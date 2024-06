Prasówka 7.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co spakować na wakacje? Zobacz naszą listę rzeczy na wyjazd!”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Co spakować na wakacje? Zobacz naszą listę rzeczy na wyjazd! Co spakować na wakacje? Przed tym pytaniem staje każdy z nas przed wyjazdem. Listy rzeczy na wyjazd różnią się w zależności od charakteru wyjazdu. Przygotowaliśmy pomocniczą listę rzeczy, o których warto pamiętać, pakując się na wakacje. Warto być przygotowanym na różne ewentualności i o niczym nie zapomnieć, by oszczędzić sobie zbędnych wydatków na miejscu.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 7.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 7.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Ważny wyrok w sprawie emerytur. Trwają analizy w rządzie. Takie mogą być zmiany w przepisach Trybunał Konstytucyjny wydał ważny wyrok ws. emerytur i orzekł, że jeden z przepisów, dotyczących wcześniejszego przejścia na emeryturę jest niekonstytucyjny. Rząd poinformował, że trwają już analizy tego wyroku. Co się zmieni w przepisach?

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Parlamencie Europejskim przybędzie przyjaciół Putina. Czy to zmieni politykę UE wobec Ukrainy? Rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Finał głosowania w niedzielę. Oczekuje się, że wzmocni się znacząco prawica. Kosztem przede wszystkim liberałów i Zielonych. Powody są dwa: rosnące niezadowolenie Europejczyków z unijnej polityki dotyczącej imigracji i radykalnych pomysłów zawartych w Zielonym Ładzie. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE ma tu mniejsze znaczenie, ale zmiany w składzie PE mogą mieć jakiś wpływ na stanowisko Wspólnoty wobec Rosji i jej wojny z Ukrainą.

📢 Niedźwiedź zdemolował dom i sterroryzował jego mieszkańców Niedźwiedź, który dostał się do domu w Rossland w Kolumbii Brytyjskiej, zniszczył wszystkie pomieszczenia i zostawił otwartą lodówkę. Niedźwiedzia uwolnili policjanci wezwani przez mieszkańców, którzy ukryli się w sypialni. 📢 Fabienne, Etiennette i Vivienne piękne córki Michała Wiśniewskiego. Ależ wyrosły! Zobacz jak obecnie wyglądają 6.06.2024 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 Radosław Sikorski wskazuje na potrzeby żołnierzy na granicy z Białorusią. Mówi o bezpieczeństwie prawnym To, czego żołnierze na granicy potrzebują najbardziej, to bezpieczeństwo prawne – powiedział w czwartek szef MSZ Radosław Sikorski zapytany przez PAP o zarzuty dla żołnierzy z granicy z Białorusią. Nie chciał odpowiedzieć, czy spodziewa się dymisji w rządzie.

📢 Donald Tusk nie wiedział o zatrzymaniu żołnierzy na granicy? Szokujące słowa Jana Grabca. Premier wygłosi oświadczenie Premier niestety nie miał wiedzy o tej konkretnej sytuacji i przebiegu tego zdarzenia - powiedział szef KPRM Jan Grabiec, odnosząc się do zatrzymania żołnierzy, którzy oddali strzały na granicy. Poinformował, że "zapewne jutro rano" dojdzie do spotkania Donalda Tuska z ministrem sprawiedliwości i szefem MON. Kancelaria premiera poinformowała, że w piątek Donald Tusk wygłosi oświadczenie w tej sprawie. 📢 Orędzie prezydenta. Andrzej Duda zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego Prezydent wygłosił orędzie. Andrzej Duda zwrócił się do obywateli, by zachęcić ich do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Być może dziś nie wiele osób już o tym pamięta, ale po wyborach w 2014 roku miałem zaszczyt przez rok reprezentować Polskę i Polaków w Unii Europejskiej. Walczyć w Brukseli o polskie interesy" - zaczął prezydent.

📢 Włoszka polskiego pochodzenia w finale Rolanda Garrosa. Tenisistka z Toskanii autorką wyraźnych zmian w światowym rankingu Jasmine Paolini, włoska tenisistka z polskimi korzeniami, osiągnęła niebywały sukces, docierając do finału turnieju wielkoszlemowego French Open. Jej droga do finału, pokonanie Mirry Andriejewej w półfinale oraz wyjątkowy awans w światowym rankingu WTA to wydarzenia, które zasługują na szczegółową analizę. W spotkaniu o tytuł zmierzy się z Igą Świątek. Starcie polsko-włoskie odbędzie się w sobotę o godz. 15.00. 📢 Były oficer GROM i pełnomocnik MON oburzony po śmierci żołnierza. "To są nasi chłopcy" Zapomnieliśmy, że pokój nie jest dany na zawsze - mówił na antenie Polsat News były oficer GROM Paweł "Naval" Mateńczuk. Dodał, że żołnierze są oceniani za swoje działania przez pryzmat prawa w sytuacji pokoju, "a przecież na granicy prowadzone są działania bojowe".

