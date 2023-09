Przegląd prasy (21.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 21.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 21 września 2023 roku jest 575. dniem wojny. Co najmniej 25 tysięcy Ukraińców straciło jedną lub więcej kończyn od napaści Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku. Rzeczywiste liczby są trudne do zweryfikowania i mogą być dużo wyższe – pisał w środę SkyNews. Tymczasem podczas podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ prezydent Andrzej Duda oskarżył Rosję o nadużywanie swoich uprawnień. Zaznaczył również, że powinien powstać trybunał, który osądzi rosyjskie zbrodnie na Ukrainie.

📢 Kiedy będą ferie zimowe 2024? Terminy ferii w roku szkolnym 2023/2024 Kiedy wypadają ferie zimowe 2024? Które województwa będą mogły wypoczywać razem? Sprawdź terminy ferii zimowych na rok szkolny 2023/2024 i już teraz zaplanuj wyjazd na zimowisko.

📢 Kampania wyborcza 2023 na żywo. Kto wygra wybory? Najnowsze informacje – relacja Od 8 sierpnia już oficjalnie trwa w Polsce kampania wyborcza. Do urn pójdziemy 15 października 2023 roku. Jak wynika z najnowszego sondażu, gdyby wybory parlamentarne 2023 odbyły się w najbliższą niedzielę, to na największe poparcie może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Głosować na partię rządzącą chce – według sondażu Social Changes – 39 procent ankietowanych.

Prasówka 21.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wilfredo León - tak żyje na co dzień czołowy siatkarz Reprezentacji Polski [zdjęcia] Możemy być dumni! Polscy siatkarze zostali Mistrzami Europy. Jednym z czołowych siatkarzy jest bez wątpienia Wilfredo Leon, który od czterech lat występuje w Reprezentacji Polski. Siatkarz ma trzydzieści lat, trójkę dzieci, a w wolnych chwilach chodzi na ryby.

📢 MEMY o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski. "Co łączy Probierza z Guardiolą?". Sprawa budzi emocje, internet reaguje śmiechem W środę 20 września 2023 roku prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił, że Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski. Ten wybór rozgrzał emocje kibiców i internautów. Zobacz MEMY dotyczące Michała Probierza jako trenera kadry. 📢 Już w sobotę pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Oto prognoza pogody na najbliższe dni. Kiedy pojawią się pierwsze przymrozki? Coraz szybciej zbliża się dzień, w którym rozpocznie się w Polsce kalendarzowa jesień, jednak mimo to meteorolodzy nadal nie przewidują nadejścia w najbliższym czasie trwałego i silnego ochłodzenia. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze przymrozki przyjdą nieco później, w związku z czym wciąż będziemy mogli cieszyć się dniami przypominającymi gorące lato, w których słupki rtęci mocno podskoczą do góry.

📢 Prezydent Andrzej Duda o słowach Wołodymyra Zełenskiego. "Ze smutkiem obserwuję ten brak zrozumienia ze strony ukraińskiej" Ze smutkiem obserwuję ten brak zrozumienia ze strony ukraińskiej, tym bardziej, że jest absolutnie niesprawiedliwe oskarżanie nas o to, że wprowadziliśmy jakąś blokadę - nie dlatego, że tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę cały czas trwa - powiedział w środę w TVP info prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, przykre jest kierowanie takich słów w stosunku do państwa, które udzielało pomocy Ukrainie w wielu aspektach. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Ormianie poddali się. Azerbejdżan kończy dzieło zniszczenia Górskiego Karabachu Ormiańscy separatyści z położonej w Azerbejdżanie enklawy Górskiego Karabachu poddali się po niecałej dobie zmasowanej ofensywy azerskiej. Dalszy opór nie miał sensu, przyniósłby więcej ofiar. Samozwańczej Republice Arcachu nie pomógł nikt. Nawet Armenia. To koniec ormiańskiej wyspy na terytorium Azerbejdżanu. 📢 "Babcia Kasia" trafi do więzienia?. Odpowie za uderzenie i znieważenie policjantki Do warszawskiego sądu rejonowego prokuratura skierowała kolejny akt oskarżenia przeciwko Katarzynie A., znanej jako "Babcia Kasia". Znana z agresywnych zachowań aktywistka została oskarżona o naruszenie nietykalności i znieważenie policjantki podczas zeszłorocznego Marszu Niepodległości. Czy "Babcia Kasia" trafi do więzienia?

