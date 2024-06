Prasówka 7.06.2024. Zebraliśmy najważniejsze wydarzenia z Polski z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które czytelnicy w całym kraju czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto”?

Prasówka 7.06 z Polski: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo? 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 📢 Takie mogą być stawki renty wdowiej 2024 - mamy wyliczenia. Tyle mogą dostać seniorzy Jakie mogą być stawki renty wdowiej? Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że koszt tego programu to około 8-10 miliardów rocznie. Takie mają być zasady wypłat dla seniorów.

📢 To wszystko jest zwolnione z egzekucji komorniczych. To się zmienia od lipca 2024 roku Komornicy zajmują się odzyskiwaniem niespłaconych długów. Działają one w interesie wierzycieli. Nie znaczy to jednak, że zostawią dłużnika w skarpetkach. Komorników obowiązują przepisy prawa, które zwalniają wiele rzeczy z zajęć komorniczych. Sprawdzamy, czego komornik nie może zabrać dłużnikowi.

📢 Oto synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii. 📢 Oto modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone. Oto trik na dużo ogórków Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2024. Long bob, Pixie Cut czy Kitty Cut? Najnowsze trendy na lipiec i sierpień. Sprawdź! Oto jakie fryzury i cięcia będą modne na lato 2024. Sprawdź najnowsze trendy! Najmodniejsze cięcia, kolory i fryzury. Wiosną trendy w manicure nawiązują do świeżości i delikatności. Jakie trendy zatem będą królowały w lecie? Sprawdź szczegóły! Long bob, Pixie Cut czy Kitty Cut. Oto najnowsze trendy na lato 2024! 📢 GKS Katowice: Najnowsze ZDJĘCIA i FILM z budowy nowego stadionu i hali Nowy Stadion Miejski, dedykowany GKS Katowice, powstaje na Załęskiej Hałdzie, tuż obok autostrady A4. Prezydent Marcin Krupa oficjalnie zapowiedział, że zwróci się do radnych, by ulica okalająca kompleks sportowy otrzymała nazwę Nowa Bukowa. Stadion z trybunami na 14.896 osób, hala dla 2.792 kibiców, dwa trawiaste boiska treningowe, parkingi oraz mała infrastruktura są na etapie plac wykończeniowych. Zobaczcie, co dzieje się na placu budowy.

📢 Park Handlowy Wojkowice prawie gotowy. Za kilka tygodni wielkie otwarcie z atrakcjami. Jakie sklepy się tu ulokowały? Zobaczcie ZDJĘCIA Park Handlowy Wojkowice od ponad dwóch lat powstaje w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie po dawnym szybie kopalnianym Alfred. Finał prac coraz bliżej, a inwestor zapowiada wielkie otwarcie pierwszego etapu tego przedsięwzięcia już za kilka tygodni. To oznacza, że latem będziemy mogli zrobić tutaj zakupy w kilku sklepach, a kolejne będą otwierane potem sukcesywnie. Od grudnia 2023 roku czynna jest już natomiast w nowym parku handlowym Biedronka.

📢 20 kotów i 120 psów czeka w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu na kochający i odpowiedzialny dom. Poznajcie je. WIDEO i ZDJĘCIA W Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu przebywa aktualnie 120 psów, a także 20 kotów, które czekają na nowy dom i odpowiedzialną adopcję. Placówka prężnie rozwija swoją infrastrukturę, oprócz tego prowadzi bogaty zakres działań, zachęcających do adopcji. Jak można zaadoptować zwierzę lub pomóc Schronisku? Jakie akcje prowadzi Schronisko? Zobaczcie w galerii zwierzęta czekające na Was w Zawierciu, a także WIDEO z historiami poszczególnych zwierząt, a także oprowadzające po miejscu.

📢 Oto przepiękne finalistki Miss Polonia 2024! Jedna z nich pochodzi z Chorzowa [ZDJĘCIA] Wielki finał 95. edycji konkursu Miss Polonia nadchodzi! Już pod koniec czerwca odbędzie się gala, na której poznamy najpiękniejszą Polkę 2024 roku. Na początku miesiąca, podczas uroczystej konferencji w ROXX Warsaw, oficjalnie zaprezentowano 24 finalistki tegorocznej edycji. Wśród nich wyróżnia się reprezentantka z Chorzowa, która swoim wdziękiem i urodą podbiła serca jury. Poznajcie wszystkie finalistki Miss Polonia 2024! 📢 Walka o... mural z Lukasem Podolskim - obraz w Sośnicy zmienia się dosłownie z godziny na godzinę ZDJĘCIA Namalowany w Sośnicy mural przedstawiający Lukasa Podolskiego został zniszczony w dniu urodzin piłkarza. Obraz przemalowano i opatrzono wulgarnymi napisami. To także szybko zostało pokryte następną warstwą farby. 📢 Gruz, kurz i kamienie... Z najładniejszej kiedyś galerii w Poznaniu zostaje coraz mniej. Tak teraz wygląda galeria Malta Prace rozbiórkowe przy galerii Malta wciąż trwają. Powoli, kawałek po kawałeczku wyburzane są kolejne części kultowego centrum handlowego. Za trzy lata w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak obecnie wygląda teren? Mamy najnowsze zdjęcia!

📢 Kamienice we Wrocławiu kryją wiele sekretów. Oto najpiękniejsze wnętrza odrestaurowanych zabytków! Wrocławskie kamienice skrywają wiele sekretów, które często są ujawniane przypadkiem, na przykład podczas renowacji. Ozdobne polichromie czy kolorowe malunki to prawdziwa sztuka schowana w często niepozornych wnętrzach. Zobacz najpiękniejsze z nich. 📢 14.emerytura 2024. Takie kwoty trafią na konta seniorów: tabela wyliczeń W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto. 📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. O ile wyższe będzie nadchodzące świadczenie emerytalne? Zobacz wyliczenia kwot! [TABELA] Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Koszalinianki przyłapane przez Google Street View. Jesteś wśród nich? Zobacz zdjęcia! W dzisiejszym cyfrowym świecie trudno pozostać anonimowym, zwłaszcza gdy codzienne życie toczy się na ulicach, które mogą zostać uchwycone przez kamery Google Street View. W Koszalinie, podobnie jak w wielu innych miastach na całym świecie, mieszkańcy mogą znaleźć siebie przypadkowo sfotografowanych podczas codziennych czynności. 📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen [7.06.2024 r.] Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka.

📢 Serial Złoty Chłopak - to wydarzy się na początku czerwca 2024. Pelin straci dziecko! [7.06.2024 r.] Po weekendzie w serialu "Złoty chłopak": Pelin w bardzo ciężkim stanie trafi do szpitala. Lekarzom niestety nie uda się uratować dziecka. Cały czas muszą walczyć o życie dziewczyny, która jest w krytycznym stanie. Ferit jest zrozpaczony. Co wydarzy się dalej? Przeczytaj nowe streszczenia telenoweli "Złoty chłopak", które TVP pokaże w pierwszych dwóch tygodniach czerwca. Zamieszczamy je w galerii. 📢 Czerwcowo-lipcowa waloryzacja emerytur 2024. Mamy wyliczenia dla nowych emerytów [7.06.2024 r.] W 2024 roku osoby planujące przejście na emeryturę mogą spodziewać się wyjątkowo korzystnych warunków. Prognozowana rekordowa waloryzacja emerytur w wysokości od 14,8 do 14,9 proc. stawia lipiec tego roku jako optymalny moment na zakończenie aktywności zawodowej. Zrozumienie mechanizmów waloryzacji i wpływu różnych czynników na wysokość przyszłych świadczeń jest kluczowe dla maksymalizacji korzyści z tego procesu.

📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [7.06.2024 r.] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Zobacz oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto [7.06.2024 r.] We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Telenowela "Akacjowa 38" - ta informacja wstrząśnie inspektorem. Mamy nowe streszczenia [7.06.2024 r.] Przeczytaj, co wydarzy się do połowy czerwca w serialu "Akacjowa 38". Teresa w ostrych słowach odmawia Humildad asystowania jej na ślubie. Victor zgadza się na ogłoszenie, że jest synem Leandra. Do inspektora Mauro dociera dramatyczna wiadomość dotycząca jego narzeczonej. Co jeszcze się wydarzy? Nowe streszczenia telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w galerii. 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [7.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Poważny wypadek w Lechowie. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Na miejscu śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Droga krajowa numer 74 była całkowicie zablokowana po wypadku w miejscowości Lechów w gminie Bieliny. Po godzinie 18 w czwartek, 6 czerwca zderzyły się tu samochód osobowy i motocykl. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala młodego kierowcę jednośladu.

📢 Rzeszów. Uroczyste obchody 31. rocznicy utworzenia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich [ZDJĘCIA] W czwartek w Rzeszowie odbywały się uroczystości związane z obchodami 31-lecia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Była m.in. defilada, piknik żołnierski i pokaz sprzętu wojskowego. Zobacz naszą fotogalerię z tego wydarzenia!

📢 Te paznokcie to HIT! Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024! 📢 Doda ma słabość do Łącka i gór. W długi weekend wybrała się z ukochanym Dariuszem Pachutem i pieskiem na wieżę widokową w Gorcach Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, w jego rodzinnej miejscowości koło Łącka. Jest tam częstą bywalczynią. Tak było także w długi weekend. Choć piosenkarka nie relacjonuj już wprost swojego życia osobistego w mediach społecznościowych to na nagraniach, które dodaje jej ukochany widać, że towarzyszy mu podczas górskich wycieczek. Na nagraniach zawsze też pojawia się jej uroczy piesek. Długi weekend Doda spędziła w górach a konkretnie w Gorcach. Wybrała się na wieżę widokowa w gm. Ochotnica Dolna.

📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł. 📢 Lata 80. w Krakowie to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Dzień Nauki i Sportu na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Atrakcje dla młodzieży i nie tylko [ZDJĘCIA] W czwartek na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku zorganizowano Dzień Nauki i Sportu. W licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów wzięła udział młodzież ze słupskich szkół. 📢 Działki ROD w Białymstoku. Dlaczego warto kupić ogródek działkowy i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Posiadanie ogródka działkowego to inwestycja w zdrowie, relaks i edukację. Odpowiednio dobrana działka może stać się miejscem, gdzie cała rodzina będzie spędzać czas, ciesząc się świeżym powietrzem i owocami własnej pracy. Przy zakupie warto jednak dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i możliwości, aby ogródek spełniał wszystkie oczekiwania. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę ofert działek ROD w Białymstoku wystawionych na sprzedaż. 📢 Najlepszy ginekolog w Radomiu. Zobacz TOP 20 ginekologów w Radomiu polecanych przez użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl Który ginekolog jest najlepszy w Radomiu? Do którego ginekologa warto się zapisać? Stworzyliśmy zestawienie najlepszych ginekologów w Radomiu. Oparliśmy się na opiniach zamieszczonych przez użytkowników na portalu "Znany Lekarz". Do którego warto się wybrać?

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 roku. Zobacz stawki po waloryzacji. Tyle seniorzy otrzymają w przelewie od ZUS. Sprawdź kwoty netto! Przed nami wypłaty lipcowych emerytur. Ile seniorzy otrzymają na konto? Na rachunki bankowe seniorów trafi wypłata powiększona przez waloryzację świadczeń emerytalnych w marcu 2024 roku. Ile dokładnie emeryci otrzymają na rachunek bankowy? Sprawdź! 📢 Katastrofa kolejowa w Czechach. Dwa pociągi zderzyły się czołowo w Pardubicach. Jest wiele ofiar - WIDEO Do katastrofy kolejowej doszło w nocy ze środy na czwartek w czeskich Pardubicach, gdzie czołowo zderzyły się ze sobą dwa pociągi. W wypadku zginęły cztery osoby, kolejnych 27 przebywa w szpitalach w Pardubicach, Chrudimiu i Hradec Králové.

📢 Oto pięknie stuningowane ciężarówki, które przyjadą na zlot Master Truck Show 2024 do Polskiej Nowej Wsi pod Opolem Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem.

📢 Oto dziewczyna Adama Zdrójkowskiego! Ładniejsza od Wiktorii Gąsiewskiej? Zobaczcie zdjęcia. Kim jest ta piękna blondynka? 6.06.2024 Adam Zdrójkowski przez bardzo długi czas był związany z Wiktorią Gąsiewską. Po głośnym rozstaniu prowadził życie singla. Teraz często w sieci pokazuje się z piękną blondynką. Fani są przekonani, że to nowa miłość aktora. Zobaczcie zdjęcia - kliknij w galerię...

📢 Oto pogrzeb Leonarda Pietraszaka. ZDJĘCIA. Przybyły same gwiazdy. Msza żałobna wielkiego aktora GALERIA ZDJĘĆ W sobotę w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta na placu teatralnym w Warszawie odbyła się msza w intencji zmarłego kilka dni temu wielkiego polskiego aktora Leonarda Pietraszaka. 📢 Więcej miejsc dla autobusów i dodatkowe połączenie z Zatorzem. Nowa droga skomunikuje dworzec autobusowy z ulicą Sobieskiego Nowa droga, którą planuje wybudować miasto połączy węzeł transportowy z ulicą Sobieskiego. W ramach inwestycji ma również zostać rozbudowany plac dla autobusów.

📢 Tę szkołę pod Kluczborkiem opuszczono w pośpiechu. Miejscowi mówią, że była nawiedzona Przed samym wejściem do tej opuszczonej szkoły leży zwierzęca czaszka. A to dopiero początek mocnych wrażeń. Przemierzając kolejne pomieszczenia można przenieść się w dawne czasy, o których przypominają przedmioty i stare gazety. Najstarsza gazeta jest z 14 września 1939 roku. 📢 Wyprzedaż aut w urzędach skarbowych. Nowe licytacje samochodów, także luksusowych w atrakcyjnych cenach! Nowe przetargi organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe dotyczą samochodów, w śród których znalazły się tym razem luksusowe mercedesy. Licytacje odbędą się w czerwcu 2024 roku. Zobaczcie za ile można nabyć auta od fiskusa. 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Horoskop dzienny na czwartek 6 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 6 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 6 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Uroczysta gala 21 Brygady Strzelców Podhalańskich na Politechnice Rzeszowskiej [ZDJĘCIA] 5 czerwca na terenie Politechniki Rzeszowskiej odbyła się uroczysta gala z okazji 31. rocznicy sformowania 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Wydarzenie było okazją do wręczenia wyróżnień zasłużonym żołnierzom oraz sympatykom brygady. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa z Rzeszowa, chór Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz solistki z Klubu 21 BSP.

📢 Dziś święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Tak wyglądała nocna próba przed defiladą [ZDJĘCIA] 6 czerwca w Rzeszowie obchodzimy 31. rocznicę sformowania 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Głównym punktem święta będzie parada wojskowa, która odbędzie się na alei Łukasza Cieplińskiego po godzinie 11:00. Zobaczyć będzie można m.in. wozy bojowe Rosomak, moździerze samobieżne Rak czy haubice K9. Tak wyglądała nocna próba Podhalańczyków przed dzisiejszym świętem - zobaczcie zdjęcia naszego fotoreportera. 📢 Domy jak z filmu! Tak mieszkają bogacze w Toruniu i okolicach W powiecie toruńskim znajduje się wiele niesamowitych domów i rezydencji, które wystawione są na sprzedaż. Zobaczcie, jak wyglądają! W galerii więcej szczegółów, cen i zdjęć. 📢 Za chwilę wielkie otwarcie Bastionu Sakwowego. Tak prezentuje się odnowione Wzgórze Partyzantów Remont Bastionu Sakwowego dobiegł końca. Miasto ogłosiło huczne otwarcie budowli i z tej okazji zagwarantowało mieszkańcom mnóstwo atrakcji. Czego możemy się spodziewać?

📢 Oto kwoty, jakie dostają emerytowani policjanci. Tyle trafia na ich konto. Sprawdź! Policjanci przechodzą na emeryturę dużo szybciej niż osoby pracujące w innych zawodach. Ze względu na specyfikę pracy mundurowi na emeryturę mogą przejść dużo szybciej. A jak to wpływa na wysokość ich świadczenia? Zobaczcie ile w praktyce dostają policjanci. Mamy przykłady ich emerytur.

📢 Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego rośnie w oczach. Zobacz postęp prac i jak zmienia się teren budowy. Najnowsze zdjęcia Na tę inwestycję czekają mieszkańcy Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego. A budowa obwodnicy Bielska idzie pełną parą. Jak wygląda teraz teren budowy i co się zmieniło? Zobacz najnowsze zdjęcia z końca maja 2024. 📢 Zaginieni na Podkarpaciu. Policja nie zaprzestaje poszukiwań tych osób Każdego roku wiele osób znika bez śladu, zostawiając za sobą zrozpaczone rodziny i bliskich. Strona internetowa zaginieni.policja.gov.pl jest kluczowym narzędziem w poszukiwaniach zaginionych osób, dostarczając niezbędnych informacji i zdjęć, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. W artykule przybliżamy historię kilku zaginionych z Podkarpacia oraz działania podejmowane przez policję w celu ich odnalezienia. 📢 Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Zobaczcie ile zarobili w 2023 roku Jak co roku dyrektorzy szkół z Białegostoku złożyli oświadczenia majątkowe. Można się dowiedzieć ile szefowie tych placówek zarobili w 2023 roku oraz jaki majątek posiadają. Przedstawiamy oświadczenie majątkowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Zobacz kto zarobił najwięcej.

📢 Wrocławskie Kino Lwów popada w ruinę. Tu czas zatrzymał się w PRL-u. Kiedyś w tym budynku spotykała się masoneria Ostatni film wyświetlono tutaj w 2011 roku. Wówczas Kino Lwów zakończyło swoją działalność. I choć to nie tak dawno temu, to wewnątrz kina czas zatrzymał się wcześniej, w epoce PRL-u. Historia tego miejsca zaczyna się w niemieckim Breslau w 1925 roku, gdy modernistyczny budynek przy al. Hallera był zakonem masonerii.

📢 Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów Trwa rekrutacja do szkół średnich. O tym, czy uczniowie kończący podstawówki dostaną się do wybranych przez siebie liceów i techników, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu ósmoklasisty. Te poznają 3 lipca. My tymczasem przypominamy progi punktowe do klas w ogólniakach w Krakowie w poprzedniej rekrutacji (na rok szkolny 2023/2024) - tych, gdzie można się było dostać mając od 100 punktów w górę. Zaczynamy od klas, których uczniem zostawało się już dzięki 101,05 punktu.