📢 Wstąpił do ukraińskiej armii. Wcześniej nagrał piosenkę z Kazikiem Serhij Żadan to jeden z najbardziej znanych w Polsce współczesnych ukraińskich pisarzy. W czwartek opublikował w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie w mundurze i ujawnił, gdzie służy. Po wybuchu wojny Żadan nagrał wspólnie z Kazikiem Staszewskim utwór "Ukraina" - pisze polsatnews.pl. 📢 Polscy żołnierze bezbronni na granicy. Prawo musi zostać zmienione Prawo użycia broni w sytuacji wojny hybrydowej musi zostać wreszcie poprawione. Inaczej nasze wojsko będzie na wpół bezbronne w takich sytuacjach. 📢 Latarnik wyborczy pokazał, co interesuje Polaków. Te sprawy zadecydują w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Latarnik Wyborczy to narzędzie, które pozwala nam sprawdzić, jak nasze poglądy mają się do podejścia komitetów wyborczych na różne kwestie. Test warto zrobić przed wyborami, by nie zagłosować jedynie na puste nazwisko lub ugrupowanie. Tak dzieje się właśnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, dzięki czemu wiemy, jakie tematy są istotne dla Polaków.

📢 Szymon Hołownia stanowczy po śmierci polskiego żołnierza. "Broniący granic powinni strzelać do bandytów" Czy żołnierz ma prawo strzelać do bandyty, który go atakuje, przychodząc z tamtej strony? To przecież oczywistym jest, że ma prawo. Ba, powinien to robić, żeby bronić siebie, nas wszystkich - powiedział w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia, ostrzegając jednocześnie przed białoruskimi prowokacjami. 📢 Prokurator poprosił prezydenta o spotkanie. Chodzi o skutych w kajdany żołnierzy Zwróciłem się o spotkanie do prezydenta Andrzeja Dudy; jestem zobowiązany do przedstawienia prezydentowi obecnej, prawdziwej sytuacji w Prokuraturze Krajowej - głosi opublikowane w czwartek po południu oświadczenie zastępcy PG ds. wojskowych prok. Tomasza Janeczka.

📢 80. rocznica lądowania aliantów w Normandii. Mało znane fakty o D-Day D-Day. Lądowanie w Normandii. Operacja Overlord. Nosi różne nazwy, ale wszyscy słyszeliśmy o niej na lekcjach historii czy oglądaliśmy w filmach i serialach, jak „Szeregowiec Ryan” i „Kompania Braci”. Odwaga spadochroniarzy i żołnierzy, którzy szturmowali Normandię tego dnia zapisała się w historii, ale jest wiele rzeczy, których możesz nie wiedzieć o D-Day. Oto dziesięć z nich.

📢 Sprytny trik na przedłużenie życia truskawek. Mycie w wodzie nie wystarczy, dodaj jeden składnik. Sprawdź, jak myć i przechowywać truskawki Sezon na truskawki w pełni, warto więc jak najczęściej sięgać po te pyszne i zdrowe owoce. Jedzmy je na surowo, używajmy do ciast oraz deserów. Warto wiedzieć, jak myć truskawki oraz je przechowywać, żeby dłużej zachowały swoją świeżość. Umyte w wodzie z dodatkiem jednego składnika będą dobre do jedzenia nawet przez kilka dni. A jeśli chcesz zachować ich świeżość na dłużej, to sprawdź, jak prawidłowo mrozić truskawki.

📢 Polski konsul w Budapeszcie dwukrotnie próbował wręczyć Obajtkowi wezwanie na posiedzenie komisji śledczej W Budapeszcie polski konsul dwukrotnie próbował wręczyć Danielowi Obajtkowi wezwanie na posiedzenie komisji śledczej ds. afery wizowej, nie zastał go jednak pod wskazanym adresem - potwierdził w czwartek rzecznik MSZ Paweł Wroński.

