, który w czwartek eksplodował oraz sprawdzają teren budowy drogi upewniając się, czy w ziemi nie znajdują się inne niewybuchy.

📢 Licytacje Agencji Mienia Wojskowego. Sprawdź, co sprzedaje armia. Co i za ile można kupić w okazyjnej cenie [24.03.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą instrumenty muzyczne, a nawet drewno opałowe i... prosektoria. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Najnowsze przetargi od wojska na marzec 2023. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje wojskowe pojazdy t.j. ciężarówki, osobówki i przyczepy Najnowsze przetargi od wojska na marzec 2023. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg, który odbędzie się na początku kwietnia 2023. W okazyjnej cenie można nabyć z demobilu - pojazdy wojskowe, motorówki i sprzęt warsztatowy. Wojsko już ich nie potrzebuje i to wszystko jest do kupienia w naprawdę atrakcyjnej cenie. Zobaczcie najnowsze przetargi od wojska polskiego.

📢 Na Starym Rynku w Poznaniu kładą kamienne płyty. Mieszkańcy oburzeni. "Kolejny projekt, który spotyka się z krytyką"" Trwa remont Starego Rynku w Poznaniu. Zaczęto już układać jasne płyty, ale mieszkańcom nie podoba się wprowadzane rozwiązanie. "To jakiś absurd! Co to ma być? Wszystko ma być zalane betonem?" - pytają poznaniacy. A jakie zdanie w tej kwestii mają miejscy radni? 📢 Kuchenne rewolucje we Wrocławiu. Jak wygląda restauracja Margaret po wizycie Magdy Gessler? [ZDJĘCIA] Odwiedziliście już wrocławską restaurację "Margaret" przy ul. Krakowskiej? Niedawno Magda Gessler przeprowadziła tam swoje rewolucje. Jak właściciele i pracownicy restauracji wspominają program? Odcinek z "Margaret" ma premierę w czwartek (23 marca). 📢 Najtańszy sklep w Polsce. Lider zestawienia ma zdecydowanie najlepsze ceny [RANKING] Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego w lutym 2023 r. wyniosła 285,46 zł. Co wzięto pod uwagę? 40 produktów z dziesięciu różnych kategorii. Szczegóły poniżej. Z kolei po kliknięciu w zdjęcie przejdziesz do rankingu. Na ostatnim slajdzie zwycięzca, czyli najtańszy sklep w Polsce w marcu 2023.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 24.03.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 24.03.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Dawid Kubacki i jego góralskie królestwo. Wybudował piękny dom w Szaflarach, tu mieszka z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 24.03.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z tych marek samochodów śmieją się internauci. Najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 24.03.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Beka z naszych szefów. Tak Polacy żartują ze swoich pracodawców. Memy o pracy, wyzysku i niskich pensjach. 24. 03. 2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach.

📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu 24, 25 i 26 marca. Sprawdź, gdzie warto się wybrać! W nadchodzący weekend na Podkarpaciu odbędzie się sporo ciekawych koncertów oraz wydarzeń kulturalnych. Specjalnie dla was stworzyliśmy przegląd różnych wydarzeń, nie tylko muzycznych. Szczegóły w galerii! 📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach. 📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. TOP 20 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci 24.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl.

📢 Eksplozja niewybuchu na budowie obwodnicy Opatowa, przy drodze krajowej numer 9 w Okalinie! Ranny mężczyzna. Zobacz zdjęcia Do eksplozji niewybuchu doszło w czwartkowe popołudnie, 23 marca na placu budowy obwodnicy Opatowa, w ciągu drogi krajowej numer 9 w Okalinie – Kolonii. Wybuch nastąpił około 100 metrów od stacji paliw, poszkodowany został mężczyzna. Eksplozja była tak silna, że poważnie uszkodzony został potężny ciągnik. Z użytkowania wyłączono tez pobliską stację paliw. Poznajcie szczegóły. 📢 W Stalowej Woli nie brakuje pięknych kobiet. Niektóre z nich błyszczą na Instagramie. Zobacz najnowsze zdjęcia Te dziewczyny zachwycają urodą! Na Instagramie nie brakuje zdjęć pięknych kobiet ze Stalowej Woli - tych młodszych i tych nieco starszych. Która ma szanse zostać celebrytką? Przejdźcie do galerii i zobaczcie piękne dziewczyny ze Stalowej Woli.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Pociągiem w Góry Sowie, kończy się remont torów. Piękna linia kolejowa, niesamowite widoki [ZDJĘCIA] Przejazd tą linią w Góry Sowie to atrakcja sama w sobie, raj dla zmysłów. Drugiego takiego odcinka w Polsce nie znajdziecie. Mowa o linii 285 Wrocław - Jedlina Zdrój, a zwłaszcza o jej najatrakcyjniejszym turystycznie, widokowo, no i technicznie odcinku, od Świdnicy, właśnie do Jedliny. Wciąż trwa przebudowa tego fragmentu szlaku kolejowego, dzięki której dostaniemy się z Wrocławia w Góry Sowie i Wałbrzyskie w około godzinę! Ostatni pociąg towarowy pojechał tamtędy ponad 20 lat temu, bo w 2000 roku, osobowego nie było tam na torach jeszcze dłużej!

📢 Strzelce Opolskie na zdjęciach sprzed raptem 15 lat. To jak podróż do innego świata. Bardzo wiele się zmieniło Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. Te elementy rzucają się w oczy najbardziej podczas przeglądania zdjęć miasta sprzed ok. 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - to korki na drodze krajowej nr 94.

📢 Wilki atakują psy w gminie Nozdrzec. Reks z Wesołej miał szczęście [WIDEO Z MONITORINGU] Gdyby pan Grzegorz nie usłyszał w środku nocy skowytu swojego psa, czworonóg byłby już martwy. - Na Reksa rzuciły się wilki - wyznał nam mieszkaniec Wesołej w gminie Nozdrzec (powiat brzozowski). Zobacz zapis z monitoringu. 📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pewnie wygrała z PGE Spójnią Stargard 68:51 W ramach 24 kolejki Energa Basket Ligii, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zmierzyła się w hali Gryfia z zespołem PGE Spójnia Stargard. Górą okazał się klub ze Słupska, który wygrał zasłużenie 68:51.

📢 Tak się bawicie nocą w Cubano Club Toruń! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Cubano Club Toruń to bez wątpienia najpopularniejszy klub w mieście, w którym panuje niesamowity klimat latynoamerykański. Każdy, kto chce pobawić się w rytm muzyki kubańskiej i nie tylko, powinien odwiedzić to miejsce. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach! Oto fotorelacja. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r. 📢 Nowe przetargi wojskowe na marzec 2023. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje przyczepy, busy i ciężarówki. Sprawdź oferty i zdjęcia Nowe przetargi wojskowe na marzec 2023. Znajdziesz w nich wojskowe przyczepy, ciężarówki i busy za niewielkie pieniądze. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje wycofane z Sił Zbrojnych pojazdy. Kolekcjonerzy militariów z pewnością znajdą coś dla siebie.

📢 Można się przestraszyć! Dobry makijaż robi różnicę. Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Czemu kobiety spędzają czasem godziny w łazience? Odpowiedź jest prosta: udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Najlepsi instruktorzy nauki jazdy w Kujawsko-Pomorskiem. Zdawalność ich kursantów sięga powyżej 70-80 procent W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Instruktor Roku 2022” i „Ośrodek Roku 2022”. To najlepsi z najlepszych, których podopieczni zdawali egzaminy w Toruniu i ośrodku terenowym WORD w Grudziądzu. 📢 Serial "Zakazany owoc". To wydarzy się w kwietniu: "Tak zostaniesz żoną Halita" Na początku kwietnia w serialu "Zakazany owoc": Leyla słyszy rozmowę Emira z Yildiz i już wie, kto spiskował przeciwko niej. Leyla prosi Sahikę o pomoc, by zemścić się na swych wrogach, wygarnia Yildiz, Emirowi i Canerowi, co o nich myśli. Sahika podpowiada Leyli, co ma robić, by zostać kolejną żoną Halita... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia serialu "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii. Serial emitowany jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 Taki podatek zapłacisz od trzynastej emerytury - nowe tabele zaliczek na podatek dochodowy Wypłaty emerytur wraz z "trzynastkami" już lada dzień. Pierwsze "trzynastki" zostaną wypłacone świadczeniobiorcom już 1 marca 2023 r. z uwagi na to, iż 1 kwietnia 2023 roku przypada w sobotę. Wcześniej niż zwykle emerytury wraz z trzynastą emerytura otrzymają te osoby, które odbierają świadczenia emerytalne do 10. dnia miesiąca. Poczta Polska zapewniła, że emerytury trafią do świadczeniobiorców jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. Niestety, emerytów nie ucieszy fakt, iż od trzynastej emerytury zostanie pobrana im zaliczka na podatek dochodowy. W galerii publikujemy tabele z wyliczeniami obciążeń fiskalnych oraz kwoty "trzynastek" na rękę.

📢 Horoskop na kwiecień 2023. Zobacz, co czeka cię w nowym miesiącu roku. Czy w końcu spotka cię szczęście? Horoskop na kwiecień będzie zaskoczeniem dla wielu znaków zodiaku. Ten miesiąc przyniesie ze sobą nowe rzeczy, które wpłyną znacząco na twoje życie. Wróżka Leila powie ci, na co powinieneś nastawić się w kwietniu lub do czego być przygotowanym. Dzięki temu łatwiej będzie wdrożyć zmiany w życie. W naszej galerii prezentujemy horoskop na kwiecień!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do końca marca. Wielka intryga Ender! Halit wpadnie w szał! "Zakazany owoc" ma w Polsce duże grono fanów, a każdy odcinek tureckiego serialu przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy widzów. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie marca. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów serialu "Zakazany owoc" do końca marca. 📢 Tak mieszkają bliźniaczki z Gogglebox - mamy zdjęcia wnętrz. Ewa i Agnieszka są nierozłączne Ewa Rogalska i Agnieszka Kuszewska popularność zdobyły dzięki występom w "Gogglebox. Przed telewizorem". Bliźniaczki pochodzą ze Śląska, a obecnie mieszkają w Tychach. Ewa i Agnieszka są bardzo lubiane przez widzów za poczucie humoru i duży dystans do siebie i świata. Zobaczcie, jak mieszkają bliźniaczki z Gogglebox.

📢 Takie znaki zodiaku to urodzeni domatorzy. Uwielbiają spędzać czas w kapciach przed telewizorem Astrologowie uważają, że znak zodiaku może powiedzieć bardzo wiele o naszym charakterze. Wpływa między innymi na to, czy lubimy wolny czas spędzać w domu, czy aktywnie. Prezentujemy listę znaków zodiaku, które są urodzonymi domatorami. Takie osoby chętnie spędzają czas w kapciach przed telewizorem. Nie z nimi przygody jak z hollywoodzkich filmów.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV Łazienka to ważne miejsce w naszych domach i mieszkaniach. W ostatnich latach łazienki to nie tylko miejsce gdzie dbamy o swój wygląd. Teraz bliżej im do salonów kąpielowych. I właśnie takie łazienki projektuje Krzysztof Miruć z programów HGTV. Koniecznie zobaczcie jego najciekawsze pomysły. Zobaczcie, modne aranżacji łazienek. 📢 To warto sadzić w marcu i kwietniu. Lista kwiatów i roślin, które można sadzić wczesną wiosną Coraz wyższa temperatura zachęca do spędzania więcej czasu na dworze i rozpoczęcia pierwszych prac w ogrodzie. W marcu, choć za oknem bywa jeszcze zimno i pochmurnie, to jest to już odpowiednia pora na sadzenie niektórych kwiatów, warzyw czy innych roślin zarówno w ogródkach, jak i na balkonie. Co można sadzić i siać w marcu i kwietniu? Mamy listę!

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Emerytury w kwietniu 2023 - tabela brutto i netto. Podwyższone świadczenia o Trzynastą Emeryturę Oto tabela wypłat brutto i netto kwietniowych emerytur. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Takie są modne fryzury na wiosnę w 2023 roku. Ciemne włosy z refleksami to obecny hit HITEM koloryzacji ciemnych włosów w 2023 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt.

📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką! 📢 Mamy tabele wyliczeń kwietniowych emerytur. Wyliczenia brutto i netto świadczeń z dodatkiem W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. ZUS zdradził nam, jakie kwoty będą trafiać na konta emerytów.

📢 Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy Truskawki to z pewnością obok jabłek jeden z ulubionych owoców Polaków. Sezon letni większości z nas kojarzy się z tym pysznym, czerwonym owocem. Niestety nie zawsze można trafić na smaczne owoce. Aby truskawka była słodka i soczysta warto zastosować kilka sprawdzonych trików już teraz. Zobaczcie, co zrobić. 📢 Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta. Jednak zamienników bułki tartej szukają nie tylko osoby na diecie, ale też osoby, którym znudził się typowy schabowy, nie przepadają za smakiem bułki tartej, szukają odmiany i lubią eksperymentować w kuchni albo po prostu zapomnieli kupić bułkę tartą. Zobacz teraz najlepsze zamienniki typowej panierki - warto je wybrać zamiast bułki tartej.

📢 Polska-Czechy 1:3. Internauci nie przebierają w słowach: Co pośmiane, to nasze [ZOBACZCIE MEMY] Fatalnie zakończył się pierwszy z ośmiu meczy w eliminacjach do Euro 2024. Na stadionie w Pradze reprezentacja Polski przegrała z Czechami 1:3. Był to także pierwszy występ Polaków pod wodzą trenera Fernando Santosa. Pierwszy gol padł w 2.7 sekundzie! Po meczu na piłkarzy posypały się gromy, a internet zalała lawina komentarzy. "Jedyne, co nam jakoś wyszło na tym meczu, to odśpiewanie hymnu" - komentują kibice. Zobaczcie jeszcze gorące memy poniżej!

📢 Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Horoskop na początek weekendu dla wszystkich znaków zodiaku. Karty Tarota na jutro 24.03.2023 Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Wodnik, Ryby, Koziorożec w horoskopie na 24 marca. Horoskop na weekend. Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Horoskop na dziś. Sprawdź horoskop!

📢 Waloryzacja emerytury - kwiecień 2023. Taka duża będzie kwota netto waloryzacji! Niektórzy dostaną ponad 5.7 tys. na rękę! [tabela] Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii w kwietniu!

📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszka najwięcej panien Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien.

📢 Tomasz Karolak szokuje. Aktor został protestantem. Dostało się celebrytkom, które modlą się na Bali Tomasz Karolak to aktor, który należy do najpopularniejszych artystów w Polsce. Gra w serialach i komediach. Ostatnio w podcaście „NieZŁY Pacjent” otworzył się na temat wiary i własnego wyznania. 📢 Osoby o tych imionach są najszlachetniejsze i mają piękny charakter. To imię może świadczyć o pożądanej osobowości 24.03.2023 Wybór imienia dla dziecka może odzwierciedlać coś pięknego. Warto przejrzeć listę imion, które uważane są za najszlachetniejsze. Według tej listy, osoby noszące te imiona mają najlepszy charakter i osobowość. Zastanów się, czy Twoje imię znajduje się na liście szlachetnych imion, które według ezoteryków charakteryzują się najpiękniejszymi cechami. Naukowcy uważają, że ludzie noszący te imiona często są opiekuńczy, empatyczni i hojni. Te właśnie cechy sprawiają, że osoby z takimi imionami są często uwielbiane przez swoich bliskich oraz otoczenie.

📢 Widowiskowa akcja na plaży w Mielnie. Na brzeg został wyciągnięty poniemiecki wrak [ZDJĘCIA] Cały weekend trwało wyciąganie z morza, leżącej na dnie kilkanaście metrów od brzegu, barki, która utonęła tu pod koniec II wojny światowej.

📢 Oto co można wyczytać z daty urodzenia. Sprawdź, jaką skrywa tajemnicę twój dzień urodzenia. To Cię czeka w przyszłości 24.03.2023 Z daty urodzenia można wyczytać wiele o charakterze, osobowości człowieka, a nawet o jego przyszłości. Co to jest numerologia? To wiedza oparta na liczbach, dzięki niej człowiek może lepiej się poznać, zrozumieć teraźniejszość i przewidzieć przyszłość. Numerologia pomaga również w rozumieniu swoich sympatii i antypatii. Poznaj swoją liczbę i sprawdź, co mówi o Tobie twoja data urodzenia. 📢 Takie są najlepsze kwiaty do posadzenia na balkonie. One zniosą upał! Te rośliny możesz już mieć na balkonie lub tarasie 24.03.2023 Początek wiosny to idealny czas na posprzątanie balkonu po zimie i rozpoczęcie urządzania go na nowo. Oto najlepsze kwiaty na balkon oraz taras. Będą pięknie rosły nawet w trudnych warunkach. Kolorowe rośliny to idealne dopełnienie balkonu lub tarasu, na których chętnie wypoczywamy wiosną oraz latem. Te kwiaty są odporne na upały. Sprawdź, które rośliny idealnie się nadają do uprawy na balkonie.

📢 Te MEMY o Czechach rozbawią was do łez. Tak Polacy żartują ze swoich sąsiadów. Krecik, Pat i Mat na obrazkach, które podbijają sieć O tym, że internautom kreatywności nie brakuje, raczej nie można mieć wątpliwości. Tworzą zabawne obrazki, które niejednokrotnie rozbawiają do łez. Nie inaczej jest w przypadku naszych sąsiadów, którzy stali się bohaterami publikacji. Czeskie memy, w których pojawiają się m.in. Krecik i Pat i Mat rozśmieszą niejedną osobę. Sprawdźcie sami. 📢 Memy o szczurach we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska ma nową wizytówkę - gryzonie [MEMY] Memy o wrocławskich szczurach zaczęły pojawiać się w sieci. Nic dziwnego - plaga tych gryzoni jest olbrzymim problemem stolicy Dolnego Śląska. Internauci jak zwykle pokazali, że są w formie i z ogromnym dystansem podeszli do tematu. Na tapetę wzięli prezydenta Jacka Sutryka i kota Wrocka. Zobaczcie najlepsze szczurze memy i śmieszne obrazki.

📢 W Pyrzowicach lądują największe samoloty świata. To możliwe, bo lotnisko jest do tego świetnie przystosowane Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach jest lotniskiem, przystosowanym do przyjmowania tu maszyn o dużych rozmiarach. Nic więc dziwnego, że lądowały tu największe maszyny świata. Taką był np. ukraiński Antonow An-225 Mrija, który wylądował tu w 2005 roku, a w ubiegłym maszyna została zniszczona przez Rosjan podczas ataku na lotnisko w Hostomelu na Ukrainie. W ostatnim czasie, Katowice Airport są międzynarodowym hubem pomocy humanitarnej dla Ukrainy i ogromne samoloty lądują i startują stąd wyjątkowo często. Dziś po południu na przykład zagości tu Jumbo Jet, jeden z największych samolotów świata. Jakie jeszcze największe maszyny gościło śląskie lotnisko? 📢 Takie będą teraz stawki emerytur. Oto tabela wypłat brutto i netto po rekordowej waloryzacji Takie będą teraz stawki emerytur. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt

📢 Co robić w weekend we Wrocławiu? Wydarzenia na weekend 24-26 marca. Dużo ciekawych imprez! Nadchodzący weekend we Wrocławiu obfituje w imprezy, przede wszystkim zwiastujące wiosnę. Wśród nich wiosenna moda, ekologia, czy targi roślin. Swoje 40-lecie obchodzi też zespół Turbo, który wystąpi we Wrocławiu już w sobotę! 📢 To wydarzy się w serialu "Wspaniałe Stulecie". Nurbanu trafia do lochu Serial "Wspaniałe stulecie" powrócił na antenę Telewizji Polskiej po kilku latach przerwy. Turecka produkcja cieszyła się ogromną popularnością wśród widzów na całym świecie. "Wspaniałe stulecie" możemy oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 1. Zobaczcie, co wydarzy się w tureckim serialu po weekendzie!

📢 To wydarzy się w serialu "Przysięga". Ktoś się rodzi, ktoś umiera... W ostatnim odcinku serialu "Przysięga": Gulperi rozpacza po zniknięciu ojca. Emir obiecuje go odnaleźć. Ekrem więzi Bekira. Z myślą o powiększającej się rodzinie Kemal kupuje dom nad morzem. Munevver, w imieniu rodziny, zaprasza pana Mulayima na obiad. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Przysięga"? Streszczenia odcinków po weekendzie zamieszczamy w galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy w kolejnych odcinkach. Halit zdradza Yildiz z Leylą? Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca marca. W serialu nie zabrkanie ciekawych zwrotów akcji i wydarzeń. Wkrótce w telenoweli: Leyla nie chce już dłużej pracować dla Kai. Ender i Kaya biorą ślub, a Yigit bierze rozwód z Lilą. Sahika usiłuje zastraszyć Ender. Przeczytaj, co jeszcze się wydarzy. Streszczenia odcinków serialu "Zakazany owoc", które wyemitowane zostaną do końca marca, zamieszczamy w galerii. 📢 Forum Edukacyjne 2023 w Ostrołęce. Szkoły się promowały. 24.03.2023 W piątek 24.03.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne 2023. Zobaczcie, jak promowały się szkoły. 📢 Tanie domy od komornika na sprzedaż w Wielkopolsce. Jak wyglądają i ile kosztują? Sprawdzamy najnowsze licytacje komornicze domów Nawet za 3/4 wartości można kupić nieruchomości, wystawione na licytacjach komorniczych. W obliczu szalejącej inflacji i zawrotnych cen, domy od komornika cieszą się coraz większym zainteresowaniem. To świetna okazja, by trochę zaoszczędzić, nie rezygnując z zakupu. Regularnie ogłaszane są kolejne licytacje, także w Wielkopolsce. Przejrzeliśmy najnowsze oferty. Jak wyglądają i ile kosztują licytowane nieruchomości?

📢 Zaginał Gabriel Tine z Wrocławia. 21-latek do tej pory nie skontaktował się z rodziną ani bliskimi, trwają poszukiwania Rodzina i bliscy poszukują Gabriela Tine. 21-latek z Wrocławia zaginął w czwartek. Mimo że miał przy sobie telefon, do tej pory nie można nawiązać z nim kontaktu. Ostatni ślad jego pobytu jest na Ołbinie.

📢 Oto lista najładniejszych kotów na świecie. Te rasy kotów są najpiękniejsze. Zobacz TOP 10 [ZDJĘCIA] 24.03.2023 Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Sprawdź listę w galerii! Zgadzasz się z nią? Koty to niesamowicie piękne zwierzęta. Eleganckie , dostojne i pełne wdzięku. Bengalski, brytyjski czy perski? Które rasy są uznawane za najpiękniejsze? Sprawdź TOP 10! Zastanawiasz się nad adopcją kota? Zobacz jak wyglądają te niesamowite rasy i jakie są ich szczególne cechy.

📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Nowe urlopy, wolne wszystkie piątki, praca zdalna. Andrzej Duda podpisał nowelizację 24.03.2023 Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza znaczące zmiany w prawach i obowiązkach pracowników na terenie całej Polski. Obecnie analizowane są szczegóły tych zmian, w szczególności w zakresie pracy zdalnej i okazjonalnej. Dokładnie sprawdza się, jak będą one funkcjonować w praktyce oraz kiedy wejdą w życie. Zaleca się zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi przez nowelizację kodeksu pracy. 📢 Nowa atrakcja turystyczna na Podlasiu. W Ogrodnikach powstała nowa wieża widokowa. Można podziwiać piękne krajobrazy i rzekę Bug W województwie podlaskim od kilku tygodni mamy nową atrakcję turystyczną. To wieża widokowa w Ogrodnikach (pow. siemiatycki), powstała na granicy dwóch województw - podlaskiego i mazowieckiego. Roztacza się z niej piękny widok na rzekę Bug.

📢 Takie są oznaki psiej miłości. Sprawdź, jak ją rozpoznać. Czy Twój pies Cię kocha? Oto dowody bezwarunkowej miłości! 24.03.2023 Jak rozpoznać, że Twój pies Cię kocha? Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Piękne, puchate i mądre czworonogi są niezwykle oddane swoim właścicielom. Jak rozpoznać ich bezwarunkową miłość? W taki sposób psy okazują miłość. Zwierzęta pokazują emocję w różny sposób. Każda oznaka ma inne znaczenie i uwarunkowanie. Zobacz, jakie są dowody bezwarunkowej miłości psa!

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2023. Oto najbardziej popularne cięcia dla kobiet na wiosnę. Sprawdź koniecznie! 24.03.2023 Oto najmodniejsze fryzury dla kobiet na wiosnę 2023 roku. Jakie cięcia i uczesania będą najczęściej wykonywane w tej słonecznej porze roku? Sprawdź w naszej fotogalerii. Znajdziecie w niej przykłady fryzur oraz kolory włosów, które będą najbardziej pożądane na wiosnę 2023 roku.

📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła salony. Zobacz pokoje dzienne od znanej projektantki Skandynawski, loftowy, boho, eklektyczny - to tylko część pomysłów na salon urządzony przez Dorotę Szelągowską. Najbardziej znana polska projektantka chętnie wykorzystuje w realizacjach drewno, beton, marmur, metal. Zobacz w galerii salony od Szelągowskiej.

📢 Kolejostrada całkowicie zmieniła centrum Krakowa. Już niedługo otwarcie. Najnowsze zdjęcia W Krakowa trwają intensywne prace związane z dobudową dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej. W związku z tym wybudowano estakady, mosty, przebudowano wiadukty. Powstały nowe przystanki kolejowe, a istniejące zmodernizowano. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec tego roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kolejostradę na odcinku z Dworca Głównego do przystanku w rejonie ul. Wielickiej. 📢 Opuszczona komenda policji w Oleśnie. Weszliśmy do środka. Opuszczone wnętrze wygląda jak z horroru [ZDJĘCIA] To była ostatnia okazja, żeby wejść do opuszczonej komendy policji przy ulicy Dworcowej w Oleśnie. Budynek kupił bowiem prywatny inwestor z Olesna. Stary gmach został już zrównany z ziemią, a w jego miejscu już rosną mury nowego budynku z mieszkaniami. Zobaczcie, jak stara komenda wyglądała w środku!

📢 Oto najlepsi kardiolodzy w Świętokrzyskiem. Zobacz kogo polecają pacjenci Nadciśnienie, wady serca, arytmia, ból w klatce piersiowej - z tymi chorobami i objawami trzeba zgłosić się do kardiologa. Szukasz najlepszego dla siebie specjalisty w Świętokrzyskiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych kardiologów w serwisie Znanylekarz.pl. 📢 Śmieszne ogłoszenia z powojennych, wrocławskich gazet. Przeczytaj zupełnie niedzisiejsze anonse. To lepsze niż memy! WYCINKI Niedzisiejsze, śmieszne i tak dziwne, że trudno je czasem zrozumieć. Mieszkańcy powojennego Wrocławia mieli zupełnie inne problemy niż my. Mimo to, żyli wydarzeniami z zoo, tym co zgubiono w tramwaju czy burdą w knajpie. Przeczytaj o pytonie, który dostał na obiad... gołębia, zardzewiałych korkach od piwa i panu, który szuka żony, żeby się z nią rozwieść. Tak, to nie żart, to wszystko działo się we Wrocławiu naprawdę.

📢 Wyprzedaż garażowa już w najbliższy weekend w Lublinie! Zobacz jakie perełki będzie można zakupić [ZDJĘCIA] Wyprzedaże garażowe są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, jednak trend ten pojawia się także w Lublinie. Wiosna to idealna okazja, aby "odgracić" swój garaż i sprzedać to co już tylko zajmuje nam przestrzeń. A jeśli jesteś "szperaczem" to możesz znaleźć coś dla siebie! Już w najbliższy weekend na Targu pod Zamkiem podczas wyprzedaży garażowej będzie można upolować perełki, których nie dostaniemy w zwykłych sieciówkach! 📢 Najlepsze MEMY o Krakowie. Dowiesz się z nich więcej o mieście królów niż z encyklopedii! [24.03.2023] Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami!

📢 We Wrocławiu zaginął Damian Gołąbiewski. Ostatni raz był widziany przy bankomacie na Legnickiej [ZDJĘCIA] Damian to mieszkaniec nadmorskiej miejscowości Chłapowo. Do Wrocławia przyjechał, by odwiedzić swoją rodzinę. Poszedł na pociąg, ślad po nim zaginął. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 24.03.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. TOP 20 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci 24.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl. 📢 Posiadacze tych imion są dwulicowi. Te osoby mówią co innego zależnie od okoliczności i rozmówcy. Uważaj na ich kłamstwa 24.03.2023 Te osoby uchodzą za dwulicowe. Co to oznacza? Na czym polega hipokryzja? Sprawdź, czym się cechuje taka osoba. Do imion przypisane jest wiele cech osobowości i charakteru. Mogą być pozytywne jak i negatywne. Sprawdź listę! Kiedyś wierzono, że każde imię ma przypisane pewne właściwości magiczne. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion!

📢 Wyłączenia prądu w Białymstoku. Kilkadziesiąt ulic bez energii elektrycznej w najbliższych dniach. Sprawdź przerwy w dostawach prądu [LISTA] W dniach od 23 do 31 marca 2023 mieszkańcy kilkudziesięciu ulic w Białymstoku będą musieli liczyć się z przerwami dostaw prądu. Brak energii elektrycznej w domach i mieszkaniach spowodowany będzie planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci energetycznej oraz jej urządzeń. Zebraliśmy dla Was listę wszystkich lokalizacji w Białymstoku, gdzie nie będzie prądu w najbliższych dniach. Zobacz gdzie dokładnie, przeglądając galerię. 📢 Najstarsze podlaskie miasta. TOP 15 miast woj. podlaskiego, którym najwcześniej nadano prawa miejskie Niektóre z podlaskich miejscowości prawa miejskie otrzymały jeszcze w XV wieku! Zobaczcie, które są najstarsze i czy wśród nich znajdziemy m.in. obecne miasta powiatowe. 📢 ORP "Albatros", jeden z najnowocześniejszych niszczycieli min Marynarki Wojennej RP, przepłynął kanałem żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną! Nietypowy widok zastali kilka dni temu mieszkańcy z miejscowości na Mierzei Wiślanej i pracownicy tamtejszego kapitanatu portu. Otwarty w zeszłym roku kanał żeglugowy między zalewem i morzem postanowił przetestować ORP "Albatros", jeden z najnowocześniejszych niszczycieli min Marynarki Wojennej RP.

📢 Dwa pokoje z ogródkiem za mniej niż 300 tysięcy. Te mieszkania są na sprzedaż we Wrocławiu [OFERTY] Balkon czy prywatny ogródek to dla wielu osób konieczny warunek przy zakupie mieszkania. Na rynku pierwotnym i wtórnym nie brakuje podobnych ofert. Ile kosztują? Wybraliśmy dla Was najtańsze oferty mieszkań dwupokojowych. 📢 Ponad 100 garaży na wrocławskich Popowicach do wyburzenia. W ich miejsce ma powstać droga. Mieszkańcy protestują Mieszkańcy wrocławskich Popowic przeżywają trudne chwile w związku decyzją wyburzenia ponad 100 garaży kolidujących z budową Portu Popowice. Plan o zagospodarowaniu przestrzeni na Popowicach powstał już w 2009 roku, ale właściciele gruntów zostali postawieni przed faktem dokonanym. W grudniu 2022 roku skorzystali z prawa wykupu gruntów, jednak w lutym dowiedzieli się o planowanym wyburzeniu garaży. Sprawie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Czy to oznacza, że właściciele działek mogą stracić swoją własność?

📢 Tak mieszka i żyje Karolina Gilon. Gwiazda "Ninja Warrior" i "Love Island" to kociara i miłośniczka podróży Karolina Gilon to popularna prezenterka telewizyjna. Tak mieszka i życie na co dzień gwiazda m.in. programów "Ninja Warrior" i "Love Island". Uwielbia podróże, słońce, a w jej domu rządzą dwa piękne koty. Tak urządziła swój apartament w Warszawie Karolina Gilon - zobaczcie zdjęcia! 📢 Setki kibiców na prezentacji Betardu Sparty Wrocław (ZDJĘCIA) Centrum handlowe Magnolia Park w czwartkowy wieczór zostało opanowane przez sympatyków Betardu Sparty. Wrocławscy żużlowcy zaprezentowali się swoim kibicom przed sezonem 2023. Fani czarnego sportu mieli okazję spotkać się z trenerem Dariuszem Śledziem, Maciejem Janowskim, Taiem Woffindenem, Artiomem Łagutą, Piotrem Pawlickim, Bartłomiejem Kowalskim i Mateuszem Paniczem (zabrakło jedynie Daniela Bewleya, który dziś miał mecz ligowy w Wielkiej Brytanii). Zobaczcie zdjęcia z prezentacji Sparty!

📢 Biały Miś 2023. Szkoła Podstawowa nr 16 najlepsza w finale w Bydgoszczy! [zdjęcia i wideo] Finał rywalizacji uczniów bydgoskich podstawówek rozegraliśmy w czwartek, w hali Immobile Łuczniczka. Gratulacje dla zwycięzców, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. 📢 Przepiękne śluby na przedwojennych fotografiach. Te kreacje i nakrycia głowy mogą być fantastyczną inspiracją [ZDJĘCIA] Ślub arcyksięcia, księcia, hrabianki, znanej aktorki, dziennikarza, sportowca... Zobacz, jak przed wojną wyglądały takie uroczystości, jakie zwyczaje im towarzyszyły, jak wyglądali młodzi małżonkowie, jaka wówczas panowała moda, kim byli goście weselni. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć sprzed II wojny światowej, zachowanych w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Może staną się inspiracją dla współczesnego ślubu? 📢 Najlepsze szkoły jazdy we Wrocławiu. W tych ośrodkach najwięcej kursantów zdaje prawo jazdy za pierwszym razem Wybór szkoły nauki jazdy nie jest łatwy. Często to właśnie od instruktorów zależy, jak kursanci poradzą sobie podczas egzaminu praktycznego – zarówno na placu, jak i w mieście. Pomocne w wyborze mogą okazać się statystyki, publikowane co jakiś czas przez urząd miasta. Na ich podstawie stworzyliśmy ranking najbardziej popularnych szkół jazdy we Wrocławiu, uporządkowany według zdawalności egzaminu. W tych ośrodkach najwięcej kursantów zdaje prawo jazdy za pierwszym razem. Zobaczcie.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Poznaj 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. 📢 Lekarz stwierdził, że chłopiec jest skazany na kalectwo. Niesamowite, jakie postępy robi Bartuś Przychodzki z Sandomierza WIDEO, ZDJĘCIA Miał zaledwie kilka miesięcy, kiedy okazało się, że cierpi na najcięższą postać SMA. Jeden z lekarzy powiedział rodzicom, że trzeba będzie go oddać do hospicjum i że będzie karmiony dojelitowo. Dziś 2,5 - letni Bartuś Przychodzki z Sandomierza udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Chłopiec półtorej roku temu przeszedł kosztującą 9 milionów złotych terapię genową i dziś jest pełnym życia i radości dzieckiem. Zobaczcie zdjęcia i wideo z Bartusiem w roli głównej.

📢 Tak wyglądają groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju.

📢 „Piłkarskie Orły”: Czy w Lechu Poznań jest miejsce dla Filipa Wilaka? Jest w znakomitej formie a niedługo kończy mu się kontrakt Filip Wilak jest najlepszym strzelcem Lecha II Poznań i od początku obecnego sezonu notuje świetne liczby - strzelił 11 bramek i zaliczył dwie asysty w 19 spotkaniach. Z całą pewnością można stwierdzić, że jest także liderem rezerw Kolejorza. Jego zaangażowanie, determinacja i umiejętności wyróżniają się na tle zespołu i w wielu momentach dzięki jego grze udawało się zdobyć punkty. Jego kontrakt niedługo wygasa. Postanowiliśmy zapytać działaczy Kolejorza o przyszłość najlepszego strzelca rezerw Lecha Poznań.

📢 Zmieniają swój wygląd, ale policja ciągle depcze im po piętach. Podlascy przestępcy poszukiwani za udział w bójce lub pobiciu Niektórzy ukrywają się od lat, inni dopiero uczą się życia w strachu przed tym, że zapukają do nich organy ścigania. Tych podlaskich przestępców poszukuje policja za udział w bójkach, lub pobiciach. Powodowali poważny rozstrój zdrowia u swoich ofiar, a są tacy, którzy uczestniczyli w bójkach ze skutkiem śmiertelnym. Szuka ich policja z woj. podlaskiego i całego kraju. Zobacz twarze i wizerunki, które udostępniła policja na swojej stronie internetowej. 📢 Ten dom pod Warszawą zagrał w kilku produkcjach telewizyjnych. Był też domem "Wielkiego Brata". Teraz popada w ruinę i trafił na licytację Ten powstały przed 10 laty podwarszawski dom to absolutna perełka architektoniczna. W latach świetności wart kilkanaście milionów złotych. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show "Big Brother". Dziś jednak niszczeje. Ten bardzo smutny obraz zauważyli byli uczestnicy programu "Big Brother", a także Paweł Naduk, który go zaprojektował. Apeluje także by uratować nieruchomość.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! LISTA [23.03.2023 r.] Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Czy transfer Kajetana Szmyta jest dla Lecha ryzykiem? W przeszłości miał wiele pociechy z warciarzy i... zarobił konkretne pieniądze Coraz więcej mówi się o zainteresowaniu Lecha Poznań wychowankiem Warty Kajetanem Szmytem. Temat dodatkowo "podkręcają" dziennikarze specjalizujący się w newsach transferowych. Po takim golu, jak w niedzielę przeciwko Lechii, zachwyty nad umiejętnościami i potencjałem prawie już 21-letniego skrzydłowego można usłyszeć także w wielu centralnych mediach. To nie dziwi, bo już zimą pojawiła się informacja, że interesuje się nim Legia Warszawa. Na początku marca, Szmyt podpisał nowy kontrakt z Zielonymi, więc klub, który będzie chciał go pozyskać, musi przystać na warunki podyktowane przez właściciela Warty Poznań. Czy Lech Poznań zaryzykuje i zdecyduje się sprowadzić na Bułgarską wychowanka klubu zza miedzy?

📢 Stary, pusty dwór na Dolnym Śląsku. Zabytkowy pałac nie tak dawno tętnił życiem, teraz popada w ruinę ZDJĘCIA We wsi Kochanów w gminie Kamienna Góra na Dolnym Śląsku, stoi stary dwór. Swoim wyglądem przypomina tytułowy "Straszny Dwór" Stanisława Moniuszki. Zabytkowy obiekt jeszcze nie tak dawno tętnił życiem. Dziś przyciąga turystów i miłośników urbexu. Zobacz jak wygląda w środku!

📢 Te zawody gwarantują pracę i pieniądze. Co studiować, żeby dobrze zarabiać? W pierwszej dziesiątce... położnictwo! Jakie zawody gwarantują pracę i pieniądze? Jakie kierunki opłaca się studiować? Odpowiedź na te pytania daje zestawienie przygotowane przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), a zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W pierwszej "dziesiątce" znalazło się m.in. położnictwo. Przedstawiciele jakich jeszcze zawodów nie muszą się martwić o przyszłość – sprawdziliśmy. Kliknijcie w GALERIĘ.