📢 7 czerwca - Międzynarodowy Dzień Seksu. Oto najbardziej pikantne memy tylko dla dorosłych! 7 czerwca, w kalendarzu świąt nietypowych, to Dzień Seksu. Z tej właśnie okazji przygotowaliśmy najbardziej pikantne memy tylko dla dorosłych. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała się w przepięknej odsłonie. Zobacz zdjęcie bohaterki serialu Monika z Pokaniewa to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka co jakiś czas wrzuca na swój profil nowe zdjęcie w pełnym profesjonalnym makijażu, czym wzbudza zachwyt wśród licznego grona fanów. Zobacz jak ostatnio zaprezentowała się Monika 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Malownicze! 10 urokliwych miejscowości. Żyje tu zaledwie garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyżowania we Wrocławiu. Tutaj najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji! 3324 – tyle wypadków i kolizji było we Wrocławiu w pierwszym kwartale 2024 roku. Ich główne przyczyny to niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Gdzie było najwięcej zdarzeń drogowych? W których miejscach trzeba szczególnie uważać podczas jazdy? Sprawdź w naszej galerii! 📢 Grzyby pojawiły się na Dolnym Śląsku. Ale piękne okazy! Gdzie warto wybrać się na grzybobranie? Sezon na grzyby w 2024 roku już rozpoczął się na Dolnym Śląsku. Gdzie można już się wybrać na grzyby i wrócić dorodnymi okazami? Sprawdź lokalizacje. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów sprawdza słupki na ogrodzenie i reklamuje firmę Bogdan z Borowskich Ciborów to coraz aktywniejszy w internecie bohater serialu Rolnicy. Podlasie. Rolnik z Podlasia, podobnie jak słynny Andrzej z Plutycz, reklamuje firmy. Tym razem przyjechali do niego panowie z innowacyjnym produktem na ogrodzenie. Zobaczcie co się działo u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Niski poziom wody w kanale Młynówka w Opolu. Zobaczcie, co ujrzało światło dzienne Niski poziom wody w Młynówce w Opolu wynika z zamknięcia obu śluz. Sytuacja ta przyciąga uwagę spacerowiczów, bo widok jest nietypowy. Niestety, nie jest też najpiękniejszy.

📢 Horoskop codzienny na jutro, 6 czerwca 2024 Baran, Rak, Lew, Bliźnięta, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop codzienny na jutro, czwartek 6 czerwca 2024 dla: Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Baran, Byk, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Poznaj swój aktualny horoskop na 6.06.2024 i odkryj co przyniesie dla ciebie los w horoskopie wróżki Margo. 📢 Tak wyglądał Wrocław około 100 lat temu. Zobacz fascynujące fotografie sprzed wieku Poznajecie nasze miasto sprzed około 100 lat? Tak właśnie wyglądał Wrocław w latach dwudziestych minionego wieku. Od tego czasu sporo się zmieniło. Wiele miejsc już nie istnieje, inne zmieniły się nie do poznania. Niektóre z zachowanych kamienic nadal pozostaje cichym świadkiem burzliwej historii stolicy Dolnego Śląska. Fotografie Wrocławia z 1921 roku pochodzą z portalu fotopolska.eu. Zobaczcie!

📢 Uwaga! Sklepy wycofują ze sprzedaży wędlinę. Jej spożycie może wywołać nawet sepsę. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 5 czerwca 2024 roku informują o wędlinie, w której odkryto groźne bakterie. 📢 Droga ekspresowa S19. Budowa odcinka Haćki-Bielsk Podlaski Zachód. To najbardziej zaawansowany fragment Via Carpatii w woj. podlaskim Już jedną trzecią zakontraktowanej kwoty netto wynosi zaawansowanie finansowe prac na budowie odcinka Haćki-Bielsk Podlaski. To fragment przyszłej trasy S19, a zarazem pierwszy w województwie podlaskim odcinek drogi Via Carpatia, na którym wbito łopatę. Teraz drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z budowy ekspresówki. Zobacz, jak wygląda postęp prac widziany z lotu ptaka.

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Zakończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Przez woj. lubelskie przetoczyła się istna nawałnica. Strażacy mieli pełne ręce roboty W samym powiecie lubelskim interweniowaliśmy 35 razy - podsumował po wtorkowej (4 czerwca) burzy starszy kapitan Andrzej Szacoń, rzecznik lubelskiej PSP. 📢 Wiadomo już, kiedy w Opolu zbudowany zostanie aquapark. Powstanie przy ul. Oleskiej. Tak będzie wyglądać 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać aquapark w Opolu, którego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku. 📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Renta wdowia. Dostaniesz aż 150 proc. emerytury po śmierci męża lub żony. Wdowy i wdowcy mają dostawać półtora świadczenia. NOWE PRZEPISY Półtorej emerytury miesięcznie. Tyle będą mogły dostawać osoby, których mąż lub żona nie żyją. Obywatelski projekt przepisów dotyczących tak zwanej renty wdowiej czeka na dalsze kroki legislacyjne. Co bardzo ważne, na zmianie przepisów zyskają tysiące polskich seniorów. 📢 Najpopularniejsza nazwa wsi na Podlasiu. Aż dziewięć miejscowości nosi tę samą nazwę. Sprawdź! Na Podlasiu jest 3278 wsi, wiele tak samo się nazywa. Np. Romanówki są trzy, a Nowych Wsi jest cztery, ale to nie są rekordziści. W całej Polsce jest więcej niż 40 tysięcy wsi, które mają często dość nietypowe nazwy, a wiele z nich się często powtarza. Sprawdziliśmy dokładnie jak kwestia nazw wsi wygląda w naszym regionie.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu. 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Setki osób na koncercie Skolima w Kama Park nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Huczne rozpoczęcie sezonu - zobacz zdjęcia z koncertu Nie mogło być inaczej - w czwartkowy wieczór 6 czerwca Konrad Skolim Skolimowski podczas koncertu w Tarnobrzegu porwał tłumy do wspólnej zabawy. Do Kama Park przy ulicy Żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim zawitało około pół tysiąca osób, choć sezon letni na dobre jeszcze się nie rozpoczął. Rozgrzana publika wspólnie ze Skolimem zaśpiewała jego największe przeboje.

📢 Oto jak mieszkają Sandra Kubicka i Baron. Przekazali wspaniałe wieści! Wnętrza zachwycają. Zobacz ZDJĘCIA Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron zostali rodzicami. Szczęśliwi rodzice Leosia chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Jasna kuchnia, stylowe meble i modne dodatki. Zobacz na zdjęciach jak wygląda życie prywatne gwiazd polskiego show-biznesu. Oto jak żyje na co dzień i mieszka Sandra Kubicka z mężem. Zobaczcie zdjęcia! 📢 W Bytomiu przy Chorzowskiej otworzył się nowy Lidl. Pierwsi klienci byli na miejscu grubo przed godz. 6. Nie zabrakło promocji ZDJĘCIA W Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej grubo przed godziną 6, w czwartek, do nowego Lidla ustawili się klienci z wózkami. Na 6 czerwca zaplanowano bowiem wielkie otwarcie nowego marketu w mieście. Była tradycyjna wstęga oraz wiele promocji.

📢 To nie Atlantyda... lecz Bielsko-Biała. Takiej powodzi nie widziano tu od dawna! [ZDJĘCIA] Bielsko-Biała zamieniła się w śląską Atlantydę. W ciągu zaledwie trzech godzin spadło tu 80 mm deszczu, powodując wystąpienie rzek i potoków z brzegów oraz zalanie dróg i posesji. Strażacy walczyli z setkami zgłoszeń, a prezydent miasta ogłosił alarm powodziowy. Zobacz zdjęcia, które pokazują skalę zniszczeń i walkę mieszkańców z żywiołem!

📢 Wehikuł czasu - Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza i Czeladź na zdjęciach sprzed lat. Tak Zagłębie wyglądało w latach 80. i 90. Zobaczcie świetne zdjęcia, które doskonale pokazują jak zagłębiowskie miasta wyglądały w latach 80. oraz 90. i na początku XXI wieku. Zupełnie inaczej prezentowały się wtedy Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź i Będzin. Wielu miejsc wypoczynku, rekreacji, sklepów, kamienic, zakładów pracy już dziś nie ma, a wtedy to właśnie tam skupiało się całe życie zawodowe i społeczne ówczesnych mieszkańców.

📢 Nowe tramwaje w MPK Wrocław! Do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdżają pod osłoną nocy. To prawdziwy megatransport "Mkną po szynach niebieskie tramwaje...", lecz zanim zaczną jeździć po naszych torowiskach i wozić pasażerów, czeka je długa podróż. Transport wielotonowego tramwaju wymaga specjalnych zezwoleń, do przewozu wykorzystywane są ogromne pojazdy. Jak to się dzieje, że z poznańskich i bydgoskich fabryk na nasze ulice trafiają flagowce MPK Wrocław? 📢 Ceny działek ROD w czerwcu. Co kupisz za 80, 160, 250 tys. zł w Bydgoszczy i okolicy? Sezon działkowy w pełni. Sprawdzamy, jakie są ceny działek ROD w Bydgoszczy i rejonie miasta na początku czerwca 2024. Co można kupić za kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt i ponad dwieście tysięcy złotych? Zobacz oferty sprzedaży działek ROD, które pojawiły się na portalu otodom.pl. W galerii zamieszczamy zdjęcia, ceny i najważniejsze informacje na temat wybranych nieruchomości.

📢 Niebezpieczne mięso w sprzedaży! GIS ostrzega przed tą wędliną. Zjedzenie grozi chorobą i silnym zatruciem! W najnowszym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w suszonym wyrobie z mięsa wieprzowego. Przy spożyciu tej bakterii grozi nam zatrucie i to bardzo dziwne. Również jesteśmy wtedy zagrożeni listeriozą, groźną chorobą wywoływaną przez tę bakterię! Sprawdźcie, przed czym trzeba się chronić!

📢 Tak wyglądały wrocławskie osiedla 100 lat temu! Wielu tych budynków już nie ma. Miasto na archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach.

📢 Tyle wyniesie płaca minimalna po lipcowej podwyżce. Tak zmieni się twoje wynagrodzenie - wyliczenia [7.06.2024 r.] Od 1 lipca płaca minimalna w Polsce znowu pójdzie w górę. Po styczniowej podwyżce wynagrodzeń, która wyniosła ponad 600 złotych brutto, tym razem wzrost pensji minimalnej będzie symboliczny. Sprawdziliśmy, o ile wzrosną płace milionów Polaków. Zobacz, ile od lipca będzie ci musiał płacić pracodawca. Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 To wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po weekendzie. Seyran wybiera innego. Ferit jest załamany... [7.06.2024 r.] Orhanowi w więzieniu grozi niebezpieczeństwo. Dowiaduje się o tym Seyran, która chce zrobić wszystko, aby uratować ojca ukochanego. Aby tak się jednak stało, dziewczyna musi przekonać Ferita, że nie chce z nim być. "Złoty chłopak" jest zrozpaczony i nie chce wierzyć w to, że Seyran już go nie kocha. Ponadto dowiaduje się, że dziecko, które nosiła Pelin, wcale nie było jego... Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak". Mamy streszczenia odcinków po weekendzie.

📢 Oto Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [7.06.2024] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego. Wiemy, jak wygląda i czym dziś się zajmuje. Zobaczcie zdjęcia! [7.06.2024 r.] 1 czerwca 2024 roku Polska straciła jednego z najważniejszych polskich satyryków i aktorów, Janusza Rewińskiego. Informację o jego śmierci podał jego syn, Jonasz Rewiński. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syn Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Ogromny dramat w gminie Smyków. Zmarła 12-letnia dziewczynka, ofiara poniedziałkowego wypadku Tragiczną informację dostali w czwartek ze szpitala policjanci. Nie udało się uratować życia 12-letniej dziewczynce, która ucierpiała w poniedziałkowym wypadku między miejscowościami Cisowniki i Strażnicą w gminie Smyków. Dziecko zmarło w szpitalu.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 06.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Tragiczne informacje. Nie żyje żołnierz raniony przez nielegalnego migranta na granicy Nie żyje żołnierz Wojska Polskiego, który 28 maja został raniony przez nielegalnego migranta na granicy Polski z Białorusią. Żołnierz zmarł w czwartek po południu. 📢 Kobieca Twarz Lubelszczyzny 2024. Poznaj laureatki naszej akcji Urszula Pakuła (kategoria: Kobiety Dojrzałe), Maria Borek (kategoria Matki) oraz Klaudia Szponar (kategoria Córki). To trzy wspaniałe kobiety, które decyzją jury zostały laureatkami naszej akcji Kobieca Twarz Lubelszczyzny.

📢 Najlepszy dermatolog w województwie świętokrzyskim. Oto lekarze, których polecają pacjenci Zbliża się lato, a więc sezon szczególnie trudny dla naszej skóry, w czasie którego często zauważamy pogorszenie jej kondycji. Dlatego warto o nią zadbać, by cieszyć się jej blaskiem i zdrowym wyglądem. Dermatolog diagnozuje także i leczy choroby skóry i jej przydatków, oraz wszelkie schorzenia ogólnoustrojowe, które dają objawy na skórze. Tych lekarzy dermatologów polecają pacjenci w województwie świętokrzyskim. 📢 Nowe mieszkania powstaną koło Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Plomba powstanie w miejscu dawnej komendy Archicom planuje we Wrocławiu nową inwestycję tuż przy Dworcu Głównym PKP. To mieszkania w samym centrum miasta i widokiem na budynek dworca. "Gwarna" ma być kameralną inwestycją w centrum pośród już istniejących zabudowań. Deweloper rozpoczął przedsprzedaż.

📢 Pomidorowa i schabowy z ziemniakami? Tu zjesz te najsmaczniejsze! Oto najlepsze bary mleczne w Poznaniu! Przedstawiamy TOP10 Pomidorowa z makaronem, schabowy z ziemniakami i bukietem surówek, a na deser naleśniki z serem i śmietaną? To już niemal kultowy zestaw obiadowy, charakterystyczny dla wizyty u babci lub... w barze mlecznym. Takie lokale w ostatnim czasie zyskują na popularności. Gdzie w Poznaniu są te najlepsze? Oto TOP10 barów mlecznych w stolicy Wielkopolski! 📢 Rekrutacja na UAM: oto nietypowe kierunki, które można studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 czerwca po raz kolejny ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wśród kierunków, które mogą wybrać kandydaci, znajdują się zarówno te od lat cieszące się ogromną popularnością wśród młodych osób, jak i te mniej znane. Sprawdziliśmy, jakie mniej typowe kierunki studiów można podjąć na UAM. Oto niektóre z nich!

📢 „Oberwanie chmury” nad Zamościem. Woda wdarła się m.in. do piwnic Potężna burza w Zamościu zaczęła się przed godziną 18. Niebo zasnuło się ciemnymi chmurami i pojawiła się „ściana deszczu”. Na miejscowym Starym Mieście zaczął też lecieć z nieba grad. Przez chwilę dachy kamienic, ulice i place zrobiły się białe. Gdy to piszemy (przed godziną 20) deszcz nadal pada. Strażacy mają pełne ręce roboty. W całym mieście słychać syreny strażackich wozów. 📢 W PZL-Świdnik uruchomiono linię produkcyjną śmigłowców AW149. Zobacz zdjęcia W PZL-Świdnik ruszyła produkcja śmigłowców AW149. Do 2029 r. maszyny mają trafić na wyposażenie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Kontrakt na ich dostawę opiewa na ponad 8 mld zł. 📢 Gen. Roman Polko: Żandarmeria Wojskowa, zamiast chronić żołnierzy, postąpiła w haniebny sposób. To Żandarmeria powinna być na granicy – Ta sytuacja pokazuje, że Żandarmeria Wojskowa jest świetnie wyszkolona w zamykaniu bandytów. Czyli trzeba ich wysłać na granicę, bo widać, że doskonale znają się na robocie policyjnej. Dać im jeszcze pały, tarcze, kaski na te zakute łby i niech tam po prostu idą. Jedyny problem, jaki jest i nad czym trzeba popracować to, żeby lepiej poznali, kto jest oprawcą, a kto jest niewinny. Żołnierze za te działania na granicy powinni być wyróżnieni, bo zrobili najlepsze, co mogli – powiedział w wywiadzie dla i.pl doświadczony wojskowy, były dowódca GROM gen. Roman Polko. Podkreślił, że z sytuacji trzeba rozliczyć dowódców Żandarmerii.

📢 Ewenement na giełdzie samochodowej w Łodzi. W sprzedaży pojawił się... samochód ZDJĘCIA Od kilku lat na łódzkiej autogiełdzie można kupić artykuły spożywcze, kosmetyki, ubrania, meble, rowery i wiele innych rzeczy oprócz... samochodów. Najstarsi bywalcy bazaru przy ul. Puszkina pamiętają jednak czasy, gdy wybór samochodów w tym miejscu był olbrzymi. Zdarzało się, że w ofercie widzewskiej autogiełdy było nawet dwa tysiące aut.

📢 Niebezpieczny przystanek we Wrocławiu. Pasażerowie nie dają rady wsiadać do tramwajów, motorniczowie też mają problem Przystanek Dolmed, znajdujący się między ul. Strzegomską i ul. Legnicką, jest zbyt krótki. Nie pozwala na prawidłowe zatrzymanie się wzdłuż niego tramwajów linii 20, jadących w stronę Leśnicy. Motorniczowie nazywają go "niebezpiecznym". Mówią, że stwarza zagrożenie dla nich, a przede wszystkim - dla pasażerów. 📢 Kolejne zatrzymania ws. handlu dyplomami przez Collegium Humanum. Wśród zatrzymanych rektor uczelni niepublicznej ze Szczecina Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem w sprawie nielegalnego handlu dyplomami przez Collegium Humanum - poinformował w czwartek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Chodzi o wręczanie korzyści majątkowych dyrektorowi Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 📢 Dzień Dziecka na stadionie w Staszowie. Dzieci kibicowały drużynie Pogoni i świętowały. Zobaczcie zdjęcia Dzień Dziecka dla najmłodszych kibiców Pogoni Staszów był niezwykle udany. Najpierw mogli kibicować swojej drużynie w wygranym meczu z Neptunem Końskie, potem wzięły udział w fantastycznej zabawie na stadionie przy ulicy Koszarowej. Atrakcji było mnóstwo. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Drzewo spadło na dom. Nie żyje 2-latek, a jego matka jest w stanie krytycznym. Tragiczne skutki tornada w USA W trakcie burzy masywne drzewo zostało wyrwane z korzeniami i spadło na dom rodziny na przedmieściach Detroit. Drzewo przebiło się przez dach, zabijając 2-letnie dziecko i poważnie raniąc jego matkę. W trakcie zdarzenia oboje byli w łóżku. Do zdarzenia doszło w USA w mieście Livonia w stanie Michigan. W środę, 5 czerwca przeszło tam silne tornado. 📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 6.06.2024 Nowe zasady urlopów w 2024 roku po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Piękna Katarzyna Bujakiewicz tylko w bikini - zdjęcia. Zawsze uśmiechnięta i do tego jeszcze seksowna! Od aktorki do Youtuberki! Katarzyna Aleksandra Bujakiewicz ma 51 lat. Polska aktorka filmowa i teatralna znana jest Polakom z roli pielęgniarki Marty w serialu "Na dobre i na złe" i Marioli z "Magdy M.". Katarzyna Bujakiewicz udziela się również jako aktorka dubbingowa. Jak wygląda dzisiaj? Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Kasi Bujakiewicz - kliknij w galerię 📢 Te znaki zodiaku wygrają wkrótce na loterii! Oni mogą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 6.06.2024 Według popularnego powiedzenia fortuna kołem się toczy. Ale zdaniem wielu przyszłość można również przewidzieć w gwiazdach! Niektóre znaki zodiaku wkrótce będą miały wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o nagły przypływ gotówki. Inne, niekoniecznie. Ale tak już w życiu bywa, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zyskać. Zobacz, jakie znaki zodiaku będą miały w najbliższym czasie szczęście na loterii!