📢 Prezes PiS powiedział w jakich warunkach granica nie będzie szczelna. Dodał, że żołnierze muszą wiedzieć, kiedy mogą użyć broni Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w czwartek, że sytuacja na naszej wschodniej granicy jest naprawdę poważna. Według niego, jeżeli polscy żołnierze nie będą wiedzieli, że mogą użyć wszystkich dozwolonych prawnie środków, np. broni, to granica z Białorusią nie będzie szczelna.

📢 Rzecznik Prokuratora Generalnego zabrał głos ws. żołnierzy. Co się działo na granicy? Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował w czwartek, że „zastępca Prokuratora Generalnego prok. Tomasz Janeczek osobiście, pisemnie zdecydował 6 maja 2024 roku o objęciu tej sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym”. Przeczy to oświadczeniu prok. Tomasza Janeczka. Rzecznik Prokuratora Generalnego przekazał z kolei, że żołnierze nie znajdowali się w sytuacji zagrażającej życiu.

📢 Polscy żołnierze skuci kajdankami na granicy? Onet pisze o fatalnej atmosferze w jednostce. Reaguje MON i prokuratura Polscy żołnierze na przełomie marca i kwietnia mieli zostać skuci na granicy kajdankami i zawiezieni do aresztu, ponieważ oddali strzały ostrzegawcze wobec grupy agresywnych migrantów na granicy z Białorusią. Takie informacje przekazał portal Onet. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos. Opozycja grzmi. Oświadczenie wydała Prokuratura Krajowa 📢 Doskonały czekoladowy krem do tortów i ciast. Smakuje jak marzenie. Poznaj najlepszy przepis na krem z czekoladą, który zawsze się udaje Szykujesz tort i szukasz sprawdzonego przepisu na najlepszy krem? Mam dla ciebie przepis na rewelacyjny i prosty do przygotowania czekoladowy krem do tortów ciast i deserów. Zrobisz go raz i gwarantuję, że się nim zachwycisz. Smakuje przepysznie, jest aksamitny i idealnie sprawdza się zarówno do przełożenia wypieków, jak i do słodkich dekoracji. Sprawdź i wypróbuj przepis na krem z czekoladą.

📢 PiS nie wygra dziesiątych wyborów z rzędu? Wiadomo, co pokazują wewnętrzne badania Koalicji Obywatelskiej W niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdyby wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, oznaczałoby to 10. z rzędu wyborcze zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego. Jednak – jak powiedział Marcin Kierwiński – wewnętrzne badania Koalicji Obywatelskiej pokazują co innego.

📢 Były wiceminister Marcin Romanowski chciał wiedzieć, czy Tomasz Mraz będzie cicho ws. Funduszu Sprawiedliwości? Miał zabiegać o spotkanie Roman Giertych, poseł klubu Koalicji Obywatelskiej opublikował nagranie, na którym były dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Mraz (podejrzany w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości), powiedział, że po wyborach były wiceminister Marcin Romanowski (Suwerenna Polska) chciał upewnić się, że ten będzie „siedział cicho”. 📢 Szalenie piękna i zabójczo niebezpieczna! Sara Damjanović wygrywa konkursy piękności i trenuje teakwondo. Zobaczcie ZDJĘCIA Piękna i szalenie niebezpieczna. 26-letnia Serbka Sara Damjanović odnosi sukcesy w sporcie i na europejskich wybiegach. Sara z powodzeniem łączy karierę modelki z treningami teakwondo. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Europy w tej dyscyplinie, a ponadto wiele tytułów miss, w tym m.in. koronę Miss Serbia International. Zobaczcie zdjęcia pięknej i utalentowanej Serbki!

📢 Pomysł na nowoczesny dom z nutą art déco. Ten projekt zachwyca już od progu. Musisz zobaczyć te wyjątkowe wnętrza – galeria zdjęć Kupiłeś nieduży dom i nie masz pomysłu, jak go urządzić? Lubisz elegancki styl, nowoczesne rozwiązania i chcesz uciec przed nudą? Koniecznie zajrzyj do 120-metrowego domu pod Warszawą pełnego aranżacyjnych smaczków. Zobacz nietuzinkowe pomysły architekta wnętrz, które stanowią świetną inspirację na modną i funkcjonalną przestrzeń inspirowaną naturą z nutą art déco. 📢 Andrzej Duda o zatrzymaniu żołnierzy: Dlaczego nie zostałem o tym poinformowany? Wobec tego, co dzieje się w ostatnim czasie i w ostatnich miesiącach na polskiej granicy, zdecydowałem o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że prawdopodobnie odbędzie się ono w poniedziałek o godz. 16.