📢 Pamiętacie Klub Maxim w Tarnobrzegu? Tam śpiewali: Zenek Martyniuk, Czadoman, Piękni i Młodzi... To były niezapomniane imprezy [ZDJĘCIA] Tarnobrzeg miał w przeszłości sporo lokali, które w wyjątkowy sposób zapisały się w pamięci mieszkańców. Bez wątpienia jednym z nich był Klub Muzyczny Maxim przy ulicy Moniuszki, w którym przez kilka lat organizowane były niezapomniane dyskoteki, dancingi, imprezy sylwestrowe i koncerty z udziałem największych gwiazd muzyki tanecznej i disco polo. Dość wspomnień tylko koncerty zespołów: Akcent z Zenkiem Martyniukiem, Piękni i Młodzi, Power Play, Mig, Andre czy Czadomana. Bywaliście w Maximie? Powspominajmy. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w marcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend miesiąca Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z trzeciego weekendu marca 2023. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu ostrowieckiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Ostrowca i powiatu ostrowieckiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 40-lecie firmy Sindbad. Uczestnicy uroczystej gali wypełnili całą filharmonię Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień.. .Tym znanym motywem muzycznym rozpoczęła się gala czterdziestolecia firmy Sindbad zorganizowana dziś w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej. Wydarzenie zgromadziło około 400 pracowników, przyjaciół firmy, polityków i działaczy społecznych. 📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu jędrzejowskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Zwrot podatku - oto tabela wyliczeń. Taki zwrot podatku dostaniesz za 2022 rok Ponad cztery miliony podatników złożyło już swoje zeznania podatkowe, a duża część z nich otrzymała zwrot podatku za 2022 rok. Na pieniądze ze skarbówki mogą liczyć osoby, które w deklaracjach podatkowych miały nadpłatę podatku. Zwrot podatku otrzymają m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. Sprawdź, ile pieniędzy dostaniesz ze skarbówki! Przypominamy, że w tym roku deklaracje podatkowe można składać do 2 maja. 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela. Jakie podwyżki dostali inni? Zobacz wyliczenia W marcu czas na waloryzację rent i emerytur. Wypłacone w tym miesiącu świadczenie jest zdecydowanie wyższe za sprawą bardzo wysokiego wskaźnika waloryzacji, który przyjęto w 2023 roku. To rekordowe 114,8 proc. Na tak wysoką waloryzację rent i emerytur w 2023 roku wpływ miała przede wszystkim szalejąca inflacja. W tabelach, które zamieszczamy w galerii znajdziesz wyliczenia podwyżek dla przykładowych emerytur.

📢 Pozostałości pestycydów w żywności. Te owoce i warzywa są najbardziej skażone pestycydami Która warzywa i owoce są najbardziej skażone pestycydami? Wśród pozostałości pestycydów w żywności najczęściej wykrywane są fungicydy, czyli środki grzybobójcze. Większość próbek przechodzi teksty dopuszczalnych norm, są jednak produkty, które wyróżniają się wysoką liczbą pozostałości pestycydów. O jakich mowa? Które produkty są najsilniej skażone pestycydami? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Emerytury Stażowe 2023 - takie są aktualne projekty. Nowy wiek emerytalny tylko dla chętnych Nowy wiek emerytalny - jeśli tak, to tylko dla chętnych i to dla tych, którzy chcieliby pracować jeszcze krócej. Tak mówi stanowczo rząd i pracuje ciągle także nad możliwością wprowadzenia emerytury stażowej. Mówiło się, ze emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w 2023 roku, a prace zakończą się jeszcze pod koniec 2022 roku. Trzeba jeszcze na to poczekać.

📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. 📢 Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop Niektórzy ludzie wierzą w moc gwiazd, wierzą, że w układzie ciał niebieskich zapisany jest nasz los. Ten los, to co nas czeka, potrafią odczytać astrologowie. Mamy najnowszy horoskop na marzec - te znaki zodiaku będą miały szczęście, powodzenie i szansę na pieniądze.

📢 Oto horoskop na kwiecień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w miłości, pracy i zdrowiu Horoskop na kwiecień 2023 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na kwiecień 2023 w miłości, finansach i zdrowiu! Sprawdź miesięczny horoskop na kwiecień 2023 dla swojego znaku zodiaku i przekonaj się, co ciekawego czeka cię w miłości, pracy oraz zdrowiu. Co wydarzy się w życiu Koziorożca i Panny? Czy na Skorpiona i Wodnika czekają zmiany w życiu miłosnym? Co los przyniesie Baranom i Rybom? Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu. Oto najnowszy horoskop miesięczny dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023. 📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy.

📢 Tak wygląda teraz Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces". Wkrótce skończy 62 lata! Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Właśnie na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Wkrótce skończy 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 Memy po meczu Czechy - Polska. Fernando Santos: A mogłem trenować Cypr. Cieplej by chociaż było Fatalny występ Polaków w Pradze na otwarcie eliminacji EURO 2024. Biało-czerwoni w ciągu 180 sekund stracili dwa gole i gładko zostali odprawieni przez reprezentację Czech. Fernando Santos nie miał szczęśliwej miny w debiucie. Internauci dopisali. Zobaczcie zabawne memy, które przygotowali po porażce Polaków z Czechami.

📢 Tych numerów nigdy nie odbieraj i nie oddzwaniaj! Uwaga... Możesz stracić duże pieniądze. Oszuści tylko czekają na twój ruch! Oszustwa telefoniczne to niestety coraz powszechniejszy problem, a oszuści często stosują różne metody, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe od swoich ofiar. Upewnij się, że nie padniesz ofiarą oszustwa! Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź, jakich numerów telefonów nigdy nie odbierać ani nie oddzwaniać! 📢 Oto samotnicy z wyboru. Oni najlepiej czują się w swoim towarzystwie i z dala od innych osób. Sprawdź koniecznie! Oto imiona osób uznawanych za samotników z wyboru. Najlepiej spędzają czas sami i stronią od towarzystwa innych osób. Samotnicy cenią sobie chwile spędzone z własnymi myślami. Zdarza się, że najlepszymi przyjaciółmi są dla nich zwierzęta. Przebywanie wśród ludzi, może być dla nich przytłaczające i męczące. Samotnicy potrzebują dużo przestrzeni i chętnie wybierają samotne spacery i wycieczki. Według znaczenia imion, przygotowaliśmy listę samotników z wyboru! Sprawdź koniecznie!

📢 Rzadkie monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź koniecznie, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Czeski film, Santos w szoku. Najlepsze MEMY po meczu Czechy - Polska Reprezentacja Polski przegrała w Pradze z Czechami 1:3 w pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw Europy. Nasi piłkarze nie byli w formie, internauci - wręcz przeciwnie. Zobaczcie najlepsze MEMY po meczu Czechy - Polska.

📢 MEMY po meczu Czechy - Polska. Już po 3 minutach było 2:0. Koszmarny początek eliminacji Euro 2024. Michniewicz śmieje się z Santosa Reprezentacja. Od porażki 1:3 rozpoczął swój debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santos. Biało-Czerwoni już po trzech minutach rywalizacji przegrywali 0:2. Koszmar, żenada, blamaż. Internauci na reprezentacji Polski nie zostawili suchej nitki. Oto najlepsze memy po spotkaniu w Pradze. 📢 Klęska w meczu mecz Polska - Czechy. Fernando Santos zorientował się, w co wdepnął [MEMY] Wielu ekspertów mówiło o dziecinnie łatwej grupie eliminacyjnej do Mistrzostwa Europy 2024, tymczasem już w pierwszym meczu Polska dostała srogie lanie od Czech. Słynny portugalski trener Fernando Santos rozpoczął pracę z reprezentacją Biało-Czerwonych od blamażu. I pomyśleć, że po mundialu w Katarze polscy piłkarze liczyli na kilkadziesiąt milionów złotych premii. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 25.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 2,50 złotych za placka ziemniaczanego we Wrocławiu. Najtańszy streetfood w Polsce? Gdzie zjeść tanio we Wrocławiu? We Wrocławiu znajduje się plackarnia, gdzie za jednego placka ziemniaczanego trzeba zapłacić 2,50 zł. To najprawdopodobniej najtańszy streetfood nie tylko we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, ale w całej Polsce.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się niepotrzebnego sprzętu warsztatowego. Armia proponuje atrakcyjne ceny W najnowszych przetargach w Agencji Mienia Wojskowego, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem, można kupić różny sprzęt.

Tym razem prezentujemy taki, który z powodzeniem jeszcze znajdzie zastosowanie w niejednym warsztacie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu warsztatowego na przetargach w Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Przewoził ciężarówkę i nie zmieścił się pod wiaduktem. Utrudnienia na DK8 [ZDJĘCIA] W piątek (24 marca) na drodze krajowej nr 8 doszło do wypadku. Ciągnik siodłowy, który przewoził ciężarówkę nie zmieścił się pod wiaduktem kolejowym. 📢 Rekordowa waloryzacja przez dwa lata? Będzie wielki skok minimalnej emerytury. Nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym?

📢 Tak mieszka i żyje Aneta Kręglicka PRYWATNE ZDJĘCIA. Polska modelka kończy 58 lat i wygląda jak bogini! Tak mieszka i żyje Aneta Kręglicka lat 58. Aneta Kręglicka uznawana za jedną z najpiękniejszych Polek przed laty zdobyła tytuł Miss Świata.

📢 Idziesz do spowiedzi? Uwaga, za te grzechy nie ma rozgrzeszenia! Sprawdź listę grzechów ciężkich Są takie grzechy, których nie każdy ksiądz może odpuścić. Są również grzechy ciężkie, których nie może odpuścić żaden kapłan oraz żaden biskup. Sprawdź listę grzechów, za które nie ma rozgrzeszenia. 📢 Nowe informacje ws. Marty Kubackiej. Do tego szpitala trafiła żona polskiego skoczka. To wyjątkowe miejsce Informacje o nagłej chorobie żony Dawida Kubackiego w ostatnich dniach wstrząsnęły Polską. Marta Kubacka walczy o życie w Śląskim Centrum Chorób Serca. Modlitwy o zdrowie żony skoczka płyną z całej Polski, jej profil na Instagramie został dosłownie zalany wyrazami wsparcia. "Walcz dziewczyno!!!", "Pani Marto, kibicuję Pani równie mocno, jak kibicuję Pani mężowi przez cały czas jego kariery" – piszą internauci. W sieci pojawił się też ważny apel. Zamieściła go małżonka Kamila Stocha.

📢 Opiekun medyczny i jego nowe kompetencje. Konferencja w słupskim "Medyku" O tym jak ważna jest rola opiekuna medycznego mówili w piątek prelegenci podczas konferencji w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Słupsku. Od niedawna ma on dużo większe kompetencje niż dotychczas, przejmując niektóre kompetencje pielęgniarek. W słupskim „Medyku” kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem – zwłaszcza wśród ludzi wykształconych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. 📢 Tak mieszka Grażyna Szapołowska. GALERIA ZDJĘĆ. Piękny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko 24.03.20213 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych.

📢 Maciej Kurzajewski wyśmiewa Paulinę Smaszcz? Zamieścił ironiczny wpis na Instagramie Internetowa potyczka pomiędzy byłymi małżonkami zdaje się nie mieć końca. Paulina Smaszcz na każdym kroku odnosi się do Macieja Kurzajewskiego, a ten, zdecydowanie, nie zamierza być dłużnym. W swoim najnowszym wpisie w ironiczny sposób zadrwił ze swojej byłej partnerki.

📢 Tajemniczy obiekt przy Nord Stream 2. Będzie potrzebna pomoc sił zbrojnych W morzu Bałtyckim, przy biegnącym z Rosji do Niemiec gazociągu Nord Stream 2, zauważono niezidentyfikowany obiekt. Zdjęcie opublikowała w czwartek Duńska Agencja Energii. Według wstępnej oceny przedmiot nie stwarza jednak bezpośredniego zagrożenia, ma zostać wydobyty i zbadany. 📢 Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice 5:2 Niebiescy zagrali na Cichej ZDJĘCIA Piłkarze Ruchu Chorzów rozegrali sparingowy mecz z Puszczą Niepołomice wygrywając 5:2. Był to pierwszy występ Niebieskich na stadionie na Cichej od października ubiegłego roku. Na trybunie głównej zabytkowego obiektu pojawili się stęsknieni kibice chorzowian. Zobaczcie zdjęcia kibiców i mecz Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice.

📢 Tak mieszka Don Vasyl! Oto PRYWATNE ZDJĘCIA. Co za luksusy. Dom króla romskiej piosenki robi wrażenie 24.03.2023 Tak mieszka Don Vasyl. Willa króla romskiej piosenki robi wrażenie. Artysta na scenie występuje nieprzerwanie od 12. roku życia. Zobacz jak mieszka gwiazda - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Znani żegnają legendarnego dziennikarza. ZDJĘCIA 24.03.2023 Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata. 📢 Łazienkowe trendy 2023 to powrót do minimalizmu oraz wszechobecnej bieli. Modne też będą naturalne materiały. Zobacz, co jest na topie! Łazienkowe trendy 2023 to przede wszystkim powrót do minimalizmu oraz wszechobecnej bieli, która opanowuje pomieszczenia nie tylko w umeblowaniu, ale jest obecna również na ścianach i posadzkach. W bieżącym roku, poza tym kolorem goszczą także barwy ziemi, a zatem nie brakuje brązu, czerni, szarości oraz beżu. Popularne wcześniej łączenie kolorów zastępują obecnie rozwiązania monochromatyczne albo zestawiające bardzo zbliżone do siebie barwy, na przykład biel z beżem czy szarością bądź jasnymi odcieniami drewna. W aranżacji wnętrz modne też są naturalne materiały, jak marmur czy kamień, ale największym zainteresowaniem cieszy się drewno. Minimalizm, wyrażony między innymi w kolorystyce dotyczy również odpowiedniego doboru mebli, które mają zająć jak najmniej przestrzeni, a więc w miarę możliwości będziemy zabudowywać nimi ściany, aż pod sufit. Meble łazienkowe pozostaną też w formie zamkniętej – bez otwartych półek czy szybek w drzwiczkach. Ponadto, nie są kanciaste, a raczej o zaokrąglonych i łagodnych krawędziach. Poza tym, podobnie jak w przypadku wystroju pokojów czy kuchni także w łazienkach gości styl retro albo boho, które wnoszą dodatkowo charakterystyczne dla nich rozwiązania, jak chociażby w przypadku ostatniego z nich elementy plecione lub wyszywane, a także motywy roślinne oraz żywe kwiaty. Zobacz, jakie są trendy w aranżacji łazienek w 2023 roku i zainspiruj się!

📢 Nie żyje córka byłego prezydenta Kielc Włodzimierza Stępnia Zmarła córka Włodzimierza Stępnia, byłego prezydenta Kielc i byłego posła. 📢 GIS nakazał wycofanie ziemniaków i kiełbasy. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć z półek te produkty 24.03.2023 Uwaga nowa lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. 📢 W Pyrzowicach lądują największe samoloty świata. To możliwe, bo lotnisko jest do tego świetnie przystosowane Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach jest lotniskiem, przystosowanym do przyjmowania tu maszyn o dużych rozmiarach. Nic więc dziwnego, że lądowały tu największe maszyny świata. Taką był np. ukraiński Antonow An-225 Mrija, który wylądował tu w 2005 roku, a w ubiegłym maszyna została zniszczona przez Rosjan podczas ataku na lotnisko w Hostomelu na Ukrainie. W ostatnim czasie, Katowice Airport są międzynarodowym hubem pomocy humanitarnej dla Ukrainy i ogromne samoloty lądują i startują stąd wyjątkowo często. Dziś po południu na przykład zagości tu Jumbo Jet, jeden z największych samolotów świata. Jakie jeszcze największe maszyny gościło śląskie lotnisko?

📢 Air Show 2023 w Radomiu. Na pokazy lotnicze zapraszał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak Minister Mariusz Błaszczak zapraszał na pokazy Air Show 2023 w Radomiu, które odbędą się 26 i 27 sierpnia. Trwają przygotowania, będzie dużo nowości, a lista uczestników nie jest jeszcze zamknięta. Niedługo rusza sprzedaż biletów. 📢 Poznaliśmy Miss Studniówki 2023 w regionie radomskim. To Łucja Ziomek. Kim jest nasza laureatka? Łucja Ziomek, uczennica X Liceum imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu w tegorocznym konkursie Miss i Mister Studniówki zdobyła zaszczytny tytuł Miss Regionu Radomskiego. Poznajmy ją.

📢 Góra Chełmska w Koszalinie na przełomie wieków. Zobacz unikatowe zdjęcia! Od kilku lat trwa budowa centrum pielgrzymkowo-turystycznego na Górze Chełmskiej. Jesteście ciekawi, jak wyglądało to miejsce na przełomie XIX i XX wieku? Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć.

📢 Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą legalizującą kradzione samochody [ZDJĘCIA] Zatrzymano 13 osób z Podkarpacia, które zajmowały się legalizacją aut pochodzących z kradzieży. W sprawę zamieszani są m.in. urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, którzy ułatwiali rejestrację kradzionych pojazdów. 📢 Te fryzury damskie postarzają! Jakie włosy dodają kobietom lat? Lista fryzur, któych lepiej unikać Fryzurę damską nie jest łatwo dobrać do osobowości, wyglądu, upodobań i wieku jej właścicielki. Ponadto dobrze, by była modna, a jednocześnie uniwersalna. Są jednak cięcia, kolory i upięcia, które bez względu na wszystko i pomimo wszelkich starań, po prostu postarzają. Oczywiście zawsze najważniejsze jest dobre samopoczucie i zdanie kobiety, która daną fryzurę będzie miała na głowie, jednak warto spojrzeć na siebie z boku i dwa razy się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć, idąc do fryzjera? A może właśnie nadeszła pora na zmiany?

📢 Seryjny zabójca Andrzej G. gwałcił w Toruniu i Grudziądzu. Ofiary umierały w mękach. Kolejne zbrodnie wyszły na jaw Andrzej G. odsiaduje obecnie karę dożywocia za zabójstwo i trzy gwałty, w tym na 13-letnim chłopcu w Toruniu. Tymczasem śledczy zgromadzili dowody na to, że na koncie ma kolejne zbrodnie, znów połączone z brutalnymi gwałtami. Jak dowiedziały się "Nowości" do sądu skierowali kolejny akt oskarżenia przeciwko temu seksualnemu sadyście. 📢 Emeryci dostaną 600 złotych więcej. W tych przypadkach musisz złożyć wniosek. Komu się należy emerytura honorowa? 24.03.2023 Zmiany w świadczeniach od 1 marca 2023 roku. Emeryci dostaną większe pieniądze. Co to jest honorowa emerytura? Kto może się o nią ubiegać? Czy będzie dodatkowa emerytura dla 90-latków? Specjalna emerytura to dodatkowe pieniądze dla stulatków. Świadczenie jest dożywotnie i raz przyznane nie ulega zmianie. W jakich sytuacjach potrzeba złożyć wniosek? Sprawdź szczegóły zmiany!

📢 Wypłata trzynastek przed Wielkanocą? To możliwe! Znamy terminy, kiedy listonosze Poczty Polskiej dostarczą emerytury 24.03.2023 Już niebawem rozpocznie się wypłata trzynastek. Niektórzy seniorzy będą mogli je przeznaczyć na świąteczne zakupy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że trzynastka będzie wypłacana w kwietniu. Terminy jednak uległy zmianie. Trzynasta emerytura będzie wypłacana szybciej! Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na twoje konto. Oto terminy wypłat i wyliczenia. Sprawdź szczegóły! 📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie od marca 2023? Kto go może dostać? 24.03.2023 Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać. 📢 Szczury we Wrocławiu to istna plaga. Mieszkańcy spotykają je na każdym kroku [NOWE NAGRANIA] Wrocław i jego mieszkańcy zmagają się nawet z siedmioma milionami szczurów, które coraz śmielej wychodzą na powierzchnię. Już nie tylko grzebią w śmietnikach wieczorami, ale biegają w stropach i rurach, wychodzą z toalet, przegryzają kable i zdychają pod maskami naszych samochodów. W mediach społecznościowych nastąpił wysyp filmów i zdjęć, na których można zaobserwować szczury w całych stadach. Widok jest przerażający!

📢 To było zabójstwo! Znamy szczegóły tragedii w Stroniu Śląskim na Dolnym Śląsku Znamy szczegóły tragedii, jaka rozegrała się w środę, 22 marca w Stroniu Śląskim (powiat kłodzki), gdzie w korytarzu jednego z budynków wielorodzinnych znalezione zostały zwłoki 52-letniej kobiety. W toku podjętych czynności śledczy ustalili, że było to zabójstwo. 📢 Urząd Skarbowy w Mysłowicach sprzedaje maszyny górnicze. Wystawiono trzy kombajny górnicze i to za około 10 procent ich wartości Ale numer! Urząd Skarbowy w Mysłowicach wystawia na sprzedaż maszyny górnicze. Do kupienia są trzy kombajny górnicze oraz spągoładowarka. Sprzęty będzie można nabyć nawet za 1/10 wartości szacunkowej, a ta wynosi około 4,3 mln zł!

📢 Piątek na targowisku w Koszalinie. Święta za pasem. Zobacz, co na stoiskach! [ZDJĘCIA] Na koszalińskim targowisku miejskim zrobiło się świątecznie. Za kolorową wielkanocną palmę zapłacić 15 złotych, wiosenne stroiki kosztują od 20 złotych a bukszpan - 5.

📢 Marcin Hakiel prywatnie. Tak urządził się tancerz po rozstaniu z Kasią Cichopek O Marcinie Hakielu ostatnio jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą rozstania z Kasią Cichopek, która następnie związała się z Maciejem Kurzajewskim. Rozpisywała się o tym cała Polska! Tak teraz żyje Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek. Ma nową ukochaną i rozwija szkołę tańca. 📢 Zorza polarna na Kaszubach. Niezwykle barwne widowisko (ZDJĘCIA) W nocy z 23 na 24 marca mieszkańców Kaszub zaskoczyła przepiękna zorza. Zdjęcia otrzymaliśmy od naszej Czytelniczki - pani Anny. 📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Te osoby mogą dostać dodatkowe pieniądze jeśli są zatrudnione 24.03.2023 Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.03.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mundurowi rozesłali listy gończe. Tych osób szuka policja. Są ścigani za jazdę po alkoholu lub narkotykach Tych osób policja poszukuje za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Listy gończe rozesłane są też za osobami, które wsiadły za kierownicę pomimo cofniętych uprawnień. Niektórzy równolegle są poszukiwani również za inne przestępstwa. 📢 Willa bogatych właścicieli zamieniła się w ruinę. Piękna posiadłość została praktycznie zniszczona Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze.

📢 Mieszkanie za mniej niż 200 tys. zł w Toruniu? To możliwe! Zobacz najtańsze mieszkania do kupienia! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń sprzedaży mieszkań w Toruniu. W galerii prezentujemy opis ogłoszeń tanich nieruchomości tego typu, które są obecnie do kupienia na portalu OtoDom.pl. Sprawdź szczegóły i zdjęcia! 📢 Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych świętujemy w piątek, 24 marca! Oto najpopularniejsze lodziarnie w Kielcach i powiecie. Zdjęcia W piątek, 24 marca obchodzimy Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych. Z tej okazji sporządziliśmy dla was listę lodziarni w Kielcach oraz w powiecie kieleckim. Lody rzemieślnicze to inaczej lody, które pochodzą z produkcji własnej i nie są tworzone na masową skalę oraz mają oryginalną recepturę. Zobacz w galerii zdjęć, gdzie warto wybrać się na takie "ręcznie robione" lody.

📢 Pamiętacie szalone imprezy w Czekoladzie, MC czy w Tekturze? Tak kiedyś bawili się Lublinianie. Zobacz zdjęcia sprzed lat! Pamiętacie klub Czekolada albo tzw. Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura? Byliście kiedyś w klubokawiarni Archiwum albo na szalonej imprezie w klubie plażowym Riviera? Zobaczcie, jak kiedyś bawił się Lublin!

📢 Zapytaliśmy internautów o najbardziej zaniedbane miasta w województwie śląskim. Które wymieniali najczęściej? Zobaczcie Internauci zdecydowali! Oto najbardziej zaniedbane miasta w województwie śląskim. Zapytaliśmy Was w anonimowej ankiecie, które z miast w regionie, Waszym zdaniem, nie grzeszy pięknością i wymagałoby odświeżenia. Wśród nazw przewijało się kilka wiodących miejscowości, z których wybraliśmy siedem i dziś Wam je prezentujemy. Musimy szczerze przyznać, że niektóre propozycje zdziwiły nawet nas samych. 📢 Makabryczny wypadek na S1 w Przeczycach w pow. będzińskim. Zderzyła się ciężarówka i bus. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Do groźnego wypadku doszło w godzinach porannych w czwartek, 23 marca, na terenie Przeczyc. Na drodze S1 ciężarówka zderzyła się z busem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Fryzury KRÓTKIE na wiosnę 2023. Modne fryzury dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 24.03.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 24.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić (LOKALIZACJA, CENY) Zobacz zdjęcia 24.03.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Złodzieje ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Uważaj na nich! [ZDJĘCIA] 24.03.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska.

📢 Czterej strażacy z Ustki z prokuratorskimi zarzutami. Utrudniali śledztwo, usunęli monitoring, przekroczyli uprawnienia W środę Prokuratura Rejonowa w Słupsku przedstawiła zarzuty czterem strażakom z Komendy Miejskiej PSP w Słupsku podejrzanym o utrudnianie śledztwa po wypadku na terenie jednostki w Ustce. 📢 TOP 15 największych wsi w Małopolsce. Tu mieszka więcej ludzi niż w wielu miasteczkach 24.03.2023 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców!

📢 Tramwajem z Krakowa do Wieliczki. Są plany budowy nowego połączenia Budowa połączenia tramwajowego łączącego Kraków z Wieliczką miałaby wpłynąć na ograniczenie wjazdu samochodów do stolicy Małopolski i zmniejszenie ruchu na krakowskich ulicach. Władze Krakowa cały czas biorą pod uwagę takie rozwiązanie.

📢 Te imiona nosi najwięcej kobiet w Polsce! Najpopularniejsze imiona żeńskie TOP 50. Sprawdź, jakie imiona nosi najwięcej kobiet 24.03.2023 Te imiona nosi najwięcej kobiet w Polsce! Zastanawialiście się kiedyś, jakie imiona nosi najwięcej kobiet w naszym kraju? Anna? Małgorzata? Magdalena? Z pewnością te imiona przychodzą jako pierwsze do głowy, gdy myślimy o tych najpopularniejszych. Czy tak jest w rzeczywistości? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę 50 najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce. Sprawdźcie, jakie imiona nosi najwięcej kobiet w naszym kraju! Może wśród nich jest Wasze imię? 📢 Te osoby to leniuchy. Sprawdź listę imion osób, które są największymi leniami 24.03.2023 Jesteś leniuchem? A kto nie lubi czasem poleniuchować?! Każdemu przecież należy się odpoczynek. Ale czy są osoby, które są bardziej leniwe od innych? Oczywiście! Czy leniucha można poznać po tym, jak ma na imię? No cóż... Są osoby, które uważają, że to, jakie nosimy imię decyduje również o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, jak się zachowujemy, w jaki sposób idziemy przez życie. Sprawdź listę imion największych leniuchów. Potraktuj ją z przymrużeniem oka.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Koszalinie. Do odpoczynku, bądź uprawy warzyw. Sprawdź, za ile można kupić działkę [ZDJĘCIA] 24.03.2023 Ogródki działkowe na sprzedaż w Koszalinie. Szukacie miejsca, gdzie odpoczniecie od miejskiego gwaru i pośpiechu? Takim pomysłem mogą być ogrody działkowe, gdzie będziesz mógł uprawiać swój ogródek warzywny, bądź zwyczajnie odpoczywać. Jesteście ciekawi, ile kosztują ogródki działkowe w Koszalinie wystawione na sprzedaż w serwisie OLX.pl? Sprawdźcie!

📢 Horoskop dzienny na piątek 24 marca 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 24 marca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 24.3.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Święcenie Maybacha na Podlasiu z akordeonem w tle. Filmik stał się viralem i podbija Internet. A miało być jedynie wyświęcenie kapliczki Święcenie Maybacha na Podlasiu z akordeonem. Od kilku dni przebojem Iinternetu jest filmik, nagrany w Mońkach. Jego bohaterem jest ksiądz, który przy akompaniamencie akordeonu i w otoczeniu kilku wiernych święci Mercedesa Maybacha S. Ten bardzo luksusowy pojazd jest wart ponad milion złotych. 📢 Piękno w wojsku. Olśniewające kobiety służą w armiach całego świata. Oto najpiękniejsze panie w wojskowych mundurach "Za mundurem panny sznurem" - to stare powiedzenie od kilku lat nabiera zupełnie nowego znaczenia. Bo choć kobietom niezmiennie podobają się przystojniacy w mundurach, teraz to również panie bardzo chętnie zakładają mundury różnych formacji, także wojskowe. W armiach całego świata pełni służbę wiele pięknych kobiet, nie brakuje ich również w polskim wojsku.

📢 Emerycie za to nie musisz płacić! To nie tylko darmowe leki. Oto najważniejsze ulgi i zniżki dla seniorów [LISTA] Seniorzy nie zawsze są w pełni świadomi z tego, że na emeryturze mogą korzystać z dodatkowych ulg i obniżek cen. W wielu przypadkach wiąże się to nawet z darmowym, bezpłatnym korzystaniem z rozmaitych usług. Z wielu z nich można skorzystać dzięki legitymacji emeryta, ale nie tylko. Zniżki dotyczą zarówno towarów, jak i usług, a w ich gronie można wymienić darmowe poruszanie się komunikacją miejską oraz tańsze (lub też darmowe) lekarstwa. Z czego dokładnie mogą skorzystać emeryci i seniorzy? Ile wynoszą zniżki?

📢 Kolejne zwolnienia we Wrocławiu. Prace może stracić 5 tysięcy pracowników banku Credit Suisse Credit Suisse, bank istniejący od 167 lat, poinformował w miniony weekend, że wejdzie w fuzję ze swoim lokalnym rywalem UBS. W cieniu przekazywanych miliardów franków i komunikatach o rozwoju oraz zmianach w modelu biznesowym, pojawiły się obawy pracowników, którzy otrzymali wiadomości o potencjalnych zwolnieniach.

📢 Sklep AMW w Bydgoszczy ponownie otwarty! Kupisz tu nie tylko ubrania i sprzęt wojskowy [ceny, zdjęcia] W sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy znowu można robić zakupy. Punkt przy ulicy ul. Trybowskiego 8 w Fordonie przez kilka miesięcy był nieczynny z powodu remontu. Od wtorku, 21 marca znowu można robić tutaj zakupy. Na nabywców czekają takie klasyki jak dresy „ferdki”, hełmy stalowe, manierki i menażki, wojskowe noże, termosy plecakowe, a nawet kombinezony pilota. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Oto co można w Gdańsku zobaczyć wykonane z bursztynu. Instrumenty wysadzane bursztynami, dzikie koty ze złota Bałtyku. Czym jest Amberif? Targi AMBERIF trwają już w najlepsze. Jedna z najważniejszych na świecie wystaw bursztynu rozpoczęła się już w środę, 22 marca. W Międzynarodowych Targach Bursztynu i Biżuterii AMBERIF udział bierze ponad 250 wystawców.

📢 Targowisko Korej gotowe na Wielkanoc 2023. Można kupić palmy, koszyczki, baranki oraz dekoracje świąteczne. Zobacz zdjęcia i ceny Na targu Korej przy ulicy Wernera w Radomiu można już kupić dekoracje wielkanocne. Są tu wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do godnego przeżycia Wielkiego Tygodnia i świętowania Wielkiej Nocy. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach w galerii. 📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

📢 Białostocki finał „Ośmiu Wspaniałych”. Poznaliśmy najbardziej zaangażowanych młodych wolontariuszy Dobiegła końca 28. białostocka edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Laureaci otrzymali z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego tytuł „Wspaniałej” i „Wspaniałego”. 📢 Weszliśmy na budowę nowego stadionu w Opolu. Ta inwestycja już teraz robi wrażenie! [VIDEO] Budowa stadionu opolskiego idzie pełną parą. Zakończono już pierwszy z etapów inwestycji, a teraz przed budowlańcami prace związane z konstrukcją stalową. Na budowie nie ma opóźnień, dlatego jest szansa, że uda się dochować terminu i oddać inwestycję jeszcze przed końcem 2024 roku. 📢 Oto znane osoby, których dzieci urodziły się z zespołem Downa. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do trzeciego, dodatkowego chromosomu jakim obdarzone są takie osoby. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Oto znane osoby, których dzieci urodziły się z zespołem Downa.

📢 Twój telefon szybko się rozładowuje? Wyłącz te 7 aplikacji. Błyskawicznie wyczerpują baterię w smartfonie Na rynku obecnie znaleźć można wiele telefonów, które prześcigają się przede wszystkim w ilości i różnorodności nowoczesnych funkcji. Wymaga to niestety umieszczania w nich coraz pojemniejszych baterii. Często jednak nie czuć różnicy w czasie ich działania w stosunku do starszych telefonów. Dlaczego? Wynika to z faktu, że instalujemy na swoich urządzeniach coraz więcej aplikacji, które skutecznie wyczerpują całą baterię w mgnieniu oka. Zobacz 7 aplikacji, które robią to najszybciej.

📢 Sklep monopolowy w Żarach został celowo podpalony. Są zarzuty dla najemcy lokalu, który miał zlecić podpalenie Prokuratura rejonowa w Żarach postawiła zarzuty dwóm osobom w związku z pożarem sklepu alkoholowego, do którego doszło 9 stycznia tego roku. Według dotychczasowych ustaleń, najemca miał zlecić podpalenie lokalu, żeby wyłudzić odszkodowanie.

📢 Stadion dla Radomiaka, widoczny z lotu ptaka. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z drona Stadion Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga 63 zmienia się w błyskawicznym tempie. Przybywa krzesełek w zielono - białych kolorach. Rozpoczęły się też prace ziemne związane z murawą. 📢 Poświęcenie kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Białymstoku. Zobacz jak wyglądała wyjątkowa liturgia i kto w niej uczestniczył 20 marca br. abp Józef Guzdek poświęcił białostocki kościół pw. św. Józefa Oblubieńca MNP. Olejem Krzyżma Świętego został namaszczony ołtarz oraz ściany świątyni. Na uroczystość licznie przybyli parafianie, a także zaproszeni goście z Kurii Metropolitalnej, Seminarium Duchownego oraz proboszczowie białostockich parafii. 📢 Marta Kubacka w szpitalu w ciężkim stanie. "To silna dziewczyna, będzie walczyć". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia Marta Kubacka trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi, o czym poinformował w mediach społecznościowych jej mąż Dawid Kubacki. Multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r. 📢 Najłagodniejsze rasy psów - oto 12 z nich. Idealne dla dziecka i rodziny [ZDJĘCIA, OPISY] Psy są wierne, oddane, lojalne, ale i wymagające. Nie każda rasa nadaje się dla dzieci, a niektóre wymagają od właścicieli szczególnego zaangażowania z uwagi na swoje potrzeby. Które z psów będą najodpowiedniejsze dla rodziny z dziećmi? Na jakiego z nich się zdecydować? Oto 12 najłagodniejszych ras psów.

📢 Budowa S7 do Warszawy. Trasa prawie gotowa, już by się nią pojechało. Ale trzeba czekać! Kiedy zostanie otwarta do ruchu? Zobaczcie zdjęcia Budowany jest ostatni, brakujący odcinek S7 do Warszawy. Między Tarczynem a Lesznowolą trwają ostatnie roboty na obiektach mostowych, ekipy pracują przy drogach dojazdowych, technicznych i lokalnych, montowane są ostatnie ekrany akustyczne. Trasa główna już teraz wygląda tak, jakby można było nią pojechać. Wykonawca podał termin otwarcia jej do ruchu i na szczęście na razie nie informuje o przesunięciach w czasie. 📢 Cała prawda o Krakowie w liczbach. Z miasta korzysta już 1,3 mln osób, jest coraz mniej studentów Kraków się rozrasta, liczby w statystykach dotyczących miasta wciąż rosną, ale są także niepokojące spadki, jak chociażby dotyczące studentów. Przejdź do GALERII, by poznać najważniejsze liczby dotyczące Krakowa.

📢 Jeszcze niedawno był pełen życia. Trwa heroiczna walka o życie Bartoszka Jędrasika z Łoniowa! Zrozpaczona mama błaga o pomoc. Zobaczcie film Koszmar niespełna dwuletniego Bartoszka Jędrasika z Łoniowa, w powiecie sandomierskim. Chłopiec do pierwszego roku życia był pełnym radości dzieckiem, potem jednak zaczął tracić umiejętności, które wcześniej nabył, jego maleńkie ciało stało się wiotkie, a diagnoza rozdarła serca jego rodziców na miliony kawałków. Zobaczcie poruszający apel mamy chłopca, musimy pomóc! 📢 Wysoka, szczupła brunetka okradła drogerię z kosmetyków i gadżetów erotycznych. A nie... to był 45-latek! Policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów z artykułami kosmetycznymi na terenie miasta. Wszystko działo się w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Pracownicy zgłosili kobietę chowającą do torebki kosmetyki i gadżety erotyczne. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że "przyłapana" na gorącym uczynku to... 45-letni mężczyzna!

📢 Oto najdziwniejsze zachowania w Tatrach! Nie do wiary, co turyści potrafią zrobić w górach 22.03.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu starachowickiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób ze Starachowic i powiatu starachowickiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? LISTA Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 Wszystkie metamorfozy Dody. Królowa jest tylko jedna - tak popularna piosenkarka zmieniała się na przestrzeni lat. Aż trudno uwierzyć "Królowa jest tylko jedna" - to określenie na stałe przylgnęło do Dody, czyli Doroty Rabczewskiej, która ponad dwie dekady temu na stałe znalazła swoje miejsce na polskiej scenie muzycznej. Na przestrzeni tych ponad dwudziestu "królowa" bardzo się zmieniła - choć zawsze swoją urodą przykuwała uwagę mężczyzn, to upływający czas jej służy. Zresztą... sami zobaczcie.

📢 Anita Werner poza ekranem. Tak spędza czas łódzka dziennikarka z młodszym partnerem ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi dziennikarka Anita Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Łodzianka chętnie publikuje zdjęcia nie tylko z pracy, ale też z domu, z wakacji, w pięknych kreacjach, oficjalnych strojach, ale też swobodne bez makijażu w objęciach młodszego o 3 lata partnera. Zdjęcia są bardzo naturalne. Sami zobaczcie. 📢 Tak wygląda dworek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Prywatny las i zabytkowe meble - zdjęcia Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są właścicielami dworku Emilin w Jajkowicach pod Warszawą. W urokliwej posiadłości wzięli ślub w 2008 roku, a obecnie spędzają tam każdą wolną chwilę i cieszą się życiem na łonie natury. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy dworek, w którym mieszkają Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wraz ze swoją córką Kaliną.

📢 Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowa. Mamy tabelę wyliczeń aktualnych "trzynastek" Miliony Polaków otrzymają w tym roku trzynaste emerytury. Pierwsze wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu. Ze względu na rekordową waloryzację, trzynaste emerytury wypłacone w 2023 roku będą dużo wyższe niż przed rokiem. Mamy wyliczenia trzynastych emerytur, które już niebawem trafią do emerytów i rencistów. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Modne paznokcie - znamy najważniejszy trend w manicure na wiosnę. To Lipgloss nails Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Izabela Macudzińska, gwiazda programu "Królowe życia" w TTV. Zobaczcie zdjęcia Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Ta pochodząca z Poznania właścicielka firmy odzieżowej zyskała ogromną popularność i sympatię widzów. Zobaczcie, jak mieszka, żyje i ubiera się Izabela Macudzińska-Borowiak! 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są największymi kłamcami. Oszukują bez mrugnięcia okiem! Naginają prawdę, manipulują, nigdy nie przyznają się do winy! Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są często największymi kłamcami. Sprawdziła to dla nas Wróżka Roma. Panna, Waga, kto jeszcze jest w czołówce największych kłamców? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, które znaki zodiaku są największymi kłamcami!