📢 Zamiast pisania i czytania, uczono dzieci... szlaczków. Porażka edukacyjnych wymysłów na Columbia University Jeden z najpopularniejszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, Columbia University, próbuje powoli zamknąć jeden ze swoich sztandarowych programów. Projekt narzucił pokoleniom dzieci z USA fatalny program poprawy umiejętności pisania oraz czytania. Dzieci były uczone, nie liter, ale... szlaczków.

📢 Nowe nagranie Ramzana Kadyrowa ze... szpitala. Był tam jako gość i dementuje plotki o śmierci. „Żyję i mam się dobrze” Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow zamieścił w sieci nagranie, na którym odwiedza swojego chorego wuja. Jak zapewnił stojący po stronie Kremla watażka, pogłoski o jego śmierci są nieprawdziwe, a on sam czuje się dobrze. 📢 Tragedia na Wilanowie. Zmarła miesięczna dziewczynka, a jej bracia zostali ranni. Matka stanęła przed sądem W postępowaniu będą ujawnione liczne i wrażliwe dane osobowe, a dotychczasowe znane sądowi publikacje medialne z pewnością wpływają negatywnie na małoletnich pokrzywdzonych - zdecydowała sędzia Joanna Grabowska, która wyłączyła jawność procesu, jaki ruszył właśnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 33-letnia mieszkanka warszawskiego Wilanowa oskarżona jest o zabicie nożem miesięcznej córeczki i ranienie dwóch starszych synów.

📢 "Przez Niemców, którym pewnie nie zależy na współpracy Polski i Ukrainy". Ekspert o hipotezach ws. reakcji Kijowa na polskie embargo Ukraińskie władze odczuwały nacisk ze strony partnerów zewnętrznych, między innymi przez Niemców, by zaproponować swoją strategię związaną z kontrolowaniem handlu po przedłużeniu przez Polskę embarga na ukraińskie produkty rolne; to jedno z przypuszczeń dr. Łukasza Adamskiego dotyczące m.in. zapowiedzi ukraińskiego premiera wprowadzenia embarga na niektóre polskie towary. 📢 Marsz Niepodległości jako "nazistowski spęd" i kolejne oszczerstwa o Straży Granicznej. Nowe fragmenty "Zielonej Granicy" wyciekły do sieci W internecie pojawiły się kolejne fragmenty filmu Agnieszki Holland, które zdążyły już zbulwersować użytkowników mediów społecznościowych. Reżyserka przedstawiła w nich funkcjonariuszy Straży Granicznej jako brutalne bestie, w jednej z kwestii Marsz Niepodległości został nazwany "faszystowskim marszem".

📢 Aleksander Śliwka - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz zakochany jest po uszy w pięknej Joannie Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych siatkarzy w reprezentacji Nicoli Grbicia, która walczy we Włoszech o mistrzostwo Europy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźle, a życiowe radości i troski dzieli z piękną siatkarką plażową Jagodą Gruszczyńską. Tak mieszk ai żyje na co dzień siatkarz Aleksander Śliwka. 📢 „Milionerzy” to program, który opanował świat. Zmierz się z pytaniami z zagranicznych edycji i rozwiąż nasz QUIZ "Who Wants to Be a Millionaire?" to teleturniej, który w Polsce znany jest pod nazwą „Milionerzy” i zdobył serca widzów na całym świecie, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów. Został zaadaptowany przez telewizje w wielu państwach na całym świecie, a w każdym z nich przyjął lokalną nazwę w języku narodowym. Czy jesteś gotów zmierzyć się z pytaniami z zagranicznych edycji Milionerów?

📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver. 📢 Organizują „Łańcuch poparcia” dla żołnierzy i pograniczników. „Nie damy ruszyć polskiego munduru” W najbliższy piątek, 22 września, w miejscowości Mielnik w województwie podlaskim o 17.30 zostanie zorganizowany „Łańcuch poparcia” w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Następnie odbędzie się koncert w podziękowaniu za ich służbę. 📢 13-letni uczeń zmarł podczas lekcji wf. Nauczyciel usłyszał wyrok Na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata skazał legnicki sąd nauczyciela wf oskarżonego m.in. o narażenie uczniów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podczas lekcji w-f prowadzonej przez oskarżanego w 2018 roku, 13-letni chłopiec uległ ciężkiemu wypadkowi i na skutek urazu głowy zmarł po dwóch tygodniach.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Wiceminister gospodarki Ukrainy: Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, nikt nie będzie wracał do sprawy embarga – Embargo jest jednym z punktów, czymś, co może się zdarzyć. Dla nas punktem wyjściowym jest znalezienie porozumienia z Polską. Zaproponowaliśmy mechanizm kontrolowania handlu tak, żeby polski rząd mógł pilnować wszystkich dostaw adresowanych do Polski – oznajmił wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy Taras Kaczka.

📢 8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!

📢 W Europie jest już 10 milionów uchodźców z Ukrainy. Najwięcej w Polsce, Czechach i na Węgrzech Od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę do państw UE wyjechało już 10 milionów uchodźców. Najbardziej aktywnie uchodźców przyjmują Warszawa, Budapeszt i Praga - informuje w środę Biełsat.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 📢 Ambasador Ukrainy wezwany do MSZ w związku z wypowiedzą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ambasador Ukrainy został wezwany w trybie pilnym do MSZ. Przekazano mu protest wobec sformułowań wygłoszonych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na forum debaty generalnej 78. Zgromadzenia Ogólnego ONZ o tym, jakoby część państw UE pozorowała solidarność. 📢 Minister Mariusz Błaszczak: Film „Zielona granica” to haniebny atak na bezpieczeństwo RP Film Agnieszki Holland „Zielona granica” to haniebny atak wymierzony w podstawowe interesy bezpieczeństwa RP i uderzenie w morale polskich służb. Przygotowaliśmy uchwałę, w której opowiadamy się z całą mocą za polskimi funkcjonariuszami i żołnierzami - powiedział w środę szef MON Mariusz Błaszczak.

📢 Poznaj dzieci Rihanny i A$AP Rocky’ego. Gwiazdy pokazały zdjęcia młodszego syna Rihanna jest jedyną kobietą w swojej czteroosobowej rodzinie. Dziewięciokrotna zdobywczyni nagrody Grammy i jej narzeczony A$AP Rocky, spotykają się od 2020 roku. Są dumnymi rodzicami dwóch synów: RZA i Riota. Teraz pierwszy raz pokazali zdjęcie młodszego dziecka.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Putin podarował Kim Dzong Unowi mrożący krew w żyłach prezent na zakończenie jego wizyty Opuszczając Rosję północnokoreański satrapa dostał niecodzienne prezenty. Moskwa przy wyborze podarków za nic miała sankcje ONZ nałożone na Koreę Północną i rezolucje wymierzone w ten kraj. 📢 Polacy dumni z obrońców polskich granic. Wyróżnia się tylko jedna grupa społeczna Sytuacja na granicy z Białorusią wzbudza ogromne emocje, a oliwy do ognia dolał niepoprawny film Agnieszki Holland "Zielona granica". W związku z tym, głos zabrali sami Polacy, którzy w jasny sposób podkreślili, że są dumni ze Straży Granicznej i wojsk chroniących polskie granice. Inną opinię przedstawiała jedynie jedna grupa społeczna - wyborcy Koalicji Obywatelskiej. 📢 "Tak wygląda praca policjantów na pierwszej linii". Szokujące zachowanie zwolenników opozycji - WIDEO Zachowujecie się k*wa jak pieski, bandyci, masz gwno w głowie – to tylko niektóre z inwektyw, jakie od zwolenników opozycji słyszą funkcjonariusze policji. Są jednak nie tylko wulgarni, ale również agresywni. Komenda Stołeczna Policji opublikowała właśnie nagranie, ukazujące pracę policjantów na pierwszej linii.