📢 NATO wyśle wojska na Ukrainę? Jasne stanowisko szefa Sojuszu NATO koncentruje się na długoterminowym, zinstytucjonalizowanym wsparciu Ukrainy i nie planuje wysłania swoich wojsk do tego kraju – powiedział w czwartek w Helsinkach sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Podkreślił, że NATO przez 75 lat zapobiegało wybuchowi wojny. 📢 Szokująca sytuacja z zakuciem w kajdanki żołnierzy na granicy. Konfederacja wzywa do dymisji Adama Bodnara i Władysława Kosiniaka-Kamysza Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) wezwał do dymisji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zdaniem wicemarszałka Sejmu aresztowanie żołnierzy za użycie broni wobec nielegalnych migrantów jest nieakceptowalną sytuacją. 📢 Ogromny wyciek danych z Ticketmaster i Santander Bank – dotyczy ponad 560 milionów osób! Co zrobić i jakie dane wykradziono? Sprawdź Ogromny wyciek danych klientów Ticketmaster (LiveNation), Santander Bank i nie tylko. Wśród danych nazwiska, adresy, historia transakcji, a nawet numery kont i kart kredytowych setek milionów klientów. Hakerzy dostali się prawdopodobnie do bazy danych chmury Snowflake i teraz oferują sprzedaż danych w sieci. Co należy zrobić w tej sytuacji? Sprawdź szczegóły.

📢 Wielka demonstracja sił Putina i to pod samym nosem Amerykanów Rosja szykuje odpowiedź na zgodę Bidena użycia amerykańskiej broni przez Ukraińców do ataków niektórych rejonów Rosji. Będą ćwiczenia rosyjskiej marynarki wojennej i lotnictwa na zachodniej półkuli. 📢 Gen. Roman Polko: Żandarmeria Wojskowa, zamiast chronić żołnierzy, postąpiła w haniebny sposób. To Żandarmeria powinna być na granicy – Ta sytuacja pokazuje, że Żandarmeria Wojskowa jest świetnie wyszkolona w zamykaniu bandytów. Czyli trzeba ich wysłać na granicę, bo widać, że doskonale znają się na robocie policyjnej. Dać im jeszcze pały, tarcze, kaski na te zakute łby i niech tam po prostu idą. Jedyny problem, jaki jest i nad czym trzeba popracować to, żeby lepiej poznali, kto jest oprawcą, a kto jest niewinny. Żołnierze za te działania na granicy powinni być wyróżnieni, bo zrobili najlepsze, co mogli – powiedział w wywiadzie dla i.pl doświadczony wojskowy, były dowódca GROM gen. Roman Polko. Podkreślił, że z sytuacji trzeba rozliczyć dowódców Żandarmerii.

📢 Promieniowanie przy polskiej granicy. Znaleziono radioaktywny materiał w samochodzie Napromieniowany pojazd został znaleziony w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Samochód Mercedes G 500, który emitował nuklid promieniotwórczy Ra-226, odkryto w mieście Uściług w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. 📢 Kobieta dopadła „ojca” Brexitu i oblała go mlecznym koktajlem - WIDEO Nigelowi Farage'owi nie obce jest obrzucanie go jedzeniem i napojami. Ten wielki zwolennik Brexitu zapowiadał wycofanie się z polityki. Zmienił jednak zdanie. 📢 Kosiniak-Kamysz o zatrzymaniu żołnierzy: Uważam, że była to nadgorliwość Doszliśmy do sytuacji, którą - jak każdą - trzeba wyjaśnić - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz o działaniu Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierzy w Dubiczach Cerkiewnych. Szef MON poinformował również, że tylko w maju polscy żołnierze użyli broni w systemie alarmowym ok. 700 razy.

📢 Test przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Latarnik Wyborczy 2024 Coraz bliżej wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiele osób wciąż nie wie, na kogo odda swój głos. Osoby, które są niezdecydowane, mogą skorzystać z testu, takich jak Latarnik Wyborczy. Na podstawie 25 pytań, na które odpowiadały także komitety wyborcze, można znaleźć ugrupowanie, które najbardziej nam pasuje. 📢 Katastrofa kolejowa w Czechach. Dwa pociągi zderzyły się czołowo w Pardubicach. Jest wiele ofiar - WIDEO Do katastrofy kolejowej doszło w nocy ze środy na czwartek w czeskich Pardubicach, gdzie czołowo zderzyły się ze sobą dwa pociągi. W wypadku zginęły cztery osoby, kolejnych 27 przebywa w szpitalach w Pardubicach, Chrudimiu i Hradec Králové. 📢 Brutalne grupowe pobicie nastolatki w Poznaniu! Policja zatrzymała 16-latkę. Ojciec poszkodowanej: "mówiły, że przyjdą i ją zabiją" Nastolatka została dotkliwie pobita przez swoje rówieśniczki. Drastyczny filmik wyciekł do Internetu, a policja zajmuje się sprawą nastolatek, które skopały ofiarę. Ojciec pobitej dziewczyny mówi o tym, że napastniczki miały grozić córce... śmiercią.