📢 Wioletka z "Rancza" tylko w bikini ZDJĘCIA, WYWIAD. Magdalena Waligórska-Lisiecka eksponuje swój biust 6.06.2024 Magdalena Waligórska-Lisiecka ma na swoim koncie wiele ról w serialach. Największy rozgłos przyniosła jej zdecydowanie kreacja w "Ranczu", gdzie zagrała barmankę Wioletę. 42-letnia aktorka często umieszcza zdjęcia w Internecie, tym razem kilka z nich odsłoniło to i owo. Trzeba przyznać, że pani Magdalena wygląda wspaniale! PRYWTANE ZDJĘCIA MAGDALENY WALIGÓRSKIEJ - KLIKNIJ W GALERIĘ, WYWIAD PONIŻEJ. 📢 Horoskop miłosny na czerwiec. Rak, Baran, Byk, Bliźnięta, Waga, Panna, Wodnik, Lew, Ryby, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 6.06.2024 W czerwcowym horoskopie miłosnym sporo się dzieje. A co Ciebie czeka w miłości? Sprawdź swój horoskop miłosny - w galerii prezentujemy go dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka czyta karty Tarota i przepowiada, co Cię może spotkać.

📢 Najlepsze MEMY o kierowcach. Jak radzimy sobie za kółkiem? Tak życie kierowców widzą internauci. Kto jest królem dróg? 6.06.2024 O polskich kierowcach krążą już legendy. Kto jest królem dróg? Kto lepiej prowadzi auto - mężczyźni czy kobiety? Jak wygląda praca kierowcy ciężarówki? - na te i wiele innych pytań odpowiedź znają oczywiście internauci, którzy tworzą o kierowcach liczne MEMY. Jesteście ciekawi, jak internauci widzą polskich kierowców? Zobaczcie najlepsze MEMY o kierowcach! 📢 Stadion Wisły Kraków zagraża bezpieczeństwu? Będzie kontrola nadzoru budowlanego. Sprawa trafiła do prokuratury Podczas prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przed ubiegłorocznymi igrzyskami europejskimi na części trybuny południowej ujawniono usterki zagrażające bezpieczeństwu widzów. Naprawiono je, ale projektanci obiektu zawnioskowali, by skontrolowano wszystkie trybuny - tak, by sprawdzić, czy w innych miejscach nie doszło do uszkodzeń. Projektanci przekonują, że nie przeprowadzono oczekiwanych przez nich kontroli. Sprawą zajął się nadzór budowlany oraz prokuratura.

📢 Jak organizatorzy zlotu zabytkowych traktorów w Solcu wylansowali modę na stare rolnictwo. Ta impreza ma już swoją markę Około 200 zabytkowych maszyn rolniczych, głównie starych traktorów, przyjedzie z całej Polski na zlot do Solca pod Białą. Część maszyn podróżuje na lawetach, ale miejscowi rolnicy paradnie zajadą w swoich cackach.

📢 Co nocą łazi po lesie? Rysie, kuny, lisy, biały jeleń... I coś jeszcze. Zobacz wideo z leśnych fotopułapek W porównaniu z miastem zielony las wydaje nam się oazą spokoju. Tymczasem tam też bywa całkiem ruchliwie. Dzięki fotopułapkom poukrywanym zręcznie pomiędzy drzewami możemy popodglądać trochę tajemnicze życie dzikich zwierząt. Co ciekawe, na nagraniach załapały się nie tylko lisy, jelenie, rysie czy dziki, ale i... turysta tańczący makarenę. 📢 Toruń pożegnał Zbigniewa Karolewskiego, kapitana Katarzynki II. Kondukt łodzi popłynął Wisłą [zdjęcia] Rodzina, przyjaciele, toruńscy wodniacy, a także zwykli mieszkańcy miasta pożegnali Zbigniewa Karolewskiego. W środowe popołudnie Wisłą popłynął uroczysty kondukt łodzi żegnających wieloletniego kapitana "Katarzynki II", który zmarł w ostatnią sobotę w wieku 70 lat. 📢 Te produkty znikają z marketów Lidl, Biedronka, Auchan. Bakterie w mleku i wędlinie! GIS ostrzega! To wycofane produkty GIS ostrzega! Kolejne produkty znikają z półek w sklepach i supermarketach. Pestycydy w pieprzu, niebezpieczna dla alergików soja w chipsach, plastik w mięsie. Z obrotu wycofano też popularne mleko, a ostatnio wędlinę. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej kuchni. To najnowsza lista produktów wycofanych ostatnio (kwiecień, maj, czerwiec 2024) przez sanepid.

📢 Anna Lewandowska w ogniu krytyki. Strasznie chuda, tylko usta obfite. Zobaczcie najnowsze zdjęcia 5.06.2024 Anna Lewandowska w ostatnim czasie przyjęła sporo krytyki za swój aktualny wygląd. Zobaczcie najnowsze zdjęcia żony Roberta Lewandowskiego...

📢 Wtorkowe nawałnice poczyniły duże szkody w gminie Lubenia oraz powiecie strzyżowskim [ZDJĘCIA] Trwa liczenia strat po wtorkowych nawałnicach. W miejscowości Lubenia w pow. rzeszowskim doszło do podmycia drogi gminnej i zalania kilku posesji. Z kolei w powiecie strzyżowskim najbardziej ucierpieli mieszkańcy gminy Wiśniowa, gdzie lokalne rzeczki i strumyki zamieniały się w rwące rzeki, podtapiając na swojej drodze okoliczne gospodarstwa. 📢 Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty i plan wycieczki Spektakularne widoki, błękit morza, wąskie uliczki oraz fantastyczne szlaki. Cinque Terre to malownicze wioski rybackie ulokowane na wzgórzach parku narodowego, nad wodami Morza Liguryjskiego. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą tam bardzo łatwo dotrzeć! Podpowiadamy jak!

📢 Tarnobrzeg. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w tarnobrzeskiej Prymasówce "polecieli" boeingiem do Nowego Jorku. Zobacz zdjęcia Uczniowie z klasy 3a ze Szkoły Podstawowej numer 4 w Tarnobrzegu odwiedzili pracownię stewardess w Zespole Szkół numer 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, czyli w popularnej "Prymasówce". Czekało tam na nich wiele atrakcji ni prawie prawdziwy lot w przestworza. 📢 Dzień Dziecka ze służbami granicznymi: Krajową Administracją Skarbową i Strażą Graniczną [ZDJĘCIA] Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z województwa podkarpackiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wzięli udział w piknikach z okazji Dnia Dziecka, organizowanych w różnych miejscach naszego regionu. 📢 Gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem? Grzybiarze już zapełniają koszyki. Sprawdź, w których lasach jest najwięcej okazów Wygląda na to, że przed nami pierwszy w tym roku wysyp grzybów. Po ostatnich dniach z opadami deszczu, miejscami nawet bardzo obfitymi, w świętokrzyskich lasach zaczęło pojawiać się coraz więcej okazów, a grzybiarze już chwalą się swoimi zbiorami. Gdzie jest ich najwięcej? W galerii zdjęć zobaczcie, w których miejscach naszego regionu warto wybrać się na grzybobranie.

📢 Łoś we Wrocławiu. Sceny jak z serialu "Przystanek Alaska". Zwierzę spokojnie sobie spaceruje po regionie Co najmniej od wtorku (4 czerwca) mieszkańcy Iwin, Jagodna, Brochowa i okolic, mogą na swoich ulicach spotkać prawdziwego łosia. Zwierzę kojarzy się raczej ze Skandynawią i Alaską, niż Dolnym Śląskiem. Skąd się wziął we Wrocławiu? 📢 Pierwsza Dama przyjechała do Łodzi. Odwiedziła Dom Samotnej Matki Pierwsza Dama odwiedziła łódzki Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Wizyta żony prezydenta Andrzeja Dudy była dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Agata Kornhauser – Duda spotkała się z mieszkającymi tam matkami i dziećmi. 📢 Oświadczenia majątkowe 2024. Najnowsze dane majątkowe Waldemara Budy. Spory zarobek w ministerstwie Ile wart jest majątek ministra rozwoju i technologii oraz łódzkiego posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy? Czy wzbogacił się w 2023 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Sprawdź w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2023 rok.

📢 Pęczniejące skały problemem w tunelu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Będzie remont i wyłączenie odcinka w wakacje Wczoraj w czasie ulewy w Krakowie mieszkańcy Krakowa zobaczyli zalane przejście i przejazd pod wiaduktem przy Trasie Łagiewnickiej. Urzędnicy odpowiedzieli, że to tak ma być, że służą do przyjęcia nadmiaru wody. Sporo było z tego śmiechu, ale woda to nie największy problem Trasy Łagiewnickiej. Niemal od początku jej użytkowania, problemem są... pęczniejące skały gipsowe i iłowe w tunelu, którym jeżdżą samochody. Według ekspertyzy, na którą czekaliśmy miesiące, skały te już nie fałdują jezdni, ale potrzebne jest jej wyrównanie. Zapowiada się więc remont i utrudnienia w ruchu. W wakacje.

📢 Dokończą obwodnicę śródmiejską we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 W Cieplicach znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. Co jeszcze warto tu odwiedzić? Przed nami moc atrakcji! Na Dolnym Śląsku znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. To w jeleniogórskich Cieplicach od 22 000 lat biją źródła termalne z dużą zawartością krzemu i fluoru, których właściwości od wieków doceniają kuracjusze. Cieplice to jednak nie tylko uzdrowiska, ale także zabytkowy park oraz pałac z widokiem na Chojnik. Dlaczego warto tu przyjechać? Sprawdzamy! 📢 2 czerwca - Dzień Macochy. Oto najlepsze memy o przybranych matkach Dzień Macochy 2024 obchodzimy 2 czerwca. Przypada on bezpośrednio po Dniu Dziecka i kilka dni po obchodach Dnia Matki. Jak każde święto, także Dzień Macochy, doczekał się memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić! 📢 To były imprezy! Pamiętacie? Piękne dziewczyny w klubach w Koszalinie 15 lat temu Jak bawiliśmy się na imprezach w Koszalinie kilkanaście lat temu? Przypominamy zdjęcia z dyskotek w klubach Bajka i Koko Bongo z przełomu lat 2007-2008. Zapraszamy do oglądania. 📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule.

📢 Najmodniejsze aneksy i małe kuchnie. Mamy zdjęcia i inspiracje od znanych projektantów Kuchnia to jedno z ważniejszych miejsc w domu. Nawet osoby, które nie gotują codziennie spędzają tam sporo czasu. Kuchnia powinna być funkcjonalna, wygodna, ale tez ładnie wyglądać, żeby spędzanie czasu w niej było dla nas przyjemne. Niestety, w mieszkaniach w blokach często mamy do dyspozycji mało miejsca na kuchnię i ciężko ją zaaranżować. Zobaczcie projekty małych kuchni i aneksów.

📢 Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane Gra Lotto to najpopularniejsza z dostępnych w Totalizatorze Sportowym. Ma ona wieloletnią tradycję, bo wygrywać w niej można pieniądze od 1957 roku. Aktualnie losowanie gry Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zobaczcie, jakie liczby padają najczęściej w okresie od 2019 roku. 📢 Marchew będzie jędrna i słodka - oto sposób cioci Krysi. Wystarczy, że tym ją podlejesz Marchew warto mieć wśród swoich upraw ogrodowych lub działkowych. Możemy zrobić z niej pyszne soki, surówki, dodać do zup i dań obiadowych. Marchew jest jednak warzywem, które wymaga dużo nawozów. Moje pierwsze plony były mało dorodne. Warzywa były gorzkie i niewielkich rozmiarów. Zapytałam o radę ciocię Krysię, a ta podała mi przepis na prosty i domowy nawóz do marchwi. Efekt bardzo mnie zaskoczył!

📢 Te rasy psów uznane są za najmądrzejsze. Oto najinteligentniejsze psy Psy to inteligentne zwierzęta, których mózg rozwinięty jest mniej więcej na poziomie dwuletniego dziecka,. Naukowcy badając rasy psów dostrzegli jednak, że niektóre psie rasy są mądrzejsze od innych, czyli szybciej się uczą i łatwiej je wytresować. Zobaczcie, które psie rasy uchodzą za najmądrzejsze i dlaczego.

📢 Tak żyje na co dzień Krzysztof Kwiatkowski, czyli Kuba z "M jak miłość". Ćwiczy boks i lubi podróże Krzysztof Kwiatkowski to jedna z gwiazd serialu "M jak miłość". Wciela się rolę Jakuba Karskiego - byłego policjanta i właściciela agencji detektywistycznej. Przystojny aktor jest aktywny na Instagramie. Z jego prywatnych zdjęć wynika, że lubi podróżować oraz ćwiczy boks. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Oto nowa fura Smolastego. Pierwszy taki samochód w Polsce! Cena? Lepiej usiądźcie! Smolasty kupił sobie auto, jakiego w Polsce nie miał jeszcze nikt. McLaren 750s to prędkość maksymalna 330 km/h, moc 750 km mechanicznych i rozwiązania rodem z Formuły 1. - Jak mam go nazwać? - pyta fanów. Oto nowe auto Smolastego - zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto trik na miękką i soczyście zieloną trawę. Tani i prosty sposób - wystarczy podlać tym trawnik Zadbany trawnik może znacznie podnieść atrakcyjność naszej działki lub ogrodu. Aby był zdrowy i soczyście zielony, musi być odpowiednio pielęgnowany i regularnie nawadniany. Latem bardzo łatwo o przesuszenie trawnika. Oto domowy sposób, by przywrócić trawnikowi dawną świetność. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 GIS wycofuje towary ze sklepów - alarm w sklepach. Groźna bakteria wywołująca listeriozę w wędlinie Główny Inspektorat Sanitarny kontroluje jakość produktów spożywczych i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Gdy są zagrożenia dla konsumentów, wydaje ostrzeżenia. Teraz GIS ostrzega o szkodliwych dla zdrowia produktach spożywczych dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych w Polsce. To między innymi groźna bakteria Listeria monocytogenes wykryta w wędlinie. Zakażenie tą bakterią może wywołać chorobę listeriozę. Sprawdź, czy masz niebezpieczny towar, a jeśli tak - koniecznie go wyrzuć. 📢 Igry 2024 w Gliwicach. Na scenie Tymek i Otsochodzi. Zobaczcie, jak bawią się studenci! ZDJĘCIA Gliwickie juwenalia trwają w najlepsze! Czwartkowy wieczór upływa pod znakiem koncertów. Sceną zlokalizowaną na Łące Igrowej władają Punched Orange, Trill Pem, Meek, oh why?, Tymek oraz Otsochodzi.

📢 W Boże Ciało ochroniarze wtargnęli do Hola Hotelu w Katowicach. Czy mieli prawo przejąć obiekt? W Boże Ciało (30 maja) kilkadziesiąt osób wtargnęło do Hola Hotel i przejęło obiekt, który wówczas prowadziła firma Hola Management. - Mieli gaz pieprzowy, pałki. Ktoś ze świadków powiedział nawet, że mogli mieć broń - mówi Mikołaj Matjasik z Hola Management. Czy akcja była legalna?

📢 Fabienne, Etiennette i Vivienne piękne córki Michała Wiśniewskiego. Ależ wyrosły! Zobacz jak obecnie wyglądają 6.06.2024 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 To nie Atlantyda... lecz Bielsko-Biała. Takiej powodzi nie widziano tu od dawna! [ZDJĘCIA] Bielsko-Biała zamieniła się w śląską Atlantydę. W ciągu zaledwie trzech godzin spadło tu 80 mm deszczu, powodując wystąpienie rzek i potoków z brzegów oraz zalanie dróg i posesji. Strażacy walczyli z setkami zgłoszeń, a prezydent miasta ogłosił alarm powodziowy. Zobacz zdjęcia, które pokazują skalę zniszczeń i walkę mieszkańców z żywiołem!

📢 Zaginął Jerzy Krzanowski, współwłaściciel Nowego Stylu. Policja prowadzi poszukiwania Policja szuka Jerzego Krzanowskiego, 54-letniego mieszkańca Krościenka Wyżnego. Zaginięcie znanego biznesmena zgłosili w czwartek po południu jego bliscy. 📢 Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku po górzystym Lasku Północnym Uniwersytet Pomorski w Słupsku świętuje 55-lecie istnienia uczelni. Jedną z imprez towarzyszących był Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Z dystansem 5,5 kilometra zmierzyło się 160 osób. Oprócz tego 23 powędrowały z kijkami nordic walking. Najszybszy był Arkadiusz Kozak. 📢 Kaskaderzy, kraksy, ogień. Na Monster Truck Show w Tarnobrzegu było jak na filmie akcji. Zobacz zdjęcia Kaskaderskie popisy, kraksy pod kontrolą, przejazd przez ścianę ognia - uczestnicy Monster Truck Show w Tarnobrzegu czuli się jak na planie filmu akcji. Widowiskowe pokazy przyciągnęły na targowisko tłumy widzów i wywarły ogromne wrażenie zwłaszcza na najmłodszych miłośnikach wielkich aut.

📢 Lajkonik znów harcował w Krakowie. Wyjątkowa tradycja ma się dobrze, tłumy na trasie Ze Zwierzyńca wyruszył tradycyjny orszak Lajkonika. Co roku w oktawę Bożego Ciała pochód włóczków i Tatarów prowadzony przez Konika Zwierzynieckiego przemierza ulice Krakowa, zbierając haracz i przekazując pomyślność na kolejny rok. Ze względu na remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki - stałej trasy pochodu Lajkonika, w tym roku barwny orszak będzie można spotkać w nieco innych miejscach. Tradycyjnie, wydarzenie zakończy się na Rynku Głównym, gdzie Lajkonik spotka się z prezydentem Aleksandrem Miszalskim. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika. Już od 54 tys. zł! Oto oferty z czerwca 2024 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze z ceną poniżej 100 tysięcy zł. Oto szczegóły licytacji i zdjęcia nieruchomości.

