Konończuk: Jeśli Zachód utrzyma pomoc, to Ukraina zwycięży

Bardzo dużo się dzieje w obszarze postsowieckim: protesty w Mołdawii, Gruzji, Antony Blinken składa wizytę w krajach Azji Środkowej. To wszystko konsekwencja wojny na Ukrainie?

Do zdarzeń, które pan wymienił, dołożyłbym jeszcze cały czas gorący konflikt azersko-ormiański. To wszystko pokazuje, że wojna rosyjsko-ukraińska wywraca do góry nogami międzynarodowy porządek. Nie jest to wojna lokalna czy regionalna. To jest wojna, która ma wpływ na sytuację we wszystkich krajach postsowieckich, ale też na porządek globalny. Już widzimy, że ona ma potencjał do tego, by dokonać zmiany układu sił - nie tylko w naszej części świata, ale globalnie.

Mówi Pan, że ten konflikt „wywraca” porządek. Doprecyzujmy. Wywraca, bo Kreml ściąga cugle dawnym republikom ZSRR? Czy odwrotnie - wojna na Ukrainie przyspieszyła procesy emancypacyjne dawnych części składowych Związku Radzieckiego?

To drugie. Pozycja Rosji słabnie, a dawne republiki sowieckie to dostrzegają. Azerbejdżan nie byłby tak asertywny, gdyby nie doszło do wybuchu wojny na Ukrainie. Rosyjska agresja nie rozpoczęła tego procesu - ale wyraźnie go przyspieszyła.