📢 Oto ponętna żona Krzysztofa Stanowskiego - zdjęcia. Takich zdjęć nie widzieliście. Zmysłowa Marta spełnia się jako dietetyk 6.06.2024 Krzysztof Stanowski na co dzień mieszka w podwarszawskiej willi. Znany dziennikarz i kontrowersyjna postać w świecie mediów ma piękną żonę, która jest dietetyczką. Zobacz gorące zdjęcia Marty Sosnowskiej... 📢 Drzewo spadło na dom. Nie żyje 2-latek, a jego matka jest w stanie krytycznym. Tragiczne skutki tornada w USA W trakcie burzy masywne drzewo zostało wyrwane z korzeniami i spadło na dom rodziny na przedmieściach Detroit. Drzewo przebiło się przez dach, zabijając 2-letnie dziecko i poważnie raniąc jego matkę. W trakcie zdarzenia oboje byli w łóżku. Do zdarzenia doszło w USA w mieście Livonia w stanie Michigan. W środę, 5 czerwca przeszło tam silne tornado.

📢 Donald Tusk: Postępowanie Żandarmerii Wojskowej budzi niepokój. Oczekuję szybkich wniosków i decyzji Postępowanie Prokuratury i Żandarmerii Wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi - ocenił w czwartek premier Donald Tusk. Poinformował, że odebrał meldunek szefa MON i oczekuje szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych. 📢 Z tramwaju wypadli pasażerowie. Następnie doszło do zderzenia, jest ofiara śmiertelna - WIDEO Jedna osoba zginęła, a ponad 90 zostało rannych po tym, jak doszło do zderzenia dwóch tramwajów w mieście Kemerowo w Rosji. Na krążących po sieci nagraniach widać, jak z jednego z pojazdów jadących z dużą szybkością, wypadają pasażerowie. 📢 Specjalne atrakcje dla graczy World of Tanks i World of Warships z okazji 80. rocznicy D-Day Z okazji 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku, znanego jako D-Day, World of Tanks oraz World of Warships wprowadza do swoich gier serię okolicznościowych wydarzeń upamiętniających jeden z najważniejszych momentów w historii II wojny światowej.

📢 Wakacje w Polsce: 18 najfajniejszych miejsc na letni urlop i wczasy 2024. Atrakcje, przygody, noclegi, porady Zastanawiasz się, gdzie warto zaplanować wakacje w Polsce? Wczasy pod gruszą nie muszą być nudne! Polska jest pełna niezwykłych miejsc, pełnych atrakcji dla każdego typu turysty. Szukasz zacisznego zakątka na błogi relaks? Wolisz zwiedzać zabytki i zachwycać się przyrodą? A może szukasz mocnych wrażeń i okazji do wyszalenia się tego lata na ziemi, w wodzie lub w powietrzu? Zebrałem dla ciebie propozycje 18 najfajniejszych miejsc na wakacje 2024 w Polsce, od morza po góry, od centrów miast po niemal dzikie ostępy. To gotowy zestaw inspiracji i podpowiedzi, gdzie spędzić wczasy w Polsce. 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 06.06.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Szef BBN Jacek Siewiera o zarzutach dla żołnierzy na granicy: Bulwersujące Szef BBN Jacek Siewiera podkreślił, że do bulwersującego zatrzymania żołnierzy za strzały ostrzegawcze na granicy z Białorusią doszło z powodu braku przepisów regulujących zasady użycia broni przez Wojsko Polskie. Wskazał, że regulacje są proponowane w prezydenckim projekcie ustawy.

📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Przełom. Zderzyło się 5 aut, w tym tir! Nie żyje mężczyzna Do wypadku z udziałem kilku aut, w tym tira, doszło w czwartkowy ranek w miejscowości Przełom w powiecie kieleckim. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Krajowa trasa numer 74 była całkowicie zablokowana. 📢 Jest pierwsza ofiara śmiertelna nowego szczepu wirusa ptasiej grypy. WHO wydała ostrzeżenie Pacjent w Meksyku został zarażony szczepem ptasiej grypy o nazwie H5N2. To pierwszy przypadek wykrycia tego typu wirusa u ludzi. Mężczyzna zmarł po kilku dniach.