📢 Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ma nową miłość - zdjęcia. Jej wybranek jest z Ukrainy [7.06.2024 r.] Monika Miller - influencerka, fotomodelka, aktorka znana z serialu "Gliniarze", a także wnuczka byłego premiera Polski, Leszka Millera, jest zakochana. Wybrankiem jej serca jest pochodzący z Ukrainy Pavlo Moskalenko, zajmujący się modelingiem i muzyką elektroniczną. Para myśli o wspólnej przyszłości, ślubie i dzieciach. Zobaczcie, jak wyglądają zakochani Monika i Pavlo - ich zdjęcia pokazujemy w galerii. 📢 Starlinki znowu nad Polską! Będą widoczne do 15 czerwca! Sprawdź, kiedy obserwować kosmiczny pociąg Starlink-G8-5 STACK [7.06.2024 r.] Punktualnie o 4:16 w środę, 5 czerwca, z Florydy wystartował Falcon 9, niosąc na pokładzie 20 satelitów Starlink, w tym 13 nowych służących do bezpośredniej komunikacji telefon-satelita. To wyjątkowa misja współpracująca z amerykańskim operatorem telefonii komórkowej. Satelity STARLINK-G8-5 STACK będą widoczne na niebie nad Polską w formie spektakularnego "kosmicznego pociągu" do 15 czerwca - w galerii artykułu podajemy godziny, w jakich będzie je można dostrzec na niebie.

📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [7.06.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Historia słupskich tramwajów. Przez prawie 50 lat jeździły po słupskich ulicach (zdjęcia) Przez prawie 50 lat jeździły po słupskich ulicach oznajmiając swój przejazd dzwonkiem i charakterystycznym dudnieniem stalowych kół po szynach. 📢 Jak przenieść się w czasie do Wrocławia z dawnych lat? To możliwe dzięki darmowym zbiorom Polskiej Kroniki Filmowej! Jak wyglądało życie Wrocławia w latach, kiedy nie było nas jeszcze na świecie lub kiedy byliśmy zbyt młodzi, aby je dobrze zapamiętać? Zbiory różnych archiwów i historycznych serwisów internetowych są ograniczone, a każde nowe znalezisko jest często chętnie udostępniane w mediach społecznościowych. Jeśli nadal wam mało Wrocławia sprzed wysokich biurowców i nowoczesnej deweloperki, pomocą służą darmowe zbiory Polskiej Kroniki Filmowej. A stolicy Dolnego Śląska poświęcano w niej kilometry filmowej taśmy!

📢 Pan Wojciech z Poznania od kwietnia nie może korzystać z telewizji i internetu. "Powiedziano mi, że nie mam licencji na światłowód!" Pan Wojciech Bąbała skontaktował się z nami w sprawie niedziałającego światłowodu. Od ponad miesiąca boryka się z konsultantami, którzy nie chcą mu pomóc, a monterzy, którzy zakładali światłowód uważają, że to problem operatora. Biuro prasowe Play odpowiada!

📢 Żona Krychowiaka w strojach kąpielowych! Celia Krychowiak na gorących zdjęciach z Wakacji. Czy to najseksowniejsza polska WAG? Żona Grzegorza Krychowiaka w bikini! Celia jest jedną z najpiękniejszych polskich WAG's! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci zachwycają tysiące fanów! Zobacz zdjęcia! 📢 Polscy żołnierze skuci kajdankami na granicy? Onet pisze o fatalnej atmosferze w jednostce. Reaguje MON i prokuratura Polscy żołnierze na przełomie marca i kwietnia mieli zostać skuci na granicy kajdankami i zawiezieni do aresztu, ponieważ oddali strzały ostrzegawcze wobec grupy agresywnych migrantów na granicy z Białorusią. Takie informacje przekazał portal Onet. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos. Opozycja grzmi. Oświadczenie wydała Prokuratura Krajowa 📢 Bal charytatywny Fundacji MUKOHELP z Jarosławia. Zebrano 445 tys. złotych [ZDJĘCIA] W Tomaszowicach w woj. małopolskim odbył się wyjątkowy bal charytatywny na rzecz osób chorych na mukowiscydozę. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę MUKOHELP z Jarosławia. Wydarzenie przyciągnęło licznych gości, których serca poruszył charytatywny cel wieczoru oraz bogaty program artystyczny.

📢 Alert gotowości w Wojskach Obrony Terytorialnej, bezzwłoczne stawiennictwo w jednostkach w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej W związku z trudną sytuacją meteorologiczną w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz alertami wydanymi dla woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej do realizacji zadań przeciwkryzysowych - poinformowano we wtorek na portalu X.

📢 Horoskop codzienny na jutro, 7 czerwca 2024 Baran, Bliźnięta, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Rak, Lew, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop codzienny na jutro, piątek 7 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Bliźnięta, Lew, Panna, Baran, Byk, Waga, Skorpion, Strzelec, Rak, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Poznaj swoją wróżbę na 7.06.2024 i odkryj co przyniesie dla ciebie los w aktualnym horoskopie wróżki Margo na początek weekendu. 📢 Wiktoria Gąsiewska topless. Na Instagramie zawrzało. Zobaczcie jej gorące i pikantne ZDJĘCIA Wiktoria Gąsiewska jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek młodego pokolenia. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 mln użytkowników. Niedawno piękna aktorka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie topless, a w sieci zawrzało. Zobaczcie!

📢 Imprezy w Kielcach w weekend 7-9 czerwca. Koncerty, festiwale, spektakle i pikniki - będą Andrzej Piaseczny, De Mono i nie tylko! Weekend 7-9 czerwca w Kielcach zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Będzie Festiwal Wino i Śpiew z Andrzejem Piasecznym i De Mono, Festiwal Piwa, giełda kolekcjonerska, koncerty w Filharmonii Świętokrzyskiej, Pałacyku Zielińskiego, wystawy i piknik w parku. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych wydarzeń. 📢 Truskawki na targowisku Korej w Radomiu w czwartek, 6 czerwca. Nawet 10 złotych za łubiankę Sezon truskawkowy w pełni. W czwartek, 6 czerwca za łubiankę truskawek trzeba było zapłacić od 10 do 20 złotych. Wszystko zależało od wielkości i rodzaju owoców. Sprawdź szczegóły cen. 📢 Ewa i Grzegorz Romańscy, przedsiębiorcy z Kielc w wyjątkowy sposób świętują 25-lecie ślubu. Na ulubionej Teneryfie Grzegorz Romański, właściciel znanej restauracji Monte Carlo w Kielcach z żoną Ewą - właścicielką cenionego salonu kosmetycznego Wiosna w Kielcach wybrali się na początku czerwca na Wyspy Kanaryjskie. Okazja była wyjątkowa. Napisali w mediach społecznościowych: "W tym roku obchodzimy 25-lecie naszego ślubu. Nasza wspólna droga zaczęła się już 33 lata temu. Dla nas to tylko chwila, ale cieszymy się każdym dniem wspólnie spędzonym czy to w pracy, w domu i na urlopie. Ważne że razem".

📢 Kraina szczęścia i odpoczynku trzy godziny drogi od Radomia. HostelGropuPoland zaprasza do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Pszczółka" Można by było zacząć tak… Za górami za lasami jest kraina szczęścia i odpoczynku… A tak na poważnie HostelGropuPoland z Radomia zaprasza do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Pszczółka" w Krasnobrodzie, miasteczka nad piękną rzeką Wieprz na terenach zaliczanych do uzdrowiskowych, jedyne trzy godziny drogi z miasta. 📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku Korej w Radomiu. Zobacz ile kosztowały w czwartek, 6 czerwca W czwartek, 6 czerwca na targowisku Korej w Radomiu panował spory ruch. Dla wielu radomian robienie zakupów na Korei stało się tradycją. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się świeże warzywa i owoce. Hitem był truskawki i czereśnie. Sprawdziliśmy ceny. 📢 Cztery znane kielczanki wyruszyły niezwykłą w podróż do Włoch. Pokazują piękne zakątki. Zobaczcie zdjęcia Cztery koleżanki z Klubu Modnej Babeczki w Kielcach: Anna Żmudzińska, Edyta Ruszkowska, Izabela Bugaj i Marzena Chełmińska-Dudziuk wyjechały zwiedzać Włochy. Były między innymi w Bergamo, Mediolanie, Weronie, nad jeziorami Garda i Como i w wielu innych pięknych miejscach.

📢 Terenem pod lotnisko w Obicach zainteresowane jest Ministerstwo Obrony Narodowej, ale... trzeba szybko zbudować drogę Teren w Obicach w gminie Morawica, na którym kiedyś planowana była budowa Portu Lotniczego Kielce może być wykorzystany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na obiekt militarny – zdradzają władze Kielc. W pierwszej kolejności jednak musi powstać połączenie drogowe i zrobiono pierwszy krok w tej sprawie. 📢 Ogromny wyciek danych z Ticketmaster i Santander Bank – dotyczy ponad 560 milionów osób! Co zrobić i jakie dane wykradziono? Sprawdź Ogromny wyciek danych klientów Ticketmaster (LiveNation), Santander Bank i nie tylko. Wśród danych nazwiska, adresy, historia transakcji, a nawet numery kont i kart kredytowych setek milionów klientów. Hakerzy dostali się prawdopodobnie do bazy danych chmury Snowflake i teraz oferują sprzedaż danych w sieci. Co należy zrobić w tej sytuacji? Sprawdź szczegóły.

📢 Mieszkańcy Łapczycy i Moszczenicy przeciwko planowanej obok ich domów stacji ługowania gruzu solnego oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków Kilkudziesięciu mieszkańców Łapczycy i Moszczenicy obawia się skutków planowanych obok ich domów inwestycji. Chodzi o budowę instalacji do ługowania gruzu solnego oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie tego pierwszego przedsięwzięcia. 📢 Weekend w Małopolsce: zamki, ścieżki w koronach drzew i uzdrowiska! Oto 10 miejsc idealnych na krótką wycieczkę! 6.06.2024 Nie masz pomysłu na spędzanie wolnego czasu w weekend? Małopolska jest pełna cudownych i fascynujących miejsc do zwiedzania. Przygotowaliśmy listę, która pomoże zorganizować weekendową wycieczkę. Polecamy m.in wyjazd do kopalni Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy czy Zamek Tenczyn w Rudnie. A to nie wszystko!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] 06.06.2024 Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

📢 Autobus zderzył się z końmi na drodze koło Krzeszyc. Zwierzęta nie przeżyły Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek nad ranem na krajowej "dwudziestce dwójce" między Krzeszycami a Skwierzyną. Na wysokości miejscowości Graby autobus kursowy uderzył w dwa konie, które były na drodze. 📢 Trwa budowa przejścia podziemnego przy stacji kolejowej w Olkuszu. Co z połączeniem nowego obiektu z południową częścią miasta? Zobacz wideo Prace przy wielkiej przebudowie stacji kolejowej w Olkuszu postępują w zaskakującym tempie. Od marca tego roku obecni na miejscu budowlańcy zdążyli już rozebrać starą kładkę dla pieszych i „główny peron” oraz rozpocząć prace budowlane. Obecnie trwa budowa przejścia podziemnego, które ułatwi dotarcie na stację osobom z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji to 110 milionów złotych. 📢 Zmiana organizacji ruchu na remontowanym fragmencie Drogi Krajowej 45 Krapkowice - Rogów Opolski. Od wtorku pojedziemy inaczej Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, szykują się zmiany organizacji ruchu na remontowanym odcinku DK 45. Od wtorku (11 czerwca) inaczej pojedziemy między Krapkowicami a Rogowem Opolskim.

📢 Oto przepiękne jeziora w Wielkopolsce. Są polecane przez National Geographic. Mają wyjątkowo malownicze plaże. Warto się tam wybrać! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Tak kiedyś wyglądała Beata Kozidrak. Zobacz, jak zmieniała się wokalistka zespołu Bajm. ZDJĘCIA 6.06.2024 Beata Kozidrak ma dzisiaj 64 lata. Wokalistka zespołu Bajm ma także za sobą lata świetności scenicznej. Zobaczcie jak zmieniała się wielka gwiazda polskiej muzyki na przestrzeni wielu lat. 📢 Tak kiedyś wyglądała Iwona Pavlović! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! "Czarna Mamba" na fotografiach sprzed lat. Wygląda inaczej! Iwona Pavlović ma 61 lat. Każdy kojarzy ją jako bezkompromisową jurorkę programu "Taniec z gwiazdami". A jak wyglądała wiele lat temu? Na archiwalnych zdjęciach trudno ją rozpoznać. Zobaczcie sami...

📢 MPK Poznań: Duże zmiany w rozkładach jazdy - na Morasku, Umultowskiej, Dąbrowskiego i przy Bałtyku. Tramwaje i autobusy pojadą inaczej Szykujcie się na zmiany w rozkładach jazdy MPK Poznań - 6 i 7 czerwca na Morasku, od piątku 7 czerwca na Umultowskiej, a od soboty 8 czerwca - na Dąbrowskiego i Roosevelta przy Bukowskiej. Duży remont, do końca wakacji czekać nas będzie od 22 czerwca na moście Dworcowym.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 6.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach. 📢 Co się stanie z Halą Targową na Grzegórzkach? Decyzja na dniach. Prezydent zapowiada konsultacje Wszystko wskazuje na to, że Hala Targowa na krakowskich Grzegórzkach zostanie wpisana w najbliższych dniach do wojewódzkiego rejestru zabytków. Tym samym zablokowany zostanie mocno oprotestowany przez mieszkańców projekt prywatnego inwestora, który planował uruchomić w części obiektu przy ul. Daszyńskiego klub nocny. Jednocześnie krakowscy urzędnicy zapewniają, że zgodnie z obietnicą z kampanii wyborczej prezydent Aleksander Miszalski zorganizuje „szerokie konsultacje społeczne dotyczące przeznaczenia Hali Targowej”.

📢 Ten dodatek trafi na konta Polaków. Prosty sposób, aby otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 6.06.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Zaginieni na Podkarpaciu. Policja nie zaprzestaje poszukiwań tych osób Każdego roku wiele osób znika bez śladu, zostawiając za sobą zrozpaczone rodziny i bliskich. Strona internetowa zaginieni.policja.gov.pl jest kluczowym narzędziem w poszukiwaniach zaginionych osób, dostarczając niezbędnych informacji i zdjęć, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. W artykule przybliżamy historię kilku zaginionych z Podkarpacia oraz działania podejmowane przez policję w celu ich odnalezienia. 📢 Korona II Kielce wygrała ze Stalą Kunów 13:0! Bohaterem meczu był Hubert Szulc. Zdobył osiem bramek i to w jednej połowie! Korona II Kielce w przedostatniej kolejce RS Active 4. Ligi Świętokrzyskiej wygrała ze Stala Kunów 13:0! Nie lada wyczynem popisał się napastnik gospodarzy Hubert Szulc. Zdobył 8 bramek, w dodatku wszystkie w pierwszej połowie, bo w przerwie został zmieniony. Zastąpił go Nikodem Kuzera.

📢 Gminny Dzień Dziecka w Baranowie Sandomierskim. Ileż tam było atrakcji! Zobaczcie zdjęcia Mnóstwo atrakcji przygotowali organizatorzy Gminnego Dnia Dziecka w Baranowie Sandomierskim (powiat tarnobrzeski), którzy w niedzielę 2 czerwca zaprosili całe rodziny na baranowski stadion lekkoatletyczny. Tam każdy znalazł coś interesującego dla siebie i dzieci, bo stoiska kusiły atrakcjami, płyta stadionu wrzała od rozgrywek piłkarskich, a scena plenerowa opanowana w głównej mierze przez dzieci i młodzież brzmiała muzycznie i tanecznie.

📢 Wisła Kraków sprzeda młodego piłkarza? Są oferty, ale na razie za niskie… Zaczyna się na dobre ruch transferowy. Wisła Kraków na razie informowała o odejściach zawodników, z którymi nie przedłużono kontraktów. Wkrótce mogą być już jednak innego typu informacje, np. o transferach gotówkowych z klubu. Pojawiło się bowiem zainteresowanie Kacprem Dudą.

📢 Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów Trwa rekrutacja do szkół średnich. O tym, czy uczniowie kończący podstawówki dostaną się do wybranych przez siebie liceów i techników, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu ósmoklasisty. Te poznają 3 lipca. My tymczasem przypominamy progi punktowe do klas w ogólniakach w Krakowie w poprzedniej rekrutacji (na rok szkolny 2023/2024) - tych, gdzie można się było dostać mając od 100 punktów w górę. Zaczynamy od klas, których uczniem zostawało się już dzięki 101,05 punktu. 📢 Antoni Macierewicz w Bydgoszczy: „Polsce grozi zniszczenie”. Zobacz zdjęcia ze spotkania Kilkadziesiąt osób przyszło na spotkanie z Antonim Macierewiczem w bydgoskim hotelu Holiday Inn. Były szef MON i rzecznik teorii "zamachu smoleńskiego" nie przyciąga już tłumów. Co więcej, na spotkaniu słychać było nawet głosy przeciwne.

📢 Kibice na meczu Korona II Kielce - Stal Kunów w RS Active 4. lidze świętokrzyskiej. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach W rozegranym w środę meczu RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej piłkarze Korony II Kielce wysoko pokonali Stal Kunów 13:0, do przerwy 11:0. 📢 Kosmiczny pociąg nad Śląskiem. Dziś w nocy można gołym okiem oglądać przelot satelitów Starlink. Sprawdź, o której przelecą nad Śląskiem Dzisiejszej nocy (ze środy na czwartek) satelity Starlink pojawią nad Polską. Wyjdą z cienia Ziemi wysoko na wschodnim niebie w okolicach gwiazdozbioru Orła i przelecą w kierunku wschodniego horyzontu. Przelot ten, tuż po północy potrwa około 4 minuty. Dzisiejszej nocy oglądać je można będzie jeszcze dwukrotnie. Doskonale widoczne będą także na Śląsku.

📢 Powiedz mi, o której godzinie zasypiasz, a ja ci zdradzę, kim jesteś i jakie masz cechy osobowości Sen to zdrowie i nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Odpowiednia jego ilość wpływa na zdrowie i urodę. Ważna jest również godzina, o której zasypiasz i budzisz się rano. Okazuje się, że pora chodzenia spać zdradza dużo o tym, jakim jesteś człowiekiem.