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur z "M jak miłość", czyli Robert Moskwa. Zobacz prywatne zdjęcia Robert Moskwa już od blisko 20 lat jest związany z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Artura Rogowskiego, męża Marii. Prywatnie aktor prowadzi bardzo aktywny tryb życia - od młodych lat trenuje karate, a także jest zawodnikiem piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Tak wygląda teraz Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces". Wkrótce skończy 62 lata! Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Właśnie na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Wkrótce skończy 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 Takie są zniżki dla emerytów. Na takie ulgi mogą liczyć seniorzy w 2023 roku - mamy listę Na jakie zniżki mogą liczyć seniorzy w 2023 roku? Emeryci w Polsce mogą liczyć na wiele ulgi i zniżek. Do korzystania z wielu z nich niezbędna jest ważna legitymacja emeryta. Dzięki zniżkom seniorzy mogą zaoszczędzić na przejazdach, czy lekach. Zobacz w naszej galerii jakie są ulgi dla seniorów. Na takie zniżki mogą liczyć emeryci w 2023 roku.

📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie.

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Uroczysta promocja doktorów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie [ZDJĘCIA] O 70 nowych doktorów poszerzyło się grono naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w czwartek (23 marca) w Auli Collegium Maius uczelni. 📢 W piątek nagle zmarł ksiądz Marek Zawłocki, proboszcz parafii Świętego Wawrzyńca w Górnie. Miał 59 lat Dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł ksiądz Marek Zawłocki, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Górnie. Miał 59 lat.

📢 Tłumy wiernych wzięły udział w Diecezjalnej Drodze Krzyżowej w Bydgoszczy [zdjęcia] W piątek (24 marca) odbyła się Diecezjalna Droga Krzyżowa ulicami Bydgoszczy. Tłum wiernych z modlitwą na ustach przeszedł sprzed katedry do bazyliki św. Wincentego a Paulo. W nabożeństwie uczestniczył także biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk.

📢 Nocny taniec na środku skrzyżowania w Bydgoszczy. Jaki był jego finał? [wideo] Roznegliżowany jegomość biegał nocą 23 marca po ulicach Bydgoszczy. Jego "taniec" na skrzyżowaniu ul. Solskiego i Leszczyńskiego nagrał jeden z internautów i umieścił w sieci. Czym się skończyło całe zajście? 📢 Oglądasz telewizję w ten sposób? Abonament RTV cię nie obowiązuje, nie musisz go płacić Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Niektóre osoby nie muszą jednak martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje całkiem długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV!

📢 W tych miastach w Wielkopolsce jeżdżą najstarsze samochody. Zobaczcie, ile mają lat Polacy jeżdżą jednymi z najstarszych samochodów w Europie. Średni wiek samochodu wynosi u nas 13,6 lat. Zajmujemy pod tym względem 17. miejsce na naszym kontynencie. Okazuje się jednak, że są w Wielkopolsce miasta, w których szacowany średni wiek aut jest jeszcze wyższy. Zobaczcie, w jakich miastach jeżdżą najstarsze samochody w województwie wielkopolskim. 📢 Tak wygląda mieszkanie, które chce sprzedać Iwona Żarnowiecka z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia Iwona Żarnowiecka to królowa ostatniego turnusu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Mieszka na warszawskiej Białołęce. Ma cudowne mieszkanie, które - jak się okazuje - chce szybko sprzedać. Zamierza bowiem przeprowadzić się do Hiszpanii. Zobaczcie cudowne wnętrza mieszkania Iwony Żarnowieckiej z "Sanatorium miłości".

📢 Tego nie jedz na kolację! Możesz bardzo szybko przytyć. Jakich produktów nie jeść na kolację? Kolacja to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. Warto jednak pamiętać by była ona odpowiednio lekka i łatwa do strawienia. Istnieje cała masa produktów spożywczych których nie powinno się jeść na kolację ani w ogóle wieczorem. Czego nie można jeść na kolację? Oto lista!

📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Tak żyje i mieszka na co dzień Martyna Kupczyk! Szewc bez butów! Zobacz PRYWATNE ZDJĘCIA 24.03.2023 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Martyna Kupczyk to jedna z gwiazd jednego z najpopularniejszych programów telewizji Polsat - "Nasz nowy dom". Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Wielka piątka. Te rośliny skutecznie odstraszają kleszcze. Zasadź je w swoim ogrodzie Wiosna zawitała już na dobre. Wraz z wiosną pojawiają się kleszcze, które są zagrożeniem dla zdrowia ludzi jak i zwierząt. Jak z nimi walczyć? Bardzo dobrym sposobem jest zasadzenie roślin, których kleszcze nie lubią. A które to rośliny? Zobaczcie w galerii. 📢 Rozbiórka pawilonu GS w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia. 24.03.2023 W czwartek 23.03.23 r. ruszyła rozbiórka pawilonu GS na terenie dawnego targowiska w Małkini Górnej. Do historii przeszedł warsztat samochodowy, sklep tanią odzieżą, firma produkująca meble i miejsce spotkań młodzieży znane jako Cebula 17. W miejscu po rozebranym pawilonie ma powstać market budowlany. 📢 Tragedia w mieszkaniu na Bałutach. Matka pijana w łóżku, a jej córka nie żyje. Co było przyczyną jej śmierci? Tragedia w Łodzi. Pijana i będąca pod wpływem narkotyków 37-letnia matka leżała w łóżku, a jej 2-miesięczna córeczka zmarła. Do akcji wkroczyła policja i prokuratura. Decyzją sądu, kobieta została aresztowana tymczasowo.

📢 5 miast na Śląsku idealnych na jednodniową wycieczkę. Nie masz pomysłu? Zainspiruj się Nie masz pomysłu na popołudnie, a nie chcesz spędzić go w domu? Zastanawiasz się, gdzie mógłbyś się wybrać w województwie śląskim? Jako że prognozy pogody na najbliższe godziny nie zachęcają do długiego przebywania na łonie natury, wybraliśmy pięć atrakcji w pięciu miastach, do których dojedziesz w niecałą godzinę z Katowic i świetnie spędzisz czas, nie narażając się na złapanie sezonowego przeziębienia wśród deszczu i wiatru.

📢 Jawornik: opuszczona wieś na pograniczu Beskidu i Bieszczad. Mrożące krew w żyłach pochówki i inne tajemnicze zwyczaje przerażają do dziś Przejeżdżając przez tereny tej ukrytej wśród gór podkarpackiej miejscowości raczej nikt nie podejrzewa, że kryje ona tak przerażającą historię. Chodzi o Jawornik (pow. sanocki), opuszczoną wieś na pograniczu Beskidu i Bieszczad. Mrożące krew w żyłach pochówki i inne tajemnicze zwyczaje mieszkańców to historie tylko dla ludzi o mocnych nerwach...

📢 Tatry. Wojsko sprzedaje w Kościelisku nieruchomość z pięknym widokiem i potencjałem Krakowski oddział regionalny Agencji Mienia Wojskowego rozpoczął właśnie poszukiwania dzierżawcy nieruchomości w Kościelisku - działki z widokiem na Giewont i panoramę Tatr. Co mogłoby tam funkcjonować? Agencja podpowiada, że może to być hotel, centrum odnowy biologicznej, a może ośrodek rehabilitacyjny. Lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. 📢 Te stare pieniądze mogą być warte fortunę. Tyle kosztują kolekcjonerskie banknoty i monety z PRL [zdjęcia] Banknoty i monety z czasów PRL dla kolekcjonerów są wiele warte. Dziś ich wartość wzrasta i można zarobić na nich duże pieniądze. Masz takie pieniądze w domu? Zobacz w galerii banknoty i monety z PRL wystawione na sprzedaż na OLX. 📢 Tomasz Zubilewicz będzie prezentował pogodę na konsolach PlayStation 5. Opowie o pogodzie w grach Tomasz Zubilewicz prowadzi pogodę od wielu lat. Jest jedną z twarzy redakcji pogody w TVN i jednym z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów pogody w Polsce. Firma Sony Interactive Entertainment postanowiła wykorzystać ten potencjał w swoich reklamach.

📢 Kolejna eksplozja niewybuchu! Tym razem na placu budowy torów w Ćmielowie. Mężczyzna z obrażeniami dłoni Podczas pracy na palcu budowy torów w Ćmielowie doszło do eksplozji prawdopodobnie niewybuchu. Pracownik firmy budowlanej trafił do szpitala. Policjanci zabezpieczają teren działania.

📢 Te słowa wymawiasz źle. A jak powinny brzmieć prawidłowo? Sprawdź! "Lewis" czy "liwajz"? "Ałszan" czy "oszą"? Pewnie wiele razy zastanawialiście się, jak poprawnie wymówić te nazwy. Do naszego języka przeniknęło wiele słów, które mogą sprawiać problemy. Sprawdźcie i już nie popełniajcie tych błędów! 📢 Tak wyglądają luksusowe rezydencje! Oto najdroższe domy na sprzedaż w Poznaniu. Kosztują miliony! Zobacz zdjęcia i ceny Przedstawiamy najpiękniejsze i zarazem najdroższe luksusowe rezydencje w Poznaniu. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są domy z tam prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż w Poznaniu. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerie i zobacz zdjęcia oraz ceny!

📢 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 1:3. Pierwszy mecz po powrocie trenera Urbana do klubu ZDJĘCIA W piątek 24 marca Raków Częstochowa rozegrał w Kłobucku sparingowy mecz z Górnikiem Zabrze przegrywając 1:3. Było to pierwsze spotkania zabrzan po powrocie do klubu trenera Jana Urbana do klubu i piłkarze Górnika robili wszystko by pokazać się w nim z jak najlepszej strony. 📢 Pożar domu na Wojszycach. Policjanci uratowali dwie starsze osoby, sami trafili do szpitala Dramatyczne chwile na południu Wrocławia. Pożar i spore zadymienie w domu jednorodzinnym na Wojszycach. Pierwsi na miejscu pojawili się policjanci i podjęli natychmiastową decyzję o ratowaniu życia dwóch starszych osób znajdujących się w środku. Podczas tej akcji, sami ucierpieli i trafili do szpitala. 📢 Niemcy: Mężczyzna celowo wjechał autem w pieszych przy lotnisku. Są ranni Na parkingu lotniska Kolonia/Bonn mężczyzna wjechał samochodem w pieszych, raniąc kilku z nich. Uszkodził także kilka samochodów – informuje agencja dpa, powołując się na rzecznika policji. Istnieją przesłanki, że mężczyzna może mieć problemy psychiczne.

📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Nowe urlopy, wolne wszystkie piątki, praca zdalna. Andrzej Duda podpisał nowelizację 24.03.2023 Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza znaczące zmiany w prawach i obowiązkach pracowników na terenie całej Polski. Obecnie analizowane są szczegóły tych zmian, w szczególności w zakresie pracy zdalnej i okazjonalnej. Dokładnie sprawdza się, jak będą one funkcjonować w praktyce oraz kiedy wejdą w życie. Zaleca się zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi przez nowelizację kodeksu pracy. 📢 Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości: Fatalne wieści dla opozycji i miażdżąca przewaga PiS Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pozycję lidera na polskiej scenie politycznej i stabilną przewagę nad Koalicją Obywatelską – wynika z najnowszego sondażu wyborczego. Niepewnie przedstawia się sytuacja Polskiego Stronnictwa Ludowego. 📢 Nowy amfiteatr pod Górą Parkową w Krynicy Zdroju wygląda coraz bardziej imponująco. Na placu budowy praca wre. Zobaczcie zdjęcia. 24.03.2023 Trwają prace związane z budową amfiteatru w Krynicy-Zdroju. Na placu budowy pracują budowlańcy oraz ciężkie maszyny, a z lotu ptaka widać już zarys, jak w przyszłości będą wyglądać miejsca dla widowni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w maju 2024 odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości.

📢 Bytowski dworzec na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zobacz, jak się zmieniał (ZDJĘCIA) Bytowski dworzec przez wiele lat straszył swoim wyglądem. Podpadał w ruinę. Teraz wygląda imponująco. Inwestycja kosztowała ponad 20 milionów złotych. Brakuje tylko jednego: połączeń kolejowych. 📢 Jakie atrakcje na weekend pół godziny od Krakowa? Warto wybrać Bochnię i okolice: Nowy Wiśnicz, Lipnicę Murowaną Bochnia i jej najbliższe okolice to niezwykle ciekawy turystycznie region, położony w bliskim sąsiedztwie Krakowa. Za sprawą autostrady A4 można tam dojechać ze stolicy Małopolski w 20-30 minut. Wiele ciekawych atrakcji jest położonych wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak chociażby zabytkowe kościoły w Chełmie i Łapczycy. Jadąc nieco na południe od Bochni, warto natomiast zahaczyć o Nowy Wiśnicz i Lipnicę Murowaną. Zobacz najważniejsze atrakcje w Bochni i jej najbliższej okolicy.

📢 Tak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Wypadek w gminie Malechowo! Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych [ZDJĘCIA] Groźnie na krajowej drodze nr 6 w okolicy Malechowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe - 24.03.2023 r. - przed godziną 9. Na miejsce zdarzenia wyjechali m.in. strażacy i policjanci ze Sławna. Zderzenie pojazdów jest czołowe - patrz zdjęcia.

📢 Przepiękna zorza polarna widoczna w regionie! Spektakularne zjawisko na zdjęciach Dość niespodziewanie w naszym regionie minionej nocy była pięknie widoczna zorza polarna. Prezentujemy zdjęcia naszych Czytelników z okolic Szczecinka i Świdwina. Dziś (24 marca) ma być jeszcze bardziej spektakularnie. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Nowe listy gończe 24.03.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. 📢 Tych produktów nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Nigdy ich tam nie wkładaj! Co się znajduje na liście? Kuchenka mikrofalowa wielu osobom ułatwia życie. Podgrzewanie w niej potraw trwa znacznie krócej niż w piekarniku, a ponadto, nie wymaga dołożenia dodatkowej porcji tłuszczu tak jak w przypadku patelni czy garnka. Niestety, nie wszystkie potrawy i produkty można wkładać do mikrofalówki. Co znajduje się na zakazanej liście? Oto produkty, których nie wolno podgrzewać w mikrofalówce!

📢 Słynny polski śpiewak o uzdrowieniu: "Zdarzył się cud". Marek Torzewski pokonał raka dzięki eksperymentalnej metodzie leczenia Nowotwór to straszna choroba. Walka z nią była trudnym i druzgocącym doświadczeniem zarówno dla mnie, jak i mojej rodziny – wyznał Marek Torzewski. Słynny polski śpiewak operowy wrócił do zdrowia, co - jak podkreśla - zawdzięcza eksperymentalnej metodzie leczenia. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Magdy Gessler. Znana restauratorka to królowa "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci wśród polskich celebrytów. Zna ją chyba każdy. Największą popularność przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje". Magda Gessler chętnie udziela się w mediach społecznościowych, pisze tam o swoim życiu, o rodzinie, o sukcesach. Pokazuje też swoim fanom, jak mieszka i żyje na co dzień. Wy też zobaczcie! 📢 Dawid Kubacki i jego góralskie królestwo. Wybudował piękny dom w Szaflarach, tu mieszka z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 24.03.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 W Krakowie ma powstać osiedle z własnym jeziorem - Essa Kliny. Wzbudza jednak kontrowersje "Miasto 15-minutowe", "miasto w mieście" - tak deweloper Westa Investments opisuje planowaną w Krakowie budowę osiedla Essa Kliny. Wszystko ma być pod ręką dla mieszkańców, wszędzie ma być blisko, a między zabudowaniami ma rozpościerać się jezioro. Piękne w założeniu, a "essa" to w języku młodzieżowym znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji. "Essa" zdobyła ostatnio nawet tytuł Młodzieżowego Słowa Roku. Tylko, że mieszkańcy Klinów w Krakowie tych pozytywnych emocji raczej nie czują i wskazują, że osiedle powstanie w terenie, który chcieli obronić przed zabudową.

📢 Niezwykłe zjawisko znów widoczne w Wielkopolsce. Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską. "Nie wierzyłam własnym oczom" [ZDJĘCIA] Zorza polarna kolejny raz rozświetliła niebo nad północną Polską. Wspaniały spektakl rozegrał się w czwartek, 23 marca wieczorem, dzięki silnej burzy geomagnetycznej. Niezwykłe zjawisko, typowe dla bieguna północnego, można było zaobserwować także w Wielkopolsce, w tym w Poznaniu. - Takiej zorzy polarnej jeszcze nie widziałem. Momentami było ją widać gołym okiem - pisze jeden z internautów. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Skandal z nielegalnymi wodomierzami w Łodzi. Jest wniosek o dymisje w Zarządzie Lokali Miejskich i Urzędzie Miasta Łodzi Członkowie dwóch stowarzyszeń - Tak dla Łodzi i Łódź dla Ludzi - złożyli wniosek o dyscyplinarne zwolnienia urzędników Zarządu Lokali Miejskich i Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialnych za niedopilnowanie terminów przedłużenia legalizacji wodomierzy. Tylko na osiedlach Janów i Olechów ważność straciło blisko tysiąc wodomierzy, a mieszkańcy drżą o wysokość rachunków, jakie otrzymają.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 24.03.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 24.03.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 Ceny jaj w Krakowie przed Wielkanocą 2023. Drogo! Sprawdziliśmy, ile kosztują jajka na placach targowych Zbliża się Wielkanoc. Jednym z najbardziej poszukiwanych produktów są jaja. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, powołując się na Eurostat, podała, że wzrost ceny detalicznej jaj konsumpcyjnych w Polsce był niemal taki sam jak wzrost ceny przeciętnej w całej Unii Europejskiej i wynosił niespełna 30 procent (przy porównaniu cen ze stycznia 2023 do stycznia 2022). My sprawdziliśmy, jakie są obecnie ceny jaj na trzech krakowskich targowiskach Starym Kleparzu, Nowym Kleparzu i w Bieńczycach. Przejdź do galerii, by zobaczyć, ile tam trzeba zapłacić za jaja różnego rodzaju: wiejskie, ekologiczne, z chowu na wolnym wybiegu, ściółkowego, klatkowego.

📢 Co łączy Wrocław i niemieckie Löbau? Modernistyczna architektura. Ten dom jest jednym z czterech najbardziej rozpoznawalnych na świecie Modernizm w architekturze rozpoczął się na początku XX wieku i to jemu zawdzięczamy apartamentowce oraz budowle, które wyróżniają Wrocław na tle innych miast. Mowa oczywiście o Hali Stulecia, ale również Renomie i osiedlu WuWa w pobliżu parku Szczytnickiego. Hans Scharoun - jeden z ojców założycieli WuWa - zaprojektował dom rodziny Schminke w Löbau. Makaronowiec jest dziś oddany do użytku gości przez niemiecką fundację. Jak wygląda i ile kosztuje zwiedzanie? 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 24.03.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Karnawałowe imprezy w klubie Prywatka. Tak bawili się koszalinianie! [ZDJĘCIA] 24.03.2023 Karnawał za nami, w ostatnich tygodniach mieszkańcy Koszalina chętnie bawili się na imprezach w klubie Prywatka. Zobaczcie, jak w lutym wyglądały imprezy w Prywatce!

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 24.03.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 24.03.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Oto Marcelina Zawadzka pikantnie! Eksponuje wdzięki i zachwyca. ZDJĘCIA. Marcelina Zawadzka: Pokazać swoją słabość 24.03.2023 NOWE ZDJĘCIA MARCELINY ZAWADZKIEJ ZACHWYCAJĄ. Zachwycająca uroda i nienaganna sylwetka przyciągają rzeszę fanów, którzy obserwują konto Marceliny Zawadzkiej na Instagramie! 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych stronach znajdziesz przepisy.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji w województwie śląskim. Jak przebiega głosowanie? Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Budowa drogi ekspresowej S1 w Beskidach przyspiesza wiosną. Kiedy pojedziemy obejściem Węgierskiej Górki? 15 marca oficjalnie zakończył się na budowach tzw. okres zimowy. To czas, w którym ze względu na warunki atmosferyczne wykonawcy zwykle ograniczali prace do niezbędnego minimum. Teraz inwestycje znowu ruszyły pełną parą. Po zimie możemy w wiosennej aurze ocenić postępy prac, na przykład na budowie drogi ekspresowej S1 w Węgierskiej Górce. 📢 ŚLĄSK: wiózł 9-metrowe drzewo we...fiacie cinquecento! Wystający z bagażnika potężny bal zabezpieczył... kamizelką. NIE UWIERZYCIE Nietypowy transport drewna przykuł uwagę policjantów z mikołowskiej drogówki. 44-letni mężczyzna przewoził dużą ilość opału niewielkim Fiatem Cinquecento, a największy bal wystający z bagażnika zabezpieczył... kamizelką odblaskową. Okazało się, że to nie pierwszy raz - w styczniu w podobny sposób wywiózł drzewo z lasu. Kierowca otrzymał mandat i został bohaterem TikToka. Nagranie niewielkiego samochodu z drewnem ma już ponad 5 mln wyświetleń.

📢 W Napękowie w powiecie kieleckim samochód uderzył w ogrodzenie. Kierująca z dwoma promilami Ponad dwa promile w organizmie miała 21-letnia kobieta, która kierując fordem, zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie posesji. Do zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór w miejscowości Napęków w gminie Bieliny (powiat kielecki). 📢 Apel o pomoc dla wybitnego kompozytora Jana A. P. Kaczmarka. "Jedna z najrzadszych i najcięższych chorób" Jan A. P. Kaczmarek, kompozytor, laureat Oscara zmaga się z rzadką i ciężką chorobą. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją są ogromne i znacząco przekraczają możliwości finansowe rodziny. Poruszający apel o włączenie się w akcję pomocową wystosowała Polska Fundacja Muzyczna.

📢 Zakończyło się rozkładanie trawy na Suzuki Arenie w Kielcach. Pierwszy mecz na tej murawie 1 kwietnia. Korona Kielce podejmie Miedź Legnica W czwartek przed godziną 20 zakończyła się wymiana środkowego pasa murawy, od jednej do drugiej bramki, na Suzuki Arenie w Kielcach. Na tych obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mecze w PKO BP Ekstraklasie rozgrywa Korona Kielce.

📢 Celebryci ze Szczecina (i nie tylko) na zdjęciach sprzed 20 lat! Zobacz, jak się zmienili 23.03.2023 Politycy, sportowcy, aktorzy, działacze sportowi, celebryci, szczecinianie i goście w naszym mieście i regionie - tak wyglądali w pierwszej połowie dwutysięcznych lat.

📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

📢 Dokąd polecimy z Bydgoszczy w sezonie letnim? Port zaprezentował nową siatkę połączeń Port Lotniczy Bydgoszcz zaprezentował siatkę połączeń na sezon letni 2023. Podróżni będą mogli wybierać z czterech kierunków czarterowych – łącznie w tygodniu realizowanych będzie dziewięć lotów. 📢 Śmierć 71-latka na basenie w Nowej Sarzynie. Zarzuty dla 46-letniego ratownika Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki. Taki zarzut usłyszał 46-letni ratownik wodny z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie. 📢 Dąbrowa Górnicza. Obrzydliwe, pełne przekleństw transmisje w sieci trwały od dawna. Nowe fakty w sprawie ojca, który dusił syna W Dąbrowie Górniczej policja zatrzymała ojca, który dusił swojego siedmioletniego syna, a matka nie reagowała na karygodne zachowanie mężczyzny. Oboje zostali zatrzymani przez policjantów i usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Na jaw cały czas wychodzą nowe, zaskakujące fakty. Okazuje się, że rodzina transmitowała na Tik Toku swoje codzienne życie od roku, a część widzów za oglądanie tych patologicznych zachowań płaciła im pieniądze. Jakby tego było mało moderatorzy usuwali nieprzychylne komentarze osób, które wzywały rodziców do opamiętania się.

📢 Ciężarówka zjechała do rowu. Naczepa blokowała drogę krajową nr 79 we Wlonicach. Zobacz zdjęcia Samochód ciężarowy zjechał do rowu, naczepa blokowała część jezdni - informowały po zdarzeniu służby drogowe. Do kolizji doszło na drodze krajowej nr 79 we Wlonicach w gminie Ożarów (powiat opatowski). 📢 Popek Monster w Lux Clubie rozgrzał publiczność. Były tłumy na koncercie i świetna atmosfera W sobotę, 18 marca w Lux Clubie w Brzozowej wystąpił Popek. Tłumy fanów pojawiły się na koncercie. Zobaczcie zdjęcia 📢 Kraków. Starcie taksówkarzy na ul. Jagiellońskiej. Kierowca z podciętym gardłem Na ulicy Jagiellońskiej w rejonie placu Szczepańskiego doszło do spięcia między przewoźnikami. Taksówkarz miał zostać zaatakowany przez kierowcę z przewozów na aplikację. Konflikt między tymi środowiskami przewoźników trwa od lat. Zaatakowanemu taksówkarzowi podcięto gardło, na szczęście dzięki jego refleksowi, rana nie była groźna. Zapytaliśmy policję o tę sprawę

📢 Najlepsze sale weselne na Lubelszczyźnie. Szukasz miejsca na wesele w regionie? Te są polecane przez internautów [SPRAWDŹ] Szukasz idealnej sali weselnej na Lubelszczyźnie? Te miejsca powinny sprostać oczekiwaniom. 📢 Piękna aranżacja mieszkania we Wrocławiu. Nowoczesny projekt apartamentu z widokiem na Odrę. Zobacz, jak modnie urządzić wnętrza w 2023 roku Kto z nas nie marzy o mieszkaniu z pięknym widokiem? Zaglądamy do wrocławskiego mieszkania, które zlokalizowane prawie nad samą Odrą. Tutaj w otoczeniu zieleni uwiła sobie komfortowe gniazdko rodzina. Wnętrze apartamentu jest zaaranżowane w ponadczasowym stylu. Subtelne i proste formy, wysokiej jakości materiały oraz designerskie meble i dekoracje to jego atuty. Zobacz, jak modnie i wyjątkowo można zaaranżować wnętrze na wiosnę.

📢 Tak będzie mieszkać Joanna Opozda. Oto wizualizacje mieszkania gwiazdy z Buska Joanna Opozda, aktorka i celebrytka z Buska-Zdroju pochwaliła się w mediach społecznościowych, jak będzie wyglądać w przyszłości jej mieszkanie. Podoba się Wam? Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies. Zdjęcia Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa. 📢 Najpopularniejsze fryzury na wiosnę 2023. Ten kolor włosów to najmodniejszy trend w tym sezonie Każda kobieta pragnie wyglądać pięknie. Naturalne włosy - gdy są zadbane - też są oczywiście piękne. Jednak czasem warto odrobinę zaszaleć, na przykład z kolorem włosów. Wiosna to świetna okazja do zmian wyglądu i metamorfozy. Jeśli decydujemy się na zmianę, warto, by kolor włosów był zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie perłowy blond - perle blonde. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie perłowoblond stylizacje włosów.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 MasterChef Junior. Natalia Paździor zachwyca w odważnej stylizacji. 18-latka wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia Natalia Paździor ze Zbludowic pod Buskiem siedem lat temu wygrała pierwszą polską edycję "MasterChef Junior". Dziś ma 18 lat i wygląda olśniewająco, a fani nie mogą uwierzyć, że to ta sama dziewczynka, której kibicowali w 2016 roku. Zobaczcie prywatne zdjęcia Natalii z Instagrama - niektóre stylizacje są naprawdę odważne.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje instrumenty muzyczne. Za niewielkie pieniądze można kupić pianino, saksofon, a nawet stół bilardowy Pojazdy, sprzęt warsztatowy, ogrodowy a także rolniczy - takie przetargi w Agencji Mienia Wojskowego codzienność. Nowością są przetargi na sprzęt, który wcale nie kojarzy się z wojskiem. Od armii można nabyć też sprzęt muzyczny, czy sportowy. W naszym artykule znajdziesz zdjęcia oraz ceny. 📢 Oto jakie prawa nabywamy po ślubie. Zobaczcie do czego ma prawo współmałżonek W momencie, w którym w świetle polskiego prawa para staje się oficjalnie małżeństwem, powstanie między nimi wspólność majątkowa. Oczywiście poza przypadkami, gdy przed ślubem zdecydują się na spisanie intercyzy. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące praw i obowiązków po zawarciu związku małżeńskiego. 📢 Trwa zabieg upiększania trybun na stadionie Wisły Kraków. Efekty są coraz bardziej widoczne. Nowe zdjęcia Trwa przebudowa Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na III Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce. Wygląd zmieniają elewacje trybun, na których pojawia się coraz więcej szklanych elementów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.

📢 Nastrojowe obchody Gminnego Dnia Kobiet w Sędziszowie. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości W środę, 8 marca z okazji Dnia Kobiet w Sędziszowie odbyły się uroczyste obchody tego święta. Ta tradycyjna impreza odbywająca się co roku miała miejsce w restauracji "Złota Róża" z udziałem z pań z całej gminy. Na zaproszenie burmistrza Wacława Szarka odpowiedziały liczne panie.

📢 Tyle zarabiają żołnierze w Polsce w 2023 roku. Będziesz zaskoczony. Ogłoszono kolejne podwyżki wypłat w armii (zdjęcia) 22.03.23 Ile zarabia żołnierz zawodowy w Polsce w 2023 roku? Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił podwyżki dla służb mundurowych w Polsce. Od 1 marca uposażenie żołnierzy wzrośnie o 400 zł. To kolejne podwyżki w polskiej armii. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie, wliczając dodatki, wyniesie 7976 zł. Ile w Polsce zarabia żołnierz zawodowy a ile szeregowiec? Sprawdziliśmy. Oto zarobki żołnierzy w Polsce.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur. 📢 Tłumy na targowisku w Strzelcach Opolskich. Jest ogrom wiosennego towaru: kwiaty, drzewka, ubrania, ozdoby wielkanocne Wiosna zawitała na targowisko w Strzelcach Opolskich. Wielu sprzedawców wymieniło już asortyment na odpowiedni dla sezonu wiosenno-letniego. Z tego powodu pojawiło się mnóstwo kupujących. 📢 Matura próbna 2023 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w województwie świętokrzyskim i podkarpackim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Wawel Kraków. 104 lata historii, wicemistrzostwo Polski. Mocna drużyna była tu jeszcze niedawno! Zdjęcia retro Wawel Kraków. Piłkarski wicemistrz Polski z 1953 roku (jako OWKS Kraków), przez dziesięciolecia jeden z najważniejszych klubów na futbolowej mapie Krakowa. Jeszcze w latach 90. występował przez trzy sezony na zapleczu ekstraklasy (II liga, grupa wschodnia), w rozgrywkach 1996/97 i 1997/98 zajmując miejsca w czołowej "szóstce". Mecze na stadionie przy ul. Podchorążych oglądało nierzadko po kilka tysięcy ludzi, z reguły preferujących miejsca na drewnianej, zabytkowej trybunie. Końcówka XX wieku dla piłki nożnej w wojskowym klubie nie była jednak dobrym czasem - spadek do III ligi, potem szybko spadek z III ligi (2000). W poprzedniej dekadzie Wawel sporo czasu spędził w "okręgówce", a teraz - szkoda nawet wspominać - jest w klasie B. Postanowiliśmy przypomnieć dzięki naszym fotograficznym archiwom lepsze czasy piłki nożnej w Wawelu.

📢 Taki będzie finał serialu Przysięga. To wydarzy się w trzech ostatnich odcinkach. Nie będzie ślubu! Od kilku tygodni zapowiadaliśmy koniec serialu "Przysięga". W środę, 29 marca, Telewizja Polska wyemituje ostatni odcinek tureckiej telenoweli. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w "Przysiędze" w najbliższych dniach. Mamy streszczenia kilku ostatnich odcinków, które zobaczymy przed wielkim finałem. Zobacz, jak zakończy się serial "Przysięga"! 📢 Tak wygląda żona Piotra Adamczyka. Karolina Szymczak to piękna aktorka [zdjęcia] Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk są razem od 2016 roku, a trzy lata później wzięli ślub. Para chroni swoją prywatność i rzadko pokazuje się razem na ściankach, ale w mediach społecznościowych raz na jakiś czas publikują wspólne zdjęcia. Mimo że aktorską parę dzieli aż 19 lat, oboje podkreślają, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Zobaczcie, jak wygląda żona Piotra Adamczyka. 32-letnia Karolina Szymczak to piękna modelka i aktorka.

📢 Serial "Dziedzictwo" zastąpi "Przysięgę" w TVP 1. Co wydarzy się na początku tureckiego serialu "Emanet"? To już ostatnie odcinki serialu "Przysięga, który na antenie TVP emitowany jest od 2019 roku. Pod koniec marca zastąpi ją turecki serial pt. "Dziedzictwo" ("Emanet"). Widzowie będą go mogli oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 16.05 na antenie TVP 1. Przeczytaj co wydarzy się na początku serialu "Dziedzictwo" oraz kim są główni bohaterowie i aktorzy. W galerii zamieszczamy zdjęcia aktorów oraz kadry z pierwszego odcinka. 📢 Torty komunijne dla chłopca i dziewczynki. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych tortów na I Komunię Świętą Elegancki, estetyczny, skromny. Taki powinien być tort na I Komunię Świętą dziecka. Najczęściej rodzice decydują się na tradycyjny biały z niewielkimi elementami dekoracyjnymi. Pojawiają się jednak również już bardziej nowoczesne. Zobacz najpiękniejsze torty komunijne dla chłopca i dziewczynki.

📢 Bibeloty z PRL-u na targach i aukcjach staroci. Jedne za grosze, inne niewiarygodnie drogie. Możesz sporo na nich zarobić Wraca moda na starocie, antyki, zabytkowe bibeloty. Kultowe przedmioty z lat 60., 70. i 80. powracają do polskich domów. Kolekcjonerzy polują na stare pieniądze, meble, sprzęt, elektronikę, kryształy, zabawki. Za niektóre gadżety są w stanie dużo zapłacić. Inne z kolei wystawiane są na sprzedaż za bezcen. Zobacz w galerii bibeloty z PRL wystawione na sprzedaż na OLX. 📢 Tak mieszka Karolina Gilon - prowadząca show "Love island. Wyspa miłości" [zdjęcia] Karolina Gilon z powodzeniem prowadzi "Love island". Piękna modelka ma za sobą udział w kilku produkcjach filmowych. Na swoim Instagramie chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Dzięki temu mogliśmy podejrzeć, jak mieszka. Jasne ściany, biała kuchnia, różowe dodatki w salonie. Zobaczcie sami, jak mieszka Karolina Gilon.

📢 Takie zmiany wprowadziła teraz Biedronka. Za to sklep nie zwraca pieniędzy. Tych produktów nie można zwracać do Biedronki Duże zmiany w sklepach sieci Biedronka. Od poniedziałku 13 marca Biedronka zmieniła regulamin. Nowe zasady dotyczą między innymi zwrotów i reklamacji. Jedna z najpopularniejszych sieci w Polsce nie zwraca już pieniędzy klientom. Nie wszyscy są zadowoleni ze zmian, jakie zostały wprowadzone w sklepach Biedronka. Zobacz teraz w naszej galerii, jakie zmiany wprowadziła Biedronka. 📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz kto jest na liście.

📢 Takie produkty łagodzą stres. Warto włączyć je do swojej diety - to ważne także dla emerytów Stres obecny jest w naszym życiu każdego dnia. I choć staralibyśmy się unikać sytuacji stresowych to i tak się przed nimi nie uchronimy. Na wiele sytuacji nie mamy wpływu a z reguły to te wywołują u nas największy stres. Niestety stres nie wpływa dobrze na nasz organizm, dlatego warto do diety włączyć produkty które będą łagodziły stres. Zobaczcie, jakie to produkty. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu na wiosnę 2023. Miłość? Pieniądze? Zobacz, co Cię czeka Zdaniem astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia. Na wiosnę roku 2023 osoby spod niektórych znaków zodiaku mogą być przyjemnie zaskoczone. Kogo czeka przypływ gotówki? Może komuś się poszczęści i wygra na loterii? A może czeka go szczęśliwa miłość? Sprawdź, co mówią gwiazdy i co czeka cię na wiosnę 2023 roku!

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Tak wyglądają prawdziwe Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji. Zobacz zdjęcia Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami!

📢 Nowe pieniądze dla właścicieli mieszkań w blokach. Sprawdź ile można dostać i gdzie złożyć wniosek Są dodatkowe pieniądze dla właścicieli mieszkań w blokach, nawet 75 tysięcy złotych dotacji! Od lutego 2023 roku właściciele mieszkań w blokach mogą ubiegać się o dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na balkonie lub tarasie. Gdzie złożyć taki wniosek i ile można dostać pieniędzy? Sprawdzamy ile kosztują panele fotowoltaiczne na balkonie i czy opłaca się je montować w blokach.

📢 Te numery mieszkania przynoszą pecha. Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? To mówi Twój numer mieszkania Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie.

📢 Poległy na Ukrainie Polak miesiąc temu został odznaczony przez Zełenskiego orderem "Za Odwagę" Podczas wojny na Ukrainie giną nie tylko ukraińscy i rosyjscy żołnierze. Po obu stronach walczą przedstawiciele innych narodów, w tym również Polski. Kolejny Polak zginął właśnie w piątek. Taką informację przekazał minister w KPRM Michał Dworczyk. Według korespondenta Polsat News, poległy Polak był dowódcą plutonu w Legionie Międzynarodowym, a miesiąc temu został odznaczony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego orderem "Za Odwagę".

📢 Praca szuka człowieka we Wrocławiu. Najnowsze oferty pracy z podanymi zarobkami Powiatowy Urząd Pracy codziennie publikuje kilkadziesiąt ofert pracy. Dotyczą różnych branż: od technicznej, przez medyczną, biurową, gastronomiczną po handlową. Poszukiwani są specjaliści, ale również osoby bez dużego doświadczenia. Wybraliśmy dla Was najnowsze, aktualne oferty pracy razem z podanymi stawkami. Zobacz w galerii, ile można zarobić na danym stanowisku.

📢 Sam Neill wspomina kręcenie "Parku Jurajskiego". Obsada była o krok od śmierci? "Park Jurajski" to jeden z klasyków światowego kina. W samym filmie aktorzy niejednokrotnie znajdowali się w niebezpieczeństwie, ale - jak się okazuje po latach - do groźnych sytuacji dochodziło również poza nagraniami. "Byłem na plaży z Laurą Dern, która zapytała mnie: Sam, czy myślisz, że możemy dzisiaj umrzeć?" - napisał Sam Neill w swoim pamiętniku. Co się wydarzyło? 📢 Męska Droga Krzyżowa w Poznaniu. Mężczyźni przeszli ulicami Ostrowa Tumskiego. Zobacz zdjęcia! W piątek, 24 marca w Poznaniu uczestnicy Męskiej Drogi Krzyżowej duchowo towarzyszyli Jezusowi w jego ostatnich cierpieniach. Trasa, którą przebyli mężczyźni zaczynała się przed gmachem Seminarium Duchownego w Poznaniu. Następnie przeszli ulicami Ostrowa Tumskiego. Drodze krzyżowej przewodził ksiądz biskup Grzegorz Balcerek.

📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej kawalerów. Zobacz, czy na liście jest twoje miasteczko [25.03.2023] Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Wielkopolsce jest najwięcej kawalerów, gdzie najmniej mężczyzn decyduje się na ożenek, gdzie statystycznie jest największy odsetek singli. W naszym zestawieniu zdecydowanie lideruje Poznań. Na kolejnych miejscach są jednak głównie małe miasteczka. Zobaczcie, gdzie jest najwięcej kawalerów. 📢 Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie obchodził swój jubileusz [ZDJĘCIA] To już 65 lat, odkąd funkcjonuje placówka edukacyjna przy ulicy Morskiej 108 w Koszalinie, czyli Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki.

📢 Te znane osoby tak wyglądały gdy były młode! Polskie gwiazdy wiele lat temu. Tak kiedyś wyglądali Zobaczcie jak kiedyś wyglądali polscy celebryci, wśród nich aktorzy, prezenterzy, piosenkarki, sportowcy. Kuba Wojewódzki gdy był zaledwie młody chłopakiem. Tak wyglądała Anna Mucha w początkach swojej kariery. A jak wyglądał kiedyś Artur Szpilka lub Mariusz Pudzianowski? Sprawdzamy jak kiedyś wyglądali polscy celebryci.

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.

📢 Kraków czeka rewolucja biletowa. Opłata obowiązywałaby za przejechany dystans tramwajami i autobusami Zarząd Transportu Publicznego po Świętach Wielkanocnych ma ogłosić przetarg na opracowanie nowego systemu taryfowego w tramwajach i autobusach, który pozwalałby na wprowadzenie tzw. biletów dynamicznych, czyli opłaty za przejechany dystans. Pasażerowie nie musieliby więc płacić za czas spędzony w korkach. 📢 Krzysztof Ibisz zamęcza żonę swoimi treningami do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Joanna ma dosyć Nowy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zdecydowanie budzi więcej emocji niż poprzednie. Wszystko zaczęło się jeszcze na długo przed emisją pierwszego odcinka, a ostateczne werdykty często są komentowane w sieci. Swoje odczucia wobec programu wyraziła żona Krzysztofa Ibisza, która zdecydowanie żali się na liczbę jego treningów w domu.

📢 Tłum łodzian szturmował kasę biletową w Teatrze Powszechnym w Łodzi! Bilety kosztowały złotówkę Teatr Powszechny jak zawsze wstrzelił się w oczekiwania łodzian. Po bilet za złotówkę z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru ustawiła się ogromna kolejka. Pierwsi chętni przyszli już z samego rana i przez cały dzień czekali na otwarcie kas. Przed godz. 16:30 czekało w kolejce już kilkadziesiąt osób. 📢 Oto piękna żona Andrzeja Sołtysika. PRYWATNE ZDJĘCIA. Patrycja jest 24 lata młodsza od dziennikarza. Śliczna z nich para. ZDJĘCIA, WYWIAD Andrzej Sołtysik i jego żona Patrycja Sołtysik ZDJĘCIA. Andrzej Sołtysik wraz z żoną często pojawiają się na różnego rodzaju imprezach kulturalnych. Prezenter i jego o 24 lata młodsza żona Patrycja starają się trzymać swoje życie prywatne w tajemnicy. 📢 Nowy dom we Włoszczowie dla lekarzy z Ukrainy. Poświęcił go biskup Jan Piotrowski. Zobaczcie zdjęcia Dla lekarzy z Ukrainy stworzono we Włoszczowie nowy dom. Biskup kielecki Jan Piotrowski poświęcił w czwartek, 23 marca, we Włoszczowie mieszkania dla ukraińskich lekarzy, którzy podjęli pracę we włoszczowskich placówkach medycznych „Caritasu” i Zespołu Opieki Zdrowotnej Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Rekompensata za broń przekazaną Ukrainie trafi do Polski przed Wielkanocą. Morawiecki: Będziemy największymi beneficjentami Polska będzie największą beneficjentką Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju; do Świąt Wielkanocnych do Polski trafi do 300 mln euro rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie; w kolejnych miesiącach dostaniemy dodatkowe 500-600 mln euro – zakomunikował szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. 📢 Dwie awarie w centrum Krakowa. Sezon na wybrzuszanie szyn tramwajowych rozpoczęty. Doszło również do potrącenia rowerzysty przez tramwaj Dziś w Krakowie (piątek, 24 marca), doszło już do dwóch wybrzuszeń szyn tramwajowych w centrum miasta i potrącenia rowerzysty przez tramwaj. Po godz. 13 na ul. Zwierzynieckiej, w kierunku Filharmonii, miała miejsce pierwsza awaria. W związku z wybrzuszeniem szyny, tramwaje linii nr 1 i 2 kierowane były do Cichego Kącika.

📢 Najlepiej płatne oferty pracy w Lubuskiem. Tutaj szukają pracowników! W wielu branżach wciąż brakuje pracowników. Niektóre lubuskie firmy, choć oferują ponadprzeciętne wynagrodzenie, mają problemy ze znalezieniem dobrych fachowców. Sprawdziliśmy, kto w naszym regionie może liczyć na pracę od ręki i dobre zarobki. 📢 Markowa. Prezydent Andrzej Duda o Polakach ratujących Żydów: Ci ludzie w sercu mieli wpisane ideały człowieczeństwa Byli w Polsce podczas II wojny światowej ludzie, którzy głęboko w sercu wpisane mieli ideały człowieczeństwa, szacunku dla życia, miłości bliźniego - mówił prezydent Andrzej Duda podczas piątkowych uroczystości w Markowej w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 📢 Wielkanocne ozdoby na targowisku w Kielcach. Są koszyczki, kurczaczki, zajączki i palmy. Zobacz zdjęcia Na kieleckim targowisku czuć już wielkanocną atmosferę. Kupcy oferują przeróżne ozdoby, koszyczki i palmy. Zajączki w koszykach to małe dzieła sztuki. Zobaczcie na zdjęciach, co można kupić na bazarach w Kielcach.

📢 Mistrzowie parkowania we Wrocławiu. Zastawiają wjazdy, parkują na chodnikach czy pod zakazem... [ZDJĘCIA] Funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu mimo, licznych kontroli codziennie znajdują kierowców, którzy z parkowaniem są „na bakier”. Tylko w czwartek (23 marca) strażnicy wystawili 88 mandatów na kwotę 22 400 złotych. Do tego odholowali 7 pojazdów i założyli 14 blokad na koła. Podajemy kilkanaście przykładów „mistrzów parkowania", którzy ignorują przepisy. 📢 Nowa zastępczyni prokuratora okręgowego w Słupsku W marcu nastąpiły zmiany na kierowniczych stanowiskach w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku. Nową zastępczynią prokuratora okręgowego Krzysztofa Młynarczyka została Joanna Kowalska. 📢 Najlepszy okulista w Poznaniu 2023. Poznaj lekarzy polecanych w serwisie ZnanyLekarz.pl Szukasz dobrego okulisty w Poznaniu? Zobacz, kogo polecają inni pacjenci! Przedstawiamy 10 najlepszych okulistów według użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl. Podajemy nazwiska lekarzy, adresy i liczbę pozytywnych opinii (5 gwiazdek). By poznać najlepiej ocenianych i najczęściej polecanych ortopedów przejdź do galerii.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są cały czas na wolności! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 4 stycznia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są bardzo niebezpieczni! 📢 Bajeczna zorza polarna na Kaszubach. Mieszkańcy powiatu kościerskiego mogli zobaczyć wyjątkowe zjawisko! Zobaczcie ZDJĘCIA Mieszkańcy powiatu kościerskiego mogli zobaczyć na niebie prawdziwy spektakl kolorów! W czwartek 23.03.2023 r. po raz kolejny w ostatnim czasie wystąpiła zorza polarna. Nie trzeba było mieć specjalistycznego sprzętu, żeby zobaczyć gołym okiem zorzę polarną.

📢 Tak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Te osoby nie powinny jeść nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 24.03.23 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy.

📢 Zarobki prezesów miejskich spółek w Przemyślu. Niektórzy otrzymują więcej niż prezydent miasta! Dzięki informacjom przekazanym przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Przemyślu poznaliśmy miesięczny zarobki prezesów miejskich spółek w 2023 roku. Okazuje się, że dwóch prezesów pobiera dwie pensje - każdy ponad 20 tys. zł brutto. To więcej niż prezydent miasta, którego wynagrodzenie (zasadnicze plus dodatki) to ok. 19 tys. zł! 📢 GIS wycofuje popularne produkty spożywcze ze sklepów. Nie jedz tego! Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Alarm w sklepach! Te produkty mogą być groźne dla naszego zdrowia! Nie jedz ich pod żadnym pozorem. Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje ze sklepów popularne produkty spożywcze. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS. Na liście produktów groźnych dla naszego zdrowia znalazły się między innymi: orzeszki pistacjowe, popularna sałatka, salami i wiele innych. Sprawdźcie, jakie produkty GIS wycofał ostatnio ze sprzedaży. Jeśli macie je w domu natychmiast wyrzućcie!

📢 To są najlepsze jadłodajnie i bary w Sieradzu. To w nich zjesz najsmaczniejszy obiad. Zobacz TOP 10 lokali Gdzie w Sieradzu wybrać się na domowy obiad? Które łódzkie jadłodajnie i bary serwują dania, które smakują jak u mamy i babci? Zobacz lokale polecane przez mieszkańców Sieradza. 📢 Maja Hyży: dzieci, muzyka i luksusowy dom. Tak mieszka i żyje jedna z popularnych wokalistek! Jej życie wypełnia muzyka i rodzina. Maja Hyży popularność zdobyła dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu X Factor. 33-letnia wokalistka nie zajmuje się jedynie śpiewaniem. Jej życie to także rodzina, która jest dla artystki bardzo ważna. Jak wygląda jej codzienność? Jak prezentuje się jej dom? Mamy dużo prywatnych zdjęć! Tak mieszka i żyje Maja Hyży!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 24.03.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Gotuj z Magdą Gessler! Oto 25 pysznych przepisów. Poznaj najlepsze dania znanej restauratorki - one zagwarantują Ci sukces w kuchni! Zamień swoją kuchnię w wykwintną restaurację! Wszystko za sprawą przepisów, które są gwarancją sukcesu. Dzięki tym daniom podbijesz serca i żołądki domowników. Przejdź do galerii, by poznać 25 najlepszych przepisów na pyszne dania według receptury Magdy Gessler.

📢 Śląsk: napad na właściciela kantoru z Sosnowca. Trwa policyjna obława W Tychach zamaskowani sprawcy napadli na właściciela kantoru z Sosnowca. Prawdopodobnie sprawców było czterech. Są poszukiwani. Trwa policyjna obława. 📢 Najmodniejsze fryzury damskie w 2023, poczuj się jak TOP model. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy! 24.03.2023 Fryzury dla kobiet na 2023. Zobacz najsilniejsze trendy na fryzury dla kobiet w 2023 r. Jeśli nie masz pomysłu na nową fryzurę, skorzystaj z naszych porad. Z pewnością znajdziesz inspiracje, które ci odpowiadają. W 2023 r. modne są przede wszystkim fryzury krótkie. Boby, fryzury z grzywką i wszelkie wariacje odważnych cięć.

📢 Dwie emerytury dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie – dwie emerytury. Oto zasady, na jakich ma być przyznawane 24.03.2023 Obecnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec może otrzymywać swoje własne świadczenie lub rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Wybór zależy od wdowy (wdowca) i może wybrać tylko jedno świadczenie, które jest bardziej korzystne dla niejego. Jednakże wkrótce to się może zmienić: wdowom (lub wdowcom) może przysługiwać oba świadczenia. W ramach projektu "Dwie emerytury dla wdów (wdowców)" postuluje się taki scenariusz. 📢 Najpopularniejsze bajki z lat 80. i 90. Pamiętacie te tytuły? Kultowe dobranocki z dzieciństwa. Sprawdź! 24.03.2023 Oto lista najpopularniejszych bajek z lat 80. i 90. Która była Waszą ulubioną? Te kultowe bajki wychowały całe pokolenia. Przygody kota Filemona, Wróbelek Elemelek, Muminki. Powspominaj te piękne i beztroskie czasy. Dobra wiadomość jest taka, że na wielu platformach można jeszcze znaleźć wiele tytułów z dawnych lat. Rodzice mogą odszukać kultowe dobranocki i puścić je swoim dzieciom. Sprawdź listę najpopularniejszych bajek z lat 80. i 90.!

📢 Te osoby to najlepsi przyjaciele. Te imiona uchodzą za wierne, życzliwe, sympatyczne. Znaczenie imion 24.03.2023 Z nimi zaprzyjaźnisz się na całe życie. To osoby, które są życzliwe, braterskie, uprzejme, godne zaufania. Mają po prostu cechy dobrego przyjaciela. A to, jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter. W dawnych czasach wierzono, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka. Zobacz listę osób, które są świetnymi przyjaciółmi. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 [ZDJĘCIA] 24.03.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Posiadacze tych imion są wredni. Te osoby uchodzą za złośliwe, wścibskie i nieprzyjemne. Sprawdź listę wrednych imion! 24.03.2023 Imionom przypisuje się wiele cech osobowości, warto więc sprawdzić, jakie cechy są przypisywane twojemu imieniu. Niestety, istnieją imiona, którym przypisuje się negatywne cechy, takie jak złośliwość czy wścibskość. W przeszłości wierzono nawet, że każde imię posiada pewne właściwości magiczne. Poniżej przedstawiamy listę imion, którym przypisuje się negatywne cechy. Osoby noszące te imiona uważane są za nieprzyjemne i złośliwe w rozmowie, a ich trudno się dogadać. Zachęcamy do sprawdzenia znaczenia tych imion. 📢 Auta od komornika - marzec 2023. Za ile można mieć auto z licytacji komorniczych w Polsce? Terminy, ceny, ZDJĘCIA 24.03.2023 Licytacje komornicze samochodów osobowych odbywają się niemal każdego dnia w różnych częściach Polski. W marcu 2023 roku będzie ich dziesiątki, jeśli nie setki. Może takie licytacje komornicze aut to dobry sposób na zakup niedrogiego używanego samochodu. W naszym artykule znajdziesz około 30 wybranych licytacji komorniczych aut. Sprawdź!

📢 Przerażony widmem aresztowania Putin nakazuje zwerbować kolejnych swoich sobowtórów Z Kremla dochodzą głosy, że wydanie przez MTK nakazu aresztowania Putina wywołało strach u dyktatora. Dlatego rosyjska bezpieka ma pozyskać kolejnych sobowtórów satrapy, aby zapobiec jego porwaniu i przekazaniu go Zachodowi. 📢 Tak zmieniała się przez lata Anna Mucha. Magda z "M jak Miłość" wciąż wygląda niesamowicie. Zobaczcie zdjęcia polskiej seksbomby Anna Mucha mimo prawie 43 lat na karku, wciąż zachwyca. Ta prawdziwa seksbomba występująca na ekranie wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał. Zobaczcie jej zdjęcia sprzed dwudziestu lat.

📢 Opuszczony Dom Kultury w Gliwicach. Kiedyś błyszczał na całą Polskę, teraz stoi i straszy, popadając w ruinę. Aż przykro patrzeć... Odwiedziliśmy dziś łabędzki Dom Kultury. Po dawnej sławie nie zostało już niemal nic. Nie ma karuzeli ustawionej na trawniku, grupek młodych ludzi, śpieszących na zajęcia gry na gitarze czy baletu, nikt nie ustawia się w kolejce do kinowej kasy biletowej i nie podziwia najnowszych plakatów z repertuarem w gablocie. Wokół hula wiatr. Słynny niegdyś na całą Polskę gmach stoi, niszczeje i straszy. Zobaczcie sami. Przykry widok, prawda?

📢 Najpiękniejsze nastolatki w Polsce. Finalistki konkursu Polska Miss Nastolatek 2022. Wśród nich Julia Kuszewicz z Opola [ZDJĘCIA] Polską Miss Nastolatek 2022 została natomiast 18-letnia Kalina Kosikowska z Bzowa (Kujawsko-Pomorskie). Tytuł I Polskiej Wicemiss Nastolatek otrzymała Julia Kuszewicz, 18-letnia maturzystka z Opola! Szukajcie jej na zdjęciach z numerem 21. 📢 Finał konkursu recytatorskiego imienia Wandy Łyczkowskiej w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kielcach. Zobacz film i zdjęcia W czwartek, 23 marca w Budynku Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach odbył się 32. finał konkursu recytatorskiego imienia Wandy Łyczkowskiej "Obudź dzień... poezją". Spośród 450 recytatorów ze szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego wyłoniono 27 finalistów i tylko 9 laureatów. W jury zasiadł między innymi aktor Andrzej Pieczyński. Kto zwyciężył? Zobacz film i zdjęcia. 📢 Dzień Kobiet i pierwszy dzień wiosny uroczyście świętowano w Waśniowie. Był teatr, tort i kwiaty dla pań We wtorek, 21 marca w Waśniowie uroczyście obchodzono Dzień Kobiet oraz pierwszy dzień wiosny. Z tej podwójnej okazji wystąpili młodzi artyści z gminy Waśniów oraz Amatorski Teatr „Święty spokój”. Było mnóstwo życzeń dla pań oraz kwiaty i tort. Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości.

📢 W podkarpackiej 4 lidze gra 48 obcokrajowców. Poznaj sylwetki ich wszystkich [ZDJĘCIA] Na prześwietlenie wzięliśmy kadry czwartoligowych drużyn pod względem liczby zagranicznych zawodników. Do wiosennych rozgrywek zgłoszonych zostało 48 obcokrajowców. 📢 To Kraków, a nie Polana Chochołowska. Piękna krokusowa łąka w Parku Krowoderskim [GALERIA] Nie trzeba jechać w Tatry i do doliny Chochołowskiej żeby podziwiać krokusy. Te wiosenne kwiaty można już podziwiać w Krakowie. W parku Krowoderskim, na górce saneczkowej przy ul Batalionu Skała AK można podziwiać krokusowy dywan. I choć nie ma tu tatrzańskich szczytów, a jedynie widać szczyty osiedlowych wieżowców, widok krokusów i tak jest niezwykły. 📢 Katarzyna Cichopek opublikowała wymowny wpis. Tak zareagowała na ataki Pauliny Smaszcz? Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych wymowny wpis. Jej fani nie mają wątpliwości, że to reakcja na ostatnie ataki ze strony Pauliny Smaszcz.

📢 Obława w powiecie słubickim! Kierowca passata staranował radiowóz, padły strzały. Zatrzymano 27-latka Do scen jak z filmu sensacyjnego doszło w czwartek, 23 marca, na terenie powiatu słubickiego. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli volkswagena passata. Jego kierowca uciekł, staranował radiowóz. Padły strzały. 📢 Zmieniają swój wygląd, ale policja ciągle depcze im po piętach. Podlascy przestępcy poszukiwani za udział w bójce lub pobiciu Niektórzy ukrywają się od lat, inni dopiero uczą się życia w strachu przed tym, że zapukają do nich organy ścigania. Tych podlaskich przestępców poszukuje policja za udział w bójkach, lub pobiciach. Powodowali poważny rozstrój zdrowia u swoich ofiar, a są tacy, którzy uczestniczyli w bójkach ze skutkiem śmiertelnym. Szuka ich policja z woj. podlaskiego i całego kraju. Zobacz twarze i wizerunki, które udostępniła policja na swojej stronie internetowej.

📢 Ten dom pod Warszawą zagrał w kilku produkcjach telewizyjnych. Był też domem "Wielkiego Brata". Teraz popada w ruinę i trafił na licytację Ten powstały przed 10 laty podwarszawski dom to absolutna perełka architektoniczna. W latach świetności wart kilkanaście milionów złotych. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show "Big Brother". Dziś jednak niszczeje. Ten bardzo smutny obraz zauważyli byli uczestnicy programu "Big Brother", a także Paweł Naduk, który go zaprojektował. Apeluje także by uratować nieruchomość. 📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje KOMORNICZE w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 23.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Takie bibeloty z PRL-u mogą być sporo warte. Sprawdź, czy masz takie w domu - możesz się na nich wzbogacić [zdjęcia] Wraca moda na starocie, antyki, zabytkowe bibeloty. Kultowe przedmioty z lat 60., 70. i 80. powracają do polskich domów. Kolekcjonerzy polują na stare pieniądze, meble, sprzęt, elektronikę, kryształy, zabawki. Za niektóre gadżety są w stanie dużo zapłacić. Inne z kolei wystawiane są na sprzedaż za bezcen. Zobacz w galerii bibeloty z PRL wystawione na sprzedaż na OLX. 📢 W ten sposób wykorzystasz ocet na działce. Możesz zastąpić wiele drogich preparatów Ocet spirytusowy ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno w domu jak i w ogrodzie. Jak się okazuje, ten niedrogi płyn może nam zastąpić bardzo wiele drogich preparatów, a do tego będzie jeszcze ekologiczny. Zobaczcie, jakie ma zastosowanie ocet w ogrodnictwie. Będziecie zaskoczeni ile można zaoszczędzić.

📢 Kleszcze atakują. Najbardziej niebezpieczne miejsca we Wrocławiu i okolicy. “Kleszcz wbił mi się w głowę” Kleszcze, mimo swoich niewielkich rozmiarów, są wyjątkowo niebezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. To dlatego, że przenoszą szereg groźnych chorób. Choć przyjmuje się, że szczyt aktywności tych pajęczaków przypada na maj-czerwiec i wrzesień-październik, to kleszcze potrafią być aktywne przez cały rok. Pogoda sprzyja spacerom, a coraz więcej mieszkańców Wrocławia i okolicy ostrzega przed kleszczami. Gdzie w stolicy Dolnego Śląska jest ich najwięcej? 📢 Nowy wygląd Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej po remoncie. Wszędzie zdjęcia miasta i interesujący wystrój. Zobacz film i zdjęcia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej od stycznia 2023 roku jest ponownie dostępny dla interesantów przy ulicy Sikorskiego. Przeszedł gruntowny remont, został przystosowany do użytku osób z niepełnosprawnościami, komunikacja między mieszkańcami, a urzędnikami ma być łatwiejsza. W każdym pomieszczeniu panuje taki sam wystrój, a na ścianach wiszą zdjęcia Skarżyska z różnych dekad i perspektyw. Zobacz film i zdjęcia odnowionej instytucji w galerii.

📢 W Kielcach rusza restauracja SBARRO z nowojorską pizzą. Pierwsza w Świętokrzyskiem i druga w Polsce. Zobacz film i zdjęcia Już w czwartek, 23 marca, w stacji AMIC Energy przy ulicy Warszawskiej 90 w Kielcach ruszy amerykańska pizzeria Sbarro. To pierwsza taka restauracja w regionie świętokrzyskim i druga w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie. Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! 22.03.2023 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku! 📢 Zlikwidowana dziupla samochodowa w powiecie przysuskim. Policja odzyskała cztery skradzione samochody i znalazła też narkotyki Policjanci zlikwidowali „dziuplę” samochodową, w której zabezpieczono skradzione samochody oraz części, które również mogą pochodzić ze skradzionych pojazdów. Wartość aut oceniono na ponad 200 tysięcy złotych. Mundurowi odnaleźli także narkotyki. Do sprawy zatrzymano 5 osób z powiatów skarżyskiego, szydłowieckiego i przysuskiego. Przedstawiono im zarzuty paserstwa oraz handlu i posiadania narkotyków. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

📢 Tragedia na Dolnym Śląsku. Nie żyje młoda kobieta, która prowadziła quada Tragiczny wypadek w Boguszowie - Gorcach. Zginęła 22-letnia mieszkanka tej miejscowości, która prowadziła quada. Przez wiele godzin śledczy z policji i prokuratury ustalali okoliczności tragedii. Ratowników wezwał przypadkowy przechodzień. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, była przytomna, po czym jej stan gwałtownie się pogorszył. Ratownicy przez długi czas walczyli o jej życie.

📢 Bubble bob sprawi, że twoje włosy zyskają na objętości. Ta krótka fryzura damska jest twarzowa i będzie pasowała paniom w każdym wieku Szukasz pomysłu na metamorfozę swojego wizerunku? Postaw na krótką fryzurę damską – bubble bob. Zaletą tego uczesania jest to, że podniesie włosy u nasady i doda im objętości. To cięcie będzie hitem, bo jest kolejną odsłoną kultowego boba. Zobacz, jak wygląda i komu będzie pasować.

📢 Bielsk Podlaski. Mieszkańcy przyłapani na zdjęciach z Google Street View z 2012 i 2013 roku. Jesteście na zdjęciach? Google Maps i funkcja Street View dzisiaj nikogo nie dziwi, ale jeszcze 15 lat temu to był swoisty skok w przyszłość. Zwiedzanie miejsc oddalonych o tysiące kilometrów siedząc jednocześnie wygodnie przed komputerem to brzmiało jak science fiction. 📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Oto piękna posiadłość i luksusowe wnętrza domu Małgosi Sochy Małgorzata Socha to znana i popularna aktorka, uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha jest inspiracją dla wielu kobiet. Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo. Małgorzata Socha urządziła dom ze smakiem. Uwagę zwraca elegancka łazienka i klimatyczny salon. Zajrzeliśmy do domu Małgorzaty Sochy. Zobacz teraz, jak mieszka Małgorzata Socha z rodziną.

📢 Nie ma rąk, ale stopami zrobi wszystko! 5-letnia Jagódka Stradomska ze Skroniowa pod Jędrzejowem jest niesamowita! Zobaczcie film Jeździ na hulajnodze, gra w piłkę, maluje, robi wycinanki, samodzielnie je i myje zęby. Pięcioletnia Jagódka Stradomska ze Skroniowa, w gminie Jędrzejów nie ma rączek, ale każdego dnia udowadnia, że chcieć znaczy móc i stopami robi prawie wszystko. Zobaczcie poruszające wideo, zdjęcia oraz przeczytajcie wywiad z mamą tej niesamowitej dziewczynki.

📢 Tragiczny wypadek przy tunelu Nila w Białymstoku. Kobieta spadła z wiaduktu kolejowego na ulicę. Nie żyje (zdjęcia) Śmiertelny wypadek przy tunelu Nila w Białymstoku. Kobieta spadła z wiaduktu kolejowego na ulicę mimo wysokiej barierki. Nie żyje. Droga jest zablokowana. Alternatywna Trasa Niepodległości mocno się korkuje. 📢 Toruń. Wielka zadyma na Bulwarze Filadelfijskim nad Wisłą w pierwszy dzień wiosny 1994 [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] 36 zatrzymanych, 83 wylegitymowanych, siedmiu w izbie wytrzeźwień. Taki był bilans "ludzki" słynnej zadymy na Bulwarze Filadelfijskim 21 marca 1994 roku. Masy rozbitego szkła nikt nie liczył. Od tamtego powitania wiosny minęło już 29 lat. Więcej w naszej galerii.

📢 Takie paznokcie będą modne tej wiosny. Trendy na wiosnę 2023. Opowiada o nich Dawid Foodrock, stylista i szkoleniowiec marki Lart Długie szponiaste i ciężkie paznokcie są już passe. Spośród trzech propozycji stylisty na wiosnę każde kobieta znajdzie coś dla siebie. Usatysfakcjonowane będą panie, które lubią aby ich manicure się wyróżniał oraz te, które cenią stonowane wzory. Jedne i drugie muszą pamiętać o tym, że modne paznokcie to krótkie paznokcie. - Polki mają super zadbane dłonie - mówi Dawid Foodrock. - Jeśli coś mnie denerwuje, to długie szponiaste pazurki, których już się nie powinno nosić. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Matura próbna 2023 matematyka. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Próbna matura z "Echem Dnia" 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w regionie radomskim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 25 marca 2023 roku jest 395. dniem wojny. Międzynarodowa delegacja szefów komisji parlamentów m.in. z Polski, Litwy, Hiszpanii, Czech i Tajwanu, wzięła udział w spotkaniach z amerykańskimi kongresmenami, starając przekonać ich m.in. do poparcia członkostwa Ukrainy w NATO oraz silniejszego wsparcia Kijowa. Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel przekonywał, że dla członkostwa Ukrainy w NATO nie ma alternatywy, bo żadne inne gwarancje bezpieczeństwa nie powstrzymają Rosji przed ponowną agresją.

📢 50 policjantów z psem tropiącym szukało 17-latka ze Zgierza. Chłopak odnalazł się przed... monopolowym. Był cały, zdrowy i... pijany Niespełna dwie godziny trwała akcja poszukiwawcza 17-letniego zgierzanina, który w czwartek po popołudniu wyszedł z domu i później nie kontaktował się z rodziną. Chłopaka szukało 50 funkcjonariuszy z policyjnym psem tropiącym, ekipa strażaków oraz bliscy. Młodzieniec znalazł się przed sklepem z alkoholem, był pijany. 📢 Tak przez lata zmieniła się Monika Zięba z Na Wspólnej. Zobacz, jak Sylwia Gliwa wyglądała kiedyś! [zdjęcia] Sylwia Gliwa popularność zdobyła dzięki roli Moniki Zięby w "Na Wspólnej", w którym występuje od pierwszych odcinków. Aktorka w serialu TVN gra już od 20 lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak serialowa córka Marii i Włodka zmieniła się na przestrzeni lat. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Sylwia Gliwa.

📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda! 📢 Tak mieszka Magdalena Lamparska. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów [zdjęcia] Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej.

📢 Mamy horoskop na weekend 24-26 marca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 24-26 marca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu na wiosnę 2023. Miłość? Pieniądze? Zobacz, co Cię czeka Zdaniem astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia. Na wiosnę roku 2023 osoby spod niektórych znaków zodiaku mogą być przyjemnie zaskoczone. Kogo czeka przypływ gotówki? Może komuś się poszczęści i wygra na loterii? A może czeka go szczęśliwa miłość? Sprawdź, co mówią gwiazdy i co czeka cię na wiosnę 2023 roku! 📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Te osoby nie dostaną zwrotu z podatku w 2023 roku. Mamy listę obowiązujących limitów i nowych zasad Minął już miesiąc rozliczeń z urzędem skarbowym. Wiele osób ma już za sobą rozliczenie z fiskusem. Ci którzy się nie rozliczyli mają czas do 2 maja. Nie wszyscy mogą liczyć na zwrot podatku. Przygotowaliśmy dla was listę osób, które nie otrzymają zwrotu z podatku i dlaczego. 📢 Tych numerów nigdy nie odbieraj i nie oddzwaniaj! Uwaga... Możesz stracić duże pieniądze. Oszuści tylko czekają na twój ruch! Oszustwa telefoniczne to niestety coraz powszechniejszy problem, a oszuści często stosują różne metody, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe od swoich ofiar. Upewnij się, że nie padniesz ofiarą oszustwa! Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź, jakich numerów telefonów nigdy nie odbierać ani nie oddzwaniać!

📢 Memy po meczu Czechy - Polska. W rolach głównych: Santos, Michniewicz i... Krychowiak (MEMY cz. II) Memy po meczu Polska - Czechy. Polska przegrała 1:3 na inaugurację eliminacji Euro 2024 z Czechami w Pradze. Straciliśmy dwa gole w pierwszych trzech minutach spotkania. Tak fatalnego debiutu Fernando Santosa nie spodziewał się nikt. Internauci są bezlitośni dla naszej drużyny. Błyskawicznie pojawiły się memy po meczu Polska - Czechy. Kto jest przede wszystkim ich bohaterami? Trener Santos, Czesław Michniewicz i... Grzegorz Krychowiak. Sami zobaczcie. 📢 Czechy - Polska. Biało-czerwoni rozbici przez Czechów w Pradze! Jan Bednarek: To był bardzo zły mecz i nie ma co zakłamywać rzeczywistości Piłkarska reprezentacja Polski zawiodła w Pradze na całej linii. Biało-czerwoni grali słabo, bez pomysłu, byli bezradni i przegrali z Czechami 1:3 na otwarcie eliminacji EURO 2024. Trener Fernando Santos i piłkarze muszą myśleć już o kolejnym meczu, bo w poniedziałek zagrają z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie.

📢 MEMY po meczu Czechy - Polska. Już po 3 minutach było 2:0. Koszmarny początek eliminacji Euro 2024. Michniewicz śmieje się z Santosa Reprezentacja. Od porażki 1:3 rozpoczął swój debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santos. Biało-Czerwoni już po trzech minutach rywalizacji przegrywali 0:2. Koszmar, żenada, blamaż. Internauci na reprezentacji Polski nie zostawili suchej nitki. Oto najlepsze memy po spotkaniu w Pradze. 📢 Klęska w meczu mecz Polska - Czechy. Fernando Santos zorientował się, w co wdepnął [MEMY] Wielu ekspertów mówiło o dziecinnie łatwej grupie eliminacyjnej do Mistrzostwa Europy 2024, tymczasem już w pierwszym meczu Polska dostała srogie lanie od Czech. Słynny portugalski trener Fernando Santos rozpoczął pracę z reprezentacją Biało-Czerwonych od blamażu. I pomyśleć, że po mundialu w Katarze polscy piłkarze liczyli na kilkadziesiąt milionów złotych premii. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Wierni w Rudzie Śląskiej idą w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Do pokonania mają 30 lub 40 kilometrów ulicami miasta, pod osłoną nocy Dwa warianty tras: krótszą - 30-kilometrową - i dłuższą - liczącą sobie równo 40 kilometrów - mieli do wyboru wierni, którzy zdecydowali się uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która odbywa się w Rudzie Śląskiej. W rudzkiej EDK uczestniczy kilkudziesięciu wiernych. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Tak jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Będzie wyższy dodatek za długoletnią służbę. Sejm przyjął ustawę. Kto i ile otrzyma? Oto szczegóły! Sejm przyjął 26 stycznia ustawę, która wprowadza specjalne świadczenie za długoletnią służbę. Wprowadzone zmiany sprawiają, że żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze otrzymają nowe świadczenia po przepracowaniu 15 lat służby. Ustawa ma być jeszcze rozpatrzona przez Senat. Co jednak wprowadza w aktualnej formie? Sprawdź! 📢 Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu.

📢 Modne fryzury damskie 2023. Cięcia dla kobiet dojrzałych po 50. i 60-tce odejmujące lat. Sprawdź najnowsze trendy na wiosnę Fryzury dla 50 i 60-latki mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta dojrzała niewiele może zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań nie muszą być nudne i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Najgorsze tatuaże jakie można sobie zrobić! Te tatuaże są bardzo nieudane i brzydkie! Tatuaż to wizerunek na skórze na całe życie, więc warto zrobić to porządnie. Niektórzy nie wzięli sobie tego do serca i postanowili swoją skórę oddać w ręce "januszy tatuażu", przez to wychodzą najgorsze i najbardziej nieudane tatuaże.

📢 Oto listy od sąsiadów do sąsiadów! Wywieszane są na klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu bardzo dziwnych powodów Sąsiedzkie listy są ciekawą lekturą. Oto, co się dzieje na klatkach schodowych! Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii zdjęć! 📢 Czternasta emerytura. Projekt ustawy trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Jak będzie funkcjonować "czternastka"? Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym wsparciu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli o wprowadzeniu corocznej wypłaty 14. emerytury, trafił w piątek do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak będzie funkcjonować nowe świadczenie? Ile otrzymają seniorzy? 📢 Nowe informacje ws. Marty Kubackiej. Do tego szpitala trafiła żona polskiego skoczka. To wyjątkowe miejsce Informacje o nagłej chorobie żony Dawida Kubackiego w ostatnich dniach wstrząsnęły Polską. Marta Kubacka walczy o życie w Śląskim Centrum Chorób Serca. Modlitwy o zdrowie żony skoczka płyną z całej Polski, jej profil na Instagramie został dosłownie zalany wyrazami wsparcia. "Walcz dziewczyno!!!", "Pani Marto, kibicuję Pani równie mocno, jak kibicuję Pani mężowi przez cały czas jego kariery" – piszą internauci. W sieci pojawił się też ważny apel. Zamieściła go małżonka Kamila Stocha.

📢 Upadek Putina? Nakaz aresztowania do tego nie doprowadzi. Elita wciąż go popiera, choć z zaciśniętymi zębami Spekulacje o upadku Putina są tak stare, jak początek pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Dużo w tym nadziei, ale mało konkretów. I nawet decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego nie będzie przełomem. 📢 Poważny wypadek w Krotoszynie. Jedna osoba trafiła do szpitala. Zobacz zdjęcia W piątek, 24 marca o godz. 12:43 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym na drodze krajowej nr 15 w Krotoszynie. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 TE ŁAZIENKI TO KOSZMAR lokatorów, zafundowany przez budowlańćow! Niewiarygodne, że takie fuszerki mogą się zdarzyć! Zgodzicie się, że łazienka to najważniejsza przestrzeń w domu? Dobrze urządzona jest nie tylko miejscem, gdzie się myjemy, ale też może być domowym spa, oazą spokoju i relaksu. Piękna łazienka może też podnosić wartość domu. Zajrzyjcie jednak do łazienek, w których ewidentnie poszło coś nie tak. Oto zaskakujące „łazienkowe rozwiązania” z facebookowego profilu pod nazwą Fuszerka Sp. z o.o., który pokazuje je z przymrużeniem oka. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Kraków. Ogródki działkowe na Wzgórzach Krzesławickich znikają z powierzchni ziemi! Radny alarmuje, że prace mogą być nielegalne Na pierwszym planie ciężki sprzęt, a w tle pola uprawne i... zniszczone altany na terenie ogródków działkowych. Takie obrazki można w ostatnich dniach oglądać w rejonie ulicy Petofiego na Wzgórzach Krzesławickich. Radny miejski alarmuje, że trwają tam prace wyburzeniowe. Możliwe, że są nielegalne. 📢 Armenia uznała Statut Rzymski za zgodny z konstytucją. Putin nie może tam wjechać Sąd Konstytucyjny w Armenii uznał, że Statut Rzymski, na mocy którego Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, jest zgodny z konstytucją. To oznacza, że Putin nie może bezpiecznie odwiedzić tego kraju. Informację podał w piątek 24 marca 2023 roku rosyjski niezależny portal Nowaja Gazieta. Jewropa (NGJ).

📢 TOP 20 szkół podstawowych w Krakowie. Ranking według wyników egzaminu 8-klasisty [24.03.2023] Publiczna Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek zajmuje pierwsze miejsce w rankingu krakowskich podstawówek, który sporządziliśmy na podstawie wyników ostatniego, ubiegłorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na kolejnych wysokich pozycjach są szkoły prywatne, społeczne i właśnie katolickie. W pierwszej dziesiątce znalazła się tylko jedna podstawówka samorządowa, a pośród szkół zajmujących pierwsze 20. miejsc są w sumie zaledwie trzy placówki prowadzone przez miasto.

📢 Nowy rozkład lotów z Pyrzowic - Lato 2023. Jest trochę nowości, nad którymi warto się pochylić. Niektóre to turystyczne hity na wakacje Latem z Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach będzie można polecieć w bardzo ciekawe miejsca, wcześniej niedostępne z tego lotniska. W niedzielę zaczyna obowiązywać letni rozkład lotów. W ramach siatki połączeń regularnych i czarterowych linie lotnicze oraz biura podróży oferują z Pyrzowic 107 tras do 88 lotnisk w 30 państwach. Jest w czym wybierać.