📢 Oto dojrzała Teresa Werner prezentuje swoje boskie ciało! To niesamowite, że tak apetycznie wygląda 66-letnia artystka 6.06.2024 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 66-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Zapakowali motocykl na busa... i odjechali. Wszystko się nagrało - WIDEO Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież motocykla. W kilkadziesiąt sekund zapakowali jednoślad do busa i odjechali. Wszystko nagrała kamera monitoringu. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 6.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 6.06.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Sąsiedzi piszą do "jurnej sąsiadki". Zobacz najlepsze ogłoszenia z łódzkich klatek schodowych bloków, wieżowców, kamienic ZDJĘCIA 6.06.2024 Co też ludzie potrafią napisać na klatkach schodowych! W Łodzi coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się bardzo ciekawe ogłoszenia, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. I korespondencja ta w wielu przypadkach okazuje się bardzo zaskakująca! 📢 Macierewicz zapowiada walkę z tworzeniem państwa europejskiego Jeżeli nie wygramy wyborów do PE, nie ukształtujemy porozumienia posłów prawicowych, którzy przeciwstawiają się tworzeniu państwa europejskiego, to będziemy musieli stworzyć walczącą z tym ogólnonarodową strukturę - powiedział wiceprezes PiS Antoni Macierewicz. 📢 Na lotnisku ujęto dwóch mężczyzn. Mieli 18 tys. kapsułek z kokainą w żołądkach Funkcjonariusze portugalskiej policji zatrzymali we wtorek na lotnisku im. Humberto Delgado w Lizbonie dwóch mężczyzn. Mieli 18 tys. kapsułek wypełnionych kokainą ukrytych w swoich ciałach.

📢 Makabryczne odkrycie w Wielkopolsce. W domu w Stęszewie znaleziono ciała trzech osób Ciała małżeństwa oraz ich dorosłego syna znaleziono w domu w Stęszewie (woj. wielkopolskie). Policja poinformowała, co wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy. 📢 Sąd Najwyższy oddalił kasacje w sprawie kanibali znad jeziora Osiek Sąd Najwyższy oddalił kasacje obrońcy i prokuratora ws. skazanego w głośnej sprawie tzw. kanibali znad jeziora Osiek. Obrońca chciał uniewinnienia swego klienta ze względu na nieustalenie tożsamości ofiary i obecność neosędziów w składach orzekających. Prokurator natomiast dowodził współsprawstwa wszystkich mężczyzn, którzy jedli ciało ofiary. 📢 Dolnośląski kościół, który zachwycił UNESCO. Co skrywa ten niezwykły klejnot Dolnego Śląska? Ma na koncie liczne wyróżnienia i tytuły, choć powstawał w czasie religijnych konfliktów, a jego przyszłość była bardzo niepewna – odkryj zachwycający klejnot Dolnego Śląska, który zachwycił cały świat i znalazł się na prestiżowej liście UNESCO. Jeśli należysz do grupy Polaków, która nie słyszała o tym wspaniałym zabytku, lepiej szybko nadrób zaległości i zorganizuj wycieczkę do jednego z najwspanialszych miejsc w Polsce.

📢 TVP zawiadomiła prokuraturę. Chodzi o Beatę Fido - prywatnie partnerkę kuzyna Jarosława Kaczyńskiego TVP S.A. w likwidacji złożyła zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie dotyczy fikcyjnego zatrudniania pracownicy – Beaty Fido – która pracy powierzonej jej w ramach umowy o pracę nie wykonywała. Prywatnie Beata Fido jest partnerką Jana Marii Tomaszewskiego, kuzyna Jarosława Kaczyńskiego. 📢 Tenis. Iga Świątek poznała porę czwartkowego spotkania. Cori ''Coco'' Gauff rywalką w półfinale French Open. Wiadoma potencjalna godzina W czwartkowe popołudnie Iga Świątek zagra z "całkiem inną" Coco Gauff w półfinale wielkoszlemowego French Open – oceniają amerykańskie media, ale podkreślają jednocześnie, że polska tenisistka jest zdecydowaną faworytką paryskiego turnieju. Organizatorzy podali już plan na jutrzejszy dzień. Zobacz o której kibice mogą spodziewać się meczu Polki .