📢 Czarnek ostro do Agnieszki Holland i jej "pomagierów": Nie macie prawa nazywać się Polakami! Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w bardzo mocnych słowach zwrócił się do Agnieszki Holland i jej "politycznych pomagierów". 📢 Wiadomo, co się stanie z Grupą Wagnera w Afryce. Rosyjski Korpus Ekspedycyjny zjednoczy formacje zbrojne Centrum Narodowego Sprzeciwu - portal prowadzony przez ukraińską armię - ujawnił nowe informacje dotyczące przyszłości Grupy Wagnera. Chodzi o grupę znajdującą się w Afryce. Jak donoszą Ukraińcy, Rosjanie planują utworzenie nowej grupy najemniczej. 📢 Michał Probierz: Dwadzieścia lat na to pracowałem. O wyborze nie zadecydowało "kolesiostwo". Wielu piłkarzy się ucieszyło. Apeluję o jedność W środę 20 września Michał Probierz przejął reprezentację Polski po Fernando Santosie. Nowy selekcjoner na prezentacji apelował o jedność i nieocenianie jego pracy przed debiutem: - Nie jestem trenerem, który tylko krzyczy i wyzywa, a taki jest odbiór. Apeluję o więcej obiektywizmu. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a jest krytykowany to jest to przykre. Wielu zawodników z samej reprezentacji powysyłało sms-y ze stwierdzeniem, że się cieszą - ujawnił Probierz. Kapitanem pozostanie Robert Lewandowski.

📢 Seryjny morderca Jeffrey Dahmer ujawnił ojcu, gdzie trzymał zmumifikowane szczątki jednej ze swoich ofiar W więzieniu seryjny morderca Jeffrey Dahmer wyjawił swojemu ojcu wielki sekret. Jednak dopiero teraz ujawniono treść tej rozmowy. Czego dotyczyła? 📢 Vanessa Redgrave z nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej za całokształt twórczości Zdobywczyni Oscara, aktorka i lewicowa aktywistka Vanessa Redgrave otrzyma nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej za całokształt twórczości. Statuetkę odbierze 9 grudnia podczas tegorocznej edycji EFA w Berlinie.

📢 Spotkanie premiera w Otwocku. Interwencja wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej. Co naprawdę się wydarzyło? Spotkanie premiera w Otwocku przerodziło się w niemałe zamieszanie. Posłanka KO Kinga Gajewska zakłócała wiec wyborczy Mateusza Morawieckiego. Potem w TVN narzekała, że została "siłą wepchnięta do radiowozu". Policja opublikowała nagranie, na którym widać całe zajście.

📢 Mateusz Morawiecki ostrzega Ukraińców. "Jeżeli będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu" W związku z przedłużeniem embarga na ukraińskie zboże, przedstawiciele ukraińskich władz, w tym sam prezydent kraju, zaczęły w negatywnych słowach wypowiadać się na temat polskich działań. Ponadto Kijów zapowiada pozew do europejskich struktur, a także grozi embargiem na polskie produkty rolne. Mateusz Morawiecki postanowił przestrzec Ukraińców przed konsekwencjami ich działań. "Przestrzegam władze ukraińskie - jeżeli będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium Polski" - powiedział premier. 📢 Premier Morawiecki: Wakacje kredytowe będą wydłużone Wakacje kredytowe będą przedłużone na cały przyszły rok, ale będzie kryterium dochodowe – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. 📢 Lech Kaczyński zatwierdził doktrynę obronną PO? Cenckiewicz stanowczo: To kłamstwo Widziałem dokumentację związaną z dyrektywą obronną Polski podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego 16 lipca 2009 roku i ten dokument znacząco różni się od tego, który został ujawniony przez ministra Błaszczaka – powiedział w środę prof. Sławomir Cenckiewicz, współautor programu "Reset".

📢 Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky i prowadzi konto na Twitterze Michał Probierz przejął 20 września reprezentację Polski po Fernando Santosie. Nowy selekcjoner to jedna z najbarwniejszych postaci w środowisku. Lubi toczyć burzliwe dyskusje, bywa uszczypliwy, ale i zabawny. Prywatnie spełniony ojciec trzech synów oraz dziadek dla dwojga wnucząt. Oto wszystko, co musicie o nim wiedzieć.