📢 Wisła Kraków. Powrót Jakuba Błaszczykowskiego i Zdenka Ondraska! Przerwę na mecze reprezentacji Wisła Kraków wykorzystała na rozegranie sparingu z Odrą Opole. Wydarzeniem tej potyczki był powrót na boisko po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej kontuzjami Jakuba Błaszczykowskiego i Zdenka Ondraska. Po kontuzji do gry wrócił też Kamil Broda. 📢 Perkusista Guns N' Roses na wakacjach w Małopolsce. Dzięki... teściowi. Frank Ferrer wraz z żoną Magdaleną Dziun byli m. in. w Krakowie Frank Ferrer, perkusista legendarnego zespołu Guns N' Roses wraz ze swoją żoną Magdaleną Dziun po raz pierwszy od ślubu odwiedzili Polskę. Para zatrzymała się w Warszawie, ale odwiedziła także Małopolskę. Zwiedzili m.in. Zakopane, Wieliczkę i Kraków, o czym opowiedzieli w programie "Wstaje Dzień" TVP Info. 📢 Agresywna lokatorka w bloku na Bałutach. Interweniowała policja, pogotowie i straż pożarna Do szpitala im. Józefa Babińskiego w Łodzi trafiła w środę po południu 57-letnia lokatorka jednego z mieszkań na Teofilowie. Kobieta zamknęła się w mieszkaniu, ignorowała pukanie do drzwi bliskich, policjantów i strażaków. Po siłowym wejściu do środka była bardzo agresywna.

📢 Nie przegap tego! Możesz uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV Obowiązek opłacenia abonamentu RTV ciąży na wszystkich osobach posiadających odbiornik radiofoniczny bądź też telewizyjny. W określonych przypadkach można jest uzyskać zwolnienie z konieczności płacenia tego podatku. Kto może z tego skorzystać? Jak załatwić związane z tym formalności? 📢 Małgorzata Rozenek-Majdan: tak mieszka i żyje na co dzień! Jej dni wypełniają rodzina, treningi i praca! Małgorzata Rozenek-Majdan dała się poznać światu m.in. jako perfekcyjna pani domu. Swoją charyzmą i radosnym usposobieniem szybko zdobyła rzesze fanów. Prezenterka występowała w licznych programach rozrywkowych głównie na antenie TVN. Jednak jej życie wypełnione jest nie tylko pracą, ale też treningami i przede wszystkim rodziną. Jak na co dzień mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan? Mamy prywatne zdjęcia!

📢 W Częstochowie w PRL-u powstało pierwsze w Polsce Muzeum Zabawek 51 lat temu (23 marca 1972) przy ulicy Krótkiej 16 otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Zabawek. Częstochowskie muzeum prezentowało zabawki, którymi bawiły się dzieci od najdawniejszych czasów. Ekspozycja zawierała też wyroby, które produkowało przedsiębiorstwo znajdujące się przy ulicy Krótkiej. Gdy muzeum zostało zlikwidowane eksponaty trafiły do muzeum w Kielcach.

📢 Najtańszy sklep w Polsce. Lider zestawienia ma zdecydowanie najlepsze ceny [RANKING] Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego w lutym 2023 r. wyniosła 285,46 zł. Co wzięto pod uwagę? 40 produktów z dziesięciu różnych kategorii. Szczegóły poniżej. Z kolei po kliknięciu w zdjęcie przejdziesz do rankingu. Na ostatnim slajdzie zwycięzca, czyli najtańszy sklep w Polsce w marcu 2023. 📢 Jerzy Dudek skończył 50 lat. Zobaczcie jak zmieniał się triumfator Ligi Mistrzów z Knurowa ZDJĘCIA Jerzy Dudek 23 marca skończył 50 lat. Pochodzący z Knurowa bramkarz jest jednym z sześciu Polaków, który zdobył Puchar Europy. W dodatku wychowanek Concordii był bohaterem finału LM w Stambule popisując się wspaniałymi interwencjami zarówno w trakcie meczu Liverpoolu z Milanem jak i w serii rzutów karnych. Zobaczcie na zdjęciach jak zmieniał się Jerzy Dudek.

📢 Mieszkańcy tych miast w Śląskiem mają najgorsze wykształcenie. Lista TOP 18. Tu jest najwięcej osób z wykształceniem podstawowym i niższym Które miasta na Śląsku mają mieszkańców z najniższym poziomem wykształcenia? Wiadomo, że statystycznie najlepiej wykształceni są mieszkańcy dużych miast. Gdzie jednak odsetek mieszkańców z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym jest najwyższy? Sprawdźcie naszą listę i się przekonajcie. Powstała ona na podstawie informacji z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w oparciu o poziom wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej, a także dane z portalu polskawliczbach.pl. Jak oceniacie ten ranking? Zaskoczeni?

📢 Emerytury stażowe coraz bliżej! Od kiedy wejdą w życie i jakie będą zasady? Sprawdź, jak przejść na wcześniejszą emeryturę 24.03.2023 W Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Podpowiadamy, jakie trzeba spełnić warunki, aby przejść na "stażówkę" i od kiedy pomysł ten wejdzie w życie.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 24.03.2023 Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę! 📢 Oto kultowe bibeloty z PRL. Tyle mogą być dziś warte gadżety z PRL-u. Wiemy ile płacą za nie kolekcjonerzy 24.03.2023 Bibeloty z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cieszą się ciągle rosnącą popularnością wśród kolekcjonerów. Często trudno uwierzyć, że przedmioty, które wielu z nas dawno temu pozbyło z piwnic, strychów czy pawlaczy, mogą dziś być warte wiele. Zainteresowanie kolekcjonerów obejmuje każdy aspekt życia w czasach PRL-u. Wystarczy zajrzeć na portale aukcyjne, by znaleźć wiele ofert bibelotów z tamtej epoki. Przekonaj się sam!

📢 Te osoby są złośliwe! Osoby o tych imionach uważane są za niemiłe, wredne i nieprzyjemne. Sprawdź, znaczenie twojego imienia 24.03.2023 Te osoby uważane są za złośliwe! Czy nasze imię może determinować cechy naszego charakteru? Wiele osób uważa, znaczenie imienia może mieć wpływ na nasze codzienne życie. Na nasze zachowanie, relacje międzyludzkie, zarobki, szczęście w miłości. Czy tak jest w rzeczywistości? Osoby o jakich imionach są uważane za złośliwe, wredne i nieprzyjemne? Sprawdź, które imiona znalazły się na liście.

📢 Nowa opłata dla właścicieli domów i mieszkań w 2023 roku. Oto zasady obowiązkowego od 28 kwietnia świadectwa energetycznego 24.03.2023 Nowe prawo budowlane wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 roku. Jakie zmiany nastąpią? Właściciele mieszkań i domów będą musieli zapłacić nawet 1000 zł. Świadectwo energetyczne budynku jest dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię. Dokument trzeba posiadać, inaczej grozi kara grzywny nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły!

📢 ORP "Albatros", jeden z najnowocześniejszych niszczycieli min Marynarki Wojennej RP, przepłynął kanałem żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną! Nietypowy widok zastali kilka dni temu mieszkańcy z miejscowości na Mierzei Wiślanej i pracownicy tamtejszego kapitanatu portu. Otwarty w zeszłym roku kanał żeglugowy między zalewem i morzem postanowił przetestować ORP "Albatros", jeden z najnowocześniejszych niszczycieli min Marynarki Wojennej RP.

📢 Jerzy Hajduga pokieruje szpitalem powiatowym w Nysie po Norbercie Krajczym Jerzy Hajduga będzie pełniącym obowiązki dyrektora szpitala w Nysie. Kierowanie szpitalem rozpocznie po zakończeniu kadencji Norberta Krajczego. Starosta nyski zapowiada szybki konkurs na to stanowisko. 📢 Modne buty damskie na wiosnę 2023. Takie są najmodniejsze buty - zobacz trendy na nowy sezon Nadchodzi wiosna, czas na odświeżenie garderoby. Nowych ubrań i butów nigdy za wiele w kobiecej szafie. Takie buty będą najmodniejsze w tym sezonie. To klasyk, a klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Beżowe sandałki pasują do każdej stylizacji, a dodatkowo optycznie wysmuklą nogi. Zobacz najnowsze modowe trendy.

📢 Kraków. Krupnicza się zazielenia. Na przebudowywanej ulicy rozbłysły też nowe latarnie Przebudowywana i w części nadal jeszcze rozkopana ulica Krupnicza zaczyna się zazieleniać. Właśnie pojawiły się na niej krzewy, sadzone we wcześniej wykonanych ulicznych donicach. Montowane są ławki, rozbłysły też nowe latarnie. Jak zmieniająca się Krupnicza prezentuje się wieczorową porą - można zobaczyć na naszych zdjęciach. 📢 Zaczarowany Park Szwajcaria w Gliwicach. To prawdziwy zielony azyl w sercu tętniącego gwarem miasta! Znasz to miejsce? Nie trzeba wyjeżdżać z miasta, żeby znaleźć ten zaczarowany zakątek, ukryty wśród zieleni drzew i traw. Szum fontanny wodnej, śpiew ptaków, cisza i spokój... To wszystko zaledwie 10 minut od centrum Gliwic. Znasz to miejsce? Jeżeli jeszcze nie, nasze zdjęcia na pewno zachęcą Cię do jego odwiedzenia! 📢 Wisła Kraków. Transmisja ze sparingu „Białej Gwiazdy” z Odrą Opole Przerwę na mecze reprezentacji Wisła Kraków wykorzysta na rozegranie sparingu z Odrą Opole. Mecz ten rozpocznie się w piątek 24 marca o godz. 12 na stadionie przy ul. Reymonta. „Biała Gwiazda” nie wpuści na to spotkanie kibiców, ale będą oni mogli zobaczyć transmisję w serwisie YouTube.

📢 Zobacz, jaka jest płaca minimalna w różnych krajach na świecie. Na którym miejscu jest Polska [MARZEC 2023] W 2023 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie aż dwukrotnie. To rezultat rekordowej od lat inflacji. Jednak mimo podwyżek, najniższe wynagrodzenia wciąż należy do najniższych w Europie. Są jednak i takie państwa, gdzie wypłata jest dużo niższa. Sprawdźcie nasz ranking. 📢 Popularne podlaskie potrawy, dania oraz ciasta takie jak pierogi, kartacze czy marcinek. Znasz je wszystkie? Poznaj przepisy! Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. Spróbuj przyrządzić je we własnym domu. Z pewnością Ci się uda!

📢 Protest rolników przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. "Nie damy rady wyżyć" Ponad 400 rolników, nie tylko z zachodniopomorskiego, ale także z Wielkopolski rozpoczęło wczoraj swój protest przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

📢 Pałace i stare wille na sprzedaż. Ile kosztują wyjątkowe nieruchomości w Lubuskiem? Stare wille i pałacyki to prawdziwe perełki. Choć większość z nich wymaga remontu, to jednak zachwycają architekturą i położeniem. Oto kilka ciekawych nieruchomości w Lubuskiem, które czekają na nowego właściciela. Ceny zaczynają się od 369 tys. zł. 📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Wnętrza domu lidera Ich Troje zachwycają. Jak są wyposażone? Te zdjęcia można znaleźć w sieci Michał Wiśniewski aktywnie działa na Instagramie. Nie tylko informuje o zawodowych projektach, ale także pokazuje, jak mieszka. Wnętrza robią wrażenie. Zobacz zdjęcia. 📢 Miss Studniówki 2023. Oto kandydatki z największą ilością głosów w finale wojewódzkim Wybieramy Miss Studniówki 2023 w Świętokrzyskiem. Finał wojewódzki odbędzie się w poniedziałek, 27 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i będzie transmitowany na żywo na naszym portalu. Kto zdobędzie tytuły i nagrody? Wpływ na ostateczny werdykt będą mieć głosy jurorów podczas finału oraz wyniki głosowania finałowego, które są już znane. Poznajcie kandydatki z największą liczbą głosów Czytelników i Internautów.

📢 Najlepsze seriale z PRL-u. To były prawdziwe hity. Kultowe seriale PRL. Nie tylko Czterej Pancerni. Pamiętasz te filmy? Pierwszy polski serial powstał w 1965 roku. Od tamtej pory w naszym kraju powstało wiele kultowych produkcji, które uwielbiamy i oglądamy do dziś. Ze szczególnym sentymentem wspominamy seriale z lat 70. i 80. To były prawdziwe telewizyjne hity, które oglądała cała Polska. Pamiętacie je wszystkie?

📢 100 lat Anny Dziendzielli z Tucholi. Zobaczcie, jak seniorka świętowała piękny jubileusz. Zdjęcia Annę Dziendziellę z Tucholi, w dniu jej święta odwiedził burmistrz Tadeusz Kowalski. Jubilatce wręczył pamiątkowy dyplom, bukiet kwiatów i kosz pełen słodkości, które pani Anna uwielbia. 📢 Białostoczanin Michał Gerasimiuk został przyjęty na studia doktoranckie na ośmiu najlepszych uczelniach w USA Michał Gerasimiuk jest absolwentem II LO w Białymstoku i studentem IV roku informatyki na Yale University. Przed nim niełatwy wybór. Białostoczanina przyjęto na studia doktoranckie na ośmiu najlepszych uczelniach w USA.

📢 Buble, niedoróbki i budowlana prowizorka. Gang majstrów niedoli znów atakuje. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle Gang majstrów niedoli nie powiedział ostatniego słowa. Przed wami nowe buble, niedoróbki i budowlane prowizorki, które wołają o pomstę do nieba. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle solidności. Fachowcy bez grama talentu, choć z ogromną wyobraźnią atakują naiwnych zleceniodawców. Galeria zdjęć to prawdziwy hit internetu! 📢 W tych marketach jest najtaniej - mamy najnowszy ranking. Zaskakuje miejsce Biedronki W styczniu 2023 roku ceny w marketach były średnio o 15% wyższe, niż przed rokiem. W porównaniu do grudnia, tylko w trzech z czternastu badanych sieci nie odnotowano podwyżek cen - wynika z danych ASM Sales Force Agency. Które sieci były najtańsze? Sprawdź ranking.

📢 Najmodniejsze paznokcie 2023. TOP wzory na paznokcie. ODWAŻNE KOLORY I BŁYSK. Panie będą zachwycone. Zobaczcie Modne paznokcie na 2023 rok zadziwiają swoją różnorodnością. Klasyka - to słowo najlepiej opisujące trendy w manicure na nadchodzący rok. Dołączona jest do niej odrobina magii, a dokładnie - brokatu. Te paznokcie będą hitem. Wybrane przez nas inspiracje paznokciowe jasno pokazują, że najmodniejsze będą subtelne wzory i kolory. Zebraliśmy dla was zdjęcia wzorów, które będą się pięknie prezentować na dłoniach. Sprawdźcie!

📢 Tauron/Re-Plast Unia Oświęcim – GKS Tychy. Najpierw łzy szczęścia, a potem rozpaczy, Zdjęcia kibiców Miało być tak pięknie. Oświęcimianie objęli prowadzenie w decydującym meczu półfinału hokejowego play-off. Kibice dobrze się bawili. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej brutalna. Skończyło się ostatecznie porażką 1:2 i to tyszanie zagrają w wielkim finale z GKS Katowice. Po ostatniej syrenie niejednemu z oświęcimskich kibiców łza się oku zakręciła. Przed Tauron/Re-Plast Unią Oświęcim walka o brązowy medal z Cracovią. Może będzie okazja otrzeć łzy z policzków i przeżyć choć chwile radości...

📢 Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Kańczudze odzyskuje dawny blask [ZDJĘCIA] Sprawdziliśmy w tym tygodniu, jak wyglądają postępy prac remontowych Dworca kolei wąskotorowej w Kańczudze wraz z innymi elementami infrastruktury stacji. Jest to najokazalszy budynek na zabytkowej linii kolejki wąskotorowej z Przeworska do Dynowa. Dotychczasowy przebieg prac wskazuje, że remont wkrótce dobiegnie końca. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy. 📢 Luksusowe życie Kajry i Sławomira. Tak mieszka znana para disco polo Sławomir to jeden z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jacy są na co dzień Kajra i Sławomir.

📢 Te leki wycofano ze sprzedaży. Aktualna lista. Zobacz, czy nie masz ich w swojej apteczce. Sprawdź najnowszą listę z GIF! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę! 📢 Pomysł na paznokcie french z kolorowymi końcówkami. Francuski manicure w nowoczesnym wydaniu to HIT sezonu! 23.03. Francuski manicure nie wychodzi z mody. Od lat wybierają go miłośniczki minimalizmu i klasyki, ponieważ w tradycyjnym wdaniu french manicure to połączenie bieli z jasnymi, naturalnymi odcieniami beżu i różu. Ten sposób zdobienia paznokci hybrydowych znów podbija serca kobiet, tym razem w nowoczesnej odsłonie. Kolorowy french na paznokciach to prawdziwy hit sezonu. Przekonaj się sama! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTEREST.

📢 Instagram Marty Kubackiej zasypany komentarzami internautów. "Walcz, bo masz dla kogo!" Instagram Marty Kubackiej został zasypany komentarzami internautów. Odkąd Dawid Kubacki poinformował o tragedii, która spotkała jego rodzinę, fani nie ustają w zamieszczaniu komentarzy na profilu jego żony. Słów wsparcia jest bardzo dużo i wciąż ich przybywa. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Perełki wśród fuszerek [23.02.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 PKN Orlen ogłosił obniżkę cen benzyny! Na stacji benzynowej wydamy mniej PKN Orlen głosił w środę 22 marca obniżkę cen benzyny. Na stacjach benzynowych cena za klasyczną benzynę spadnie o trzy grosze za litr. Obniżka obejmie także cenę diesla. Będzie to pięć groszy za litr.

📢 To już 109 lat od potężnego sztormu w Łebie. Hotel Neptun sztormom się nie kłania 109 lat temu potężny sztorm o nazwie "Niedźwiedzia fala" uderzył w Łebę. Mocno ucierpiał hotel Neptun, który wybudowano na skarpie, tuż przy brzegu Bałtyku. Załamany właściciel szybko sprzedał willę, a interes życia zrobił jego bliski przyjaciel. 📢 AMW we Wrocławiu i mega wyprzedaż jeszcze w marcu. W ofercie auta, ubrania, narzędzia Wyprzedaż AMW we Wrocławiu odbywa się raz na kilka miesięcy. Najbliższa zaplanowana jest jeszcze na marzec 2023. W ofercie znaleźć można sporo rarytasów - od pojazdów specjalistycznych, przez sprzęt warsztatowy, po... kosiarkę spalinową. Słowem - każdy znajdzie coś dla siebie. Co dokładnie sprzedaje AMW we Wrocławiu? Kliknij w zdjęcie i poznaj szczegóły wyprzedaży demobilu we Wrocławiu. Pod każdym ze zdjęć opis i cena dane produktu lub produktów.

📢 Dolny Śląsk: Zwłoki kobiety leżały w korytarzu budynku. Śledczy nie wykluczają zabójstwa W środę, 22 marca w Stroniu Śląskim (powiat kłodzki) dokonano wstrząsającego odkrycia. Na korytarzu budynku wielorodzinnego znalezione zostały zwłoki kobiety. Śledczy nie wykluczają, że było to zabójstwo. 📢 Historyczna chwila! Pierwszy taki zabieg ratujący życie w Świętokrzyskiem wykonano w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Pierwsza w Świętokrzyskiem implantacja bezelektrodowego stymulatora serca odbyła się w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zabieg u starszego pacjenta przeprowadził zespół pod kierownictwem doktora Wojciecha Gutkowskiego, z udziałem profesora Przemysława Mitkowskiego, kierownika Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

📢 Kraków. Powstanie nowe liceum w sercu miasta, w zabytkowym gmachu i z dobrym dojazdem Kraków będzie miał nowe liceum, z lokalizacją w zabytkowym gmachu w samym centrum - przy ul. Dietla 70. Tworzony ogólniak dołączy tutaj do istniejącej podstawówki i przedszkola. Na początek, od nowego roku szkolnego, w nowym liceum prawdopodobnie zostaną uruchomione trzy klasy pierwsze. Dyrektor szkoły z ul. Dietla ma już wstępny pomysł dotyczący profili klas, prowadzi też rozmowy z krakowskimi uczelniami na temat współpracy: zaangażowania nauczycieli akademickich, jak też możliwości prowadzenia niektórych zajęć w uczelnianych laboratoriach.

📢 Wypadek na obwodnicy Staszowa. Kierowca z dożywotnim zakazem zginął na miejscu. Dramat na drodze. Jedna osoba nie żyje, dwie z obrażeniami trafiły do szpitala - to bilans wypadku, do jakiego doszło w nocy z soboty na niedzielę na obwodnicy Staszowa. 📢 Emerytura: 13. emerytura 2023 - sprawdź, ile dostaniesz na rękę [KALKULATOR] Trzynasta emerytura to roczny dodatek przysługujący emerytom i rencistom, niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia. Wypłacana jest w wysokości najniższej obowiązującej emerytury od 1 marca danego roku. W kwietniu 2023 roku, ZUS dokona wypłaty trzynastej emerytury automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Wysokość dodatku wynosić będzie 1588,44 zł brutto, co po marcowej waloryzacji przekłada się na kwotę 1445,48 zł netto. Poznaj szczegóły.

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. 📢 Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop Niektórzy ludzie wierzą w moc gwiazd, wierzą, że w układzie ciał niebieskich zapisany jest nasz los. Ten los, to co nas czeka, potrafią odczytać astrologowie. Mamy najnowszy horoskop na marzec - te znaki zodiaku będą miały szczęście, powodzenie i szansę na pieniądze.

📢 Te rasy psów nie nadają się do mieszkania w bloku. Oto lista ras, które potrzebują więcej ruchu Pies to powinien być świadomy i przemyślany wybór. Musimy liczyć się z tym, że to będzie członek naszej rodziny przez najbliższe kilkanaście lat i w tym czasie musimy mu zapewnić dobre warunki. Mieszkając w bloku powinniśmy wybierać takie psy, które nie będą się męczyć. Zobaczcie, które rasy psów nie nadają się do bloku.

📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy -wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy.

📢 Taką trzynastą emeryturę otrzymasz. Wypłaty jeszcze w marcu. Zobacz, od czego zależy wysokość twojej emerytury lub renty! HARMONOGRAM WYPŁAT Jeszcze w marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty tzw. „trzynastek”. Świadczeniobiorcy otrzymają środki na swoje rachunki bankowe wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile możesz otrzymać netto? Sprawdź aktualne wyliczenia i przygotuj się na dodatkowy przypływ gotówki. 📢 Powstanie druga galeria handlowa w Olkuszu. Jest kolejny inwestor, który chce budować centrum handlowe! Tym razem bliżej centrum miasta Pierwsza budowa galerii handlowej w Olkuszu dopiero co ruszyła, a jest już kolejny inwestor, który chce budować sklepy. Obiecuje, że za dwa lata obiekt handlowy stanie w miejscu, gdzie już kilka lat temu obiecywano, że zrobimy zakupy - na działce pomiędzy ulicami Sławkowską z drogą krajową nr 94. Ma być większy, niż obecnie powstająca galeria.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 25 marca 2023. Przygotuj się na dzisiejsze wyzwania. Zobacz horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na sobotę 25 marca 2023. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Jaki czeka Cię dzień? Na co musisz się przygotować? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przygotował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej.

📢 Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Horoskop na początek weekendu dla wszystkich znaków zodiaku. Karty Tarota na jutro 24.03.2023 Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Wodnik, Ryby, Koziorożec w horoskopie na 24 marca. Horoskop na weekend. Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Horoskop na dziś. Sprawdź horoskop!

📢 Najbardziej niebezpieczne dzielnice miast w Śląskiem. Które wskazali internauci? Sprawdźcie Dzielnice strachu i grozy w Śląskiem. Internauci, jesteście niezawodni! Zapytaliśmy Was w anonimowej ankiecie, które dzielnice miast na Śląsku i w Zagłębiu, Waszym zdaniem, lepiej omijać z daleka w trosce o swoje bezpieczeństwo. Wśród nazw przewijało się kilka wiodących. Spisaliśmy je na liście i dziś Wam prezentujemy. Jesteście ciekawi? Sprawdźcie! 📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny z ukochaną Mariną. Apartament w Turynie, a wkrótce nowy dom w Zakopanem [zdjęcia] Wojciech Szczęsny to gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu. Razem z ukochaną Mariną i synkiem Liamem mieszkają na co dzień w przestronnym i nowocześnie urządzonym apartamencie we Włoszech, a teraz szykują się także do budowy nowego domu w Zakopanem. Tak urządził się w Turynie Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia z ukochaną Mariną u boku.

📢 Waloryzacja 2023 tabela netto i brutto emerytury od marca. Takie pieniądze dostaną emeryci po waloryzacji 24.03.2023 Oto tabela netto i brutto emerytur wypłacanych w marcu. Według tabeli waloryzacji 2023 emerytury wzrosły o minimum 250 złotych brutto! Zobacz tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji w marcu 2023. Wskaźnik waloryzacji emerytur wyniósł o 14,8 procent. Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur.

📢 Oni nie dostaną zasiłku socjalnego w 2023 roku! Kto dostanie? Jakie warunki trzeba spełnić na zasiłek socjalny? Dla osób niezdolnych do pracy ze względu na niepełnosprawność lub wiek jedną z szans na utrzymanie jest korzystanie z zasiłku socjalnego. Środki te są przyznawane przez MOPS i mogą wynieść maksymalnie 719 złotych. Jakie trzeba jednak spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek socjalny? Jak obliczyć jego wysokość?

📢 ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. Jak je zdobyć? Oto szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie! 📢 Te samochody mają 15 lat i ciągle są dobre. Cieszą się największą popularnością wśród kupujących Samochód, który jeździ po szosach od 15 lat często nazywany jest złomem. Czy w każdym przypadku tak musi być? Niekoniecznie. Stan auta w dużej mierze zależy od tego jak kierowca o nie dba. Wymiana na czas części eksploatacyjnych potrafi przedłużyć żywotność samochodu. Samochody, które skończyły 15 lat dalej mogą bezpiecznie wozić pasażerów. Ciągle jest zapotrzebowanie na takie samochody. Które modele cieszą się największą popularnością?

📢 Kawa. Z tym nie wolno jej łączyć. Jeden błąd może Cię sporo kosztować Poranna kawa dla wielu jest rytuałem. Jeszcze inni w biegu piją kawę dla energii, a jeszcze inni w ten sposób zaspokajają pragnienie. Są przypadki, gdy kawa może okazać się zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Z czym nie wolno łączyć kawy? Dlaczego jest to tak istotne?

📢 Ulga na leki 2023. Kupujesz te leki? Możesz odzyskać pieniądze! Jak? Oto sposoby na odzyskanie pieniędzy! Ulga na leki 2023. Kupujesz te leki? Możesz dużo zyskać! Wszystko dzięki rozliczeniu zeznania podatkowego PIT. Dwie grupy osób szczególnie skorzystają z ulgi. Sprawdźcie szczegóły 📢 Tutaj kupujemy najwięcej "małpek" w Kujawsko-Pomorskiem? Tak się pije w regionie! Te liczby porażają! Okazuje się, że Polacy codziennie kupują nawet trzy miliony tak zwanych "małpek", czyli małych buteleczek alkoholu. Co trzecią "małpkę" pijemy jeszcze przed południem. Jest to wielki problem społeczny. Specjaliści szacują, że w Polsce jest nawet 900 tys. osób, u których zdiagnozowano chorobę alkoholową. Leczy się zaledwie 350 tys. z nich. Dzięki danym z Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w Kujawsko-Pomorskiem sprzedaje się najwięcej "małpek". Gdzie pije się ich najwięcej w przeliczeniu na jedną osobę? Będziecie zaskoczeni! W mieście, które jest liderem naszego zestawienia, w analizowanym okresie spożywało się statystycznie ponad 14 małpek na osobę. Zobaczcie!

📢 Miasto ujawniło składowe kosztów słynnej toalety publicznej w Parku Planty. Obiekt do dziś nie funkcjonuje Niecałe 257 tys. zł na m.in. przyłączenie szaletu do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz trochę powyżej 180 tys. zł na samą toaletą - to koszty najsłynniejszej w kraju białostockiej inwestycji ostatniego roku.

📢 Najpiękniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 24.03.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Horoskop na weekend do 26 marca. Horoskop tygodniowy podpowie jaki będzie weekend Aktualny horoskop tygodniowy miłosny. Horoskop na weekend do niedzieli 26.03.2023. Co przyniosą najbliższe dni dla znaków zodiaku? Sprawdź swój horoskop tygodniowy od 20 marca 2023 do 26 marca 2023 dla: Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Strzelec, Koziorożec. Horoskop na siedem dni do 26 marca 2023 roku.

📢 Włamali się do firmy w Łaziskach i ukradli gotówkę, narzędzia i laptopy. Wszystko zarejestrowały kamery. Rozpoznajesz tych ludzi? ZDJĘCIA Komisariat Policji w Gorzycach prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży z włamaniem do siedziby firmy znajdującej się w Łaziskach. Sprawców tego przestępstwa zarejestrowały kamery monitoringu, publikujemy ich wizerunki. Jeśli kogoś rozpoznajesz, koniecznie powiadom policjantów z gorzyckiego komisariatu. 📢 Prace na DK22 w Gorzowie wstrzymane. Wykonawca zszedł z placu budowy Na półtora miesiąca przed terminem zakończenia rozbudowy drogi krajowej nr 22 firma Budomex przerwała prace i domaga się rewaloryzacji kontraktu. Chodzi o kilkanaście milionów złotych.

📢 Przystanek Grzegórzki: Blacha i beton pasują do zabytkowego Krakowa? Gdzie ruchome schody? ZDJĘCIA Coraz bliżej ukończenia jest budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Inwestycja budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Komentują, że spodziewali się obiektu, który będzie się wyróżniał architekturą, stanie się współczesnym symbolem centrum Krakowa, a widzą blaszane ściany i coraz więcej betonu. Przyszli pasażerowie wypominają też brak ruchomych schodów, zwracając uwagę, że perony są na wysokości drugiego piętra. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda przystanek Kraków Grzegórzki. Oceńcie sami, czy to obiekt na miarę stolicy Małopolski.

📢 Naprawa drogi przy znanym centrum handlowym we Wrocławiu. Zmiany dla pasażerów 7 linii autobusowych MPK Wrocław Miejski przewoźnik zmienia lokalizację przystanku pod wrocławskim centrum handlowym. Mieszkańcy, którzy chcą dojechać do "Korony", mogą się mocno zdziwić. Zobaczcie, gdzie będzie zatrzymywało się 7 linii autobusowych i jak długo potrwają zmiany. 📢 Tyle kalorii mają najpopularniejsze potrawy wielkanocne. Niektóre to prawdziwe bomby kaloryczne 9 i 10 kwietnia obchodzona będzie Wielkanoc w 2023 roku. Najwyższa więc już pora, by rozpocząć przygotowania do świąt, np. poprzez wybranie potraw, które pojawią się na stole. Niektóre z nich to prawdziwe bomby kaloryczne. Jakie dania mają najwięcej kalorii? Przygotowaliśmy listę! Sprawdź! 📢 W Koszalinie powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej [ZDJĘCIA] Wyższa Szkoły Straży Granicznej powstaje w Koszalinie. Nabór ma ruszyć jeszcze w październiku, a pierwsze zajęcia rozpoczną się w lutym przyszłego roku. To pierwsza taka uczelnia w Polsce.

📢 Tajemnicza szajka działająca na terenie Lublina porywa dzieci? "Nie mamy żadnych takich informacji", uspokaja policja Co jakiś czas w internecie pojawiają się głosy zaniepokojonych o losy swoich pociech rodziców - obecnie można natknąć się na nie w rozmaitych lubelskich grupach. Mówi się o grasującej w naszym mieście szajce porywaczy. Policja jednak uspokaja - nic takiego nie ma miejsca.

📢 Politycy PiS przygotowali „niemiecką pakę interesów Tuska”. Tomasz Poręba: To symbol jego rządów Politycy PiS przygotowali, jak mówią, „niemiecką pakę interesów Donalda Tuska”. – Ta paka to symbol rządów Donalda Tuska i PO. To jest symbol też myślenia PO i Donalda Tuska o strategicznych interesach Polski i Polaków. To jest symbol tego, jak wyglądały rządy PO-PSL i rządy Donalda Tuska w latach 2007-2015. To jest symbol polityki uległej wobec naszego zachodniego sąsiada – mówił Tomasz Poręba, europoseł PiS.

📢 Skipy, czyli łowy na śmietniku. Wielkie darmowe żarcie czeka za marketem Czym są skipy? To nocne wyprawy freeganów do śmietnikowych boksów marketów. Wciąż trafiają tam tony żywności" po terminie, niepełnowartościowej, innej. Dla jednych skipowanie to styl życia w duchu zero waste, albo przygoda. Dla innych jednak - wybór z biedy... 📢 Tak urządza wnętrza Katarzyna Dowbor w programie „Nasz nowy dom". Czy znasz te sekrety produkcji? Zobacz, jak zrobić tanią metamorfozę domu Jak odświeżyć dom na wiosnę, gdy mamy niewielki budżet? Błyskawiczną metamorfozę wnętrz możemy wykonać samodzielnie, nie wydając na nią dużych pieniędzy. Żeby modnie odświeżyć salon czy kuchnię, wcale nie musimy robić kosztownego remontu generalnego. Podpowiadamy, jak błyskawicznie i tanio odmienić dom. Sprawdź, jak ozdabia wnętrza Kasia Dowbor. Zobacz w naszej galerii pomysły na dekoracje z programu „Nasz nowy dom".

📢 Marcin Kierwiński straszy „posprzątaniem po PiS”. „Mamy także inne sposoby niż tylko ustawowe” „Na posprzątanie po PiS mamy także inne sposoby niż tylko ustawowe. Proszę wybaczyć, z racji oczywistej nie będę się nimi teraz dzielił” – zapowiedział sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Wcześniej m.in. Donald Tusk zapowiadał, że jeśli PO wygra wybory „wyprowadzi Glapińskiego z NBP”.

📢 Jak zmieniły się ceny warzyw w ciągu ostatniego roku? Oto raport z PanParagon. Najbardziej podrożały papryka, pomidor malinowy i ogórek Papryka czerwona, pomidor malinowy czy ogórek? Jak na przestrzeni ostatniego roku zmieniły się ceny warzyw? Niestety diametralnie. Najbardziej podrożały papryka, pomidor malinowy i ogórek. 📢 Nawet od tego musisz zapłacić podatek. Lista podatków, które musimy płacić Podatki to coś co musimy płacić, niektóre z nich są "ukryte" to tak zwane podatki pośrednie, które płacimy już w cenie towaru czy usługi. Są jednak też takie podatki, tzw. bezpośrednie, czyli takie, które podatnik musi odprowadzić samodzielnie. I to właśnie im się przyjrzymy. Zobaczcie od czego trzeba odprowadzić podatek.

📢 Morze alkoholu i impreza za imprezą. Tak żyła polska mafia w latach 90. Luksusowe życie gangsterów w Polsce [prywatne zdjęcia] Drogie samochody, luksusowe rezydencje i niewyobrażalne bogactwo zdobyte dzięki haraczom, przemytowi narkotyków i korumpowaniu polityków. W latach 90. byli królami życia. Obejrzyjcie kulisy życia polskiej mafii. 📢 Tunel z przejazdem pod zakopianką. Przetarg na nowy układ drogowy pod Krakowem Przejazd pod zakopianka w formie tunelu oraz trzy kładki dla pieszych maja powstać w Libertowie w gminie Mogilany. Główne cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i przebudowę układu drogowego. 📢 Perła Paprocan: Ponad 1000 biegaczy biegało wokół jeziora w Tychach ZDJĘCIA 19 marca odbyła się XXXVII Perła Paprocan. Na trasie wokół jeziora w Tychach rywalizowało ponad tysiąc biegaczy i miłośników nordic walking. Zobaczcie zdjęcia zawodniczek i zawodników z niedzielnego biegu Perła Paprocan.

📢 Tak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Pod Kielcami mężczyzna wyrzucił psa… przed domem policjanta. Funkcjonariusz nagrał odjeżdżający samochód W podkieleckiej miejscowości ktoś wyrzucił do rowu psa. Miał na szczęście pecha, bo zrobił to… przed domem policjanta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, który nagrał odjeżdżający samochód i zaopiekował się zwierzakiem. Sprawcę czeka teraz kara.

📢 Wypadek w gminie Malechowo! Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych [ZDJĘCIA] Groźnie na krajowej drodze nr 6 w okolicy Malechowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe - 24.03.2023 r. - przed godziną 9. Na miejsce zdarzenia wyjechali m.in. strażacy i policjanci ze Sławna. Zderzenie pojazdów jest czołowe - patrz zdjęcia. 📢 Te stare kryształy, porcelana i kolorowe szkło z PRL są teraz warte więcej niż myślisz. Oto zdjęcia najdroższych unikatów Starocie z czasów PRL są znowu modne i wracają do łask. Kryształowe i porcelanowe naczynia, kolorowe szkło, wazony, papierośnice i inne i bibeloty schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują te kolekcjonerskie unikaty. Oto najdroższe oferty z aukcji internetowych. Kto by pomyślał, że mogą być aż tyle warte!

📢 Tournée Tuska po Śląsku - festiwal kłamstwa, pomówień i arogancji. Czy tak będzie wyglądać kampania Platformy Obywatelskiej? Śląskie tournée przewodniczącego Platformy Obywatelskiej trwa w najlepsze. Skompromitowany polityk pojawia się niepostrzeżenie w różnych miastach regionu i wszędzie wzbudza sensację. Niestety nie wynika to z faktu, że ma do zaprezentowania jakiś program. W końcu tego należałoby się spodziewać po wytrawnym polityku. Tym razem zaskoczenie wywołują słowa i traktowanie rozmówców, którzy stają Tuskowi na drodze. Retoryka spotkań z Donaldem Tuskiem przypomina stary slogan z lat szczęśliwie minionej komuny - "kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam". Tej doktryny doświadczają ludzie usiłujący na spotkaniach zadawać Tuskowi niewygodne pytania. Jest też przypadek wyrzucenia z sali niezależnej dziennikarki. Podobny los spotyka ekipy Telewizji Polskiej, które na spotkania z przewodniczącym PO otrzymały zakaz wstępu.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.03.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te choroby widać na zębach. To nie tylko próchnica, ale też anemia czy cukrzyca. Sprawdź, jakie schorzenia możesz zobaczyć w swojej buzi O zęby powinniśmy dbać nie tylko po to, żeby nas nie bolały, ale też z tego powodu, że ich stan wpływa na ogólne zdrowie całego organizmu oraz na nasze samopoczucie. Stan jamy ustnej może też pokazywać jakie choroby nam dolegają i nie chodzi tylko o próchnicę czy paradontozę. Wygląd zębów czy dziąseł odzwierciedla także schorzenia tak odległych narządów i części ciała jak serce, jelita czy stawy. Sprawdź, jakie choroby widać na zębach i udaj się do lekarza jeśli je zauważysz.

📢 Jednoosobowy plac zabaw, niejasne zakazy i monitorowane kwiatki. Zobacz największe absurdy polskich osiedli [GALERIA] Kto choć raz mieszkał na polskim osiedlu, tego prawdopodobnie żadne zdjęcie z naszej galerii nie zaskoczy - choć czasami i najbardziej wytrawnych wyjadaczy coś zaskoczy. Niejasne zakazy, porozwieszane w różnych punktach kartki, długie na wiele akapitów regulaminy użytkowania placów zabaw, barierki poustawiane na chybił trafił, a nawet... Monitorowane kwiatki. 📢 "Mistrzowie" parkowania w Katowicach znowu się "popisali"... Strażnicy odnotowali 560 wykroczeń. Oto najciekawsze przypadki [ZDJĘCIA] "Mistrzowie" parkowania w Katowicach znowu się "popisali". 560 wykroczenia przeciwko porządkowi w komunikacji, z czego niemal połowa tylko w Śródmieściu - to bilans pracy strażników miejskich za ubiegły tydzień. Akcja "Wyzwanie parkowanie" trwa, a mieszkańcy zgłaszają kolejne miejsca w których notorycznie dochodzi do łamania przepisów. Ulice Bankowa, Wojewódzka, Plac Sejmu Śląskiego - to już niemal stałe punkty tego niechlubnego rankingu.

