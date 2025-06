Przegląd prasy 7.06.2025. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Ciało dwulatka znaleziono w basenie w jednej z turystycznych willi na wakacjach na Ibizie.

PKP Cargo planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych. Miałyby one objąć do 1041 pracowników w 2025 roku oraz do 1388 w 2026 roku w różnych grupach zawodowych.

Roman Giertych wystąpił do ABW z zapytaniem o pojawiające się doniesienia na temat "chińskiej lub chińskiej na zlecenie Rosjan, ingerencji w kampanię wyborczą". Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, poinformował w pitek 6 czerwca, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wdrożyła w tej sprawie "stosowne i przewidziane prawem czynności".