Na Zachodzie bez zmian, czyli „to nie nasza wojna”

Das ist nicht unser Krieg. To nie jest nasza wojna. Mamy oczywiście pacjentów, którzy w Polsce wypisują takie rzeczy. Jednak Polskie Państwo uważa inaczej. Uważa, że to jest nasza wojna. I że musimy zrobić, co się da, żeby tę wojnę Ukraina wygrała, bo jeżeli będzie inaczej, to ta wojna przeniesie się do nas. I robimy, co się da. Robimy, jako społeczeństwo i robimy, jako Państwo. Ambasador Cichocki (ten, który jako jedyny dyplomata nie wyjechał z Kijowa na początku wojny) nazwał społeczne wsparcie dla ukraińskich uchodźców insurekcją. Zdarza się, że słowa nabierają nowych znaczeń. I to jest chyba taki przypadek.