📢 Kraków. Znamy program tegorocznych Wianków. Impreza potrwa aż dwa dni Koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Jarmark Świętojański i spływy Wisłą - tak w wielkim skrócie zapowiada się jedna z najbardziej oczekiwanych miejskich imprez. Tegoroczne Wianki, jak zapowiadają organizatorzy, będą dla każdego i potrwają aż dwa dni, 22 i 23 czerwca. 📢 Pedagogika na UKW ma już 55 lat. Była piękna gala, a jutro Dzień Wydziału Pedagogiki. Zobaczcie zdjęcia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w tym roku świętuje jubileusz 55-lecia "Bydgoskiej Pedagogiki". Z tej okazji w środę (5 czerwca) w Auli Copernicanum odbyła się uroczysta gala jubileuszowa. Wręczono medale Casimirus Magnus i Gloria Paedagogiae. 📢 Kultowy Tycjan zmienił lokalizację. Kielecki sklep plastyczny i galeria sztuki działa już kilkadziesiąt lat. Zobaczcie zdjęcia i film Kultowy sklep plastyczny i galeria sztuki "Tycjan" działa w Kielcach od kilkudziesięciu lat. Teraz zmienił lokalizację i znajdziemy go przy ulicy Dużej 10. Magdalena Chabior, właścicielka, oficjalnie przecięła wstęgę i zaprosiła do wnętrza. Znajdziemy tu nie tylko artykuły plastyczne, ale również szeroki wybór różnorodnej sztuki - od obrazów po ceramikę oraz biżuterię. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 6 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 06.06.2024 Horoskop dzienny na czwartek, 6 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 06.06.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 III Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Komunijnych i rocznicowych w Leżajsku [ZDJĘCIA] W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku odbyła się III Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Komunijnych, rocznicowych i członków Eucharystycznego Ruchu Młodych. Licznie wzięły w niej udział dzieci wraz z rodzicami i opiekunami z całej województwa podkarpackiego. 📢 Piękna Salma Hayek tylko w bikini! Ma 57 lat i idealne ciało. Nikt nie nosi kusych kostiumów tak jak ona. Wygląda bardzo zmysłowo Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Wypadek w miejscowości Boksycka. Zderzyły się trzy samochody. Krajowa „dziewiątka” była całkowicie zablokowana Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się w środę na krajowej trasie numer 9 w miejscowości Boksycka w powiecie powiecie ostrowieckim. „Dziewiątka” była przez godzinę całkowicie zablokowana. Potem zorganizowano ruch wahadłowy.

📢 Przy granicy Majdanu Królewskiego i Nowej Dęby agresywne psy zagryzły stado danieli, kaczki, króliki. Policja próbuje ustalić właściciela Po prostu brak słów na to, co się stało - załamuje ręce Mariusz Tęcza z Majdanu Królewskiego (powiat kolbuszowski), któremu w sobotę 1 czerwca nad ranem dwa agresywne psy zagryzły stado danieli. Truchła trzech byczków mężczyzna znalazł w zagrodzie, cztery ciężarne łanie najpewniej zostały zagryzione w lesie, bo ich ciał nie znaleziono. Psy na pewno zagryzły też dziesięć kaczek, dziesięć królików oraz pogryzły małego psa, ale zwierzęcych ofiar może być jeszcze więcej.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Kibice w Hali Stulecia ponieśli Śląsk do brązowego medalu! Znajdźcie się na zdjęciach Koszykarze Śląska Wrocław w obecności 4,5 tys. kibiców w Hali Stulecia wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski! Dolnośląski zespół w drugim meczu o trzecie miejsce pokonał PGE Spójnię Stargard 87:85. Podopieczni Miodraga Rajkovicia przez całe spotkanie mogli liczyć na głośny doping swoich fanów. Wspieraliście „Trójkolorowych” na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!

📢 Zmiany w lubelskich parafiach. Od lipca nową posługę rozpocznie 31 wikariuszy We wtorek (4 czerwca) w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie kapłanów, podczas którego ogłoszone zostały zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej. 📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Na Starym Rynku w Słupsku saperzy wydobyli 55 tys. sztuk amunicji do niemieckiego karabinu Mauser (zdjęcia) Stary Rynek w Słupsku został zamknięty w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na miejscu od rana pracowali saperzy z Lęborka. Po pięciu godzinach akcję zakończono. Wydobyto blisko 55 tys. sztuk amunicji do niemieckiego karabinu Mauser. Pochodzi ona z czasów II wojny światowej. Saperzy podkreślają, że tak ogromne znalezisko zdarza się naprawdę rzadko.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w czerwcu 2024 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Im pisana jest wielka miłość! Horoskop miłosny na czerwiec 2024 od wróżki Azalii dla wszystkich znaków zodiaku Kogo w czerwcu trafi strzała Amora? Kogo czeka wielka miłość? Kto się zakocha na zabój, a kogo czeka nieszczęśliwe zauroczenie? Osobom spod niektórych znaków zodiaku w czerwcu poszczęści się w miłości, a innych być może czeka miłosny zawód. Wróżka Azalia ma dla was najnowszy horoskop miłosny na czerwiec 2024 roku! Gwiazdy uchyliły rąbka tajemnicy! Zobacz, czy to właśnie ciebie czeka pomyślność w miłości!

📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Igry 2024 wystartowały w Gliwicach! Barwny korowód studentów ruszył w miasto. Zobaczcie ZDJĘCIA Studenci przejęli władzę w Gliwach! Będą nim rządzić do soboty, 8 czerwca. Pomogą im w tym między innymi: Flame, Lej mi pół, Bez pokory, Wilki i Organek. Juwenalia oficjalnie rozpoczęły się już w poniedziałek, 3 czerwca, ale najwięcej atrakcji przewidziano właśnie na koniec tygodnia. W czwartek, 6 czerwca, nastąpiło tradycyjne, symboliczne przekazanie studenckiej braci kluczy do miasta, a następnie barwny korowód ruszył w świat. Co istotne, Igry to jedne z nielicznych juwenaliów w Polsce, w których udział jest bezpłatny!

📢 Eurowybory w Śląskiem - listy wyborcze w okręgu nr 11 obejmującym województwo śląskie. To wszyscy kandydaci! Poznajcie ich sylwetki Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 roku, to ważne wydarzenie dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym również dla Polaków. To właśnie w trakcie tych wyborów wybierzemy naszych przedstawicieli, którzy będą mieli wpływ na kształtowanie polityki unijnej przez kolejne pięć lat. Poznajcie kandydatów z naszego okręgu!

📢 Księżniczki na salonach w klubie Energy 2000 Katowice. Tak bawi się stolica województwa - zobaczcie zdjęcia! Księżniczki na salonach w klubie Energy 2000 Katowice 1 czerwca rozgrzały parkiet do czerwoności! Zobaczcie w naszej galerii, jak bawi się stolica województwa! 📢 Zobacz TOP 10 atrakcji turystycznych Parku Śląskiego. Koniecznie musisz je odwiedzić tego lata! Park Śląski to perełka na mapie turystycznej Polski. Położony w sercu aglomeracji śląskiej, oferuje mnóstwo atrakcji dla każdego – od rodzin z dziećmi, przez miłośników przyrody, po amatorów sportu. Jeżeli planujesz letnie wycieczki, koniecznie odwiedź te niezwykłe miejsca w Parku Śląskim. Sprawdźcie TOP 10 atrakcji, które musisz zobaczyć tego lata! 📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu!

📢 W serialu Dziedzictwo gra surowego Yamana. Tak prywatnie wygląda Halil İbrahim Ceyhan [7.06.2024 r.] "Dziedzictwo" to absolutny hit wśród polskich widzów. Turecka telenowela, w której głównymi bohaterami są Seher i Yaman, przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. Mimo że w tureckiej produkcji Yaman przez długi czas był czarnym charakterem, w życiu prywatnym jest zupełnie inny. Zajrzeliśmy, jak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan. Zobacz prywatne zdjęcia serialowego Yamana z "Dziedzictwa". 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [7.06.2024 r.] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [7.06.2024] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie. 📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [7.06.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [7.06.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka.

📢 Horoskop dzienny na 6 czerwca 2024. Co w czwartek przyniesie los? Sprawdź horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na 6 czerwca 2024. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny na czwartek. Czy to będzie spokojny dzień? A może czeka Cię wiele niezapomnianych wrażeń? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przyszykował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej. 📢 Nie żyje Krzysztof Kapała - kapelmistrz gorzyckiej orkiestry dętej i zasłużony dla gminy Gorzyce. Muzyka była jego życiem Smutna wiadomość dotarła do nas 6 czerwca. W tym dniu zmarł Krzysztof Kapała, kapelmistrz gorzyckiej orkiestry dętej, uhonorowany tytułem Zasłużony dla gminy Gorzyce. Miał 56 lat. Pogrzeb muzyka odbędzie się w najbliższą sobotę.

📢 Rektor Politechniki Białostockiej prof. Marta Kosior-Kazberuk pozostaje na stanowisku na drugą kadencję Poznaliśmy wyniki wyborów na rektora Politechniki Białostockiej. W latach 2024–2028 funkcję tę pełnić będzie prof. Marta Kosior-Kazberuk.

📢 Wakacje w PRL-u. Oto jak wyglądało plażowanie Polaków. Pamiętacie te czasy? Kto to przeżył, ten zawsze powie, że wypoczynek w PRL-u miał niezapomniany klimat, choć jego organizacja stanowiła nie lata wyzwanie. Nikt nie słyszał o zagranicznych wczasach w wersji all inclusive, a najbardziej egzotycznymi kierunkami wakacyjnych wyjazdów były Bułgaria, Rumunia i Jugosławia. Większość wypoczywała w kraju. A jak wyglądały wczasy w tamtych latach. Zobaczcie w galerii. Niejednemu z Was na pewno zakręci się łezka w oku.

📢 Dziury po kulach w witrynach sklepów w centrum Krakowa. Strzelanina? Co wydarzyło się nocą na Floriańskiej? W nocy z soboty na niedzielę (z 1 na 2 czerwca) najprawdopodobniej na skutek strzelaniny zostały uszkodzone dwie witryny galerii i sklepu. Tej samej nocy również na ul. Floriańskiej doszło do pobicia mężczyzny. Agresor zdołał uciec przed przybyciem policji. Zaskakujące jest to, że poszkodowany nie zgłosił pobicia. Policja nie wyklucza, że oba zdarzenia mogą być ze sobą powiązane. 📢 W koszmarnym wypadku w Kargowej zginęła Sandra, jej mama i babcia. Ruszyła zbiórka na pomoc osieroconym dzieciom 28-latki Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. 28-letnia Sandra wraz ze swoją rodziną udała się na Dni Kargowej. Gdy impreza dobiegała końca, w jednym momencie przez jezdnię młoda kobieta przechodziła wraz z mamą i babcią. Uderzył w nie kierowca fiata punto. Kobiety zginęły na oczach bliskich. Sandra osierociła czwórkę dzieci - ruszyła zbiórka pieniędzy na ich rzecz.

📢 Które szkoły jazdy w Radomiu najlepiej uczą? Zobacz TOP 15, ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania Jeśli właśnie szykujesz się do kursu na prawo jazdy to ten tekst i zestawienie są dla ciebie. Sprawdziliśmy, jak egzaminy na prawo jazdy idą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu i jak do zdawania przygotowują radomskie ośrodki szkolenia. Mamy najnowsze zestawienie zdawalności. Średnia w Radomiu to ponad 33 procent w części praktycznej. Wiemy już, że są ośrodki szkolenia, które mają wyższą zdawalność, są w naszym TOP15. Sprawdźcie.

📢 Ktoś zniszczył ogród różany w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało. Różane krzewy w naszym ogrodzie zostały zniszczone. Straty są bardzo duże. Upłynie sporo czasu, zanim ogród będzie wyglądał tak, jak dawniej - mówi Andrzej Gawroński z Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku.

📢 Szeroka oferta zatrudnienia i porady specjalistów. Plenerowe Targi Pracy i Kariery w Słupsku W czwartek (6 czerwca) przed południem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku zorganizowało dla słupskiej młodzieży Plenerowe Targi Pracy i Kariery. Swoją ofertę prezentowało kilkunastu pracodawców z regionu. 📢 Rozpoczyna się Festiwal Książek w Opolu. Przyjadą do nas literackie gwiazdy W piątek (7 czerwca) rozpoczyna się trzydniowy Festiwal Książki w Opolu. Program jest bardzo atrakcyjny, do Opola przyjedzie wielu popularnych pisarzy, m.in. Andrzej Stasiuk, Remigiusz Mróz czy Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka bestsellerowych „Chłopek”. Swoje stoiska wystawi aż 85 wydawnictw. Będzie też duża strefa literatury Young Adult, czyli książek dla nastolatków, które tłumnie przyjeżdżają do swoich ulubionych autorek.

📢 Pijana 39-latka kierując autem piła alkohol z koleżanką. Pasażerem auta był jeszcze 8-letni syn kierującej Ponad 2 promile alkoholu miała w organizmie 39-letnia kierująca toyotą, która w Jamnicy wjechała do rowu. Okazało się, że mieszkanka powiatu tarnobrzeskiego, w tracie jazdy, piła alkohol wspólnie z pasażerką. Na tylnym siedzeniu spał jej 8-letni synek, którego wiozła do domu.

📢 Piękni, młodzi i wolni szukali drugiej połówki. Single party w klubie Space w Czchowie. Zobacz zdjęcia Space Club w Czchowie to największa dyskoteka na pograniczu regionie sądeckiego. Tym razem odbyła się tam impreza pod hasłem "single party". Na parkiecie nie zabrakło pięknych kobiet. Jak zawsze klubowicze nie zawiedli i ochoczo ruszyli na imprezę i bawili się w rytmie największych hitów muzyki klubowej oraz biesiadnej. Co tam się działo? Zobacz, kto bawił się na imprezie w Czchowie w miniony weekend. Mamy zdjęcia. 📢 Wykoszona łąka kwietna w Poznaniu. Ogrodniczka zbulwersowana. Co na to ZDM? W Poznaniu Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął koszenie przydrożnych łąk. Ten stan rzeczy zdenerwował jedną z naszych czytelniczek. Ogrodniczka twierdzi, że nie jest to odpowiedni czas na takie działania, a koszenie powinno odbywać się jesienią.

📢 Europejski Dzień Dziecka we Włoszczowie. Wspaniała zabawa na stadionie! Zobaczcie zdjęcia W środę, 5 czerwca, na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie odbył się Europejski Dzień Dziecka pod patronatem burmistrza Włoszczowy Grzegorza Dziubka. Wydarzenie zostało przełożona z wtorku z powodu opadów deszczu. 📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? [LISTA] Oto najnowsze oferty pracy w Koszalinie i regionie. Szukasz pracy? Sprawdź, ile możesz zarobić. Takie oferty pracy wpłynęły w ostatnim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

📢 Oto ponętna żona Krzysztofa Stanowskiego - zdjęcia. Takich zdjęć nie widzieliście. Zmysłowa Marta spełnia się jako dietetyk 6.06.2024 Krzysztof Stanowski na co dzień mieszka w podwarszawskiej willi. Znany dziennikarz i kontrowersyjna postać w świecie mediów ma piękną żonę, która jest dietetyczką. Zobacz gorące zdjęcia Marty Sosnowskiej...

📢 Katarzyna Sienkiewicz bardzo zmysłowo, a zarazem seksownie. Te zdjęcia są dowodem jej artystycznej duszy. Czy ma chłopaka? 30-letnia Kasia Sienkiewicz wraz z bratem tworzą zespół Kwiat Jabłoni. Zobacz prywatne zdjęcia Katarzyny Sienkiewicz, to zmysłowe i artystyczne kadry... 📢 Klub Do Sopotu w Łodzi otwiera się w piątek 7 czerwca. To będzie pierwszy wieczór w nowej lokalizacji w Off Piotrkowska Center Klub Do Sopotu w Łodzi otworzy się w tym sezonie w piątek 7 czerwca. Będzie działał w nowej lokalizacji na Off Piotrkowskiej. Ma to być tzw. soft opening, czyli otwarcie lokalu dla klientów bez wielkiej imprezy. 📢 Ruiny i surowe piękno. Ten lubuski pałac jest jak zaczarowany ogród. Przepiękne miejsce | ZDJĘCIA Pałac w Studzieńcu lata świetności ma dawno za sobą. Oczywiście był moment, kiedy można było go uratować, ale jak to zwykle w takich przypadkach bywa, coś poszło nie tak. Dziś zrujnowany obiekt zamienia się w coraz większe gruzowisko. Po dziurach wewnątrz widać, że ktoś czegoś w tym miejscu szukał. Skarbu? Warto też zauważyć, że budowla jest jednocześnie jedną z piękniejszych ruin w Lubuskiem. Jej atrakcyjność i piękno wokół dzięki żywej zieleni, fosie, padającym świetle przypominają zaczarowany ogród. Natura zrobiła tu swoje!

📢 Z tramwaju wypadli pasażerowie. Następnie doszło do zderzenia, jest ofiara śmiertelna - WIDEO Jedna osoba zginęła, a ponad 90 zostało rannych po tym, jak doszło do zderzenia dwóch tramwajów w mieście Kemerowo w Rosji. Na krążących po sieci nagraniach widać, jak z jednego z pojazdów jadących z dużą szybkością, wypadają pasażerowie.

📢 Ta droga zmieni Oświęcim. Nowa obwodnica do drogi S1 rośnie w oczach. Widać już kolejne odcinki trasy. Zdjęcia i film z powietrza Powstająca południowa obwodnica Oświęcimia zmieni całkowicie układ komunikacyjny miasta. Inwestycja prowadzona jest na całej 9-kilometrowej długości. Efekty już robią wrażenie. Zobacz zdjęcia i film z powietrza z galerii udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad po 19 miesiącach budowy. 📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 06.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 HOROSKOP codzienny: czwartek 6 czerwca 2024. Ryby, Koziorożec, Skorpion, Byk, Lew, Panna, Baran, Waga, Strzelec, Wodnik, Rak, Bliźnięta Horoskop codzienny - czwartek 6 czerwca 2024 roku. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Co się wydarzy? Czeka cię coś nowego? Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 ŁKS nie dostanie 3,25 mln złotych za Aleksandra Bobka. Wiemy, dlaczego! Aleksander Bobek spadł z piłkarskiej ekstraklasy z ŁKS Łódź. Wiele wskazuje na to,- że nie będzie w przyszłym sezonie grał w I lidze. Ponoć interesują się nim włoskie Torino, Monza i Cagliari, ale tak=e nasz Raków Częstochowa.

📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Przełom. Zderzyło się 5 aut, w tym tir! Nie żyje mężczyzna Do wypadku z udziałem kilku aut, w tym tira, doszło w czwartkowy ranek w miejscowości Przełom w powiecie kieleckim. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Krajowa trasa numer 74 była całkowicie zablokowana.