📢 Jeden z ostatnich sondaży przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Która partia wygra? W niedzielę 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą w nich 53 europosłów. CBOS przeprowadził jeden z ostatnich sondaży przed wyborami do europarlamentu. Która partia wygra? 📢 Dramat w Zielonej Górze! Był wielki wybuch i auto stanęło w płomieniach. 39-latek z Niwisk nie miał szans na ratunek... Do dramatycznego w skutkach pożaru doszło w środowe (5 czerwca) popołudnie na ulicy Partyzantów w Zielonej Górze w okolicy Komendy Miejskiej Policji. Około godziny 15.50 doszło do pożaru auta. Kierowca spłonął żywcem... 📢 Koniec procesu znanego polityka. Sławomir Neumann jest niewinny Sławomir Neumann właśnie usłyszał wyrok. Sąd zdecydował, że polityk jest niewinny zarzucanych mu czynów. Były wiceminister zdrowia w rządzie PO i PSL zasiadał na ławie oskarżonych w sprawie nieprawidłowości przy kontraktowaniu i realizacji usług medycznych z zakresu okulistyki.

📢 Tak możesz legalnie przejąć czyjąś działkę, mieszkanie lub dom. Dowiedz się, co to jest zasiedzenie. Poznaj zasady i formalności Zasiedzenie nieruchomości to istniejąca w polskim prawie możliwość przejęcia na własność cudzej nieruchomości. Na mocy przepisów o zasiedzeniu osoba użytkująca czyjąś działkę, mieszkanie czy dom staje się jej właścicielem po upływie określonego czasu. Dowiedz się, kiedy do tego dochodzi oraz jak złożyć wniosek o zasiedzenie. 📢 Marta Barczok - co nowego u seksownej Miss Euro 2016? Marta nadal zagrzewa piłkarzy do gry! Zobaczcie zdjęcia! Marta Barczok siedem lat temu została okrzyknięta polską Miss Euro 2016. Co się dzieje dzisiaj z piękną Martą? Nadal zagrzewa piłkarzy do dobrej gry, a wydarzeniami ze swojego życia chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 700 tysięcy użytkowników. Zobaczcie zdjęcia polskiej Miss Euro 2016!

📢 Jedynki PiS i KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oni stoczą walkę o mandaty Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca 2024 r. Największy wynik prognozowany jest dla dwóch walczących od lat frakcji - Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Kluczowe dla uzyskania mandatów będą zatem silne jedynki na listach wyborczych. Na kogo postawiły te komitety? 📢 Będzie nowa obwodnica w Wielkopolsce! Jest zgoda wojewody. Wartość inwestycji to ponad 76 mln zł To już pewne: będzie nowa obwodnica w Wielkopolsce! Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wydała zgodę na budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w powiecie krotoszyńskim w ciągu drogi krajowej nr 15 - poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Wartość inwestycji przekroczy 76 mln zł.

📢 Tak na co dzień mieszka Andrzej Piaseczny z mamą Alicją. Tu odpoczywa muzyk od zgiełku stolicy. Wyjątkowy dom Piaska w przepięknej okolicy Andrzej Piaseczny mieszka na co dzień z dala od miejskiego zgiełku. Rodzinna posiadłość muzyka zlokalizowana jest w bardzo malowniczej okolicy. Tu Piasek uwielbia spędzać wolne chwile i ładuje akumulatory. Zobacz, jak żyje w drewnianym domu z ogrodem i warzywniakiem Andrzej Piaseczny z ukochaną mamą Alicją i zwierzakami.

📢 Meghan Markle i książę Harry urodzinową paradę króla Karola obejrzą w TV. Trooping the Colour drugi raz z rzędu nie dla nich Już drugi rok z rzędu Meghan Markle i książę Harry nie zostali zaproszeni na Trooping the Colour. Coroczna parada wojskowa, odbywająca się 15 czerwca, stanowi oficjalne obchody urodzin króla Karola III. Przeczytaj więcej o tym, czym jest Trooping the Colour oraz jakie są relacje księcia Harry'ego z jego ojcem - królem Karolem III. 📢 Platforma Obywatelska nie chce wygrać wyborów? Prof. Rafał Chwedoruk: Gdyby chciała, to był na to prosty sposób – wspólne listy z Lewicą Uważam, że PO nie jest do końca zdeterminowana w tym, żeby poświęcić wszystko, co można i licytować wysoko, aby wygrać. Gdyby PO chciała wygrać, to zarówno w wyborach samorządowych, jak i w wyborach europejskich, był na to prosty sposób – wspólne listy z Lewicą, co byłoby gwarancją wygrania wyborów i do sejmików, i do europarlamentu. Skoro jednak PO tego nie zrobiła, to znaczy, że wciąż ma cień obawy przed Polską 2050 – ocenił w rozmowie z i.pl politolog, prof. Rafał Chwedoruk.