📢 Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski. Najlepsze MEMY. Zobacz, jak wybór komentują internauci [GALERIA] Cezary Kulesza wziął nas z wszystkich zaskoczenia i o godzinie ósmej ogłosił w środę nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wbrew oczekiwaniom kibiców nie został nim Marek Papszun, lecz Michał Probierz. Zobaczcie, jak internauci komentują wybór prezesa PZPN! 📢 Michał Probierz oficjalnie selekcjonerem reprezentacji Polski! Cezary Kulesza: To wybór najlepszy z możliwych Michał Probierz został w środę 20 września nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. PZPN potwierdził wybór już o godzinie ósmej. Prezes Cezary Kulesza przekonuje: - Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi.

📢 Pożar domu w Jegłowniku pod Elblągiem. Kobieta z dziećmi wyskoczyli z okna W nocy w Jegłowniku pod Elblągiem wybuchł pożar domu. Trwa akcja ratownicza, w którą zaangażowane są dziesiątki strażaków. Kobieta z trójką dzieci w ciężkim stanie zostali przetransportowani do szpitala, gdy wyskoczyli z płonącego budynku. 📢 Najnowszy sondaż: Pyrrusowe zwycięstwo PiS. Kto będzie rządził po wyborach? Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w miniony weekend, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. To jednak opozycja miałaby większe powody do zadowolenia - wynika z najnowszego sondażu wyborczego. 📢 Czy to ukraińskie drony zaatakowały siły wspierające Grupę Wagnera w Sudanie? - WIDEO CNN podało informację o prawdopodobnym ataku ukraińskich dronów na siły w Sudanie, wspierane przez Grupę Wagnera. Co to oznacza i jakie może mieć konsekwencje dla tego konfliktu i nie tylko?

📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [20.09] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Gang produkujący i handlujący amfetaminą rozbity przez CBŚP. Amfetamina była ukrywana w lodówce Dziesięć osób zatrzymanych, w tym dziewięć w ramach śledztwa dotyczącego przestępczości narkotykowej i jedna poszukiwana do odbycia kary - to efekt działań policjantów z Zarządu w Katowicach CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Podczas akcji policjanci przejęli narkotyki, m.in. amfetaminę schowaną w lodówce oraz niebezpieczne przedmioty typu kije bejsbolowe, kastet czy maczety. O akcji poinformowało CBŚP.

📢 Prawo i Sprawiedliwość murem za polskim mundurem. Stanowcza reakcja na film Agnieszki Holland W środę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało nowy spot. Partia postanowiła w stanowczych słowach odnieść się do najnowszego filmu Agnieszki Holland, który w złym świetle przedstawia polskie służby, a zwłaszcza Straż Graniczną i Wojsko. Zwrócono również uwagę, że autorka produkcji - Agnieszka Holland - jest mocno powiązana z Platformą Obywatelską. 📢 Zajmowali się przemytem i handlem narkotykami. Członkowie dwóch międzynarodowych gangów staną przed sądem Z ustaleń śledztwa wynika, że grupy Marcina S. oraz Pawła O. i Roberta W. przyłączyły się do grupy obywateli tureckich i na ich zlecenie dokonywały przemytu narkotyków z Niderlandów. Kokaina była tam ukrywana w transportach pralek, lodówek oraz w kołach zapasowych samochodów ciężarowych. 📢 Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Sprawdź najnowszą prognozę W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy kraju możliwe słabe opady deszczu. Czwartek zapowiada się pogodnie, choć miejscami wiatr będzie dość silny i porywisty. Sprawdź, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach.

📢 Mieszkanie na wynajem, a w środku... 25 pokojów! „Chów klatkowy Polaka”. Tak się zarabia we Wrocławiu Na serwisach z ogłoszeniami nieruchomości pojawiła się oferta wynajmu pokoju w mieszkaniu, gdzie jest ich 25!!!. Koszt za około 10 metrowy lokal to ponad 1000 złotych miesięcznie. Mieszkanie znajduje się na wrocławskim rynku. Internauci nie zostawili na ogłoszeniu suchej nitki. „Chów klatkowy Polaka” – komentują. Właściciele: „takie jest zapotrzebowanie rynku”.