📢 Dlaczego Donald Tusk dąży do jednej listy opozycji? Ryszard Terlecki: Uważam, że wyjechał z Brukseli z obietnicą, że obali władzę PiS Uważam, że są dwa powody (dążenia Donalda Tuska do jednej listy opozycji). Jeden jest taki, że wyjechał z Brukseli z obietnicą, że obali władzę Prawa i Sprawiedliwości. Żeby to zrobić, to – tak na oko z perspektywy Brukseli czy Berlina – wydaje się, że najprościej jest to zrobić jedną listą opozycji i w ten sposób walczyć z Prawem i Sprawiedliwością – mówi i.pl wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. 📢 Te kobiety są najmądrzejsze! Kobiety o tych imionach są uważane za inteligentne i bystre. Może Twoje imię jest na liście? 24.03.2023 Kobiety o tych imionach są uważane za najmądrzejsze! Czy nasza mądrość może zależeć od imienia, jakie nosimy? Jakie znaczenie ma nasze imię w kwestii inteligencji, mądrości, podejmowania szybkich i odpowiednich decyzji? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może określać nasze cechy osobowościowe, ale czy może wskazywać na naszą inteligencję? Ezoterycy twierdzą, że imię, które nosimy, może wpływać na życiową mądrość. Więc... Kobiety o jakich imionach są uważane za najmądrzejsze?

📢 Robili narkotyki prawie jak w "Breaking Bad" - w kryjówce za transformatorem. Wierzyli, że nikt ich nie odkryje. CBŚP uderzyło celnie Wierzyli, że jeśli urządzą laboratorium jak bohaterowie serii "Breaking Bad", to dorobią się fortuny. Mieli nawet pochłaniacze zapachów i wejście ukryli za transformatorem. Tak mieszkańcy Mikołowa urządzili laboratorium narkotyków syntetycznych w Rudzie Śląskiej. Wszystko odkryli funkcjonariusze CBŚP. Podczas akcji przejęli 3 litry mefedronu, broń palną oraz specjalistyczny sprzęt i substancje niezbędne do produkcji narkotyków.

📢 Dwie drużyny z Kozienic zdobyły złote medale na Mistrzostwach Polski w Cheerleadingu Sportowym w Raszynie. Zobacz zdjęcia Energia i Ogniki to dwie drużyny cheerleaderek z Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach, które zdobyły złote medale na Mistrzostwach Polski w Cheerleadingu Sportowym. Gwiazdki, najmłodsza ekipa z Ogrodu Jordanowskiego zajęła ósme miejsce w swojej kategorii.

📢 Potyczki językowe w Zespole Szkół STO. Rywalizowało kilkudziesięcioro uczniów z całego regionu I Międzyszkolne Potyczki Językowe to konkurs dla uczniów klas VII-VIII ze szkół z całego regionu słupskiego. Uczniowie wykazali się świetną znajomości ortografii, języków obcych, ale także umiejętnościami artystycznymi. 📢 Oto zarobki w sklepach Lidl w 2023. Tyle zarabiają teraz pracownicy - stawki magazyniera, kasjera i stażysty Zarobki Lidl 2023. Zarobki w dyskontach są bardzo atrakcyjne. W 2023 roku wielu pracowników otrzymało podwyżki. Lidl Polska zatrudnia pracowników i rekrutuje stażystów. Ile zarabiają pracownicy sklepów Lidl - jednej z najpopularniejszych sieci w Polsce? Sprawdziliśmy. Zobacz stawki, jakie Lidl proponuje stażystom oraz pracownikom na różnych stanowiskach.

📢 W centrum Przemyśla zapalił się samochód. Interweniowały dwa zastępy strażaków [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 16 na ul. Jagiellońskiej w Przemyślu. Podczas jazdy zapalił się samochód osobowy marki Daewoo Matiz, którym podróżowały dwie kobiety. Na miejsce zadysponowano policję i dwa zastępy strażaków. Strażacy ugasili pożar komory silnika. Nie było osób rannych. Niestety, auto nie nadaje się do dalszego eksploatowania.

📢 Misterzy Studniówki 2023 w regionie radomskim wybrani. Oto trzej najprzystojniejsi mężczyźni. Zobaczcie zdjęcia Z okazji studniówek po raz kolejny zorganizowaliśmy plebiscyt na Mistera Studniówek 2023 w regionie radomskim. Głosami czytelników zostało wyłonionych trzech najprzystojniejszych mężczyzn. Zobacz zdjęcia. 📢 Tragiczny pożar w Kolbuszowej. Nie żyje 38-letni mężczyzna [WIDEO] 38-letni mężczyzna zginął w pożarze mieszkania w bloku przy ulicy Ruczki w Kolbuszowej. 📢 Jak Lech Poznań radzi sobie na tle innych ćwierćfinalistów Ligi Konferencji? "Kolejorz zarobił już około 7,11 mln euro" Mistrz Polski może pochwalić się jedną z najlepszych frekwencji w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Kibice Kolejorza z całą pewnością podtrzymają ten kapitalny wynik, ponieważ na mecz z Fiorentiną w ramach ćwierćfinału LKE wykupione zostały praktycznie wszystkie bilety. Na jakiej pozycji plasuje się Lech Poznań pod względem frekwencji? Jak inni ćwierćfinaliści radzą sobie w lidze na tle Kolejorza? Zachęcamy do obejrzenia galerii.

📢 Zapadliska w Trzebini. SRK wypowiada umowy. Warsztat samochodowy do zamknięcia, garaże do likwidacji. Decyzja SRK podsyca obawy mieszkańców Mieszkańcy osiedla Gaj w Trzebini, którzy posiadają garaże zlokalizowane tuż przy blokach otrzymali wypowiedzenia umów najmu. Na taki krok zdecydował się właściciel terenu, czyli Spółka Restrukturyzacji Kopalń. To podsyciło obawy mieszkańców, czy faktycznie teren, na którym stoją budynki jest bezpieczny.

📢 Pociągiem na Urbancard. Miasto po cichu zmienia umowę, Koleje Dolnośląskie wydają oświadczenie, pasażerowie czekają Kolejna odsłona sporu o możliwość podróżowania kolejami na podstawie Urbancard. Miasto bez konsultacji zmieniło zapisy wcześniejszej propozycji umowy. Efekt? Przez działania prezydenta Jacka Sutryka cierpią pasażerowie, którzy już blisko dwa lata płacą więcej za podróżowanie koleją po Wrocławiu. Koleje Dolnośląskie mówią wprost, że umowa przedstawiona przez miasto jest nie do zaakceptowania i wydają obszerne oświadczenie. O szczegółach przeczytacie poniżej.

📢 Nauczycielki ze Słupska wyróżnione. Znalazły się w gronie najlepszych w kraju Na zaszczytną „Listę 100” wpisana została Dorota Dankowska ze Szkoły Podstawowej nr 5, a w konkursie „Zawodowiec Roku 2022” wyróżniono Katarzynę Rydzewską z „Ekonomika”. Czemu nauczycielki ze Słupska zawdzięczają sukces? 📢 Wiosenne targi ogrodnicze już w weekend koło Parku Wodnego Trzy Fale W najbliższy weekend 25-26 marca na placu pod Parkiem Wodnym Trzy Fale odbędą się pierwsze w tym roku wiosenne targi ogrodnicze. To okazja dla działkowców i ogrodników, aby zaopatrzyć się w nowe sadzonki roślin, krzewy i drzewka owocowe do ogródków działkowych. Wytrawni ogrodnicy służyć będą poradami. 📢 Tak wyglądają groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju.

📢 Uczesali seniorów na bóstwo. Uczniowie z wizytą w domu "Senior+" w Bytowie Młodzież ucząca się fryzyjskiego fachu odwiedziła Dzienny Dom "Senior+" w Bytowie. Nożyczki, grzebienie i lokówki poszły w ruch. - Uczesali nas jak na wielkie święto - cieszy się Irena Skweresz, seniorka z Bytowa. - Ale my im też mocno kibicowaliśmy. Niektórzy pierwszy raz ścinali włosy. 📢 Tych produktów nie należy łączyć z herbatą. Takie połączenia z herbatą są szkodliwe Herbatę chętnie przygotowujemy do śniadania lub kolacji. Doskonale rozgrzewa i wyśmienicie smakuje. Tego popularnego napoju nie należy jednak łączyć z niektórymi produktami spożywczymi, ponieważ zawarte w nich składniki wchodzą w reakcję i mogą zaszkodzić naszemu organizmowi. Sprawdziliśmy, jakie połączenia z herbatą są niezdrowe. 📢 Pożar w Porcie Popowice we Wrocławiu, siedem zastępów straży w akcji. Przyczyną mógł być niedopałek papierosa [ZDJĘCIA] W czwartek (23 marca) około godziny 9 straż pożarna została wezwana do pożaru w bloku mieszkalnym przy ul. Białowieskiej 99 w Porcie Popowice. Ogień i gęsty dym wydobywały się z balkonu na 8. piętrze.

📢 Setki ofert pracy czekają na zainteresowanych na Podlaskich Targach Pracy Kurier Poranny i Gazeta Współczesna od lat organizują w Białymstoku Podlaskie Targi Pracy. W piątek i sobotę 24 i 25 marca w Atrium Biała spotkają się pracodawcy i osoby poszukujące pracy. 📢 Seria tąpnięć na Śląsku? Silny wstrząs poczuli wieczorem w środę 22 marca mieszkańcy Bytomia, Tarnowskich Gór i Świętochłowic W środę 22 marca mieszkańcy województwa śląskiego odczuli serię wstrząsów. Około godziny 22:45 w mediach społecznościowych informowali o tym m.in. mieszkańcy Bytomia, Tarnowskich Gór i Świętochłowic. Wstrząsy nie zostały jednak odnotowane ani w bazie Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej, ani na stronach EMSC (Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego).

📢 Mrożące krew w żyłach sceny na planie serialu "Korona królów. Jagiellonowie". Dawid Czupryński o wyzwaniach i kulisach produkcji Dawid Czupryński to aktor, który nie boi się wyzwań. A tych na planie serialu "Korona królów. Jagiellonowie" nie brakuje. Kielczanin opowiedział nam o mrożących krew w żyłach momentach oraz o pasji, jaką w sobie odkrył dzięki historycznej produkcji.

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 22.03.23 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował".

📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 22.03.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy.

📢 Brudny przedziały w pociągach PKP Intercity po 70-osobowej grupie młodzieży. Przejazd z Warszawy do Trójmiasta Do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" odezwała się czytelniczka, która pokazała, w jakich warunkach musiała jechać pociągiem PKP Intercity relacji Zakopane - Gdynia - "Z tego wagonu wysiadała w Warszawie grupa młodzieży z obozu. Uważam, że taki wandalizm powinien zostać ukarany" - napisała mieszkanka Trójmiasta, pani Urszula. 📢 Wnętrza w stylu boho stają się coraz bardziej popularne. Zachwycają swoją oryginalnością i są bardzo kreatywne. Zobacz obecne trendy! Wnętrza w stylu boho stają się coraz bardziej popularne, co daje się zauważyć w naszych domach i mieszkaniach. Wiele osób zwraca się ku takiej formie wystroju swoich „czterech kątów”, bowiem zachwyca on swoją oryginalnością oraz jawi się jako bardzo kreatywny i nieszablonowy, a ponadto bliski naturze. Ponadto, świetnie wpisuje się w aktualne trendy wnętrzarskie, które na pierwsze miejsce wysuwają minimalizm. Obecnie więc modne są rozwiązania, jakie podkreślają przestronność pomieszczeń, niezakłóconą przez nadmiar mebli czy innych „ozdobników”. Ma być przytulnie i miło, ale prosto, naturalnie, bez zbędnych przedmiotów oraz dekoracji. Domy i mieszkania urządzone w stylu boho idealnie pasują do tej minimalistycznej wizji. Wyróżniają je różnorodne elementy plecione, drewniane, mające charakter nieco surowy oraz bardzo prosty w swojej formie. Wśród mebli często pojawiają się wiklinowe fotele bądź krzesła, stoły i stoliki kawowe wykonane z drewna czy też skromne regały lub szafki. Styl boho to także między innymi charakterystyczne dywaniki albo poszewki na poduszki, wiklinowe pufy, makramy oraz wszechstronnie użytkowane koszyki. W takich wnętrzach nie brakuje również rękodzieł, kwiatów i motywów roślinnych, a także typowej kolorystyki. Zobacz obecne trendy oraz zainspiruj się!

📢 Reprezentanci z Lecha Poznań, Warty Poznań i KKS Kalisz. Zobacz, kto wyjechał na zgrupowania kadry Aż 14 zawodników z Lecha Poznań, Warty Poznań i KKS 1925 Kalisz wyjechało na zgrupowania reprezentacji. Kolejorz dostarcza najwięcej piłkarzy drużynom narodowym. lecz także Warta Poznań może być dumna ze swoich osiągnięć, bo ma coraz więcej kadrowiczów. Rewelacyjnie spisujący się w Pucharze Polski i eWinner II lidze kaliszanie też doczekali się gracza na reprezentacyjnym poziomie. Zobacz wszystkich reprezentantów z wielkopolskich klubów. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU. Oto liderki naszej akcji. Wyjątkowe panie z całego regionu Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów.

📢 Stare rachunki. Po ilu latach można je wyrzucić? Jak długo należy przechowywać dokumenty? PIT, faktury, deklaracje, rachunki. 22.03.2023 Przechowywanie starych dokumentów może być problematyczne dla osób zorganizowanych i lubiących porządek. Niepotrzebne papiery mogą zajmować zbyt wiele przestrzeni i "zagracać" domowe szuflady. Warto przejrzeć zebraną papierologię i pozbyć się tego, co już straciło swoją aktualność. Sprawdź, po jakim czasie można wyrzucić rachunki, PIT-y, faktury i inne dokumenty. 📢 Sanatorium za darmo. Kto może pojechać do uzdrowiska za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów 22.03.2023 Sanatoria są doskonałym miejscem, w którym kuracjusze mają szansę odpocząć i szybko wrócić do zdrowia. To tam profesjonalny personel zajmie się ich rekonwalescencją. Można uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez NFZ, jednak czas oczekiwania będzie dość długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu staszowskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób ze Staszowa i powiatu staszowskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Czy to Dom Przemocy Społecznej? Drastyczne zdjęcia i opisy praktyk, do jakich ma dochodzić w DPS w Machowinku Co tak naprawdę dzieje się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku pod Ustką? Do naszej redakcji dotarły zdjęcia i budzące grozę opisy. Starosta słupski i pomorski wojewoda zlecili kontrolę. O sprawie zawiadomiona została też prokuratura. 📢 Czym możemy zastąpić kawę? Oto jej zdrowe zamienniki - te sposoby pomogą ci się obudzić! Kawa jest najbardziej znanym sposobem na obudzenie. Wielu ludzi nie wyobraża sobie poranka bez tego napoju. Jednak jeśli nie znamy umiaru w jej piciu, może nam bardzo zaszkodzić. Istnieje wiele innych sposobów, dzięki którym "wrócimy do żywych". Jeśli chcesz poznać zamienniki kawy - zajrzyj do naszej galerii!

📢 Tak mieszka Anna Bardowska z Rolnik szuka żony. Czarne blaty, ciemna elewacja i salon z kominkiem [zdjęcia] Anna Bardowska wraz z mężem i dziećmi od kilku miesięcy mieszka w nowo wybudowanym domu. Teraz zajrzeliśmy, żeby zobaczyć, jak urządzili wnętrza swojego domu. Salon z kominkiem, elegancka łazienka z wanną i tematyczne pokoje dzieci - tak mieszkają Anna i Grzegorz Bardowscy. Prezentujemy zdjęcia ich domu! 📢 Te osoby mogą iść do lekarza bez kolejki. Oto lista osób uprawnionych do szybszego przyjęcia [lista] Kolejki do lekarzy to stale gorący temat wśród wielu Polaków, a oczekiwanie na termin daje powody do niezadowolenia. Niektórzy pacjenci zamiast korzystać ze specjalistów na NFZ, od razu decydują się na wizyty prywatne. Jest jednak duża grupa osób, która ma prawo do uzyskania szybszego terminu. W naszej galerii prezentujemy listę pacjentów upoważnionych do wizyt lekarskich bez kolejki!

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Tragiczna śmierć Lucyny Wiśniewskiej. Sprawca wypadku pędził 151 kilometrów na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia Prokuratura Radom-Zachód postawiła zarzuty sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęła dyrektor radomskiego sanepidu i była posłanka Lucyna Wiśniewska. Według ustaleń biegłego, 59-letni mężczyzna w chwili zderzenia pędził samochodem z prędkością 151 kilometrów na godzinę. Oskarżony odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy.

📢 Oto licytacje komornicze w Radomiu i regionie radomskim. Tanie domy i mieszkania. Zobaczcie oferty komornika - 22.03.2023 Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować już za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Zebraliśmy dla Państwa najnowsze oferty z Radomia i regionu radomskiego. Prezentujemy licytacje w naszej galerii. 📢 Takie są teraz najmodniejsze kuchnie. Pomysły aranżacji Krzysztofa Mirucia - znanego z TVN i HGTV Krzysztof Miruć to architekt od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie kuchnie są teraz najmodniejsze i w co warto zainwestować. Zobaczcie aranżacje serca domu według Krzysztofa Mirucia.

📢 Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. Oto tabela wyliczeń Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. W tym roku stawki emerytur wrosły na innych zasadach, niż dotychczas. Niektórzy emeryci mogą liczyć na waloryzację kwotową, a inni procentową. Wiemy też o ile wzrosła emerytura minimalna. Poznaj szczegóły. 📢 Trwa budowa węzła transportowego w Słupsku. Widać już halę, perony i przyszłe drogi dojazdowe Szklana ściana od strony ulicy Sobieskiego i klinkierowy mur od dworca PKP. Budowa węzła transportowego w Słupsku w toku. Prace mogą zakończyć przed wakacjami. 📢 Droga Krzyżowa na ulicach Koszalina. 14 stacji Męki Pańskiej [ZDJĘCIA, WIDEO] W piątek ulicami Koszalina i innych miast w Polsce przeszły procesje Drogi Krzyżowej. To jedno z najważniejszych nabożeństw podczas Wielkiego Postu. Ma przypominać wiernym o męce jaką musiał przeżyć Jezus Chrystus, aby zbawić ludzkość.

📢 50 policjantów z psem tropiącym szukało 17-latka ze Zgierza. Chłopak odnalazł się przed... monopolowym. Był cały, zdrowy i... pijany Niespełna dwie godziny trwała akcja poszukiwawcza 17-letniego zgierzanina, który w czwartek po popołudniu wyszedł z domu i później nie kontaktował się z rodziną. Chłopaka szukało 50 funkcjonariuszy z policyjnym psem tropiącym, ekipa strażaków oraz bliscy. Młodzieniec znalazł się przed sklepem z alkoholem, był pijany. 📢 Mężczyzna wypadł z okna na 10. piętrze wieżowca na Widzewie. Upadł na wąski chodnik. Szczęśliwie nikt nie przechodził tamtędy ZDJĘCIA O mały włos od podwójnej tragedii przy ul. Bartoka na Widzewie. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odkryto we wtorek (21 marca) na chodniku przy ul. Bartoka na Widzewie.

📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Tego nie wolno sprzedawać na OLX - oto lista zakazanych przedmiotów, produktów i usług W handlu stacjonarnym, jak i internetowym obowiązują ograniczenia. Pewnych towarów nie da się kupić ani sprzedać bez odpowiednich zezwoleń, a popularne platformy sprzedażowe publikują regulaminy z listami przedmiotów i usług zakazanych. Handel internetowy podlega restrykcjom, a ich nieprzestrzeganie może grozić użytkownikowi zawieszeniem jego konta. W tym artykule znajdziesz informacje, czego nie wolno sprzedawać w serwisie OLX. 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Oto odważne stroje Magdaleny Kajrowicz [zdjęcia] Sławomir jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów disco polo. Jego przebój "Miłość w Zakopanem" zna chyba każdy, nawet Ci którzy nie są fanami tej muzyki. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a wraz z nim jego żona, która nie tylko towarzyszy mężowi również na scenie. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Tak można usunąć pestycydy z warzyw i owoców. Mamy pięć sposobów na pozbycie się toksycznych substancji Jak usunąć pestycydy z warzyw i owoców? Jakie są skuteczne sposoby na usunięcie toksycznych substancji z produktów? W warzywach i owocach mogą kumulować się resztki pestycydów, toksyczne substancje, które wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie. Jak wskazują eksperci, toksyczne substancje może zawierać aż 7 na 10 produktów. Zobacz teraz w naszej galerii, jak usunąć pestycydy z warzyw i owoców.

📢 Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Wyjaśniamy, kto nie może być kierowcą - stan danych na marzec 2023 Jakie osoby nie mogą być prawa jazdy? Niektóre choroby wykluczają możliwość prowadzenia auta. Kto nie może zostać kierowcą? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, kto nie może mieć prawa jazdy. Wyjaśniamy, kto nie może być kierowcą.

📢 Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się! Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny, dzięki czemu w pomieszczeniach zagości harmonia oraz równowaga. W tym roku stawiamy więc na jeden wiodący kolor w różnych jego odcieniach, albo zestawiamy barwy jasne z ciemnymi. Bardzo popularnym rozwiązaniem, które również do tej pory cieszyło się popularnością jest utrzymanie w kuchni białej kolorystyki, która dotyczy zarówno mebli, jak też ścian, a nawet posadzki, choć ta akurat może być inna. Wystrój tego typu nadal będzie na topie, ale nie zabraknie też motywu szarego, beżowego, brązowego bądź czarnego lub granatowego. Według tegorocznych trendów, bardzo dobrze będą komponować się również kontrastowe zestawienia bieli z czernią lub ciemnym drewnem, a także czerni z jasnym drewnem albo delikatną szarością. Rozwiązań oraz kombinacji jest sporo, bowiem rok 2023 daje mnóstwo możliwości. Jeśli zaś chodzi o meble, to w dalszym ciągu będziemy zabudowywać nimi ściany aż pod sufit i pozostaną w formie zamkniętej – bez otwartych półek czy szybek w drzwiczkach. Oczywiście wyjątek stanowią meble w stylu retro, jakie cieszą się coraz większą popularnością. Do pomieszczeń kuchennych zawita też na szerszą niż do tej pory skalę styl boho, który wnosi nieco zmian w kolorystce, a także wprowadza rozmaite dodatki plecione, wyszywane oraz z motywami roślinnymi. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się!

📢 Tatuaże więzienne - znaczenie i rodzaje. Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika tatuaży więziennych 25.03.2023 Tatuaże więzienne - rodzaje i znaczenie. Tatuaże wykonywane w więzieniu zazwyczaj niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego co przedstawia dany tatuaż i gdzie się znajduje, może on nawiązywać do wielu różnych aspektów m.in. przestępczej profesji osadzonego. Symbolika tatuaży więziennych jest bardzo bogata i tajemnicza, a co za tym idzie w wielu z nas budzi ciekawość. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże i co mówią o swoim posiadaczu. 📢 Oto co można zrobić z Lego. Zobacz najpiękniejsze budowle z klocków. Jak wygląda Iron Man, Spider-Man z Lego? Wyjątkowe konstrukcje tutaj Co można zbudować z Lego? Najprostszą z odpowiedzi mogłoby być, że wszystko i to odpowiedź najprawdziwsza. Jak pokazują autorzy różnych konstrukcji na całym świecie, wystarczy pomysł, pasja, zaangażowanie i mówiąc wprost, setki, tysiące, a nawet i miliony klocków Lego. Harry Potter zrobiony z klocków w skali 1:1? Nie ma problemu. Najbardziej charakterystyczne zabytki świata w skali mikro? Dla twórców z klocków Lego to żaden problem. Zobacz, jakie jeszcze inne postacie, obrazy, budynki czy wydarzenia historyczne twórcy odwzorowali z klocków.

📢 Tak mieszka Dorota Gardias. Zobacz, jak wygląda wyjątkowy dom popularnej pogodynki. Tak się urządziła w Warszawie Dorota Gardias Dorota Gardias to popularna pogodynka i dziennikarka telewizyjna, która ma rzeszę fanów. Celebrytka na co dzień mieszka w nowoczesnym apartamencie w stolicy, w którym lubi spędzać każdą wolną chwilę. Zaglądamy do przytulnego mieszkania Doroty Gardias i sprawdzamy, w jakich wnętrzach czuje się najlepiej celebrytka. Koniecznie zobacz, w jakim stylu jest urządzony dom jednej z najbardziej rozpoznawalnych pogodynek.

📢 Bałtyk obdarował ich złotem podczas spaceru plażą w Darłowie. Tak wygląda ogromny bursztyn. Zobacz ZDJĘCIA Pan Sebastian Kubiak wraz z małżonką wybrali się nad morze w Darłowie. Spacerowali plażą i Bałtyk obdarował ich wspaniałym prezentem - ogromnym bursztynem. To wspaniałe złoto Bałtyku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak możesz wyczyścić biżuterię: srebrną, złotą, sztuczną z kamieniami lub perłami. Oto najlepsze domowe sposoby Ciemny nalot, zmatowienie i brak blasku. Biżuteria często z czasem traci na swoim pięknie. Podczas wykonywania codziennych czynności lub przez dłuższe jej nieużywanie na pierścionkach, kolczykach czy innych elementach pojawiają się zabrudzenia, zarysowania, a kamienie stają się mniej błyszczące. Na szczęście istnieją domowe sposoby na wyczyszczenie srebrnej, złotej i innej biżuterii. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

📢 Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu. 📢 Oficjalnie: skład reprezentacji Polski na mecz z Czechami! Fernando Santos zaskoczy rywala tym składem? Reprezentacja Polski. W piątek o godzinie 20:45 reprezentacja Polski zacznie eliminacje do Euro 2024. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będą Czesi, którzy także marzą o awansie z 1. miejsca. Fernando Santos postawił na czterech obrońców. Największą niewiadomą jest występ Michała Karbownika, który zacznie na lewej obronie. Na szpicy zagra kapitan - Robert Lewandowski.

📢 Tak wyglądało życie na osiedlach w czasach PRL-u! Zobacz unikalne zdjęcia z NAC Czy życie na osiedlach w czasach PRL-u mocno różniło się w porównaniu do obecnych czasów? Jak wyglądała ówczesna architektura i jak budowano bloki? Co działo się tam na co dzień? Tego m.in. dowiecie się oglądając naszą galerię, poświęconą życiu na osiedlach w czasach PRL-u. Zobaczcie sami! 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 W Bydgoszczy odbywa się XII Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy - Alergia pokarmowa 2023 W dniach 24-25 marca w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbywa się XII Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy - Alergia pokarmowa 2023. Organizatorem i kierownikiem naukowym wydarzenia jest prof. Zbigniew Bartuzi, kierownik Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Swój udział w Sympozjum zapowiedziało około 500 lekarzy, w tym międzynarodowe sławy alergologii. 📢 Emerytura 2023. Przeszedłeś później na emeryturę w Polsce? Możesz zyskać nawet 26 tys. złotych! Emerytura 2023. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca Polaków do odkładania w czasie przejścia na emeryturę. Odłożenie emerytury o rok może ją podwyższyć o 10 do 15 proc., a w obecnej sytuacji gospodarczej będzie to jeszcze więcej, bo aż ponad 20 proc. Przedstawiamy pozytywne aspekty późniejszego przejścia na emeryturę!

📢 Kierowca zjechał na pobocze i staranował barierki na ulicy Warcisława w Szczecinie Do zdarzenia doszło na ulicy Warcisława. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. - Do szpitala został zabrany 63-latek, bez widocznych obrażeń w celu wykonania badań - informuje Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 📢 Firma Kaliop partnerem słupskiego „Rolniczaka”. Podpisano porozumienie o współpracy Przyszli programiści z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku będą szkolić się pod okiem specjalistów z branży IT. „Rolniczak” i firma Kaliop podpisały porozumienie o współpracy. 📢 Kontuzja napastnika Lecha Poznań w meczu kadry. Najpierw zmarnował karnego Bardzo pechowo zakończył się dla Filipa Szymczaka towarzyski mecz kadry U21 ze swoimi rówieśnikami z Austrii (0:0). Napastnik Lecha Poznań doznał groźnie wglądającej kontuzji. Kilka minut wcześniej zmarnował karnego.

📢 Na jakie studnia pójść? W Bytowie odbyły się targi Edukacyjne Szkół Wyższych Uczelnie wyższe z kilku województw prezentowały się w Bytowie i zachęcały do kontunuowania nauki właśnie u nich. Maturzyści mają twardy orzech do zgryzienia, a czasu na podjęcie decyzji jest coraz mniej. 📢 Jennifer Lopez zdradziła swój sekret. Dzięki temu zachwyca niesamowitą figurą Patrząc na te zdjęcia aż trudno uwierzyć, że Jennifer Lopez już za kilka miesięcy skończy 54 lata. A jednak! W jaki sposób piosenkarce udaje się zachować młody wygląd i nienaganną sylwetkę? Okazuje się, że to nie takie proste i wiąże się z bardzo wczesną pobudką. 📢 Pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Znani żegnają legendarnego dziennikarza. ZDJĘCIA 24.03.2023 Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata.

📢 W tym szaleństwie jest metoda. Zaczarowana premiera w Nowym Teatrze w Słupsku. Recenzja Zapowiadając premiery, dyrektor Nowego Teatru Dominik Nowak zwykł mówić, że ręczy za nie głową. Po ostatniej może być pewny, że zostanie ona na swoim miejscu. A może i korona ją ozdobi? 📢 Droga wojewódzka 933 z Chrzanowa przez Oświęcim na Śląsk. Jedna z najważniejszych tras na południu kraju zmienia oblicze. Zdjęcia lotnicze Droga wojewódzka 933 z Chrzanowa przez Oświęcim na Śląsk jest jednym z najważniejszych traktów na południu kraju i najbardziej ruchliwych. W ostatnich latach przeznaczono na jej modernizacje duże nakłady, obejmujące m.in. budowę obwodnic Chrzanowa i Oświęcimia. Przejdź do galerii i zobacz jak zmieniła się ta trasa na małopolskim odcinku na zdjęciach udostępnionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

📢 Skipy, czyli łowy na śmietniku. Wielkie darmowe żarcie czeka za marketem Czym są skipy? To nocne wyprawy freeganów do śmietnikowych boksów marketów. Wciąż trafiają tam tony żywności" po terminie, niepełnowartościowej, innej. Dla jednych skipowanie to styl życia w duchu zero waste, albo przygoda. Dla innych jednak - wybór z biedy... 📢 Za takie zakupy Biedronka nie zwraca pieniędzy. Tych produktów nie można zwracać do sklepów Biedronki [lista] W sklepach sieci Biedronka obowiązuje regulamin dotyczący zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie. Klienci mogą dokonać zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w sklepach Biedronka. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że istnieje lista produktów, których nie można zwracać. Biedronka opublikowała listę towarów, których klienci nie mogą zwrócić. Zobacz teraz w naszej galerii listę produktów, których zwroty nie zostaną przyjęte przez sklepy sieci Biedronka.

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Dziś mija 394. dzień wojny na Ukrainie. Finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn złagodził retorykę wobec rosyjskiego Ministerstwa Obrony (MON), prawdopodobnie z obawy przed całkowitą utratą sił najemnych w Bachmucie. Prigożyn podkreślił swoje obawy dotyczące możliwej ukraińskiej kontrofensywy na wschodzie Ukrainy podczas 23-minutowego wywiadu, który powstał 23 marca.

📢 Takie właściwości mają pomarańcze. Ten owoc, to samo zdrowie. Zdziała cuda w twoim organizmie! Pomarańcze to jedne z najbardziej lubianych owoców. Ich słodki smak nie jest jedynym powodem, dla którego powinniśmy je jeść. Są niesamowitym źródłem witaminy C, a oprócz tego mają wiele właściwości pozytywnie wpływających na nasze zdrowie. W naszej galerii dowiesz się, dlaczego warto jeść właśnie te cytrusy. Twój organizm będzie ci wdzięczny! 📢 Zachwycające zdjęcia przyrody i zwierząt w Lubuskiem. Okolice Odry nie mają tajemnic dla Grzegorza Sawko Grzegorz Sawko od lat fotografuje dziką przyrodę w Lubuskiem. Oto jego piękne zdjęcia zwierząt i przyrody znad Odry. Zapraszamy do oglądania!

📢 Kolej z Krakowa do Myślenic. Umowa na sfinansowanie projektu linii podpisana W piątek (24 marca) w Myślenicach podpisano umowę na sfinansowanie projektu budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”. Sygnatariuszami umowy są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kolejnym krokiem, planowanym na kwiecień br. jest ogłoszenie przetargu na opracowanie tego projektu.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Zlikwidowano przydomową bimbrownię w gminie Rajgród. Funkcjonariusze podlaskiej KAS zabezpieczyli aparaturę, alkohol i 340 litrów zacieru Funkcjonariusze podlaskiej KAS z Łomży zlikwidowali bimbrownię na terenie jednego z gospodarstw w gm. Rajgród (pow. grajewski). 📢 Strefa mroku w Niechanowie. Próba gwałtu, narkotyki, bójki. Co dzieje się w OHP? 13-letnia wychowanka Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie została zabrana do szpitala - była pod wpływem narkotyków. To nie pierwsza niepokojąca sytuacja w ośrodku.

📢 Rodzina Ulmów. Zginęli, bo ukrywali Żydów. Za kilka miesięcy będą beatyfikowani Zostali zamordowani 79 lat temu przez niemieckich żandarmów. Razem z siódemką swoich dzieci i ósemką Żydów, których ukrywali. Ich beatyfikacja 10 września br. będzie miała dwa precedensy: po raz pierwszy zostanie wyniesiona na ołtarze cała rodzina i po raz pierwszy zostanie ogłoszone błogosławionym dziecko nienarodzone. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 24.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kilka prostych trików na wiosenne porządki w szafie. Wystarczy wyrzucić niektóre rzeczy Wiosna za pasem, pierwsze ciepłe promienie słońca zachęcają do spacerów, a Ty mimo tego, że Twoja szafa nie domyka się z nadmiaru ubrań wciąż, każdego ranka powtarzasz to samo stwierdzenie” nie mam się w co ubrać!”. Będzie ci łatwiej dostrzec perełki w swojej szafie, gdy posprzątasz garderobę.

📢 Willa bogatych właścicieli zamieniła się w ruinę. Piękna posiadłość została praktycznie zniszczona Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 📢 Kolejne wzmocnienie Wojska Polskiego. Wiadomo, kiedy i do których jednostek kawalerii powietrznej trafią pierwsze śmigłowce AW149 Śmigłowce AW149 produkowane przez PZL Świdnik wzmocnią Wojsko Polskie. Zakup ten to część strategii związanej z rozwojem i rozbudową polskiej armii. Maszyny mają wspierać żołnierzy nie tylko militarnie, ale również w działaniach codziennych. Dokąd i kiedy trafią śmigłowce?

📢 Beatyfikacja rodziny Ulmów. "Pierwszy taki przypadek" w historii Kościoła Rodzina Ulmów - rozstrzelana przez Niemców za pomoc i ukrawanie Żydów - to pierwszy przypadek, kiedy Kościół beatyfikuje nie tylko małżonków, ale też ich dzieci, w tym dziecko nienarodzone – powiedział postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. Witold Burda. Porównał on dzieci Józefa i Wiktorii do "świętych Młodzianków", które zostały zamordowane z rozkazu króla Heroda, który chciał zabić narodzonego w Betlejem Jezusa. 📢 Afera z zabytkową kostką z ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Na plac Wolności już raczej nie trafi. Jest doniesienie do prokuratury Coraz więcej wiadomo o bazaltowej kostce z ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Cenny, zabytkowy kamień najprawdopodobniej nie będzie ozdobą placu Wolności. Jest w tej sprawie doniesienie do prokuratury. 📢 Kraków. Ruina dawnego portu nad Wisłą zamieni się w Marinę Krakowską z hotelem oraz biurami. Będzie unijne dofinansowanie? Jest gotowa dokumentacja projektowa, niezbędna do wybudowania na zaniedbanych terenach nieopodal mostu Kotlarskiego Mariny Krakowskiej. Odpowiedzialny za wartą około 100 mln złotych wielką inwestycję Zarząd Infrastruktury Sportowej zapowiada, że będzie aplikował o unijne dofinansowanie na jej realizację. W ramach zadania powstanie także hotel. O port z prawdziwego zdarzenia zabiegali m.in. krakowscy armatorzy.

📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 24.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby. 📢 Pomagali ryzykując życie. 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Do dziś nie znamy dokładnej liczby tych, którzy pomogli ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Szacuje się, że w pomoc mogło być zaangażowanych nawet 300 tysięcy osób. Tylko nieliczni otrzymali tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

📢 Toruń. W Fundacji Światło wybudziła się 81. osoba, zaskoczyła nawet doświadczonych specjalistów 58-letniemu panu Przemysławowi lekarze nie dawali większych szans na to, że jeszcze wróci do pełni zdrowia. W toruńskiej fundacji światło pacjenta udało się - dosłownie - postawić na nogi w niecały miesiąc. 📢 Te domy kupisz od komornika! Licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Sprawdź, jakie domy kupisz w okazyjnej cenie 24.03.2023 Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości.

📢 Poszukiwani listami gończymi za jazdę autem po alkoholu, albo narkotykach. Szuka ich zachodniopomorska policja [ZDJĘCIA] 24.03.2023 Oto listy za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Zmarł najstarszy mężczyzna zamieszkujący województwo podlaskie. Bielszczanin Jan Winiarski miał 105 lat Zmarł Jan Winiarski. Mieszkaniec Bielska Podlaskiego miał ponad 100 lat i był najstarszym mężczyzną, który mieszkał na terenie województwa Podlaskiego. Tą przykrą wiadomość za pośrednictwem FB podzielił się burmistrz miasta Jarosław Borowski. 📢 Uczniowie Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie mogli zobaczyć jak działa Sideloader. Zobacz zdjęcia W czwartek, 23 marca uczniowie Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 82, mogli zobaczyć i przekonać się jak działa Sideloader. 📢 Apelacja prokuratury od uniewinnienia Magdaleny Adamowicz nie może się rozpocząć. Sąd znów nie dotrzymał terminu Po raz drugi nie rozpoczął się odwoławczy proces w sprawie karnoskarbowej Magdaleny Adamowicz. Wdowa po prezydencie Gdańska została wcześniej uniewinniona od zarzutów nieujawnienia dochodów z lat 2011-12. Prokuratura złożyła apelację we wrześniu 2022 roku. Sprawa przedawni się z nieco ponad 9 miesięcy.

