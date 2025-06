Prasówka 2.06.2025. Zebraliśmy najważniejsze wydarzenia z Polski z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy

Dzięki czwartkowej decyzji radnych powiatowych, dyrekcja szpitala w Proszowicach może ubiegać się o środki, potrzebne do poprawy cyberbezpieczeństwa placówki oraz rozwój usług informatycznych. Uchwała radnych upoważnia zarząd powiatu do zapewnienia w przyszłorocznym budżecie środków na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji w tym zakresie. Jej wartość opiewa na ponad cztery miliony złotych.

To zdjęcie nie potrzebuje podpisu. Mała dziewczynka w pasiastej sukience, z kokardą we włosach, wspina się na palcach i całuje szybę. Po drugiej stronie – chłopiec bez włosów, w trakcie leczenia onkologicznego – odwzajemnia ten gest. Obraz bez słów, który opowiada o tęsknocie, miłości i niezwykłej sile dziecięcej relacji w miejscu pełnym cierpienia. To właśnie ta fotografia autorstwa Magdaleny Topczewskiej z Białegostoku zdobyła Nagrodę Internautów w konkursie Grand Press Photo 2025.