📢 Oto Kobieca Twarz Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz zdjęcia i wideo z Forum Kobiecości Julia Szulewska, Ilona Pietrzak i Sylwia Mościńska to zwyciężczynie naszej akcji „Kobieca Twarz Regionu”. Podczas Forum Kobiecości nie tylko wybraliśmy laureatki, ale też zaproponowaliśmy spotkania z ciekawymi gośćmi 📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah ZDJĘCIA. Wygląda jak zupełnie inna kobieta. Oto odmieniona twarz Kayah. Co się dzieje? 6.06.2024 Kayah ma 56 lat i na polskiej scenie muzycznej gości już od 1995 roku. Zobaczcie jak zmieniała się wokalistka przez te wszystkie lata. Szczególnie jej twarz wyglądała zupełnie inaczej... 📢 Słynny youtuber Książulo odwiedził kultowy krakowski Okrąglak! Testował najtańszego kebaba w Polsce i najtańszy obiad w Krakowie. Smakowało? Książulo to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów, ekspert w dziedzinie gastronomii. Influencer odwiedza popularne, kontrowersyjne, nietypowe, budzące emocje miejscówki, gdzie testuje wszelakiej maści jedzenie, a swoją opinią dzieli się w social mediach. Tym razem Książulo odwiedził krakowski Okrąglak, a konkretnie budkę z kebabami za... 8 zł! Podczas swojej wizyty w Krakowie wpadł też do jednej z podstawówek, gdzie skosztował najtańszego obiadu w mieście.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek 6 czerwca Baran, Rak, Lew, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Koziorożec, Bliźnięta, Wodnik, Ryby 6.06.2024 Jaki będzie czwartek? Sprawdź w horoskopie na czwartek 6 czerwca. Co pokazują karty Tarota, a co można wyczytać z układu gwiazd? Oto horoskop dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Rak, Lew, Waga, Skorpion, Panna, Strzelec, Koziorożec, Bliźnięta, Wodnik, Ryby.

📢 Nowy parking na terenie spółdzielni "Zjednoczeni" w Bydgoszczy budzi emocje. Powód to opłaty za miejsca postojowe Na Bartodziejach w Bydgoszczy pojawił się nowy parking. Miejsca postojowe przy blokach na Curie Skłodowskiej nie będą jednak ogólnodostępne. Jak poinformował Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” chętni mogą wynająć je za opłatą.

📢 Pożar w Zakopanem. Żarzące się iskry latały w promieniu 200 metrów ZDJĘCIA Doszczętnie spłonął budynek gospodarczy, w którym stały zaparkowane powozy konne. Część majątku udało się uratować. 📢 Julia Jantarska z Zagnańska odnosi sukcesy w torowych wyścigach motocyklowych. Obecnie trenuje we Włoszech i tam startuje Julia Jantarska to 12-latka z Zagnańska, zdobywczyni Pucharu Polski. Mimo młodego wieku, ma na swoim koncie podwójne wicemistrzostwo Polski, pierwsze i drugie miejsce w Pucharze Polski, a także udział w wielu prestiżowych wyścigach w Europie.

Dyscyplina, którą uprawia Julia to torowe wyścigi motocyklowe.

📢 TVP zawiadomiła prokuraturę. Chodzi o Beatę Fido - prywatnie partnerkę kuzyna Jarosława Kaczyńskiego TVP S.A. w likwidacji złożyła zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie dotyczy fikcyjnego zatrudniania pracownicy – Beaty Fido – która pracy powierzonej jej w ramach umowy o pracę nie wykonywała. Prywatnie Beata Fido jest partnerką Jana Marii Tomaszewskiego, kuzyna Jarosława Kaczyńskiego. 📢 Samo życie: Najlepsze memy na każdą okazję. Z tym borykamy się codziennie Codzienne życie pełne jest sytuacji, z którymi każdy z nas musi się zmierzyć. Niektóre z nich są na tyle uniwersalne, że stały się inspiracją dla licznych memów, które z humorystycznym zacięciem komentują nasze codzienne rozterki. Zobaczcie najzabawniejsze memy, z którymi może utożsamić się właściwie każdy. 📢 Tu we Wrocławiu może powstać nowe centrum handlowe, osiedle a nawet cmentarz! Ty decydujesz! Ratusz przyjmuje wszystkie wnioski Jeszcze tylko przez kilka tygodni wrocławianie będą mogli przesyłać swoje pomysły na rozwój przestrzeni miejskiej. Propozycje mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania Planu Ogólnego dla Wrocławia. Nowy dokument zastąpi Studium z 2018 roku.

📢 Już jest! Nowa atrakcja dla dzieci na plaży miejskiej w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia Zapowiadana przed kilkoma tygodniami niespodzianka, która miała pojawić się w Rudniku na wakacje właśnie stanęła na plaży miejskiej. Oto ona! Oficjalna prezentacja wodnego dmuchańca w sobotę, 8 czerwca. Tego dnia będą też warsztaty rzeźbiarskie na plaży dla maluchów. 📢 Grzybowe szaleństwo już się rozpoczęło. Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce opowiada, jakie grzyby możemy spotkać W tym roku sezon na grzyby wystartował nieco wcześniej, bo już na przełomie maja i czerwca. Ostatnie dni z ulewnymi deszczami, czy burzami pozostawiły warunki idealne na grzybiarskie wędrówki. O tym jakie okazy możemy znaleźć i gdzie opowiadał nam Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.

📢 Ponad 2 miliony złotych wyniósł remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] W środę, 5 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie odbyło się uroczyste zakończenie remontu, który znacząco poprawił warunki edukacyjne oraz infrastrukturalne placówki. Szkoła została wyremontowana i wyposażona dzięki wsparciu rządów Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Japonii i Republiki Korei.

📢 Tutaj warto wybrać się na spacer. Zalew kluczborski można obejść lub objechać dookoła rowerem Zbiornik Kluczbork w Ligocie Górnej to nie tylko zbiornik retencyjny, ale także ulubiony cel wycieczek spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy, wędkarzy, a także fotografów. Trasa dookoła zalewu kluczborskiego ma 3,5 kilometra. 📢 Plaża Władysławowo najbardziej imprezowa, a polski Dubaj najlepszy na rodzinny wypoczynek nad Bałtykiem? Travelist szuka zwycięzców Znamy najciekawsze plaże w Polsce, które sprawdzili i prześwietlili eksperci z Magazynu Travelist. Wytypowane przez nich lokalizacje teraz powalczą o tytuł Plaży Roku w jednej z pięciu kategorii. Wśród nominowanych jest m.in. polski Dubaj, plaża we Władysławowie, czy Piaski na Mierzi Wiślanej. Instagramerom wpadła w oko m.in. Jastrzębia Góra i Gdańsk Stogi oraz plaża w Sopocie.

📢 „Auta na bruku” w Białymstoku. Będzie można obejrzeć w plenerze stare mercedesy, garbusy czy packardy Rezerwujcie czas. To będzie okazja, by obejrzeć z bliska samochody wyprodukowane od Stanów Zjednoczonych, po Europę. Już 14 czerwca zabytkowe auta wyjadą z garaży oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki na Węglowej, by pojawić się w przestrzeni Białegostoku.

📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Oto nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w atrakcyjnej cenie? Licytacje komornicze mogą być idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących znaleźć swoje wymarzone cztery kąty za ułamek ich wartości rynkowej. Przedstawiamy wybrane licytacje, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Dowiedz się, jakie nieruchomości można nabyć w korzystnych cenach i jak wziąć udział w licytacji.

📢 Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Sandomierzu pracuje w nowej siedzibie. Było uroczyste otwarcie Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Sandomierzu pracuje w nowej siedzibie. Instytucja znajduje się przy ulicy Kwiatkowskiego 24 - wjazd od ulicy Orzechowej. W poniedziałek, 3 czerwca uroczyście otwarto nową siedzibę i zaprezentowano udogodnienia dla petentów, w tym osób niepełnosprawnych. 📢 Tutaj już nie zjemy. Te restauracje i cukiernie zniknęły ostatnio z gastronomicznej mapy Kielc. Zobaczcie zdjęcia Prezentujemy kolejną część restauracji i cukierni, które w ostatnim czasie się zamknęły i tym samym zniknęły z gastronomicznej mapy Kielc. Niektóre zostały zamknięte krótko po tym, jak zostały otwarte, inne działały przez lata. Za którym lokalem będziecie tęsknić? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Najlepsi młodzi matematycy nagrodzeni! Zdjęcia z bydgoskiej gali "Kangura Matematycznego" Pięciu chłopaków z regionu (3 z Bydgoszczy, po jednym z Inowrocławia i Świecia) zostało laureatami XXXIII edycji Konkursu „Kangur Matematyczny”. W tym roku w rejonie bydgoskim udział w prestiżowym konkursie wzięło ponad 10 tysięcy uczniów z 276 szkół! We wtorek, 4 czerwca, w bydgoskim Kinoteatrze "Adria" wręczono nagrody najlepszym.

📢 Memy o budowlańcach. Dlaczego internauci śmieją się z budowlańców i fuszerek budowlanych? Zobacz najlepsze teksty: "To się zateguje!" Najlepsze memy o budowlańcach jakie znaleźliśmy w sieci. Zobacz z czego z czego śmieją się internauci i dlaczego żartują z budowlańców. Jest kilka powodów dlaczego powstają memy i żarty na temat budowlańców. Sprawdźcie sami! 📢 Żywioł na Zarabiu w Myślenicach. Rzeka z trudem utrzymuje się w korycie. Ogłoszony został stan pogotowia przeciwpowodziowego Podtopienia, zatkane przepusty na drogach i studzienki, naniesione błoto i żwir na jezdnie. Strażacy walczą z wodą i usuwają skutki nocnej ulewy. Najtrudniejsza sytuacja była w nocy w gminie Wiśniowa, gdzie zalało drogę wojewódzka nr 964 oraz sklep Biedronka i Rynek w Wiśniowej. Natomiast w Myślenicach zalało ulice Leśną. Burmistrz Myślenic ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego.

📢 Ojców zalany. Podtopienia w całej wsi i w parku narodowym. Prądnik wychodził z brzegów. Zalało popularną przydrożną knajpkę W Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko. Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik, która już dawno wyszła z brzegów. Jak zwykle przy intensywnych opadach woda spływa wartko z Sułoszowej i rozlewa się w Ojcowie. We wtorek 4 czerwca już od rana strażacy mieli mnóstwo zgłoszeń o podtopieniach dróg i podwórek. 📢 Powódź, burze i ulewy w Małopolsce. Zalane miejscowości, posesje i drogi. Ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców), wysoki też stan Wisły. Nowa prognoza IMGW jednak napawa optymizmem, padać będzie nadal, ale mniej, a w nocy i środę rozpogodzenie.

📢 Strażacy usuwają skutki intensywnych burz, które przeszły nad częścią Podkarpacia [ZDJĘCIA] 96 razy wyjeżdżali we wtorek podkarpaccy strażacy do usuwania skutków intensywnych burz, które przeszły nad częścią naszego regionu. Do tej pory najwięcej interwencji straż odnotowała w pow. strzyżowskim i rzeszowskim. W całym kraju odebrano 2138 zgłoszeń, z czego najwięcej w woj. śląskim - 1122. 📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku.

📢 Dziedzictwo odc. 293. Nagranie obciążające Ikbal. Kto ją pogrąży? Streszczenie odcinka [10.06.24] Yaman po raz kolejny ratuje Seher i chroni ją przed kłopotami. Kobieta nie czuje jednak wdzięczności. Na komendzie policjanci chcą strajkować. Jak rozwinie się protest? Koniecznie przeczytaj streszczenie 293. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Rolnicy. Podlasie. Jak zmieniło się u Gienka i Andrzeja w ciągu pięciu lat serialu. Od drewnianego wychodka do nowoczesnej łazienki Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany od 2019 roku. Z miejsca zdobył liczne grono fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą losy kilku rodzin rolników z Podlasia. Najwięcej emocji wzbudza metamorfoza u Gienka i Andrzeja z Plutycz. Zobaczcie jest zmieniło się gospodarstwo najbardziej popularnych bohaterów serialu Rolnicy Podlasie. 📢 Memy o motocyklistach i ich maszynach. "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować!" Memy o motocyklistach to zjawisko wynikające z wielu czynników - od utrwalonych stereotypów i specyfiki grup społecznych, przez kontrowersyjne zachowania na drodze, po różnice pokoleniowe. Ważne jest, aby pamiętać, że memy są formą rozrywki i wyrażania opinii, które, choć czasem przesadzone, nie powinny przekraczać granic dobrego smaku i szacunku. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o motocyklistach oraz śmieszne powiedzonka motocyklistów takie jak.: "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować".

📢 Dorota Szelągowska wzięła ślub? Tak teraz mieszka i żyje prezenterka i projektantka wnętrz Dorota Szelągowska to polska prezenterka telewizyjna i ceniona projektantka wnętrz domów i mieszkań. Popularność przyniosły jej takie programy, jak "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy "MasterChef Nastolatki". Dorota Szelągowska na Instagramie opublikowała tajemnicze nagranie ze swoim partnerem. - Czy wzięła pani ślub? - dopytują fani. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Dorota Szelągowska. 📢 Marcin Prokop - tak, tak - ten chudzielec to on. Na tych fotkach z przeszłości jest nie do rozpoznania Chudzielec z długimi włosami, który rozbija się we fiacie punto (swoim pierwszych samochodzie) i nie marzy nawet o porsche. Dziś może spełniać marzenia, ale zachowuje rozsądek

📢 Ślimaki w ogrodzie - tak się ich pozbędziesz. Wypróbuj trik cioci Krysi, a ślimaki szybko znikną z ogródka Ślimaki to prawdziwa zmora posiadaczy ogródków przydomowych i działek. Ślimaki są pożyteczne dla przyrody, jednak w ogródku to szkodniki, które niszczą kwiaty, rośliny, sadzonki owoców i warzyw. Mamy sprawdzony trik, który pozwoli ci szybko, skutecznie i humanitarnie pozbyć się tych szkodników z twojego ogródka. Wypróbuj, a będziesz zachwycony efektem.

📢 Na katowickim Załężu powstaje Ciepły Przystanek - to miejsce skierowane do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta ZDJĘCIA Na ulicy Gliwickiej na katowickim Załężu pojawiło się miejsce, w którym pomoc znajdą najbardziej potrzebujący mieszkańcy miasta. Ciepły Przystanek, bo o nim mowa, powstał za sprawą działalności Ekumenicznej Fundacja Bethlehem. Gromadzone będą tu koce i ubrania dla wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie. 📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu!

📢 Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził KWK Budryk - zjechał prawie 1300 metrów pod ziemię. Wizytę w kopalni ma wykorzystać w swojej pracy Druga po prezydencie osoba w kraju, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odwiedził kopalnię Budryk w Ornontowicach. Podczas wizyty zjechał na poziom 1290, będący najgłębszym poziomem w jakiejkolwiek polskiej kopalni, gdzie prowadzone jest wydobycie. - To, czego się od was dowiedziałem będzie pomocne w mojej pracy - zapewniał marszałek Szymon Hołownia pracujących na Budryku górników. 📢 Fabryka dywanów w Białymstoku w czasach PRL. Pracownicy i produkcja na archiwalnych zdjęciach z 1979 roku Białystok był prężnym ośrodkiem włókienniczym i jednym ze znaczących punktów na krajowej mapie przemysłu tekstylnego. Fabryka dywanów w stolicy Podlasia powstała w latach 70. Zobaczcie w galerii zdjęcia, jak wyglądała praca w fabryce dywanów w Białymstoku w 1979 roku.

📢 Orędzie prezydenta. Andrzej Duda zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego Prezydent wygłosił orędzie. Andrzej Duda zwrócił się do obywateli, by zachęcić ich do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Być może dziś nie wiele osób już o tym pamięta, ale po wyborach w 2014 roku miałem zaszczyt przez rok reprezentować Polskę i Polaków w Unii Europejskiej. Walczyć w Brukseli o polskie interesy" - zaczął prezydent. 📢 Trasa Rail Baltica. Nowy wiadukt drogowy w Trypuciach na trasie z i do Białegostoku. Ma zwiększyć bezpieczeństwo Po nowym wiadukcie drogowym nad linią Warszawa – Białystok jeżdżą już mieszkańcy podbiałostockiej wsi Trypucie w gminie Turośń Kościelna. Wygodniej podróżują kierowcy, w najbliższych miesiącach skorzystają także piesi i rowerzyści. To kolejny bezkolizyjny przejazd na podlaskim odcinku trasy Raila Baltica.

📢 Izabella Scorupco kiedyś i dziś. Tak zmieniła się dziewczyna Bonda i była żona Mariusza Czerkawskiego [7.06.2024 r.] W latach 90. Izabella Scorupco była wielką gwiazdą nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Piękna Polka rozwijała karierę modelki, a ponadto zagrała dziewczynę Jamesa Bonda w "GoldenEye". Trudno w to uwierzyć, ale na początku czerwca Izabella Scorupco obchodziła swoje 54. urodziny. Postanowiliśmy sprawdzić, jak była żona Mariusza Czerkawskiego zmieniała się na przestrzeni lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Izabella Scorupco. 📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 7.06). Które znaki zodiaku nie będą zadowolone z układu gwiazd? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć w piątek 7.06.2024. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 7.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Tak żyje Janina z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [7.06.2024] Janina, uczestniczka szóstej edycji popularnego programu "Sanatorium miłości", zgłosiła się do show, by walczyć z samotnością i znaleźć mężczyznę, który wniesie radość do jej życia. Widzowie mieli nadzieję, że z Tadeuszem z Krzyżanowic stworzą parę po zakończeniu programu, ale rzeczywistość okazała się inna. Mimo że nie znaleźli wspólnej drogi, Janina nie ukrywa swojego szczęścia, co widać na jej prywatnych zdjęciach. 📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [7.06.2024] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [7.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Uwaga! Burze i ulewy w Świętokrzyskiem. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia oraz alert RCB Przed nami niespokojne godziny. Wygląda na to, że województwo świętokrzyskie znów nawiedzą burze, ma padać ulewny deszcz i wiać silny wiatr. Dla naszego regionu wydano w czwartek, 6 czerwca ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, mieszkańcy otrzymali też SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe podtopienia i grad.

📢 Co z budową metra w Krakowie? Jest wstępny termin rozpoczęcia prac Miasto kompletuje dokumentację niezbędną do budowy podziemnej komunikacji w Krakowie. Przeprowadzone mają zostać także analizy, które dadzą ostateczną odpowiedź, czy od razu będzie budowane metro, czy może najpierw tunel pod centrum dla tramwajów. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiada też, że będzie zabiegał o zewnętrzne finansowanie inwestycji, na którą potrzebne są miliardy. 📢 Kolejny wieżowiec rośnie w Katowicach. Pierwszy etap osiedla ATAL Sky+ jest już gotowy. Powstanie tu ponad 800 mieszkań! ZDJĘCIA Duża inwestycja mieszkaniowa blisko centrum Katowic jest już coraz bliżej oddania do użytku. Gotowy jest już pierwszy etap osiedla ATAL Sky+ składający się z trzech budynków. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się tu w drugim kwartale 2024 roku. Trwają prace budowlane związane z drugim etapem, w ramach którego powstaną kolejne trzy budynki. Łącznie ta terenie kompleksu Sky+ powstanie prawie 1100 nowych lokali mieszkalnych i usługowych.