📢 Zabijał i okradał seniorki. Seryjny morderca zabity przez współwięźnia 51-letni mężczyzna oskarżony o zabójstwo 22 kobiet, został znaleziony martwy w swojej celi w Teksasie. Zaatakował go współwięzień. W sprawie jego śmierci wszczęto śledztwo. 📢 Meloni broni wypowiedzi Morawieckiego ws. migrantów. Przypomniała działania m.in. Niemiec i Francji Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała dziennikarzom we wtorek w Nowym Jorku, że media nagłaśniają krytyczne stanowisko Polski w sprawie migracji, ale - jak przypomniała - także inne kraje UE zaostrzają działania w obliczu napływu migrantów.

📢 Jest decyzja w sprawie sędziów stanu wojennego. Odpowiedzą za niesprawiedliwe wyroki? Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego orzekła, że można uchylać immunitety sędziom wojskowym z okresu stanu wojennego. Czy sędziowie wydający w tym okresie niesprawiedliwe wyroki zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? 📢 Na Lampedusie znów niespokojnie. 13 łodzi z migrantami przypłynęło w ciągu niecałej godziny! 13 łodzi z ponad 140 migrantami przypłynęło w ciągu niecałej godziny wieczorem we wtorek na włoską wyspę Lampedusa - podała Ansa. Jak informuje agencja, po przypłynięciu tak wielu łodzi jednocześnie, na wyspie znów zapanował chwilowy chaos. 📢 Proces oskarżonych o zabicie polsko-pakistańskiej 10-latki dopiero za rok. Prokuratura ujawniła szokujące informacje Prokuratura ujawniła szokujące informacje w sprawie zabójstwa 10-letniej polsko-pakistańskiej dziewczynki Sary Sh. Wynika z nich, że Sara była poddawana przemocy przez dłuższy czas, co musiało doprowadzić do jej śmierci. Wiadomo też, kiedy zacznie się proces.

📢 Beata Szydło: to, co mówi dziś prezydent Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka To, co mówi dziś prezydent Wołodymyr Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka - oceniła była premier, europosłanka PiS Beata Szydło odnosząc się do fragmentu wystąpienia prezydenta Ukrainy na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

📢 Gliński oczekuje natychmiastowych wyjaśnień od Tuska: Nie ma zgody na to, żeby groził dziennikarzowi – Nie ma zgody na to, żeby jakiś pan Donald Tusk groził publicznie dziennikarzowi, który wypełnia swoje obowiązki zawodowe – powiedział szef MKiDN prof. Piotr Gliński. Wyraził przy tym oczekiwanie, że lider PO natychmiast wyjaśni tę sprawę i przeprosi Michała Rachonia. 📢 Zełenski uderza w "europejskich przyjaciół" na forum ONZ: "Pomagają przygotować scenę pod moskiewskiego aktora" W trwającej obecnie przeciwko Ukrainie wojnie Rosja walczy także z Zachodem, posługując się nie tylko bronią; Moskwa instrumentalizuje żywność, energię, szantaż jądrowy – oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, występując w debacie generalnej na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W przemówieniu ukraińskiego przywódcy znalazły się też słowa uderzające m.in. w Polskę.

📢 Internauci fetują siatkarzy śmiejąc się z piłkarzy. Najlepsze memy po finale mistrzostw Europy Polscy siatkarze zdobyli tytuł mistrzów Europy. Powtórzenie sukcesu sprzed czternastu lat wprawiło kibiców w euforię, której jednym z efektów są memy. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Zmarł pilot awionetki, która spadła na pole w gminie Białobrzegi na Mazowszu Mazowiecka policja potwierdziła, że nie żyje pilot awionetki, która we wtorek po południu spadła na prywatne pole w pow. białobrzeskim (Mazowieckie). Dalsze czynności zmierzające do ustalenia przyczyn katastrofy zostaną wznowione w środę rano. 📢 Czy to są szczątki ufoludków? Przedstawiono sensacyjne wyniki badań - WIDEO Zakończone we wtorek w Meksyku badania rentgenowskie i tomografia komputerowa „ciał obcych” wykazały, że nie zostały one wyprodukowane przez ludzi. Czy to świadczy o tym, że mamy do czynienia z kosmitami znalezionymi parę lat temu na ziemi?