📢 17 niesamowitych atrakcji Wrocławia na pierwszą wizytę w mieście. Pomysły na weekend pełen wrażeń dla całej rodziny Wybierasz się po raz pierwszy do Wrocławia lub planujesz spędzić weekend w stolicy Dolnego Śląska, a nie znasz dobrze miasta? Wrocław ma tak wiele do zaoferowania turystom, że wybór atrakcji może być trudny. Dlatego zebrałem dla ciebie 17 najfajniejszych, najbardziej charakterystycznych i unikalnych atrakcji Wrocławia w sam raz na pierwszą w życiu wycieczkę lub city break solo albo z całą rodziną. Odwiedź te miejsca, by poczuć unikalną atmosferę Wrocławia i spędzić niezapomniany weekend.

📢 11 najciekawszych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, tajemnic i... wypieków Położony w województwie dolnośląskim Świeradów-Zdrój ma wszystko, czego potrzeba idealnej wakacyjnej destynacji – cudowne krajobrazy, góry i miejsca pełne rozrywek. Patrząc na listę miejsc wartych do odwiedzenia w okolicach miasta, można łatwo się pogubić – dlatego przygotowaliśmy listę 11 najciekawszych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, tajemnic i... wypieków.

📢 Najlepsze atrakcje Podkarpacia: 29 pomysłów na weekend pod Rzeszowem. Zamki, skanseny, szlaki, tajemnicze miejsca i inne niespodzianki Podkarpacie słynie z Bieszczad – oazy spokoju i ciszy. Jednak ten region ma wiele atrakcyjnych miejsc, w których można spędzić weekend, a nawet dłuższy urlop i całe wakacje. Gdzie pojechać na weekend niedaleko Rzeszowa? Co warto zobaczyć w regionie? Przygotowaliśmy 29 pomysłów na wycieczki po górach, lasach, zabytkach, a nawet filmowych lokacjach. Przekonajcie się, gdzie na Podkarpaciu można spotkać żubry, albo gdzie zajrzeć do zabytkowej chaty łemkowskiej. Zapraszamy do przewodnika po najciekawszych atrakcjach Podkarpacia. 📢 W jakich państwach będzie najbezpieczniej w przypadku wybuchu III wojny światowej? Wykazano szczegółową listę Ujawniona została lista państw, w których będzie najbezpieczniej w przypadku wybuchu III wojny światowej. Sprawdź, czy w tym zestawieniu znalazła się Polska oraz w których regionach konflikt światowy byłby stosunkowo niewielkim zagrożeniem.

📢 Ślimaki atakują! Czy warto stosować środki chemiczne albo sól? Sprawdź skutecznie sposoby na ich zwalczenie Ślimaki potrafią wyrządzić ogromne szkody w ogrodzie. Dotyczy to przede wszystkim tzw. ślimaków nagich, których przybyło w ostatnich latach. Pożerają one rośliny ozdobne oraz wiele warzyw. Walka z nimi jest trudna, bo w przeciwieństwie do ślimaków muszlowych, nie jedzą ich ptaki, ani jeże. Dlatego trzeba sięgnąć po skuteczne metody walki ze ślimakami. Podpowiadamy, co robić, żeby chronić rośliny przed tymi mięczakami i czy na pewno sól na ślimaki to dobry sposób.

📢 Beata Fido pierwsze kroki stawiała w Hollywood. „Każdy idzie własną drogą” Beata Fido to jedna z najjaśniej błyszczących gwiazd na polskiej scenie. Aktorka ma bogate doświadczenie - pierwsze kroki w zawodzie stawiała bowiem za granicą. - To jest bardzo dobre doświadczenie, zarówno życiowe, jak i zawodowe, ale wieloletnia emigracja jest trudna - przyznaje Fido.

📢 Wrocławscy prokuratorzy i "dobra zmiana". Kto awansował, kogo nagrodzili finansowo Wrocławscy prokuratorzy korzystają na „dobrej zmianie” - wynika z raportu stowarzyszenia prokuratorów Lex Supra Omnia. W naszej Prokuraturze Regionalnej wypłacane są „stosunkowo wysokie” nagrody pieniężne w porównaniu do innych prokuratur. Na liście prokuratorskich „beneficjentów dobrej zmiany” jest kilka osób związanych z Wrocławiem. W tym śledczy zajmujący się katastrofą smoleńską.