📢 Co kielczanie sądzą o Ogrodzie Wolności w Kielcach? Przeprowadziliśmy sondę uliczną. Jedni mówią: enklawa, drudzy za to: bezsens. Zobaczcie Niektórzy prześmiewczo nazywają do "diezel park", a inni chwalą za wykorzystanie wolnego terenu. Ogród Wolności pomiędzy dwiema ruchliwymi jezdniami na ulicy IX Wieków od początku budowy budził niemałe kontrowersje. Zmalały one po oddaniu go do użytku, a my wyruszyliśmy na poszukiwanie odpowiedzi czy kielczanie są bardziej na "tak" czy na "nie" w stosunku do tego skrawka zieleni. Zobaczcie film. 📢 Zmarł żołnierz ranny na polsko-białoruskiej granicy. Został raniony nożem przez migranta, który próbował sforsować stalową zaporę Zmarł żołnierz raniony nożem na granicy z Białorusią - poinformowało dziś (6.06) Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierz został zaatakowany 28 maja nad ranem na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Został ugodzony nożem w okolicę klatki piersiowej. W szpitalu walczył o życie.

📢 PiS nie wygra dziesiątych wyborów z rzędu? Wiadomo, co pokazują wewnętrzne badania Koalicji Obywatelskiej W niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdyby wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, oznaczałoby to 10. z rzędu wyborcze zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego. Jednak – jak powiedział Marcin Kierwiński – wewnętrzne badania Koalicji Obywatelskiej pokazują co innego. 📢 Wielka tężnia solankowa w Olkuszu na finiszu prac. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Zobacz wideo Prace przy budowie wielkiej tężni solankowej w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu zmierzają ku końcowi. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Warto podkreślić, że olkuska tężnia będzie jednym z największych tego typu obiektów w województwie. Powierzchnia tarniny wyniesie tam prawie sześćset metrów kwadratowych.

📢 Gdzie pojechać w weekend w Wielkopolsce? Oto 10 doskonałych miejsc na wycieczkę. Sprawdź listę i zwiedź je koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Bimber w Czarnej Białostockiej trafił w ręce funkcjonariuszy podlaskiej KAS 355 litrów bimbru przejęli w Czarnej Białostockiej funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Mężczyzna, w którego garażu znaleziono alkohol bez polskich znaków akcyzy, odpowie teraz przed sądem. 📢 Gminy Dzień Dziecka w Samborcu. Było cyrkowo, sportowo i słodko. Zobacz zdjęcia Moc atrakcji przygotowali organizatorzy dla uczestników Gminnego Dnia Dziecka w Samborcu. Kilkugodzinna zabawa w środę, 5 czerwca, przy budynku Urzędu Gminy obfitowała w moc atrakcji dla dzieci w każdym wieku.

📢 Tak mieszka i żyje Grażyna Torbicka. Nieustannie poszukuje nowych wyzwań. Ikona telewizji, wykształcona, piękna i wiecznie młoda 64-letnia Grażyna Torbicka to ikona telewizji. Wykształcona, piękna i wiecznie młoda. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień Grażyna Torbicka - kliknij w galerię... 📢 Rząd wprowadzi zakaz sprzedaży węgla gospodarstwom domowym. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zakaz sprzedaży niektórych rodzajów węgla gospodarstwom domowym. To efekt realizacji jednego z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Kiedy zaczną nowe przepisy wejdą życie.

📢 Stał pod Starostwem w Inowrocławiu z transparentem i bukietem kwiatów dla żony. Tak podziękował jej za 20 wspólnych lat Niecodzienna niespodzianka czekała dziś rano jedną z pań pracujących w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Jej mąż z synem ustawili się na parkingu ze specjalnym transparentem.

📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Przełom. Zderzyło się 5 aut, w tym tir! Nie żyje mężczyzna Do wypadku z udziałem kilku aut, w tym tira, doszło w czwartkowy ranek w miejscowości Przełom w powiecie kieleckim. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Krajowa trasa numer 74 była całkowicie zablokowana. 📢 Sponsor Widzewa podjął decyzję odnośnie do przyszłego sezonu ekstraklasy Widzew Łódź swoją przygodę w PKO Bank Polski Ekstraklasie będzie kontynuował ze wsparciem ZCB Owczary oraz marki TERMOton! Firma zdecydowała się pozostać Sponsorem Generalnym na kolejny sezon!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 6.06.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 06.06.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Potraktujcie tę listę z przymrużeniem oka i pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Markos z Głobina zyskał strategicznego partnera. To Axopar z Finlandii Fińska Grupa Axopar nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce Markos z Głobina. Obaj partnerzy zamierzają stać się jednym z wiodących światowych producentów wyrobów w technologii kompozytowej. 📢 Makabryczna zbrodnia w Stęszewie pod Poznaniem. Znaleziono ciała trzech osób W środę po południu w Stęszewie pod Poznaniem znaleziono ciała trzech osób - małżeństwa oraz ich dorosłego syna. Policja informuje, że według wstępnych ustaleń małżeństwo zostało zamordowane, a 29-letni syn popełnił samobójstwo.

📢 Obchody 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. Zobacz zdjęcia We wtorek (4 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 25-lecia działalności placówki. 📢 Tak dziś wygląda Paula Tumala PRYWATNE ZDJĘCIA. Wciąż zachwyca kształtami. Piękna mama dwóch córek Paula Tumala, polska fotomodelka i celebrytka, jedna z dziewcząt, które wystąpiły w teledysku "My Słowianie". Jak teraz wygląda? ZOBACZCIE ZDJĘCIA W GALERII

📢 Bezczelna kradzież we wrocławskim parku. Ktoś odciął liny przy drewnianych pomostach. Może być niebezpiecznie Park Czarna Woda na wrocławskich Swojczycach po raz kolejny odwiedzili zuchwali wandale, którzy w nocy odcięli wszystkie liny przy jednym z pomostów. Rada Osiedla i Zarząd Zieleni Miejskiej ostrzegają, że może być tam niebezpiecznie. 📢 Antoni Macierewicz w Bydgoszczy: „Polsce grozi zniszczenie”. Zobacz zdjęcia ze spotkania Kilkadziesiąt osób przyszło na spotkanie z Antonim Macierewiczem w bydgoskim hotelu Holiday Inn. Były szef MON i rzecznik teorii "zamachu smoleńskiego" nie przyciąga już tłumów. Co więcej, na spotkaniu słychać było nawet głosy przeciwne. 📢 Tymczasowy prezes Korony Kielce Karol Jakubczyk o planach transferowych, wykupieniu Xaviera Dziekońskiego i sztabie szkoleniowym Karol Jakubczyk został tymczasowym prezesem Korony Kielce. Funkcję tę będzie pełnił przez trzy miesiące. Na konferencji prasowej poinformował, że trenerem zespołu pozostanie Kamil Kuzera. Będą prowadzone rozmowy z kilkoma zawodnikami w sprawie podpisania nowych umów, klub też chce wykupić Xaviera Dziekońskiego z Rakowa Częstochowa.

📢 Zbliża się duży remont w Poznaniu. Prace potrwają do końca wakacji! Most Dworcowy będzie remontowany od 22 czerwca Trwa seria koniecznych remontów torowisk w kluczowych miejscach Poznania. Kończy się naprawa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego, w przyszłą sobotę naprawiane będą następne – na węźle Roosevelta – Bukowska, a 22 czerwca rozpocznie się remont torowiska na moście Dworcowym. Ten potrwa do 31 sierpnia.

📢 Anna Popek pokazała swój nowy dom. Zwolniona z TVP prezenterka przyjechała na plac budowy ZDJĘCIA 5.06.2024 Anna Popek jak widać z przytupem idzie przed siebie. Prezenterka zwolniona z TVP postanowiła wybudować nowy dom. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy... 📢 Na Rynku Głównym w Krakowie odbył się Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Towarzyszył mu pokaz sprzętu Jest to 9. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. W wydarzeniu, które odbyło się w środę 5 czerwca na krakowskim Rynku wzięło 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa.

📢 Białucha nie ma litości, zalewa ludziom dobytek. Mieszkańcy Zielonek podtopienia przeżywają kilka razy w roku Domy, podwórka i płoty obstawione workami z piaskiem. Ludzie z Zielonek po wtorkowej nawałnicy nie wynoszą tego, boją się, że ponownie przyjdzie ulewa. - Patrzymy w niebo - mówi jedna z mieszkanek. Boją się, bo woda w rzece Białucha podnosi się tu błyskawicznie o dwa lub trzy metry. Podobnie jak w potoku Garliczanka. 📢 Ofiara w Rokicinach spłonęła żywcem. Sąd wypuścił z aresztu podejrzaną o zacieranie śladów. Wolność za cenę 100 tysięcy złotych We wtorek przerażająca zbrodnia w Rokicinach miała kolejna odsłonę sądową. Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrywał zażalenia na aresztowanie małżeństwa. Podejrzany o zabójstwo Adam C. pozostanie w areszcie. Sandra C., podejrzana o zacieranie śladów i nieudzielenie pomocy ofierze potwornej zbrodni, wyszła na wolność za poręczeniem 100 tysięcy złotych.

📢 Piękna Paulina Smaszcz w łóżku. Kobieta petarda ma plan na weekendowe "nicnierobienie". Fani jej trochę pomogli ZDJĘCIA Paulina Smaszcz ma 51 lat. Piękna blondynka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcia byłej żony Macieja Kurzajewskiego podbiły serca intarnautów.

📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach? 📢 Eurowybory 2024. Era Nowych Kobiet poparła Tomasza Frankowskiego. Zobacz, kto wspierał kandydata KO Tomek Frankowski był na boisku wybitnym sportowcem. Jego cechy jak determinacja, wola walki, ciężka praca, pokazały, że przez te pięć lat jest bardzo skutecznym europarlamentarzystą. Wiele zrobił dla naszego regionu oraz Warmii i Mazur. Nigdy nie odmówił pomocy - mówiła w środę 5 czerwca na Rynku Kościuszki Jowita Chudzik. Radna miejska KO wraz z przedstawicielkami Ery Nowych Kobiet udzieliły poparcia Tomaszowi Frankowskiemu w zaplanowanych na 9 czerwca wyborach do Parlamentu Europejskiego.

📢 Wesołe Miasteczko w Chorzowie na koloryzowanych zdjęciach z PRL-u. Znacie historię tego miejsca? Przenieście się z nami w czasie Śląskie Wesołe Miasteczko, obecnie znane jako Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, jest najstarszym polskim lunaparkiem, zlokalizowanym na terenie Parku Śląskiego na granicy Chorzowa i Katowic. Jego historia sięga lat 50. XX wieku i jest bogata w wydarzenia, które przyciągały gości z całej Polski. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z okresu PRL-u i poznajcie historie tego miejsca... 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Napad na bank we Wrocławiu. Złodzieje wysadzili bankomat wraz z witryną. Z maszyny zniknęła kasetka z pieniędzmi! W nocy, z wtorku na środę (4/5 czerwca), nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku we Wrocławiu i ukradli z niego gotówkę. Do napadu doszło przy skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego ze Strachocińską, w banku Spółdzielczej Grupy Bankowej.

📢 Moje miasto. Transportowa niemoc w centrum Krakowa. Tunel to sprawa wagi państwowej Poniedziałek, 3 czerwca, okazał się sądnym dniem dla krakowskiej komunikacji. Wystarczyło, że z powodu remontu zamknięto torowisko pomiędzy rondami Mogilskim a Grzegórzeckim, do tego wykoleił się tramwaj na skrzyżowaniu ulic Starowiślna oraz Dietla i przez pół dnia mieliśmy transportowy paraliż. Każdą porażkę można jednak przekuć w zwycięstwo. Tak się złożyło, że tego samego dnia prezydent Krakowa Aleksander Miszalski pojechał do Warszawy na spotkania z przedstawicielami rządu w sprawie pieniędzy na inwestycje. Trudno o lepszą okazję do tego, by wyjąć telefon i pokazać decydentom ze stolicy obrazki spod Wawelu: "Zobaczcie co się u nas wyprawia, bez waszego wsparcia czeka nas transportowy kataklizm. Metro w Krakowie to sprawa wagi państwowej". 📢 Aquapark na wrocławskim Zakrzowie wciąż zamknięty. Urzędnicy chcieli zdążyć na Dzień Dziecka. Dlaczego jeszcze nie było otwarcia? Wrocławianie czekają na otwarcie basenu przy ul. Wilanowskiej na Zakrzowie. Ostatnie prace remontowe miały się skończyć w lutym. Zapowiedziano więc otwarcie na kwiecień. Potem była mowa o maju, aż w końcu deklarowano, iż otwarcie nastąpi w Dzień Dziecka. Woda w nieckach czeka na pierwsze kąpiele, zjeżdżalnie świecą pustkami, a drzwi obiektu nadal są zamknięte. Dlaczego?

📢 Firma Reflex w Wąbrzeźnie zwalnia pracowników. Co się dzieje? "Grupowego" brak Firma Reflex z siedzibą w Wąbrzeźnie to znany producent systemów do instalacji grzewczych i chłodzących. Zatrudnia około 600 osób. Niedawno zaczęła zwalniać pracowników. Co się dzieje? Ludzie pełni są niepokoju. 📢 Marsz Równości przeszedł ulicami Lublina. "Babci było najłatwiej zaakceptować moją orientację". Zobacz zdjęcia i wideo W sobotę (1 czerwca) ulicami Lublina przeszedł kolejny Marsz Równości. O godz. 13 wystartował z Alei Racławickich na wysokości CSK, a później ruszył Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego, Poniatowskiego i Popiełuszki, by zakończyć się na placu pod pod Galerią Labirynt.

📢 Likwidacja zakładu TOHO Group w Radomiu produkującego metalowe i plastikowe części łożysk. Pracę straci 115 osób W Radomiu swój oddział zamyka firma TOHO Poland specjalizująca się w produkcji metalowych i plastikowych części łożysk. W związku z likwidacją radomskiego oddziału pracę straci 115 pracowników.

📢 Wielka budowa trasy S7 Widoma - Kraków w Nowej Hucie. Potężne konstrukcje, mosty, estakady. Okolica zmieniła się nie do poznania! Tuż przed długim weekendem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie opublikowała w internecie najświeższe zdjęcia z budowy trasy S7 na odcinku Widoma - Kraków. Widać potężne konstrukcje estakad i mostów i coraz więcej asfaltu. Ostatnio w ten rejon też wrócił tramwaj do Wzgórz Krzesławickich. Prace dotyczą także ul. Kocmyrzowskiej i przewiduje się kolejne zmiany w ruchu. A już tam mamy spore utrudnienia i korki.

📢 Niesamowity obiekt rekreacyjny powstanie w Sukowie, na terenie dawnej kopalni. Będą wyspy, kładki, kąpieliska. Zobacz wizualizacje Kilkanaście wysepek połączonych pomostami, każda o innych przeznaczeniu, kąpieliska dla dzieci i dorosłych o regulowanym dnie, wieża widokowa, wypożyczalnie sprzętu sportowego pływającego czy trasy edukacyjne, taka inwestycja powstanie na terenie wyrobiska dawnej kopalni w Sukowie, gmina Daleszyce, powiat kielecki. Szykuje się do niej Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria Spółka Akcyjna, do której należy obiekt.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 „Pojezierze olkuskie” jest równie piękne co niebezpieczne. W ostatnim czasie przy wielkim zalewisku powstał kolejny zbiornik. Zobacz wideo Największe zalewisko w Bolesławiu nazywane też „Pojezierzem Olkuskim” cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców powiatu olkuskiego, ale też okolic. W pogodne dni można tam spotkać plażowiczów, rowerzystów a nawet… miłośników skuterów wodnych i quadów. Nic dziwnego – zbiornik prezentuje się naprawdę pięknie i ciągle się rozrasta. Problem jednak w tym, że teren, na którym powstał jest niebezpieczny a wchodzenie tam zakazane.

📢 Ludowcy z całej Polski świętowali w Proszowicach. Wicepremier o hybrydowym ataku na nasz kraj Przedstawiciele Ruchu Ludowego przyjechali w niedzielę do Proszowic, aby wziąć udział w krajowych obchodach Święta Ludowego. W czasie wydarzenia prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o priorytetach rządu w obecnej kadencji, wręczył odznaczenia zasłużonym działaczom oraz legitymacje nowym członkom partii.

📢 Piękne i uśmiechnięte dziewczyny z koszalińskiej "Prywatki". One królowały na parkiecie [zdjęcia] Zdjęcia uśmiechniętych i pięknych dziewczyn z "Prywatki" w Koszalinie. Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z imprez w ostatnich tygodniach! 📢 Piękne, młode, niebezpieczne. To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Anna Dymna w młodości. Wspaniałe kreacje aktorskie i burzliwe życie uczuciowe - zdjęcia Niespotykana uroda, wyjątkowy talent aktorski i ogromne serce. Anna Dymna to wybitna polska aktorka, której zawdzięczamy wiele niezapomnianych ról. "Sami swoi", "Trędowata", "Znachor", to tylko niektóre z klasyków kina, w których wystąpiła Dymna. W tym roku aktorka będzie obchodzić 73. urodziny. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Anna Dymna. 📢 Wiosenne imprezy w Prywatce w Koszalinie. Tak bawią się mieszkańcy! [ZDJĘCIA] Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z imprez w ostatnich tygodniach! 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Tak żyje na co dzień Paulina Lasota - Kasia z "M jak miłość". Oto prywatne zdjęcia pięknej aktorki Paulina Lasota od kilku lat podbija serca widzów rolą Kasi Stawskiej w serialu "M jak miłość". Na planie tworzy szczęśliwy związek z Jakubem Karskim (w tej roli Krzysztof Kwiatkowski), a jaka jest na co dzień? Aktorka prowadzi blog na Instagramie, gdzie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Tak żyje Paulina Lasota. 📢 Burze szleją nad województwem świętokrzyskim. Przed nami niespokojna noc. Oto raport na bieżąco Tak jak zapowiadały prognozy w czwartek, 6 czerwca wieczorem nad województwo świętokrzyskie nadeszły potężne burzowe chmury. Najgorsza sytuacja jest w powiatach włoszczowskim i jędrzejowskim, do których nawałnica dotarła najpierw. Również w powiecie kieleckim słychać grzmoty i widać błyskawice, pada też deszcz. Oto nasz raport na bieżąco.

📢 Niezwykłe i pomysłowe ozdoby w centrum Urzejowic w powiecie przeworskim [ZDJĘCIA] Na dość niezwykły obrazek natrafiają kierowcy, którzy przejeżdżają przez Urzejowice niedaleko Przeworska. Na placu w środku tej miejscowości mieszkańcy wykonali pomysłowe ozdoby. W centralnym miejscu "przygrywa" orkiestra brzozowych muzyków. 📢 Zalew w Starych Bogaczowicach jest idealny na weekendowy wypad. Poopalacie się tutaj bez tłumów Zalew w Starych Bogaczowicach to ustronne miejsce nad wodą. Bez tłumów, bez ciekawskich spojrzeń. Tutaj można zaszyć się w weekend i poopalać, odpocząć i w spokoju poczytać książkę. Co prawda nie można się kąpać, ale zamoczyć nogę – owszem. Na miejscu jest również karczma. Można w niej zjeść i skorzystać z toalety. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, koniecznie tam zajrzyjcie.