📢 Prezydent Andrzej Duda o ukraińskim zbożu: Mamy prawo bronić się, by tonący nie zrobił nam krzywdy Ukraina zachowuje się jak tonący, który chwyta się wszystkiego; my pomagając jej, mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody - przekonywał we wtorek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda, komentując toczący się spór dotyczący eksportu ukraińskiego zboża. Duda dodał, że mimo planów nie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim ze względu na opóźnienia w grafiku wystąpień w Zgromadzeniu Ogólnym. 📢 Nieoficjalnie: Michał Probierz to nowy trener reprezentacji Polski. Media nie mają wątpliwości na kogo postawi Cezary Kulesza Konferencja prasowa z ogłoszenia nowego selekcjonera reprezentacji Polski odbędzie się dopiero 20 września. Według nieoficjalnych doniesień medialnych Cezary Kulesza postawi na Michała Probierza, z którym w przeszłości pracował w Jagiellonii Białystok.

📢 Wypadek autokaru relacji Berlin - Triest w Austrii. Są ofiary W wypadku autokaru relacji Berlin - Triest śmierć poniosła jedna osoba, a 46 zostało rannych. Do tragedii doszło w rejonie St. Veit an der Glan w Karyntii, na południu Austrii. Pasażerowie pochodzili z Austrii, Niemiec, Słowenii, Włoch i Ukrainy - poinformowała policja. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 19.09.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Wielki sukces TVP. Oglądalność nie pozostawiła złudzeń, kogo Polacy wolą oglądać Ostatnie dni dały spektakularny wzrost oglądalności Telewizji Polskiej. Na wynik złożyły się m.in. sukcesy polskich sportowców, nowy serial „Dewajtis” i weekendowe wydania „Wiadomości”. TVN zostało daleko w tyle. 📢 QUIZ Znachor to ukochany film Polaków. A ty go znasz? "Znachor" jest kultowym filmem, o którym z pewnością słyszeli wszyscy Polacy. Ekranizacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza stała się jednym z ulubionych filmów w naszym państwie. Uważasz się za znawcę polskiego kina? Zmierz się z pytaniami w naszym QUIZIE o "Znachorze". 📢 Tak mieszka Grażyna Szapołowska GALERIA ZDJĘĆ. Ogromny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko Zobacz! 19.09.2023 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych.

📢 Zapomniał zamknąć drzwi balkonowych. Wrócił po miesiącu i zdębiał. Ptaki zrujnowały mu mieszkanie Jak ważne jest, aby pamiętać o zamykaniu drzwi balkonowych? Mieszkaniec Londynu nie sądził, że może mieć to aż tak kolosalne znaczenie. Zostawił otwarty balkon i wyjechał na kilka tygodni. Wracając, nie poznał swojego domu. Historię opisuje „The Mirror”. 📢 Surowe zasady w rodzinie królewskiej. Tego nie wolno wnukom króla Karola III Bycie członkiem rodziny królewskiej rządzi się swoimi prawami. Wiele z nich obowiązuje już od najmłodszych lat życia. Doświadczają tego obecnie dzieci księcia Williama i księżnej Kate. Czego zabrania się wnukom króla Karola III? 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 "Alternatywy 4" oglądał każdy. Jak dobrze znasz polską produkcję? Rozwiąż nasz QUIZ! "Alternatywy 4" to tytuł znany każdemu fanowi polskiego fina i serialu. Trudno znaleźć osobę, która nie słyszałaby o popularnym serialu z lat 80. ubiegłego wieku. Niektórzy z pewnością z głowy są w stanie wymienić kultowe dialogi czy cytaty. Jesteś fanem tej komedii? Zmierz się z naszym quizem! 📢 Kobieta kupiła tanio buty na Vinted. Dostała świerzbu. Jak pozbyć się tej choroby skóry? Jak dbać o używane ubrania i buty? Zakupy na Vinted to często okazja na znalezienie czegoś w korzystnej cenie, niejednokrotnie nowych rzeczy. Można tam dostać ubrania, buty, dodatki, a nawet książki i dodatki do domu. Jednak zakup rzeczy z drugiej ręki wiąże się też z ryzykiem. Przekonała się o tym 29-latka, która przez noszenie butów z Vinted zaraziła się świerzbem.