📢 W Bydgoszczy nietrzeźwy kierowca wymusił pierwszeństwo. Zawisł na skarpie [zdjęcia] W czwartek (23 marca) na ulicy Zamczysko w Bydgoszczy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich zawisł na skarpie. 63-letni sprawca, który zignorował znak „stop”, był pijany. 📢 Gwiazdorski sparing na Motoarenie, a w niedzielę Kryterium Asów. GKM odwołuje sparingi Przed nami pierwszy żużlowy weekend na Pomorzu i Kujawach i to z jakimi atrakcjami! W Toruniu For Nature Solutions Apator zmierzy się w sparingi z mistrzem Polski z Lublina, w niedzielę trzech mistrzów świata zobaczymy w rywalizacji w Kryterium Asów. Pierwsze sparingi GKM Grudziądz zostały przełożone. 📢 Hit czy kit? Kontrowersyjna wystawa przed GSW w Opolu. To dwie tony marmurowego tłucznia usypane po sufit pomieszczenia [WIDEO] Dwie tony marmurowego tłucznia wypełnia przestrzeń przeszklonej galerii Aneks Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Wystawa wzbudza bardzo duże emocje i już stała się najpopularniejszą instalacją w historii opolskiej galerii.

📢 Twój telefon szybko się rozładowuje? Wyłącz te 7 aplikacji. Błyskawicznie wyczerpują baterię w smartfonie Na rynku obecnie znaleźć można wiele telefonów, które prześcigają się przede wszystkim w ilości i różnorodności nowoczesnych funkcji. Wymaga to niestety umieszczania w nich coraz pojemniejszych baterii. Często jednak nie czuć różnicy w czasie ich działania w stosunku do starszych telefonów. Dlaczego? Wynika to z faktu, że instalujemy na swoich urządzeniach coraz więcej aplikacji, które skutecznie wyczerpują całą baterię w mgnieniu oka. Zobacz 7 aplikacji, które robią to najszybciej. 📢 Sprawdziliśmy ceny owoców i warzyw na targowiskach. Co drożeje, a co tanieje? Odwiedziliśmy w czwartek Plac Balcerowicza w Rzeszowie. Z informacji od sprzedawców wynika, że rośnie cena pomidorów, a tanieją truskawki. W galerii zdjęć znajdziesz aktualne ceny najpopularniejszych warzyw i owoców.

📢 Wkrótce ruszy budowa bazy wojskowej terytorialsów w Limanowej. Obiekt pochłonie ponad 73 mln zł. To najdroższa inwestycja w mieście W Limanowej za miesiąc ma rozpoczać się długo wyczekiwana inwestycja: budowa bazy wojskowej dla 114. batalionu lekkiej piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przetarg na budowę koszar wygrała firma z Warszawy, która ma doświadczenie w budowie tego typu obiektów. Koszt to ponad 73 mln zł. 📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu pińczowskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Pińczowa i powiatu pińczowskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Jeśli masz te objawy, koniecznie włącz do diety rzodkiewki. To warzywo ma wiele zalet Rzodkiewka jest warzywem korzennym, które posiada w swoim składzie wiele składników odżywczych cennych dla naszego zdrowia. Jest niskokaloryczna. Można dodać je do kanapek, sałatek czy serka, ale można je także jeść na gorąco. Zobaczcie jakie są zalety jedzenia rzodkiewek. 📢 Kraków. Koszmar z ulicy Emaus. Ruina zamiast atrakcyjnego osiedla pod Kopcem Kościuszki ZDJĘCIA Niedokończone bloki przy ul. Emaus w Krakowie od ponad 20 lat straszą swym wyglądem. Są nazywane "szkieletorem VII Dzielnicy". Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądają obskurne budynki położone w jednym z najbardziej urokliwych miejsc Krakowa - z jednej strony są Błonia, w pobliżu droga prowadząca na Kopiec Kościuszki, a obok przepływa Rudawa.

📢 Oto kobiety miliardera Józefa Wojciechowskiego. Tak wyglądają Patrycja Tuchlińska oraz jego byłe Laura Michnowicz i Beata Pruska Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Najbogatszy polski deweloper wchodził w relacje z pięknymi, zazwyczaj o wiele młodszymi kobietami. Miał dwie żony, a jedną z nich była Laura Michnowicz. 6 lat temu jego partnerką była Beata Pruska. Obecnie związany jest Patrycją Tuchlińską. Oto kobiety polskiego miliardera. 📢 Wystawa BODY WORLDS od 31 marca zagości w Szczecinie! BODY WORLDS - oryginalna wystawa twórcy metody plastynacji dr. Gunthera von Hagensa po raz pierwszy zagości w Szczecinie! Wystawa będzie otwarta dla widzów od 31 marca do 2 lipca 2023 r., na terenie HANZA TOWER (Piętro 2, Aleja Wyzwolenia 46). Ekspozycja autorstwa słynnego anatoma zdecydowanie wyróżnia się w historii stając się najliczniej odwiedzaną wystawą wszech czasów z łączną liczbą ponad 50 mln widzów! Zachwyca już od ćwierć wieku wzbudzając ogromne emocje i zainteresowanie wszędzie tam, gdzie się pojawia.

📢 Takie emerytury mają dostać seniorzy w kwietniu 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto Takie emerytury mają dostać seniorzy w kwietniu 2023. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Alarm w wielu polskich sklepach. Po decyzjach GIS Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te produkty Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 CBA zatrzymało pięć osób w sprawie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze zatrzymali w środę pięć osób. Sprawa dotyczy zawyżania kosztów projektu badawczego, wystawianie lewych faktur oraz składania fałszywych oświadczeń w związku z ubieganiem się o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020. 📢 Porcelana, kryształy i kolorowe szkło z PRL. Zobacz najdroższe kolekcjonerskie unikaty Starocie z czasów PRL są znowu modne i wracają do łask. Kryształowe i porcelanowe naczynia, kolorowe szkło, wazony, papierośnice i inne i bibeloty schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują te kolekcjonerskie unikaty. Oto najdroższe oferty z aukcji internetowych. Kto by pomyślał, że mogą być aż tyle warte!

📢 Radek Toborek z Jędrzejowa szykuje się na powrót do domu. 12-latek przeszedł terapię za blisko 1,5 miliona złotych Minęły dwa tygodnie odkąd 12-letni Radek Toborek z Jędrzejowa rozpoczął specjalistyczną terapię CAR-T, która była jego ostatnią szansą na pokonanie lekoopornej białaczki. Pierwsze informacje są bardzo optymistyczne, leczenie działa i chłopiec prawdopodobnie za kilka dni zostanie wypisany ze szpitala do domu. Zobaczcie szczegóły. 📢 PLATINUM 7. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Miko Marczyk z Orlen Teamu gwiazdą imprezy w Wieliczce Wielka gratka dla fanów motoryzacji w Małopolsce. Od piątku do niedzieli (24-26 marca) Wieliczka, Węgrzce Wielkie i Brzegi ponownie będą gościć czołowych kierowców rajdowych i wyścigowych z całego kraju. Podobnie jak w latach poprzednich sponsorem tytularnym PLATINUM 7. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza organizowanego przez Automobilklub Krakowski przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka jest krakowska firma ORLEN OIL.

📢 Hala Azoty, Stegu Arena, Hala Nysa. Poznaj lepiej największe hale sportowe na Opolszczyźnie [ZDJĘCIA] Prezentujemy wam galerię z trzech największych hal sportowych na Opolszczyźnie: Stegu Areny w Opolu, Hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu oraz Hali Nysa. Zamieściliśmy również zdjęcia z miejsc, które nie są w tych obiektach powszechnie dostępne. 📢 Oto najtańsze ogródki działkowe w Opolu i na Opolszczyźnie. Tyle trzeba zapłacić za kawałek ziemi z altanką. 22.03.2023 Ile kosztuje własny ogródek działkowy? To pytanie nurtuje wszystkich, którzy chcą rozpocząć sezon wiosenny wśród zieleni. Dlatego przygotowaliśmy listę najtańszych ofert sprzedaży ogródka ROD. 📢 Oszukać przeznaczenie! Bele drewna zmiażdżyły auto na drodze krajowej. Ludzie cudem wyszli z życiem! [ZDJĘCIA] Bardzo groźny wypadek w Wielkopolsce. Na odcinku drogi krajowej nr 11 w pobliżu Nowego Miasta nad Wartą, doszło do zderzenie łącznie 5 samochodów. W wyniku zdarzenia, naczepa, na której przewożone były potężne bele drewna, wywróciła się na jezdnię. Drewo zmiażdżyło dwa samochody, do tego stopnia, że trudno rozpoznać ich marki. Rannych zostało 5 osób, a to że nikt nie zginął w tym wypadku, graniczy dosłownie z cudem!

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów.

📢 Biały Miś 2023. Eliminacje za nami, czas na wielki finał [zdjęcia] Dwie kolejne szkolne reprezentacje wywalczyły awans do tegorocznej edycji naszego turnieju. Mistrza Bydgoszczy poznamy już w czwartek.

📢 "Brak zeszytu i mózgu". Komentarze nauczycieli na klasówkach uczniów to są hity. Zobaczcie! [ZDJĘCIA] "Jagiełło - kolega twój?!", "Przed jedynką nie uciekniesz", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik" - takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety. Czytając te komentarze, można zażartować, że to nie nauczyciel "płakał jak sprawdzał", ale uczeń "zdębiał, gdy przeczytał". Wybraliśmy dla was same perełki z klasówek, sprawdzianów i kartkówek z polskich szkół. Zobaczcie!

📢 Próbna matura 2023 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź czy jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Świętokrzyska Matura Próbna 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w świętokrzyskich szkołach o godzinie 8 w środę, 14 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z języka polskiego.

📢 Dziewięciu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie [14.03.2023] Dziewięciu lekarzy z Krakowa znalazło się w pierwszej setce prestiżowego rankingu. Chodzi o Listę Stu 2022 - najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. 📢 Takie są przyczyny przetłuszczania się włosów. To może być sygnał od twojego organizmu! Włosy są dużym atutem szczególnie u kobiet. Niezależnie od ich długości mogą upinać i modelować je w taki sposób, by czuć się piękniej. Niestety często borykają się z problemem przetłuszczających się włosów. Powody mogą być bardzo różne i nie należy ich bagatelizować. W ten sposób Twój organizm daje znak, że nie wszystko jest w porządku. W naszej galerii dowiesz się, jakie są przyczyny przetłuszczających się włosów. 📢 Wyjątkowe znalezisko w Mielnie podczas prac na brzegu Bałtyku [ZDJĘCIA] Pracownicy firmy Hydrobud, która wzmacnia wybrzeże Bałtyku na wysokości Mielna, chroniąc kurort przed sztormami, wyciągnęli z morza wrak łodzi.

📢 Takie są teraz ceny węgla w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle zapłacisz na ekogroszek, węgiel kamienny, pellet, brykiet Ekogroszek i węgiel kamienny znowu potaniały. Piszemy, ile kosztuje tona pod koniec marca, gdy zbliża się koniec sezonu grzewczego 2022/2023.

📢 Tak szybciej pozbędziesz się kaca. "Walkę" należy zacząć już kilka godzin przed piciem Najprostszą z metod, by uniknąć kaca jest picie z umiarem, ale jak powszechnie wiadomo bywa z tym różnie... Istnieją mniej lub bardziej sprawdzone metody, które zastosowane przed, w trakcie, jak i po piciu alkoholu spowodują, że kac będzie mniejszy. Czym dokładnie jest kac, co dzieje się z organizmem, gdy występuje oraz jak ograniczyć jego odczuwanie - przeczytaj. 📢 Tak wygląda dzisiaj Sabrina. Właśnie skończyła 55 lat. Jej hit "Boys (Summertime Love)" w latach 80. znał każdy Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Właśnie skończyła 55 lat. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku. 📢 Tak mieszkają i żyją Sławomir i Kajra. Oto luksusowe życie gwiazd disco polo Sławomir to jeden z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jacy są na co dzień Kajra i Sławomir.

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź obowiązkowo i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Masz to na swoim banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Eliminacje Euro 2024. Reprezentacja Polski przegrała z Czechami w pierwszym meczu eliminacji. Fatalny debiut Fernando Santosa w kadrze Reprezentacja Polski. Nie tak to miało wyglądać. Debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski okazał się koszmarem. Biało-Czerwoni w pierwszym meczu eliminacji Euro 2024 przegrali z Czechami 1:3. Gola honorowego dla Polaków strzelił Damian Szymański. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Wójcik. Gwiazdor prowadzi bardzo aktywny tryb życia Marcin Wójcik to gwiazda uwielbianego w całej Polsce kabaretu "Ani mru mru". Niewiele osób wie, że artysta kabaretowy poza sceną prowadzi bardzo aktywny tryb życia - dużo podróżuje, nie stroni od sportu i gra na perkusji. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Wójcika. Tak mieszka i żyje na co dzień słynna gwiazda kabaretu!

📢 Tłumy wiernych wzięły udział w Diecezjalnej Drodze Krzyżowej w Bydgoszczy [zdjęcia] W piątek (24 marca) odbyła się Diecezjalna Droga Krzyżowa ulicami Bydgoszczy. Tłum wiernych z modlitwą na ustach przeszedł sprzed katedry do bazyliki św. Wincentego a Paulo. W nabożeństwie uczestniczył także biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk. 📢 Ekumeniczna Droga Krzyżowa 2023 przeszła ulicami Łodzi. Były tłumy ludzi. Zobacz zdjęcia W piątek 24 marca kolejny raz ulicami Łodzi przeszła Ekumeniczna Droga Krzyżowa. Jej tradycja sięga połowy lat dziewięćdziesiątych. Wzięli w niej udział chrześcijanie różnych wyznań. Nawiązuje do wielokulturowości Łodzi 📢 Wrocław, Karpacz, Szklarska Poręba - tam mamy tłumy turystów. Jak przyciągnąć ich w inne miejsca Dolnego Śląska? Dolny Śląsk turystyką stoi. Nie brakuje tu niesamowitych miejsc do zwiedzania, jednak ruch kumuluje się często w kilku punktach. Czy da się odciążyć przepełniony Karpacz i sprawić, że turysta zajrzy np. do Kowar czy Piechowic?

📢 Tramwaj na Maślice. Sześć firm chce zaprojektować jego trasę [ZDJĘCIA] Nowa trasa tramwajowa prowadząca od stadionu Tarczyński Arena na Maślice to bardzo ważna inwestycja. Pojawiły się oferty firm, które są zainteresowane stworzeniem projektu. Czy jest szansa, aby powstał? Przeczytajcie poniżej. 📢 Lek na tarczycę wycofany z aptek? Zagraża zdrowiu pacjentów! GIF wycofał z obrotu też inne leki. Lepiej je wyrzuć! [lista] Kolejne partie leku na tarczycę zostały wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Jaki jest tego powód? Lek na tarczycę w kilku seriach ma obniżoną zawartość substancji czynnej. W efekcie lek hormonalny z T4 może zagrażać zdrowiu pacjentów. Ostrzeżenie GIF dotyczy również innych krajów. W jakich przypadkach i który dokładnie lek na tarczycę został wycofany z obrotu? 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Te znane osoby tak wyglądały gdy były młode! Polskie gwiazdy wiele lat temu. Tak kiedyś wyglądali Zobaczcie jak kiedyś wyglądali polscy celebryci, wśród nich aktorzy, prezenterzy, piosenkarki, sportowcy. Kuba Wojewódzki gdy był zaledwie młody chłopakiem. Tak wyglądała Anna Mucha w początkach swojej kariery. A jak wyglądał kiedyś Artur Szpilka lub Mariusz Pudzianowski? Sprawdzamy jak kiedyś wyglądali polscy celebryci. 📢 Oto piękna Georgina Rodriguez na odważnych kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo seksownie! 24.03.2023 Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny. Georgina Rodriguez ZDJĘCIA

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] 24.03.2023 Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Kiedyś kupowały tam tłumy, dziś popularna galeria oraz market w Poznaniu świecą pustkami. Tak wygląda budynek po Tesco przy ulicy Serbskiej Sieć supermarketów Tesco zakończyła swoją działalność w Polsce 31 października 2021 roku, zostawiając po sobie ogromne niezagospodarowane budynki. Jeden z nich znajduje się przy ulicy Serbskiej w Poznaniu. Niegdyś tętniło tam życie, każdego dnia przez market i galerię handlową przewijały się setki klientów. Dziś w budynku nie dzieje się nic, jest opustoszały, a otwartych sklepów jest zaledwie kilka. Tak aktualnie wygląda budynek po Tesco przy ulicy Serbskiej w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

📢 Damnickim pałacem zawładnęła poezja. Jan Maziejuk i Zbigniew Babiarz-Zych z odznakami państwowymi Pałac w Damnicy był w zeszły wtorek najbardziej poetyckim miejscem w Polsce. Poeci z grupy skupionej wokół Starostwa Powiatowego w Słupsku odebrali przy burzy oklasków egzemplarze 18. antologii poezji „Słowa bezsilne” (2022), której są współautorami. Tego samego wieczoru wicewojewoda pomorski uhonorował odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” fotoreportera Jana Maziejuka i redaktora Zbigniewa Babiarza-Zycha.

📢 Dariusz Szpakowski zadziwia! Oto największe wpadki legendarnego komentatora Dariusz Szpakowski to jeden z najpopularniejszych komentatorów sportowych w Polsce. Wielu kibiców nie wyobraża sobie oglądania meczu bez jego charakterystycznego komentarza. Do historii przeszły też jego liczne wpadki. Prezentujemy te największe. 📢 Niezwykłe dwory i pałace trafiły na sprzedaż w Wielkopolsce. To prawdziwe perełki architektury. Ile kosztują? Są piękne, zachwycają wyglądem, mają potencjał. Wiele wspaniałych dworów i pałaców, położonych na terenie Wielkopolski, zostało wystawionych na sprzedaż. Tańsze i droższe, wymagające remontu i już po renowacji, czekają na nowych właścicieli. Wśród nich są prawdziwe perełki, m.in. nagrodzony, zabytkowy dwór pod Kaliszem, pałac, w którym według legendy pojawia się Czarna Dama, a nawet gmach wyglądający jak... wyjęty prosto z bajki Disneya. 📢 Miss Studniówki 2023. Poznajcie najpiękniejsze maturzystki w powiecie włoszczowskim. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy 2023 już dawno za nami. Po raz kolejny, nasi czytelnicy wybrali najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego chłopaka tegorocznych studniówek. Najpiękniejsze uczestniczki i najprzystojniejszych uczestników wielkich balów wybieraliśmy w Kielcach i w każdym powiecie. Która dziewczyna zdobyła tytuł Miss Studniówki 2023 w powiecie włoszczowskim? Poznajcie laureatki, które wezmą udział w finałowej gali wojewódzkiej i powalczą o koronę i nagrody. Finał wojewódzki już w poniedziałek, 27 marca. Będzie transmisja na żywo.

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Przerażające doniesienia z Rosji. Władze próbują zastraszyć społeczeństwo. "To przypomina czasy stalinowskie" Funkcjonariusze rosyjskich struktur siłowych nasilili represje wobec obywateli uznawanych za przeciwników Kremla oraz osób wyrażających sprzeciw wobec inwazji na Ukrainie. "Władze biją obecnie rekordy brutalności" – powiadomił w piątek niezależny rosyjski portal Meduza.

📢 Kolej z Krakowa do Myślenic. Umowa na sfinansowanie projektu linii podpisana W piątek (24 marca) w Myślenicach podpisano umowę na sfinansowanie projektu budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”. Sygnatariuszami umowy są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kolejnym krokiem, planowanym na kwiecień br. jest ogłoszenie przetargu na opracowanie tego projektu. 📢 Zmiana czasu z zimowego na letni w 2023 roku już w ten weekend! Czy przestaniemy przestawiać zegarki? Wyjaśniamy Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni w 2023 roku? Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu dokonywana jest dwa razy w roku. Czas zimowy na letni zmieniamy w ostatnią niedzielę marca, a czas letni na zimowy zmieniamy w ostatnią niedzielę października. Kiedy w tym roku przestawimy zegarki z godziny 2 na 3?

📢 Jedna lista opozycji? Kukiz mówi, co Tusk zrobi po wyborach z mniejszymi partiami Donald Tusk ich wszystkich połknie – ocenił Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia przyznał, iż nie dziwi się partiom opozycyjnym, które nie chcą startować w wyborach parlamentarnych z jednej wspólnej listy. 📢 Radość i łzy. Pierwsza grupa deportowanych przez Rosjan dzieci wróciła na Ukrainę - WIDEO Dzięki organizacji Save Ukraine, do domów wróciła grupa deportowanych ukraińskich dzieci. Rosjanie trzymali je w obozach na Krymie. Grozili, że trafią do rosyjskich rodzin.

📢 Ceny warzyw w opolskich warzywniakach biją rekordy. Zobacz, które warzywa podrożały najbardziej [CENY] Papryka, pomidory, ogórki - ceny warzyw rosną w zastraszającym tempie. Rekordowa podwyżka to ponad 7 złotych na jednym kilogramie warzyw! Zobaczcie, które warzywa podrożały najbardziej i o ile.

📢 Kto odpowiada za porażkę wyborczą Platformy Obywatelskiej? Poseł PSL: Jedną z osób jest Jacek Rostowski Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej prof. Władysław Teofil Bartoszewski wskazał winnego porażki wyborczej Platformy Obywatelskiej w 2015 roku. Kogo miał na myśli polityk? 📢 Licytacje Agencji Mienia Wojskowego. Sprawdź, co sprzedaje armia. Co i za ile można kupić w okazyjnej cenie [24.03.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą instrumenty muzyczne, a nawet drewno opałowe i... prosektoria. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Jajka dobre, ale nie dla wszystkich. Te osoby zdecydowanie nie powinny ich jeść! Jajka mają wiele zalet. Między innymi korzystnie wpływają na wzrok, poprawiają pracę mózgu i stanowią źródło witamin i minerałów. Ponadto, można je przygotować na różne sposoby, przez co każdy jest w stanie wybrać takie, które zasmakują mu najbardziej. Pomimo licznych wartości odżywczych, nie wszyscy powinni jeść jajka. Kto do nich należy? Sprawdź naszą galerię!

📢 Sceny jak z filmu. Staranowany radiowóz, pościgi i strzały. W tle narkotyki. Obława zakończona. 27-latek zatrzymany przez policję ze Słubic W czwartek (23 marca) na terenie powiatu słubickiego, w miejscowości Sułów doszło do scen jak z filmu akcji. Pościg, staranowany radiowóz, padły strzały. Mężczyzna uciekł i policja zorganizowała obławę. Szybko jednak znalazła szalonego kierowcę. Miał przy sobie narkotyki.

📢 Toruń. Oszpecił konkubinie twarz nożem i dźgnął w wątrobę! Zapłaci jej 30 tys. zł zadośćuczynienia? Na razie ma wyrok 5 lat więzienia Byli parą zaledwie od roku, ale już się kłócili - szczególnie przy alkoholu. Tamtego styczniowego dnia recydywista Jacek G. zadał swojej partnerce "tylko" dwa ciosy nożem. Jednym na trwale oszpecił jej twarz. Drugim, w wątrobę, mógł ją nawet pozbawić życia...

📢 Zapowiedź 20. kolejki gier 4 ligi podkarpackiej W weekend czeka nas kilka ciekawych starć m.in. w Dębicy, Nisku i Rzeszowie. O pierwsze wiosenne punkty powalczą w Mielcu.

📢 MODNE kolory paznokci 2023. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 24.03.23 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 24.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 24.03.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 HOROSKOP DZIENNY na 24 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 24 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Remont pętli "Poświętne" przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu. Spore zmiany na popularnych liniach tramwajowych MPK Wrocław 25 marca (sobota) rusza z remontem torowiska na pętli "Poświętne" przy ul. Żmigrodzkiej. Prace mają potrwać tydzień. Razem z rozpoczęciem robót, zmieni się trasa linii tramwajowych 1, 7, 70 i 74. O szczegółach piszemy poniżej. 📢 Zakazany owoc odc. 187, 188, 189. Sprawdź, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu". Przeczytaj streszczenie 24.03.23 Ender wymyśla plan pozbycia się Leyli. Nadir kokietuje Zehrę, z pozytywnym skutkiem. Leyla mówi Halitowi, jak została potraktowana przez Ender. Zehra i Akin kręcą materiał z udziałem Aysel. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu".

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 24.03.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV. Oto co zmieniło się w 2023 roku. Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych RTV 24.03.2023 Zgodnie z Ustawą o abonamencie RTV, istnieją różne wyjątki od obowiązku opłacania abonamentu. Zgodnie z przepisami, osoby, które nie posiadają odbiornika telewizyjnego ani radiowego, a także osoby korzystające wyłącznie z odbiorników radiowych, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu. Dodatkowo, osoby z niepełnosprawnościami oraz emeryci lub renciści otrzymujący świadczenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, również mogą skorzystać z ulgi lub zwolnienia z opłaty abonamentowej. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tych ulg lub zwolnień, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz regularna aktualizacja danych.

📢 Emocje w halach i na stadionach. Sportowy Rozkład Jazdy (24-26 marca) Przed nami intensywny weekend dla podkarpackich sportowców i... kibiców. Do ligowych gier wracają kolejne piłkarskie zespoły. 📢 Tramwajem z Krakowa do Wieliczki. Są plany budowy nowego połączenia Budowa połączenia tramwajowego łączącego Kraków z Wieliczką miałaby wpłynąć na ograniczenie wjazdu samochodów do stolicy Małopolski i zmniejszenie ruchu na krakowskich ulicach. Władze Krakowa cały czas biorą pod uwagę takie rozwiązanie. 📢 Netflix nakręci "Pana Samochodzika". Tytułową rolę zagra aktor z Krakowa! Mateusz Janicki wejdzie w buty Stanisława Mikulskiego Jeszcze w tym roku na platformie Netflix pojawi się ekranizacja jednego z tomów kultowej serii o niezwykłym muzealniku rozwiązującym kryminalne zagadki oraz jego wehikule - "Pan Samochodzik i Templariusze". W rolę Pana Samochodzika wcieli się, związany z Teatrem Słowackiego w Krakowie Mateusz Janicki. Nie wiadomo natomiast, jak będzie się prezentował pływający wehikuł.

📢 Te winyle są sporo warte! Sprawdź, za jakie płyty winylowe kosztują dziesiątki tysięcy złotych, za jakie trzeba zapłacić setki złotych 24.03 Winyle mogą być warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych?! To niemożliwe? Na portalach aukcyjnych są wystawiane za naprawdę wysokie kwoty. Są to oczywiście winyle unikatowe, limitowane, stare wydania sprzed kilkudziesięciu lat, które już dawno nie są dostępne na pierwotnym rynku. Sprawdź, ile mogą kosztować płyty winylowe. 📢 "Bardzo dobra wiadomość" z Brukseli. Premier: Będzie kolejne 200 mln euro w ramach EPF Za około 2-3 tygodnie będzie dla Polski kolejne 200 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego, które przeznaczymy na politykę obronną – powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek wieczorem w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia obrad szczytu UE.

📢 ŚLĄSK: wiózł 9-metrowe drzewo we...fiacie cinquecento! Wystający z bagażnika potężny bal zabezpieczył... kamizelką. NIE UWIERZYCIE Nietypowy transport drewna przykuł uwagę policjantów z mikołowskiej drogówki. 44-letni mężczyzna przewoził dużą ilość opału niewielkim Fiatem Cinquecento, a największy bal wystający z bagażnika zabezpieczył... kamizelką odblaskową. Okazało się, że to nie pierwszy raz - w styczniu w podobny sposób wywiózł drzewo z lasu. Kierowca otrzymał mandat i został bohaterem TikToka. Nagranie niewielkiego samochodu z drewnem ma już ponad 5 mln wyświetleń.

📢 Torowisko tramwajowe w Bytomiu jest źle wykonane? Nic podobnego. Wykonawca wyjaśnia, że prace przy remoncie jeszcze się nie zakończyły Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu poinformował w komunikacie z 27 lutego, że praktycznie gotowy jest odcinek torowiska tramwajowego w rejonie Urzędu Miejskiego. Innego zdania są pasażerowie, którzy narzekają na kiepską jakość wykonania – nierówne tory i niski komfort jazdy. Wykonawca inwestycji, wyjaśnia, że wbrew komunikatowi MZDiM, prace przy remoncie nie zostały jeszcze zakończone. Tory będą wyregulowane, a wszelkie nierówności znikną. 📢 Donald Tusk w Częstochowie obiecał 1500 zł "babciowego". Zareagowała minister Maląg Częstochowa to kolejny przystanek lidera Platformy Obywatelskiej na mapie województwa śląskiego. Donald Tusk spotyka się z mieszkańcami większych i mniejszych miast w ramach objazdu przedwyborczego po kraju. Ostatnio był m.in. w Bytomiu, Żywcu, Zawierciu, Sosnowcu, czy Żarkach. Pod Jasną Górą ujawnił kolejny punkt programu KO, który nazwał „babciowym”.

📢 Te osoby mogą pojechać za darmo do sanatorium. Oto lista uprawnionych do bezpłatnego wyjazdu Wyjazd do sanatorium to szansa na podreperowanie zdrowia. Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. „komercyjnych” (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS). My sprawdzamy, kto może pojechać do sanatorium bezpłatnie, a właściwie za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel.

📢 Tychy: 16-latka spadła z 10. piętra. Ratownicy długo walczyli o jej życie. Niestety nie udało się uratować nastolatki Tragedia w Tychach. Z 10. piętra spadła 16-letnia dziewczyna. Dramatyczną walkę o jej życie podjęli ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Reanimacja nastolatki trwała niemal godzinę. Niestety nie udało się jej uratować. 📢 Zboczeniec z Sosnowca. Napastował 20-letnią kobietę w autobusie. Szuka go policja Mężczyzna zaatakował 20-letnią kobietę w autobusie linii 807, w rejonie przystanku "Rudna Hallera" w Sosnowcu. Policja publikuje wizerunek sprawcy z prośbą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Czeka na zgłoszenia świadków oraz innych, ewentualnych ofiar.

📢 Sosnowiec: tragiczny wypadek na ulicy Jedności. Samochód ciężarowy potrącił 78-latkę. Kobieta nie żyje Nie żyje 78-letnia kobieta, która została potrącona przez samochód ciężarowy na ulicy Jedności w Sosnowcu. Sosnowieccy kryminalni ustalają okoliczności tego tragicznego wypadku.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 23 marca 2023. Na co musisz się przygotować? Zobacz horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na czwartek 23 marca 2023. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Jakie niespodzianki Cię dziś czekają? Na co musisz się przygotować? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przygotował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej. 📢 W Szówsku motocyklista zderzył się z samochodem. W wyniku wypadku trafił do szpitala [ZDJĘCIA] 25-letni motocyklista został ranny w wyniku wypadku, do którego doszło w Szówsku pod Jarosławiem. Kierujący motocyklem marki Yamaha zderzył się z samochodem osobowym marki Citroen. Trafił do szpitala.

📢 Oto finalistki konkursu Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2023 z regionu radomskiego. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 16 marca w Warszawie w Scenie Relex odbył się półfinał Miss Województwa Mazowieckiego i Warszawy. Z 74 kandydatek do finału zakwalifikowało się 40 dziewczyn. Wśród nich są reprezentantki regionu radomskiego. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Przy filii Wyższej Szkoły Gospodarki działa już Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zdjęcia Przy filii Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy mieli już okazję uczestniczyć tam w pierwszych zajęciach. 📢 Wieczysta Kraków wynajmowała Wiśle boisko. Frankowski też strzelał tu gole. Te unikatowe zdjęcia mają ponad 20 lat Wieczysta Kraków była wtedy skromnym, osiedlowym klubem. Wisła Kraków - gigantem polskiego futbolu, mówimy tu o pierwszych latach w erze Tele-Foniki. No i w tamtych czasach doszło do nawiązania współpracy między klubami. - Wisła zwróciła się do nas z prośbą o wynajmowanie boiska. Zgodziliśmy się, każdy grosz był nam potrzebny - wspomina Jacek Ścigalski, ówczesny kierownik klubu i piłkarz żółto-czarnych. >>>>> Zobacz UNIKATOWE ZDJĘCIA z tamtych wydarzeń.

📢 Osoby o tych imionach są dwulicowe, wścibskie i złośliwe. Nie ufaj im pod żadnym pozorem 23.03.23 Co imię mówi o jego posiadaczu? Okazuje się, że bardzo dużo. Już od starożytności nadawane imię męskie lub żeńskie niosło ze sobą zestaw cech, które rodzice chcieli "przekazać" swojemu potomstwu. Nadawane imiona mają konotacje zarówno pozytywne - takie jak pracowitość, bohaterstwo czy altruizm, ale także te negatywne - skłonność do przemocy, złośliwość czy lenistwo. Osoby o jakich imionach charakteryzuje wścibskość i złośliwość? Komu nie powinniśmy zbytnio ufać? Osoby o tych imionach bywają złośliwe i dwulicowe.

📢 Osoby o tych imionach najczęściej kłamią. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 22.03.23 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Te zawody gwarantują pracę i pieniądze. Co studiować, żeby dobrze zarabiać? W pierwszej dziesiątce... położnictwo! Jakie zawody gwarantują pracę i pieniądze? Jakie kierunki opłaca się studiować? Odpowiedź na te pytania daje zestawienie przygotowane przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), a zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W pierwszej "dziesiątce" znalazło się m.in. położnictwo. Przedstawiciele jakich jeszcze zawodów nie muszą się martwić o przyszłość – sprawdziliśmy. Kliknijcie w GALERIĘ. 📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające 22.03.2023 Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Antoś Dziaczuk z Wołczyna nie otrzyma terapii genowej. Zbiórkę pieniędzy zamknięto Antoś Dziaczuk z Wołczyna, który zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni, nie otrzyma terapii genowej. Zbiórka pieniędzy została zamknięta. 📢 88-letni kierowca forda potrącił w Przemyślu pieszego. Policjanci zatrzymali seniorowi prawo jazdy [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 11 na ul. Sportowej w Przemyślu. 88-letni kierujący fordem, mieszkaniec pow. przemyskiego potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych mężczyznę. 50-letni pieszy doznał niegroźnych obrażeń ciała i pozostał na miejscu kolizji. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci. 88-latkowi zatrzymano prawo jazdy! 📢 Protest mieszkańców wstrzymuje budowę ogromnych kurników w gminie Kobylnica. Wójt zaproponował kompromis Zamiast wielkich kurników na ponad pół miliona kur, jeden mniejszy na 90 tysięcy pisklaków - to propozycja wójta Leszka Kulińskiego i braci Adkonis do mieszkańców Lulemina i Kuleszewa protestujących przed budową wielkiej fermy drobiu.

📢 Wyciąg na Wielką Sowę! Nowa kolej gondolowa czeka na pozwolenie na budowę [WIZUALIZACJE] Góry Sowie, zwłaszcza od strony północno-wschodniej, to wysokie pasmo górskie położone najbliżej aglomeracji wrocławskiej. Stąd zapewne wielu turystów, rowerzystów czy narciarzy zainteresuje informacja o reaktywacji planów o budowie kolei gondolowej na najwyższy szczyt całego masywu, mierzącą nieco ponad 1000 m n.p.m. Wielką Sowę. Wyciąg na Wielką Sowę powrócił dzięki ostatnim deklaracjom Doroty Koniecznej Enozel, burmistrz Pieszyc, a także zaprezentowaniu wizualizacji. Zobaczcie jak miałby wyglądać, przeczytajcie poniżej, jaka jest szansa na budowę kolei gondolowej. 📢 Oto najsłynniejsi górale i góralki. Znani w Polsce i na świecie. Wiedzieliście, że płynie w nich góralska krew? [22.03.3023] Są wśród nich sportowcy, aktorzy, politycy, hierarchowie kościelni. Wszystkich łączy jedno: w ich żyłach płynie góralska krew. Niektórzy są znani w Polsce, inni na całym świecie. Jeden z nich nawet błyszczał na ostatniej gali rozdania Oscarów w Los Angeles. Zobaczcie najsłynniejszych górali i góralki.

📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. 📢 Takie są najpopularniejsze perfumy damskie na wiosnę. Zobacz zestawienie najładniejszych perfum Z okazji zbliżającej się wiosny warto zrobić nie tylko porządek w szafie, ale również w toaletce. Wyraziste i intensywne zapachy warto zastąpić lekkimi i kwiatowymi nutami, które podkreślą kobiecość. Przygotowaliśmy ranking najpopularniejszych perfum damskich na wiosnę 2023. Takie perfumy są aktualnie na topie.

📢 Ruina w sercu Poznania. Tak dziś wygląda Stadion im. Edmunda Szyca, który mieścił dziesiątki tysięcy widzów. Zobacz zdjęcia! Od wielu lat stadion, wybudowany na Łęgach Dębińskich na organizowaną w Poznaniu Powszechną Wystawę Krajową niszczeje nieużywany. Do niedawna na trenowała tam poznańska Warta. Zlikwidowano już legendarne targowisko przy ulicy Bema, które mieściło się na parkingu obiektu. Przyszłość obiektu obecnie nie jest znana. Zobacz najnowsze zdjęcia historycznego stadionu! 📢 Horoskop na kwiecień 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 22.03.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na kwiecień 2023 roku. Co się wydarzy w kwietniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na kwiecień i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 22 marca 2023.

📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy 2023. Czy piątki w Polsce będą wolne? Co dalej z pracą zdalną? Oto nowelizacja kodeksu pracy Prezydent Andrzej Duda podpisał najnowszą nowelizację Kodeksu pracy. Zmian ma być naprawdę wiele. Pracownicy powinni dokładnie przyjrzeć się nowym ustaleniom. To prawdziwa rewolucja, a projekt ustawy znajduje się już w Sejmie. Czy będziemy pracować cztery dni? Co dalej z pracą zdalną? Czy będziemy zarabiać mniej? Sprawdzamy, jakie zmiany ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy 2023! 📢 Szokujące wyzwiska i wielka awantura w Szkole Podstawowej numer 34 imienia Adama Mickiewicza w Kielcach. Sprawę bada policja. Zobacz film Coś złego dzieje się w jednej z ósmych klas Szkoły Podstawowej numer 34 imienia Adama Mickiewicza w Kielcach. Mama jednego z uczniów zgłosiła na policję, że jej syn jest notorycznie wyzywany, ostatnio dostał od kolegi z klasy w twarz z "liścia" i jest w takim stanie psychicznym, że musi z nim chodzić do psychologa. Dyrektor szkoły tłumaczy, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż może się wydawać i nie jest tak, że w całej sytuacji winna jest tylko jedna osoba.

📢 Taki zwrot podatku dostaniesz za 2022 rok. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku Pierwsi podatnicy otrzymali już zwrot podatku za 2022 rok. Pieniądze z Urzędu Skarbowego dostaną osoby, które w zeznaniu podatkowym miały nadpłatę podatku. Na zwrot podatku ze skarbówki mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. Sprawdź, ile pieniędzy musi ci oddać skarbówka. 📢 W tych roślinach występują kleszcze. Lepiej pozbyć się ich z ogrodu Kleszcze to jedne z najgorszych pajęczaków. Kleszcze, poprzez ukłucie, mogą przenosić bardzo groźne choroby zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu. Choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie.

📢 Wiosna, a wraz z nią wysyp memów! W roli głównej alergicy, kwiaty i wahania temperatur. Zobacz najlepsze memy o wiośnie! Memy o wiośnie bawią do łez. 21 marca przypada pierwszy dzień wiosny. To idealny czas, żeby pośmiać się z tej pory roku, bo jak się okazuje nie wszyscy do końca cieszą z jej nadejścia. Alergicy już robią zapasy leków i chusteczek. Ci którzy lubują się w modzie również nie będą mieli łatwo - inaczej należałoby się ubrać rano, a inaczej wieczorem. Słowem wiosna to genialny czas do... żartów! Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz najlepsze memy o wiośnie!