📢 Cudownie odnaleziony. Po dwunastu latach rozłąki pupil wraca do stęsknionej rodziny Po dwunastu latach od zaginięcia ulubieniec rodziny wraca do swoich właścicieli. W jego niezwykłym odnalezieniu kluczowy okazał się tani mikrochip wszczepiany pod skórę. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Prawo i Sprawiedliwość. Zobacz program partii i dowiedz się, co ugrupowanie proponuje wyborcom. Przygotowano 8 konkretów Prawo i Sprawiedliwość to ugrupowanie o poglądach narodowego konserwatyzmu i konserwatyzmu społecznego, które działa na polskiej scenie politycznej już od ponad 20 lat. Program tej partii spotkał się ze sporym uznaniem ze strony polskich obywateli. To dlatego utrzymuje ona władzę od dwóch kadencji. W programie Prawa i Sprawiedliwości znajdują się odniesienia do polityki krajowej, w tym tej dotyczącej samorządów, oraz do zagranicznej. Podczas spotkania programowego partii, które odbyło się 9 września w Końskich, prezes Jarosław Kaczyński wskazał osiem konkretów PiS-u przed zbliżającymi się wyborami. Ze strony PiS można ściągnąć cały program partii.

📢 Oligarchowie, raje podatkowe i zagraniczni wspólnicy. Kto rządzi zbożem Ukrainy? Były magnackie latyfundia, potem sowieckie sowchozy i kołchozy. Dziś są potężne holdingi ukraińskich oligarchów i ich zagranicznych wspólników. Ukraina zawsze była potężnym rolnym zagłębiem – dziś na skalę światową. Nie po to Amerykanie czy Saudyjczycy zainwestowali w nie miliony dolarów, by stracić na problemach z eksportem zboża. Nie bez znaczenie jest tu też rola wielkich międzynarodowych kredytodawców. 📢 Platforma Obywatelska. Jaki jest program partii i jakie poglądy prezentuje to ugrupowanie? Ogłoszono 100 konkretów KO Platforma Obywatelska to ugrupowanie istniejące od ponad 20 lat. Na przestrzeni tych dwóch dekad program Platformy Obywatelskiej uległ znaczącym zmianom. PO przeszła drogę od ugrupowania skupiającego – w początkowym etapie działalności – polityków o konserwatywno-liberalnych poglądach, po partię głoszącą hasła jednoznacznie lewicowe. Podczas konwencji zorganizowanej 9 września, politycy Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje 100 konkretów na pierwszych 100 dni po wyborach.

📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? To już 561. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wciąż trwa ukraińska kontrofensywa, Ukraińcy powoli posuwają się naprzód, napotykając jednak na silny opór Rosjan. Najeźdźcy także nie próżnują i próbują odepchnąć kontrataki strony ukraińskiej. Nie ustają również rosyjskie naloty na Ukrainę. 📢 Najlepszy przepis na placki z cukinii. Są wyśmienite, chrupiące i nie za tłuste. Oto trzy sprawdzone triki na idealne placki z cukinii Polecam przepis na placki z cukinii. By były idealnie pyszne i nie za tłuste za każdym razem zastosuj trzy proste triki kulinarne. To bardzo łatwe. Placuszki możesz podać na przekąskę, lunch, lekki obiad lub kolację. Są apetycznie chrupiące i wyraziste. Sprawdź i wypróbuj sprawdzony przepis na placki z cukinii.

📢 17 niesamowitych atrakcji Wrocławia na pierwszą wizytę w mieście. Pomysły na pełen wrażeń weekend dla całej rodziny Wybieracie się po raz pierwszy do Wrocławia lub planujcie spędzić weekend w stolicy Dolnego Śląska, a nie znacie dobrze miasta? Wrocław ma tak wiele do zaoferowania turystom, że wybór atrakcji może być trudny. Dlatego zebraliśmy dla Was 17 najfajniejszych, najbardziej charakterystycznych i unikalnych atrakcji Wrocławia w sam raz na pierwszą w życiu wycieczkę lub city break solo albo z całą rodziną. Odwiedźcie te miejsca, by poczuć unikalną atmosferę Wrocławia i spędzić niezapomniany weekend.

iPolitycznie - w jakim momencie w relacji pol... iPolitycznie - w jakim momencie w relacji polsko-ukraińskich jesteśmy?