📢 Zobacz, jak wygląda budowa trasy Via Baltica na odcinku drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno 7,42 proc. - tyle wynosi zaawansowanie finansowe prac na fragmencie drogi ekspresowej S61 Łomża-Zachód (z węzłem)-Kolno (bez węzła). Droga prowadzi przez dolinę Narwi. 📢 10 pomysłów na jednodniową wycieczkę blisko Poznania. Atrakcyjne miejsca na wiosenny wypad za miasto Do pierwszego dnia wiosny coraz bliżej, dni stają się dłuższe, a słońce nieśmiało wygląda zza chmur. Warto zatem ruszyć się z domu i zacząć sezon turystyczny. Pierwsze wyjazdy wcale nie muszą być dalekie. Wielkopolska Organizacja Turystyczna przygotowała 10 pomysłów na krótkie, jednodniowe wycieczki w promieniu około 30 kilometrów od miasta. Sprawdzamy, co można zobaczyć w okolicy Poznania. 📢 Centrum Poznania przechodzi metamorfozę. Stary Rynek opustoszał. Jak teraz wygląda? Remonty nie są w Poznaniu niczym nowym i poznaniacy zdążyli się już do nich przyzwyczaić. Jeden z nich toczy się w samym sercu miasta - na Starym Rynku. Niegdyś tłoczne i oblegane miejsce, teraz odwiedzane jest już chyba tylko przez tych, którzy nie mają innego wyjścia i nielicznych trustów, chcących mimo okoliczności rzucić okiem na ratusz i domki budnicze. W gratisie dostają błoto, hałas i dziesiątki metalowych ogrodzeń i pomostów. Jak teraz wygląda Stary Rynek? Jest nie do poznania...

📢 Janusze tatuażu i ich najlepsze dzieła, czyli dlaczego warto zastanowić sie dwa razy nad "dziarą" [ZDJĘCIA] Na skórę najczęściej trafiają symbole, bohaterowie filmów, portrety dzieci albo zwierzaków, cytaty. Nie jest najważniejsze co, ale także jak. Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku pojawiają się zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem nie do końca zrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. O gustach się nie dyskutuje, ale my chętnie poznamy Wasze opinie. Zobaczcie! 📢 Tak bawiono się w klubie Kreślarnia w 2011 roku ZDJĘCIA Klub Studencki Kreślarnia mieszczący się na terenie osiedla akademickiego Politechniki Koszalińskiej był bardzo popularnym miejscem imprez. 📢 Tak żyje i wypoczywa Marcelina Zawadzka. Gwiazda Polsatu kocha rajskie podróże [zdjęcia] Marcelina Zawadzka jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w naszym kraju. Przez wiele lat związana była z Telewizją Polską, a od 2021 r. pracuje dla Polsatu, gdzie jest współprowadzącą "Farmy". Miss Polonia 2011 uwielbia podróżować i chętnie dzieli się z fanami zdjęciami ze swoich egzotycznych wypraw. Mamy prywatne zdjęcia Marceliny Zawadzkiej!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela. Jakie podwyżki dostali inni? Zobacz wyliczenia W marcu czas na waloryzację rent i emerytur. Wypłacone w tym miesiącu świadczenie jest zdecydowanie wyższe za sprawą bardzo wysokiego wskaźnika waloryzacji, który przyjęto w 2023 roku. To rekordowe 114,8 proc. Na tak wysoką waloryzację rent i emerytur w 2023 roku wpływ miała przede wszystkim szalejąca inflacja. W tabelach, które zamieszczamy w galerii znajdziesz wyliczenia podwyżek dla przykładowych emerytur. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Miller z zespołu Boys. "Nic więcej od życia mi nie trzeba" [zdjęcia] Marcin Miller już od ponad 20 lat gra w zespole "Boys". Rocznie gra od 100 do 150 koncertów. Jest niekwestionowaną gwiazdą disco-polo. Śpiewa, komponuje, pisze teksty. Wylansował tak wielkie przeboje jak "Jesteś szalona", "Łobuz", "Wolność", "Chłop z Mazur" i "Jaki piękny świat". Jego fani go kochają. Jak mieszka i żyje na co dzień? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku. 📢 Te numery mieszkania przynoszą pecha. Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? To mówi Twój numer mieszkania Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Andrzej Gołębiowski z Kliszowa w gminie Kije wykuł 2,5 metrowego Chrystusa ze stali. Zobacz zdjęcia i film Andrzej Gołębiowski z Kliszowa w gminie Kije wykuł żelaza ponad dwumetrową figurę Chrystusa Ukrzyżowanego. Kowalstwem artystycznym zajmuje się od lat, a z jego warsztatu wychodzą rzeźby, które bez przesady można nazwać dziełami sztuki.

📢 Oto nowy Fiat 126p jako elektryk! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Mamy ZDJĘCIA 24.03.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza emocje!

📢 Nowy dodatek 5000 złotych także dla polskich rodzin. Kto dostanie je na konto bankowe? Którzy Polacy mogą się o nie starać? Już od marca ruszył nowy dodatek dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Dzięki niemu można pobrać łącznie nawet 5000 złotych. Jest to opcja idealna dla gospodarstw domowych z poważnymi problemami dotyczącymi utrzymania się. Już wiosną można ubiegać się o te pieniądze, a cała kwota trafi również do Polaków jeszcze w tym roku. Jak otrzymać nowy dodatek 5000 złotych? 📢 Oto przydatne wskazówki dla spacerowiczów, turystów, właścicieli zwierząt. Co zrobić, gdy spotkasz wilka? Wilki w polskich lasach przestały być rzadkością. Ich populacja wzrasta i może się zdarzyć, że podczas spaceru natkniemy się na tego pięknego drapieżnika. Co wtedy zrobić? Zobacz wskazówki, jak postępować w przypadku spotkania z wilkiem oko w oko, czego unikać, jak się zachować.

📢 Też tyle zarabiasz? Oto średnie zarobki w poszczególnych województwach W którym rejonie Polski zarabia się najwięcej, a w którym najmniej? Jak wielkie są różnice pomiędzy najwyższymi a najniższymi zarobkami? Główny Urząd Statystyczny w swoim raporcie wskazał, gdzie średnie płace w Polsce są najwyższe. Sprawdź jak wypada twój region? Zarabiasz tyle?

📢 Tak dzisiaj wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis z serialu "Dynastia". W 2023 roku skończy 90 lat. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2023] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2023 roku skończy 90 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Tak wyglądają wypadki i katastrofy w Polsce na archiwalnych zdjęciach. Także w regionie Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia. 📢 Wysokie ceny mebli z PRL. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! [CENY] Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Piłkarze Radomiaka Radom wygrali sparing z Bruk-Betem Termalica Nieciecza. Bronił Grzegorz Sandomierski, były reprezentant Polski W meczu kontrolnym rozegranym w piątek piłkarze Radomiaka Radom pokonali na wyjeździe 2:0 Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Bramki dla Zielonych zdobyli Roberto Alves i Leonardo Rocha. 📢 TOP 15 domów na sprzedaż w Łódzkiem z pięknymi działkami i tarasami w dobrej cenie. To może być twój azyl ZDJĘCIA W jakiej cenie w województwie łódzkim można kupić dom z działką, w którym można zamieszkać od razu albo nowy, ale jeszcze w stanie deweloperskim? Sprawdziliśmy najnowsze oferty w serwisie otodom.pl i wybraliśmy dla Was po jednej propozycji z 15 powiatów w województwie łódzkim.

📢 Ostrołęka. Konkurs matematyczny POCISK rozstrzygnięty. 24.03.2023 W piątek 24.03.2023 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kamila Cypriana Norwida odbył się finał konkursu matematycznego POCISK. Która drużyna okazała się najlepsza?

📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Najlepsze oferty znikają w mgnieniu oka! Jak wyglądają i ile kosztują? Marzysz o własnym kawałku zieleni w mieście? Ogródek działkowy to idealne rozwiązanie. Położone najczęściej na obrzeżach miast działki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, także wśród poznaniaków. Najlepsze oferty sprzedaży znikają w mgnieniu oka. To już ostatni moment, by kupić działkę jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Sprawdzamy, ile kosztują i jak wyglądają najtańsze ogródki działkowe w Poznaniu. 📢 Tajemniczy pałac w Poznaniu popada w ruinę. Co skrywa otaczający go park? Mało kto zna jego sekret Kiedyś był siedzibą arystokratycznego rodu i budził zachwyt, teraz pusty gmach z zamurowanymi oknami popada w ruinę. Zabytkowy pałac w Radojewie wciąż czeka na lepsze czasy, a po jego dawnym blasku niewiele zostało. Zniknęło stamtąd wszystko, co dało się ukraść. Zachwyca za to otaczający go park, który skrywa pewną tajemnicę. Zobacz, jak wygląda to niezwykłe miejsce i przekonaj się, dlaczego jest takie wyjątkowe.

📢 Gorączka sobotniej nocy w klubie Odnova w Nowym Sączu. Na parkiecie nie zabrakło pięknych kobiet. Zobacz zdjęcia Tak bawili się sądeczanie w Odnova Music Club. Kolejna impreza w klubie przy ul.Szwedzkiej była pełna niezapomnianych wrażeń. Klub Odnova w Nowym Sączu otworzył się końcem listopada i nie może narzekać na brak zainteresowania. Lokal przy ul. Szwedzkiej po raz kolejny zorganizował tematyczną imprezę. Zobacz zdjęcia z sądeckiego klubu. 📢 Seryjny zabójca Andrzej G. gwałcił w Toruniu i Grudziądzu. Ofiary umierały w mękach. Kolejne zbrodnie wyszły na jaw Andrzej G. odsiaduje obecnie karę dożywocia za zabójstwo i trzy gwałty, w tym na 13-letnim chłopcu w Toruniu. Tymczasem śledczy zgromadzili dowody na to, że na koncie ma kolejne zbrodnie, znów połączone z brutalnymi gwałtami. Jak dowiedziały się "Nowości" do sądu skierowali kolejny akt oskarżenia przeciwko temu seksualnemu sadyście.

📢 Cheerleaders Maxi podczas meczu Czarni - Spójnia [ZDJĘCIA] Fotorelacja z występu Cheerleaders Maxi podczas czwartkowego meczu w hali Gryfia. Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera. 📢 Tak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Pierogi. Top 12 przepisów na pierogi i ciasto na pierogi naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na pierogi. Pierogi ruskie, z mięsem, z serem, a nawet z.. kaszanką! Farsze do pierogów bywają różne. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 12 przepisów na pierogi naszych Czytelników.

📢 Marcin Hakiel prywatnie. Tak urządził się tancerz po rozstaniu z Kasią Cichopek O Marcinie Hakielu ostatnio jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą rozstania z Kasią Cichopek, która następnie związała się z Maciejem Kurzajewskim. Rozpisywała się o tym cała Polska! Tak teraz żyje Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek. Ma nową ukochaną i rozwija szkołę tańca.

📢 Kuchenne rewolucje we Wrocławiu. Jak wygląda restauracja Margaret po wizycie Magdy Gessler? [ZDJĘCIA] Odwiedziliście już wrocławską restaurację "Margaret" przy ul. Krakowskiej? Niedawno Magda Gessler przeprowadziła tam swoje rewolucje. Jak właściciele i pracownicy restauracji wspominają program? Odcinek z "Margaret" ma premierę w czwartek (23 marca). 📢 Najtańszy sklep w Polsce. Lider zestawienia ma zdecydowanie najlepsze ceny [RANKING] Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego w lutym 2023 r. wyniosła 285,46 zł. Co wzięto pod uwagę? 40 produktów z dziesięciu różnych kategorii. Szczegóły poniżej. Z kolei po kliknięciu w zdjęcie przejdziesz do rankingu. Na ostatnim slajdzie zwycięzca, czyli najtańszy sklep w Polsce w marcu 2023. 📢 W Rudzie Małej w gminie Kowala samochód wjechał w drewniany dom. W środku byli właściciele! Wypadek w Rudzie Małej w gminie Kowala wydarzył się w czwartek 23 marca wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w dom. Na będących w środku mieszańców przewróciły się meble. Interweniowała karetka pogotowia.

📢 Życzenia wielkanocne 2023. Najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc, messenger, SMS. Zobacz i wyślij rodzinie oraz znajomym - 24.03.2023 Życzenia na Wielkanoc 2023. Najpiękniejsze życzenia na Święta Wielkanocne. Jeśli jeszcze nie wiesz, jakie życzenia na Wielkanoc wysłać, sprawdź nasze propozycje. Podpowiadamy, jakie życzenia, wierszyki wielkanocne wysłać bliskim Wielką Sobotę, lub w Wielką Niedzielę. Możesz sam wymyślić życzenia, lub skorzystać z naszych typów.

📢 Tauron GTK Gliwice - Rawlplug Sokół Łańcut 87:86. Wielkie emocje w końcówce. Gliwiczanie znów ograli beniaminka ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym 23 marca meczu 24. kolejki Energa Basket Ligi Tauron GTK Gliwice pokonał Rawlplug Sokół Łańcut 87:86. Gliwiczanie znów ograli beniaminka EBL odnosząc ósme ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Tauron GTK Gliwice - Rawlplug Sokół Łańcut.

📢 W Krakowie ma powstać osiedle z własnym jeziorem - Essa Kliny. Wzbudza jednak kontrowersje "Miasto 15-minutowe", "miasto w mieście" - tak deweloper Westa Investments opisuje planowaną w Krakowie budowę osiedla Essa Kliny. Wszystko ma być pod ręką dla mieszkańców, wszędzie ma być blisko, a między zabudowaniami ma rozpościerać się jezioro. Piękne w założeniu, a "essa" to w języku młodzieżowym znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji. "Essa" zdobyła ostatnio nawet tytuł Młodzieżowego Słowa Roku. Tylko, że mieszkańcy Klinów w Krakowie tych pozytywnych emocji raczej nie czują i wskazują, że osiedle powstanie w terenie, który chcieli obronić przed zabudową. 📢 Znamy datę wypłaty 13. i 14. emerytury w 2023 roku! Sprawdź ile wyniesie emerytura po waloryzacji 24.03.2023 i 14. emerytura również i w 2023 roku będzie wypłacana seniorom. Ile w tym roku wyniesie świadczenie? Kiedy seniorzy otrzymają "trzynastkę" oraz "czternastkę"? Wyjaśniamy, kiedy dodatkowe emerytury trafią na konta.

📢 AKACJOWA 38 odc. 54, 55, 56, 57. Manuela odnajduje Saura. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 24.03.23 Celia domyśla się, że Cayetana dzięki koneksjom niszczy karierę Felipe. Prosi Cayetanę, żeby zaprzestała tych działań. Manuela odnajduje Saura. Stara się wzbudzić jego sympatię. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 28".

📢 Takie są negatywne skutki częstego picia coli. Co się dzieje z organizmem, kiedy pijesz colę. Może uzależnić! 24.03.2023 Cola to chyba najpopularniejszy napój. Gazowany, słodki, o charakterystycznym smaku. Fani coli piją ją niemal do wszystkiego, szczególnie mocno schłodzoną, z dodatkiem kostek lodu i cytryny. Stosowana również do drinków. Okazuje się, że cola pita w nadmiarze nie jest dobra dla zdrowia. Jakie są negatywne skutki picia coli? Sprawdź!

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 24.03.2023 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę! 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Tak mieszkają Edyta i Cezary Pazura. W ich domu wygląda, jak w bajce! [zdjęcia] Zobaczcie, jak mieszkają Edyta i Cezary Pazurowie. Co znajdziemy wewnątrz posiadłości? Zwraca uwagę jasna i nowocześnie urządzona kuchnia, w która Edyta Pazura lubi gotować rodzinne obiady. Zwraca uwagę ciekawa mozaika na podłodze oraz kuchenka w stylu vintage. W obszernym salonie jest miejsce na jadalnię, kominek i kącik telewizyjny. Na ścianach półkach znajdziemy sporo ciekawych dodatków i ozdobników. 📢 Kozłów. Poświęcili groby dwóch polskich rodzin, które ratowały Żydów Na cmentarzu w Kozłowie (powiat miechowski) zostały w czwartek poświęcone dwa groby, w których spoczywają członkowie rodzin wymordowanych przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość zainaugurowała ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

📢 Na ostatniej prostej przed przysięgą wojskową w Ciechanowcu (zdjęcia) Jak wyglądają ostatnie dni szkolenia ochotników do służby w 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej?

📢 Mister Studniówki 2023. Oto finaliści z największą ilością głosów w finale wojewódzkim Wybieramy Mistera Studniówki 2023 w Świętokrzyskiem. Finał wojewódzki odbędzie się w poniedziałek, 27 marca w Kielcach i będzie transmitowany na żywo na naszym portalu. Kto zdobędzie tytuły i nagrody? Wpływ na ostateczny werdykt będą mieć głosy jurorów podczas finału oraz wyniki głosowania finałowego, które są już znane. Poznajcie finalistów z największą liczbą głosów Czytelników i Internautów. 📢 Palił się brzeg Ropy na Blichu w Gorlicach. Płomienie miały nawet metr wysokości, a w pobliżu są ogródki działkowe Do zdarzenia doszło przed godziną 19, więc płomienie widać było z daleka. Palił się cały brzeg Ropy od przejścia pomiędzy ogródkami działkowymi na wysokości galerii EP i dalej w kierunku cerkwi. 📢 Mama na Obrotach i jej najśmieszniejsze filmiki. Ta kobieta jest niesamowita, sami zobaczcie! [WIDEO] Klaudia Klimczyk, bo tak naprawdę nazywa się Mama na Obrotach, podbija internet. Na TikToku ma już 4,5 miliona obserwujących i 158 milionów polubień jej filmików! Teraz występuje ze swoim stand-upem w całej Polsce i w Anglii. Dostać bilet na stand-up graniczy z cudem!

📢 Miss Studniówki 2023. Poznajcie najpiękniejsze maturzystki z powiatu jędrzejowskiego. Oto laureatki Sezon studniówkowy 2023 już dawno za nami. Po raz kolejny, nasi czytelnicy wybrali najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego chłopaka tegorocznych studniówek. Która dziewczyna zdobyła tytuł Miss Studniówki 2023 w powiecie jędrzejowskim? Poznajcie laureatki, które wezmą udział w finałowej gali wojewódzkiej i powalczą o koronę i nagrody. Finał wojewódzki już w poniedziałek, 27 marca. Będzie transmisja na żywo.

📢 Kuriozalna sytuacja w Świdnicy. Urzędnicy przegapili terminy, trzeba było zwrócić 400 tys. zł dodatku węglowego dla mieszkańców Do zaskakującej sytuacji doszło w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Władze tego miasta musiały zwrócić kwotę prawie 400 tys. zł, o którą samo zawnioskowało. Pieniądze miały trafić do mieszkańców w ramach dodatku węglowego. I co teraz? Urząd miasta w tej sprawie się zabarykadował.

📢 Najciekawsze transfery w A klasie. Zmiana trenera w Skale Tumlin i Zrywie Łopuszno. Niektóre zmiany kadrowe są zaskakujące. Zobacz zdjęcia Niebawem ruszą wszystkie grupy klasy A, a większość zespołów kończy przygotowania do rundy wiosennej. Zobaczcie najciekawsze zmiany kadrowe, jakie zaszły w świętokrzyskich klubach sportowych.

📢 Tragedia w Błędowie. 29-letni mężczyzna wszedł do chłodni po jabłka i stracił przytomność. Nie udało się go uratować Zamknięcie człowieka w przechowalni owoców z kontrolowaną atmosferą wiąże się ze śmiertelnym zagrożeniem. „Wypompowanie” powietrza i wpuszczenie do takich pomieszczeń specjalnych gazów, które uniemożliwiają procesy gnilne wiąże się z zagrożeniem dla człowieka, który zagapi się i nie wyjdzie z pomieszczenia. W ten sposób stracił życie w Błędowie 29-letni mężczyzna. 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Oto największe koty wśród ras domowych. Mogą ważyć nawet 20 kg – ranking TOP 7 Największe koty wśród ras domowych bardziej niż przyjaznego Filemona przypominają swoich większych, dzikich braci. Przy okazji na pierwszy rzut oka może nie wzbudzają pozytywnych emocji niczym kocia ferajna na czele z kotem Tip-Topem. Nie oznacza to jednak, że większych kociaków trzeba się bać. Mają one swoje atuty i można je udomowić. W naszej galerii prezentujemy największe rasy kotów domowych. 📢 Mieszkańcy tych miast w Małopolsce mają najlepsze wykształcenie TOP 10 [23.03.2023] Które miasta w Małopolsce mają mieszkańców z najwyższym poziomem wykształcenia? Statystycznie najlepiej wykształceni są mieszkańcy dużych miast, ale nie tylko. W naszym województwie są miasta i miasteczka, gdzie ludzie mogą pochwalić się ukończeniem studiów wyższych. Sprawdźcie naszą listę.

📢 Na połączenia z tych numerów telefonów musisz uważać. Musisz przeczytać listę, bo możesz stracić dużo pieniędzy Oszustwa telekomunikacyjne to prosty sposób na zarobienie dużej ilości pieniędzy. Większość z nich polega na prowokowaniu oddzwaniania na numer o wysokiej opłacie. Z reguły oddzwaniamy wtedy na numer zagraniczny np. zerejestrowany w Afryce. W artykule sprawdzamy, na jakie numery telefonów należy uważać - najlepiej je zignoruj lub zablokuj. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o wędkarzach! A to z okazji dawnego Dnia Wędkarza, świętowanego 19 marca. Można się pośmiać! Dzień Wędkarza niektórzy obchodzą 19 marca, inni 23 czerwca (w Dzień Ojca). Powód? W 2007 roku ustanowiony został 19 marca przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW dla upamiętnienia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego (19 marca 1950 roku). Ale 6 lat temu zmieniono datę na 23 czerwca, bo z początkiem lata można z tej okazji można zorganizować więcej imprez - w marcu nie zawsze sprzyja pogoda. Są tu jacyś wędkarze? A Wy kiedy świętujecie? 19 marca czy 23 czerwca? Wędkowanie dla jednych jest pasją, a dla innych wręcz stylem życia. Wiele osób w ten sposób spędza wolne weekendy, czy popołudnia. Zobaczcie najlepsze memy o wędkowaniu i wędkarzach.

📢 Wypadek w Przemyślu. Reanimowano kierowcę busa kursującego na trasie Przemyśl - Medyka [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w środę chwilę przed godz. 13 w Przemyślu. Kierujący kursowym busem Przemyśl - Medyka jadąc ul. Kamienny Most, na wysokości skrzyżowania z ul. Chmielną stracił przytomność i uderzył w stojącego mercedesa - taksówkę. 📢 Skandal w Głowaczowie. Ciało właściciela spalonego domu leżało w pogorzelisku przez cztery miesiące. Trwa śledztwo prokuratury Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności prowadzenia akcji gaszenia drewnianego domu w Głowaczowie. Dopiero po 4 miesiącach w zgliszczach znaleziono zwłoki właściciela domu.

📢 Adrianna z Łodzi z programu Rolnik szuka żony wybrała już suknię ślubną. Tak wygląda po metamorfozie Adrianna Jasiaczek z Łodzi, która odnalazła miłość w programie Rolnik szuka żony, a w jego finałowym odcinku przyjęła pierścionek zaręczynowy zdradziła, że wybrała już suknię ślubną. Tajemnicą owiany jest wciąż termin ślubu, a pierwotne plany by odbył się w stodole uległy zmianie, co mieszkanka Łodzi zdradziła podczas ostatniego live, który zorganizowała dla swoich fanów.

📢 Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Azja Express. Tak wygląda prywatne życie nowych telewizyjnych gwiazd z Zakopanego [22.03.2023] Kasia Gąsienicowa i Jędrek z Zakopanego to mieszanka wybuchowa. Ona dziewczyna z temperamentem, on charakterny góral z jednego z najstarszych rodów pod Giewontem - Gąsieniców. Łączy ich miłość do dzieci i Zakopanego. Tu wspólnie pracują i mieszkają. Są znani z „Gogglebox. Przed telewizorem”, teraz można ich zobaczyć w telewizji jak z ciupagą przemierzają Azję w telewizyjnym programie „Azja Express”. Co o nich wiemy? 📢 To odliczysz od podatku. Sprawdź, ile możesz zyskać i co wpisać do PIT po raz pierwszy. Tak właśnie zapłacisz niższe podatki [22.03.2023] Oto rzeczy, które można odliczyć od podatku w 2023 roku. Co wpisać do PIT, zanim oddasz go, żeby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? Wiemy, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku. Pamiętaj, rozliczenie z podatku rusza 15 lutego 2023 roku!

📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu sandomierskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Sandomierza i powiatu sandomierskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Toruń. Co się dzieje z zabytkową siedzibą największej w mieście firmy budowlanej końca XIX wieku? Przy Szosie Chełmińskiej 49-51 stoi ponad 150-letni dom, który był siedzibą firmy Ulmer & Kaun. Tej, co to pod koniec XIX stulecia wybudowała większość kamienic na Przedmieściu św. Katarzyny. Cenny budynek został kilka lat temu wpisany do rejestru zabytków, później znalazł się niemal na placu budowy nowej linii tramwajowej. Dom się sypie i prawnie nikt w nim już nie mieszka.

📢 Horoskop na kwiecień 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 22.03.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na kwiecień 2023 roku. Co się wydarzy w kwietniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na kwiecień i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 22 marca 2023. 📢 "ONA i ON". Oto najsympatyczniejsze, zakochane pary z powiatu włoszczowskiego. Zobaczcie, kto jest na prowadzeniu Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybierają najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Oto najsympatyczniejsze, zakochane pary w regionie. Publikujemy aktualnych liderów naszego plebiscytu w powiecie włoszczowskim. Głosowanie kończy się we wtorek, 21 marca o godzinie 20.30.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów.

📢 Łomża. Mieszkańcy złapani na zdjęciach Google Street View. Sprawdź, czy załapałeś się na zdjęcie Google Street View łączy ze sobą miliardy zdjęć panoramicznych, aby odwzorować otoczenie w przestrzeni wirtualnej i zaprezentować je w mapach Google. Dzięki nim możemy wirtualnie zwiedzić wybrane miasto. Samochód Google robiący zdjęcia odwiedził również Łomżę. Sprawdź, czy udało załapać ci się na zdjęcie. 📢 "ONA i ON". Oto najsympatyczniejsze pary z Szydłowca i okolic. Sprawdź w galerii, kto jest na prowadzeniu Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Głosowanie zakończy się 23 marca. W galerii zdjęć prezentujemy TOP 3 pary z każdej kategorii, z Szydłowca i okolic, które są na prowadzeniu w akcji ONA i ON 2023.

📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Licytacje komornicze domów w Lubuskiem. Sprawdzamy ile kosztują i gdzie znajdują się wystawione na aukcjach nieruchomości Komornicy z województwa lubuskiego wystawili na licytacje 10 domów. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Domy na tego typu akcjach mogą być interesującą propozycją dla wszystkich, którzy szukają nowej nieruchomości. Sprawdzamy ceny i lokalizacje oferowanych na licytacjach domów.

📢 Atrakcje dla dzieci na Dolnym Śląsku. 14 pomysłów na weekend Prognoza pogody na cały weekend (18-19.03. 2023 r) jest bardzo optymistyczna. W powietrzu czuć już zbliżającą się wiosnę, a to z pewnością sprzyja wyjazdom na wycieczki. Jeśli nie macie pomysłów, gdzie spędzić ten czas i gdzie warto zabrać dzieci, przedstawiamy kilka propozycji. Niektóre z nich są całkowicie bezpłatne, za wstęp do pozostałych zapłacimy do 30 zł.

📢 Te liczby wygrywały najczęściej w Lotto i Eurojackpot przez ostatnich 10 lat. Mamy tabelę wyliczeń Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich grających. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. Sprawdzamy, jakie liczby padały w losowaniach Lotto i Eurojackpot w ciągu ostatnich 10 lat.

📢 Wiosenne trendy w paznokciach 2023. Najpopularniejsze tej wiosny wzory, kolory oraz zdobienia już robią furorę. Zobacz! Wiosenne trendy w paznokciach 2023. Najpopularniejsze tej wiosny wzory, kolory oraz zdobienia już robią furorę i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet. Najbliższe miesiące w świecie manicure zapowiadają się niezwykle różnorodnie – przede wszystkim pod względem kolorystyki i rozmaitych form, wykorzystujących dominujące motywy roślinne i kwiatowe. Wiosna przyniesie popularność głównie odcieniom pastelowym, a ciemne barwy pojawią się w przypadku koloru zielonego czy też w postaci czarnego albo bordowego. Najczęściej wybieranymi barwami będą zieleń, róż, fiolet, a także kolor niebieski i nude. Nie mniej popularny okaże się również pomarańczowy oraz tak zwany łososiowy. Manicure stanie się błyszczący bądź matowy, choć można też zdecydować się na zastosowanie obu form. Nadal będzie popularne łączenie kolorów w obrębie jednego paznokcia, a także dobieranie innych barw bądź wzorów do każdego z osobna. Pojawiają się na nich przede wszystkim motywy roślinne, kwiatowe, ale i koronkowe. Zobacz najciekawsze propozycje i zainspiruj się!

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Najnowsze przetargi w AMW Od początku lutego ruszyły przetargi w Agencji Mienia Wojskowego organizowane w różnych oddziałach. Tym razem jest duży wybór między innymi sprzętu warsztatowego i ogrodowego. Jak zwykle jest wiele pozycji w bardzo atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy ceny oraz zdjęcia sprzętu, którego pozbywa się polska armia. 📢 Został wybrany wykonawca budowy nowego dworca PKP w Koszalinie [WIZUALIZACJE] Za dokładnie 43,7 miliona złotych stary dworzec kolejowy w Koszalinie wyburzy i postawi zupełnie nowy spółka Alstal Grupa Budowlana z Bydgoszczy. 📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie wygląda na prawie gotowy. Mówią o nim "Dubaj nad Bałtykiem". Ma być otwarty w pierwszym kwartale roku Budowy nie udało się zamknąć do końca 2022 roku. Teraz mówi się o tym, że inwestycja ma zostać dokończona w pierwszym kwartale 2023 roku. Na stronie facebookowej nadmorskiego hotelu na razie proponowane były noclegi w... Wiśle czy Karpaczu.

📢 Wrocław: 15 najlepszych atrakcji według Google. Które miejsca najlepiej oceniali turyści? Podajemy ceny biletów i godziny otwarcia Wrocław to jedno z najpiękniejszych miast Polski. Słynie m.in. z bogatej oferty kulturalnej, pięknych zabytków i szalonego studenckiego życia. Na mapie miasta znajduje się ogrom atrakcji - muzea, zabytki, wyspy i parki to tylko niektóre z nich. Korzystając z ocen użytkowników w wyszukiwarce Google, przygotowaliśmy dla Was zestawienie 15 najlepszych atrakcji we Wrocławiu. Które miejsca najlepiej oceniali zwiedzający? Podajemy też praktyczne informacje o cenach biletów, godzinach otwarcia i lokalizacjach. 📢 Proszowice. Wielkanocny kiermasz na zrewitalizowanym rynku [ZDJĘCIA] Niedzielny, przedświąteczny kiermasz był pierwszym dużym wydarzeniem, zorganizowanym na przebudowanym proszowickim rynku. Swoje stoiska przygotowały lokalne koła gospodyń wiejskich, Stacja Placówek Caritas, prywatni wystawcy.

📢 Najwyższe wyroki w Toruniu. Kto, za co i ile dostał? Ostatni do tej pory wyrok dożywocia toruński sąd wydał w kwietniu 2018 r. Na taką karę skazał 57-letniego Andrzej G. Za zabójstwo i gwałty. Dożywocie to obecnie najwyższa kara jaką może orzec sąd. Drugą w kolejności jest 25 lat więzienia. Tak surowe orzeczenia sądu nie zdarzają się jednak często nawet za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przeczytaj kto i za co został w ostatnich latach skazany przez toruński sąd na dożywocie lub 25 lat pozbawienia wolności.

📢 Takie są objawy depresji. Mamy listę objawów, które mogą świadczyć o tym, że masz depresję Depresja to choroba psychiczna, która charakteryzuje się ciągłym uczuciem smutku, beznadziei, apatii i braku energii, co wpływa negatywnie na funkcjonowanie codzienne. Osoby z depresją mogą odczuwać uczucie wycofania się z życia i trudności w zainteresowaniu się wcześniej lubianymi aktywnościami. Mogą również mieć trudności w skupieniu się, podejmowaniu decyzji oraz problemy ze snem i apetytem. Depresja może mieć różne przyczyny, w tym czynniki biologiczne, takie jak zaburzenia hormonalne czy zmiany w funkcjonowaniu mózgu, ale też czynniki psychologiczne, takie jak stres, trauma czy trudne życiowe sytuacje. Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z objawami, które mogą świadczyć o tym, że Ty lub ktoś z Twojego otoczenia ma depresję. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Horoskop dzienny na jutro sobota 25 marca 2023 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Wodnik 25.03.2023 Horoskop dzienny na sobotę 25 marca 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec w horoskopie na 25 marca. Horoskop dzienny na 25.03.2023. Horoskop codzienny na sobotę 25 marca 2023. Horoskop na dziś. Sprawdź horoskop! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Ekumeniczna droga krzyżowa przejdzie ulicami Łodzi. Zmiany tras MPK Łódź 24 marca i utrudnienia w ruchu w czasie drogi krzyżowej 24.03.2023 W piątkowy wieczór, 24 marca ulicami Śródmieścia przejdzie ekumeniczna droga krzyżowa. Podczas uroczystości zmienią się trasy komunikacji miejskiej i pojedziemy objazdami. 📢 Alkohol, po którym jest największy kac. Wódka czy whisky, rum czy sake? Winne są te substancje Przepis na brak kaca jest prosty - nie pij alkoholu, albo pij z umiarem. Jeśli wypiłeś za dużo - zapewne następnego dnia odczujesz tego skutki w formie złego samopoczucia. Zastanawialiście się kiedyś jaki alkohol może powodować, że kac następnego dnia jest mocniejszy? Niektórzy nie tylko się zastanawiali, ale i przeprowadzili badania naukowe na ten temat. Do jakich wniosków doszli? Whisky, rum, burbon, wódka, piwo, wino, szampan? Jaki alkohol może powodować większego kaca i dlaczego?

📢 Idziesz do spowiedzi? Uwaga, za te grzechy nie ma rozgrzeszenia! Sprawdź listę grzechów ciężkich Są takie grzechy, których nie każdy ksiądz może odpuścić. Są również grzechy ciężkie, których nie może odpuścić żaden kapłan oraz żaden biskup. Sprawdź listę grzechów, za które nie ma rozgrzeszenia. 📢 Górnicze związki zawodowe protestowały w Warszawie. Sprzeciwiały się unijnym planom wprowadzenia rozporządzenia redukcji emisji metanu Kilkuset związkowców przeciwstawiało się w Warszawie unijnym zamiarom wprowadzenia w życie dyrektywy metanowej, ograniczającej emisję metanu "produkowanego" przy okazji wydobycia węgla. Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, od 2027 roku kopalnie mogłyby emitować do atmosfery maksymalnie 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. To normy, których polskie kopalnie nie są w stanie spełnić, przez co jak wskazują związki zawodowe, a nawet prezesi górniczych spółek, grozi im likwidacja.

📢 Eliminacje Euro 2024. Czesi grzmią przed meczem z Polską. "Skandal". Podano ceny biletów na mecz Czechy - Polska na czarnym rynku Eliminacje Euro 2024. Dziś wieczorem Polska reprezentacja rozpocznie cykl eliminacji do niemieckiego Euro. Rywalami Biało-Czerwonych są Czesi, a bilety na mecz w Pradze zostały ekspresowo wysprzedane, kiedy tylko ruszyła sprzedaż. Jest jednak szansa, by jeszcze je nabyć - nielegalnie. I właśnie w tej sprawie grzmi czeska prasa. 📢 Tychy, jakich nie znacie. Takie były i do tamtych czasów wracają. Zobaczcie zdjęcia Tychy kojarzą się z nowoczesnym miastem, socrealizmem, blokowiskami. Miały być miastem bez kościołów, ale to się nie udało i wbrew planom kościoły są i to w całkiem imponującej liczbie. Ale zanim zapadła decyzja o nowych Tychach, były stare Tychy, starodawne, z dawną architekturą. To były przede wszystkim Tychy z cegły. Domy i budynki użyteczności publicznej były ceglane. Ba, z cegły zbudowany był nawet zamek myśliwski przy Katowickiej.

📢 Tak wyglądały łazienki w czasach PRL-u. Sprawdź, czy kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80. Wróciła moda na wnętrza w stylu PRL W czasach PRL-u wnętrza łazienek wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada sztukę. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u. 📢 TE ŁAZIENKI TO KOSZMAR lokatorów, zafundowany przez budowlańćow! Niewiarygodne, że takie fuszerki mogą się zdarzyć! Zgodzicie się, że łazienka to najważniejsza przestrzeń w domu? Dobrze urządzona jest nie tylko miejscem, gdzie się myjemy, ale też może być domowym spa, oazą spokoju i relaksu. Piękna łazienka może też podnosić wartość domu. Zajrzyjcie jednak do łazienek, w których ewidentnie poszło coś nie tak. Oto zaskakujące „łazienkowe rozwiązania” z facebookowego profilu pod nazwą Fuszerka Sp. z o.o., który pokazuje je z przymrużeniem oka. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Tunel z przejazdem pod zakopianką. Przetarg na nowy układ drogowy pod Krakowem Przejazd pod zakopianka w formie tunelu oraz trzy kładki dla pieszych maja powstać w Libertowie w gminie Mogilany. Główne cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i przebudowę układu drogowego. 📢 Tragedia w mieszkaniu socjalnym w Ostrowie Wielkopolskim. Zadał znajomemu cios nożem prosto w serce Do tragedii doszło w jednym z mieszkań socjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas jednej z imprez 62-latek miał zadać znajomemu śmiertelny cios nożem prosto w serce. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa.

📢 Częstochowa. 38-letnia kobieta idąca chodnikiem, została potrącona przez samochód osobowy Dzisiaj przed godziną 10:00 przy ul. Kilińskiego w Częstochowie doszło do potrącenia pieszej. Poszkodowana z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

📢 Tak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Dom z Big Brothera. Kiedyś piękna rezydencja, a dzisiaj to ruina. Jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia Wielka, nowoczesna rezydencja z wielkimi oknami i dwoma basenami. Dom z pierwszej nowej edycji "Big Brothera" zrobił niesamowite wrażenie zarówno na uczestnikach programu, jak i na widzach. Ten sam budynek był dobrze znany oglądającym także z innych produkcji, m.in. "Top Model" czy seriali "1983" i "Pułapki". Choć minęło zaledwie kilka lat, dzisiaj dom jest już nie do poznania. To prawdziwa ruina. Mamy zdjęcia!

📢 Uwaga, kontrola! Zobacz NAJLEPSZE MEMY o urzędnikach i urzędach. To co, może kawusi? Każdy dorosły choć raz w swoim życiu musiał załatwić jakąś sprawę w urzędzie. Stereotypowo utarło się, że urzędnicy to "banda nierobów", siedzą, piją kawę i jedzą ciasteczka, a petenci to dla nich zło konieczne. Ile w tym prawdy? Cóż, każdy odpowie inaczej, bo każdy ma inne doświadczenia. Ale pośmiać możemy się wszyscy! Zapraszamy do galerii najśmieszniejszych memów o urzędach, urzędnikach i petentach.