📢 Nie będzie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Obajtka! Jak dowiedziało się radio RMF FM, nie będzie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Daniela Obajtka na piątkowe posiedzenie wizowej komisji śledczej. Warszawski sąd odmówił uwzględnienia wniosku komisji w tej sprawie.

📢 Donald Tusk nie wiedział o zatrzymaniu żołnierzy na granicy? Szokujące słowa Jana Grabca. Premier wygłosi oświadczenie Premier niestety nie miał wiedzy o tej konkretnej sytuacji i przebiegu tego zdarzenia - powiedział szef KPRM Jan Grabiec, odnosząc się do zatrzymania żołnierzy, którzy oddali strzały na granicy. Poinformował, że "zapewne jutro rano" dojdzie do spotkania Donalda Tuska z ministrem sprawiedliwości i szefem MON. Kancelaria premiera poinformowała, że w piątek Donald Tusk wygłosi oświadczenie w tej sprawie. 📢 Stąporkowskie przedszkolaki jak prawdziwi aktorzy. Zagrali w „Kopciuszku” specjalnie dla rodziców Piękna gra aktorska, barwne stroje i baśniowa scenografia. Tak można w kilku słowach opowiedzieć o spektaklu, jaki przygotowały dla rodziców dzieci z Publicznego Przedszkola w Stąporkowie pod kierunkiem nauczycielek. 📢 Lajkonik znów harcował w Krakowie. Wyjątkowa tradycja ma się dobrze, tłumy na trasie Ze Zwierzyńca wyruszył tradycyjny orszak Lajkonika. Co roku w oktawę Bożego Ciała pochód włóczków i Tatarów prowadzony przez Konika Zwierzynieckiego przemierza ulice Krakowa, zbierając haracz i przekazując pomyślność na kolejny rok. Ze względu na remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki - stałej trasy pochodu Lajkonika, w tym roku barwny orszak będzie można spotkać w nieco innych miejscach. Tradycyjnie, wydarzenie zakończy się na Rynku Głównym, gdzie Lajkonik spotka się z prezydentem Aleksandrem Miszalskim.

📢 Trzynasta emerytura co miesiąc? Tak, to możliwe. Zobacz komu się ona należy i gdzie złożyć wniosek! W polskim systemie świadczeń istnieje grupa emerytów, którzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę wypłacaną co miesiąc. Sprawdź czy jesteś w tej grupie seniorów, a także, co należy zrobić, aby otrzymywać comiesięczne świadczenie. Czytaj dalej.

📢 Wąż w selerze naciowym? Mieszkanka Poznania przyniosła ze sklepu niespodziankę Mieszkanka Poznania w selerze naciowym natknęła się na niespodziewanego gościa. Przy krojeniu warzywa wypełzło z niego małe zwierzę. 📢 Dobra wiadomość dla nowych emerytów. Rekordowa roczna waloryzacja składek emerytalnych - tabela wyliczeń [7.06.2024] W czerwcu 2024 roku składki i kapitał początkowy wzrosną o 14,87 proc., a środki na subkontach – o 9,91 proc. Roczna waloryzacja jest wyższa niż rok temu.

📢 Maffashion (Julia Kuczyńska) pozuje w bikini i zdradza, jaki jest sekret jej figury. Wygląda jak bogini! [7.06.2024 r.] Maffashion (Julia Angelika Kuczyńska) to urodzona 22 września 1987 r. w Złotowie – popularna polska polska blogerka modowa, influencerka, aktorka niezawodowa i celebrytka. Jej profil na Instagramie śledzi - bagatela - aż 1,5 miliona osób! Maffashion chętnie udostępnia na nim swoje zdjęcia. Często pozuje w bieliźnie, prezentując doskonałą figurę. Czemu ją zawdzięcza? Niedawno zdradziła sekret urody... 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do połowy czerwca. Wypadek samochodowy, śmierć i wyznanie miłości [7.06.2024 r.] Sprawdź, co wydarzy się do końca maja w serialu "Zakazany owoc". Wkrótce: Julia próbuje uśmiercić Handan. Ktoś ostrzeliwuje szpital Selima. Sedahi wymyśla napad na ranczo, by ściągnąć Emira z powrotem do domu. Sedahi i Caner postanawiają po cichu poznać przeszłość Tugce. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków do końca maja zamieszczamy w galerii.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 7 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 07.06.2024 Horoskop dzienny na piątek, 7 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 07.06.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Wielkopolsce. Rekordzistę na mapie regionu znajdziemy aż 22 razy! [7.06.2024 r.] Jakie nazwy miejscowości są najpopularniejsze w Wielkopolsce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że lider na mapie regionu występuje aż 22 razy! Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie wielkopolskim? Tego dowiecie się z artykułu poniżej. 📢 Od soboty do poniedziałku (8-10.06) część ul. Wojska Polskiego w Opolu będzie zamknięta. Przez remont będą objazdy. Inaczej pojedzie MZK Przez weekend trwać będzie remont fragmentu ul. Wojska Polskiego w Opolu. Nie przejedziecie tamtędy od soboty (8 czerwca) do poniedziałku (10 czerwca). Przez ten czas zaplanowane są objazdy. Inaczej pojadą też autobusy MZK.

📢 Dziury po kulach w witrynach sklepów w centrum Krakowa. Strzelanina? Co wydarzyło się nocą na Floriańskiej? W nocy z soboty na niedzielę (z 1 na 2 czerwca) najprawdopodobniej na skutek strzelaniny zostały uszkodzone dwie witryny galerii i sklepu. Tej samej nocy również na ul. Floriańskiej doszło do pobicia mężczyzny. Agresor zdołał uciec przed przybyciem policji. Zaskakujące jest to, że poszkodowany nie zgłosił pobicia. Policja nie wyklucza, że oba zdarzenia mogą być ze sobą powiązane. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Koszmarny wypadek w Raciborzu. Seat wypadł z drogi i uderzył mężczyznę, który montował sygnalizację świetlną. Trafił do szpitala ZDJĘCIA Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 5 czerwca w Raciborzu na ulicy Reymonta. Wstępne ustalenie mundurowych wskazują, że 32-letni kierujący seatem stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z pasa ruchu, którym się poruszał. Mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu, uderzając w latarnie, a następnie potrącił 41-letniego mężczyznę, który zajmował się montażem sygnalizacji świetlnej. 📢 Laureatki plebiscytu Kobieca Twarz Regionu na Forum Kobiecości GALERIA ZDJĘĆ Kobieca energia nie zna granic i nic jej nie zatrzyma – przekonaliśmy się o tym podczas spotkania z laureatkami plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2024. Panie zaprosiliśmy do udziału w Forum Kobiecości, jakie zorganizowaliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 we wtorek, 4 czerwca 2024.

📢 Politycy PiS na spotkaniu w Maszewie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego [ZDJĘCIA] W Maszewie wielu czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości spotkało się z mieszkańcami miasta. Wśród gości, na maszewskim rynku, znalazł się były premier Mateusz Morawiecki oraz inne prominentne postaci związane z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. 📢 Odnaleziono kolejny list budowniczych białostockiej katedry. Ma 120 lat Niezwykłe odkrycie w wieży białostockiej katedry. Podczas prac remontowych znaleziono kolejny list budowniczych świątyni górującej nad białostockim rynkiem. 📢 Rolnik szuka żony. Diana z Suwałk znowu pogodna. Uczestniczka programu podróżuje Diana Stankiewicz z Suwałk brała udział w szóstej edycji programu Rolnik szuka żony. Po programie za pomocą mediów społecznościowych informowała o swoim życie. Ostatnio po sporych kłopotach u suwalczanki zaświeciło słońce i to dosłownie.

📢 Popularny smak chipsów zniknie ze sklepowych półek. Może powodować raka Chipsy solone, serowo-cebulowe, paprykowe – jaki smak jest twoim ulubionym? Te wymienione wciąż kupisz, ale wkrótce ze sklepów zniknie jeden z najpopularniejszych smaków chrupiących przekąsek. Sztuczny aromat, który jest do nich dodawany, jest wiązany z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia. Sprawdź, o jaki smak chipsów chodzi. 📢 XVIII zjazd legendarnej drużyny piłkarskiej Cieśliki w Ustce W weekend, 14-16 czerwca, odbędzie się XVIII Zjazd Absolwentów Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki. To tradycja wiernie kultywowana od 2003 roku. Panowie grali w piłkę nożną w latach 1960-1972. Wśród nich są reprezentanci Polski. Dziś zdrowie już im nie pozwala na bieganie za piłką, ale z sentymentem wracają do dawnych czasów. 📢 Promieniowanie przy polskiej granicy. Znaleziono radioaktywny materiał w samochodzie Napromieniowany pojazd został znaleziony w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Samochód Mercedes G 500, który emitował nuklid promieniotwórczy Ra-226, odkryto w mieście Uściług w obwodzie wołyńskim na Ukrainie.

📢 Oto pięknie wyrzeźbiona Karolina Owczarz z klatki MMA! Seksowna łodzianka na odważnych fotografiach! GALERIA zdjęć 6.06.2024 Karolina Owczarz urodziła się w Łodzi. Była dziennikarka sportowa Polsatu Sport, zawodniczka MMA wagi muszej i polska bokserka wagi lekkiej. Na co dzień 30-letnia Karolina to także piękna kobieta i urocza osoba. Często publikuje w internecie zmysłowe zdjęcia. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 📢 Dramatyczna akcja służb ratowniczych w Śremie. Nie żyje 66-letni mężczyzna W środowe popołudnie 5 czerwca służby ratownicze interweniowały na parkingu przed jednym z supermarketów przy ulicy Chełmońskiego. Mimo wysiłków ratowników nie udało się uratować 66-letniego mężczyzny. 📢 Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe otrzymały Godło Teraz Polska. "Bez Bieszczadów by nas nie było" Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe otrzymały Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” przyznawane za najlepsze produkty i usługi. To olbrzymi sukces niewielkiej bieszczadzkiej firmy, która pokonała krajowych gigantów w wyścigu o nagrodę.

📢 Na koszalińską porodówkę z policyjną eskortą. Mama zaczęła rodzić w taksówce [WIDEO] Historia ma swój początek około godziny 12 na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej oraz Krakusa i Wandy w Koszalinie. Wówczas kierowca taksówki podbiegł do radiowozu i poinformował policjanta z komendy w Koszalinie, że pasażerce taksówki, będącej w dziesiątym miesiącu ciąży, odeszły wody płodowe i rozpoczęła się akcja porodowa. 📢 Te znaki zodiaku wzbogacą się jeszcze w czerwcu! Czeka je duży zastrzyk gotówki. Komu dopisze finansowe szczęście 6.06.2024 Zdaniem astrologów, przyszłość każdej osoby można odczytać w kartach Tarota. Za ich pomocą da się odczytać, kto będzie mieć szczęście, a kto wręcz przeciwnie. Karty pomagają również sprawdzić, kto może liczyć na nagły zastrzyk gotówki w swoim życiu, czy to przez podwyżkę w pracy, czy też wygraną na loterii lub w konkursie. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały szansę na nagły zastrzyk gotówki!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 6.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 06.06.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach.

📢 Stacja Biblioteka znowu zamieniła się w centrum śląskiej kultury. Znani goście czytali po śląsku, a uczniowie uczcili postać Joanny Gryzik "Niy ino gŏdōmy, ale tyż czytōmy" - pod takim hasłem odbyła się II edycja imprezy zorganizowanej przez stowarzyszenie Festelno Czelodka i Stację Bibioteka. W samym sercu Rudy Śląskiej zgromadzili się politycy, ludzie nauki i kultury by wspólnie czytać napisaną po śląsku książkę Rafała Szymały "Leanderka". Na gości czekała również niespodzianka w postaci przedstawienia przygotowanego przez uczniów rudzkiej Szkoły Podstawowej nr 14. 📢 Matka Ewa z Miechowic. Arystokratka, która wybrała życie w drewnianej chatce i służbę potrzebującym. Tak żyła i mieszkała Matka Ewa. Zdjęcia Mogła przechadzać się w pięknych sukniach po wspaniałych ogrodach, brylować na balach, prowadzić błyskotliwe dyskusje o sztuce, podróżować, jeść wykwintne potrawy, bywać na królewskim i cesarskim dworze, słowem: korzystać z uroków życia XIX-wiecznej, obrzydliwie bogatej arystokracji. Zamiast tego wybrała skromne życie diakonisy, służbę potrzebującym, modlitwę i drewniany domek. Matka Ewa z Miechowic. Kim była ta niezwykła kobieta?

📢 Najlepsze MEMY o plażowaniu! Pogoda dopisuje, parawany wracają. Jak wypoczywamy na plaży? Plażowicze okiem internautów 6.06.2024 Jak wyobrażamy sobie wypoczynek na plaży? Za oknem jest coraz cieplej, słońce dopisuje, a to oznacza, że na plażach pojawia się coraz więcej osób. Niektórzy spacerują, inni wolą plażowanie, odgradzają swoją "oazę" na plaży słynnymi parawanami. Oczywiście doprowadza to do wielu "zgrzytów", z czego doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc o plażowaniu MEMY i inne śmieszne obrazki. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o plażowaniu!

📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo na OLX w Koszalinie. Zobacz, co mieszkańcy oddają w internecie. Co można otrzymać za darmo? 6.06.2024 Sprawdziliśmy, co można dostać za darmo na OLX w Koszalinie. Zobaczcie, co ludzie oddają za darmo w internecie. Jesteście ciekawi?

📢 Tragedie w pracy. Śmierć w fabryce mleka. Dramat przy dojeniu krowy w Kobylnikach Dla kilku pracowników w Kujawsko-Pomorskiem maj był miesiącem tragicznym. Przy pracy zginął Ukrainiec w "Polmleku" w Warlubiu. W Kobylnikach natomiast ciężkie obrażenia odniósł pracownik, którego przygniotła spłoszona podczas dojenia krowa. 📢 Mieszkańcy Krapkowic mają dość dzikiego wysypiska. Nie ma komu usunąć wielkiej góry śmieci 1600 ton śmieci przywieźli nielegalnie do Krapkowic „przedsiębiorcy”, którzy mieli zajmować się przetwarzaniem odpadów. Członkowie mafii śmieciowej zostali zatrzymani, ale problem spadł teraz na samorządowców.

📢 Putin odgraża się krajom pomagającym Ukrainie. "Rosja może podjąć kroki odwetowe" Władimir Putin oznajmił, że skoro Ukraina używa zachodniej broni do ataków na terytorium Rosji, to Kreml może podjąć działania "asymetryczne" i dostarczać analogiczną broń krajom, które zaatakują państwa Zachodu.

📢 Paraliż Spółdzielni Michał w Siemianowicach. Rada Nadzorcza nie działa od 1,5 roku. Protest mieszkańców Grupa mieszkańców oburzona działaniami zarządu SM Michał w Siemianowicach. Nie podoba im się zarządzanie spółdzielnią, w której od 1,5 roku nie działa Rada Nadzorcza. Wydaje się, że sprawa jest patowa – przynajmniej do czasu ostatecznych rozstrzygnięć przez sąd. Temu ostatniemu jednak wyraźnie się nie śpieszy. Pół roku od ogłoszenia wyroku nie napisano uzasadnienia. 📢 Krakowska okręgówka. Proszowianka i Skała już zakończyły sezon W rozegranym awansem meczu ostatniej kolejki krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka zremisowała na własnym boisku z MKS Skała 1:1. Prowadzenie dla gości uzyskał Martin Tesio, a wyrównał Dawid Dziadana. Dla obu drużyn wynik meczu nie miał już większego znaczenia. Gospodarze dawno pożegnali się z marzeniami o awansie, a rywale pewnie utrzymali się w okręgówce.

📢 Fani Motoru hucznie podziękowali drużynie za historyczny sezon. Zobacz więcej zdjęć z fety W poniedziałkowe popołudnie kibice Motoru licznie stawili się pod Areną Lublin, aby wspólnie z drużyną fetować powrót do Ekstraklasy po 32 latach przerwy. – Dziękuję wam za tą społeczność, którą tworzycie. Jestem z wami i walczymy dalej o wyższe cele – kierował w stronę kibiców Zbigniew Jakubas, większościowy udziałowiec i prezes Motoru Lublin. 📢 Zgrabna Paulina Sykut-Jeżyna w bikini ZDJĘCIA. Pozuje i wygląda znakomicie. Ma wspaniałą figurę! 5.06.2024 Paulina Sykut Jeżyna postanowiła dla odmiany spędzić ferie w ciepłym klimacie. Zobaczcie najnowsze zdjęcia celebrytki, jest na czym oko zawiesić...

📢 Ceny polskich malin i czereśni we Wrocławiu mogą przyprawić o zawrót głowy. Odwiedziliśmy wrocławskie targowiska Długo wyczekiwane czereśnie pojawiły się na wrocławskich targowiskach. Czy ich ceny wciąż są tak kosmiczne jak na początku maja? Sprawdziliśmy, ile teraz kosztują polskie czereśnie.

📢 Z lotniska w Radomiu poleci nowy przewoźnik. Będą loty samolotów linii Air Montenegro do Podgoricy w Czarnogórze Sezon wakacyjnych czarterów już się zaczął. Do linii lotniczych operujących z Radomia dołącza Air Montenegro. Linia od czerwca będzie wykonywała loty z radomskiego Sadkowa do Podgoricy w Czarnogórze. Od czerwca do końca września pasażerowie będą mieli możliwość podróżować z lotniska w Radomiu na sześciu trasach. 📢 Starlinki nad Polską. W nocy z 5/6 czerwca warto patrzeć w niebo. Wystartowała misja Starlink G8-5 W nocy z 5/6 czerwca (środa/czwartek) będzie można obserwować trzy przeloty Starlinków nad Polską. Wystartowała misja Starlink G8-5, a kosmiczny pociąg będzie widoczny na niebie kilkukrotnie w ciągu najbliższych dni. 📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 5.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Gwiazdy światowej muzyki wystąpią w łódzkich salach koncertowych. Na jakie wydarzenie warto się wybrać? Wypełniają się atrakcyjnymi propozycjami terminy w łódzkich salach koncertowych. Miłośnicy muzyki „na żywo” mogą się cieszyć spotkaniami ze znakomitymi światowymi artystami.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 206 koło Nacławia. Kobieta z dzieckiem przewiezieni do szpitala [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia doszło w środę w godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej nr 206. 📢 Kraków. Nowy autobus do Mydlnik. Dzielnica i uczelnia chcą wydłużenia i zmiany trasy Radni Bronowic chcą solidnej przeróbki planowanej trasy nowej linii autobusowej nr 126. Autobus ten ma - według zapowiedzi - kursować miedzy przystankiem Mydlniki Wapiennik P&R a Salwatorem - przez Mydlniki, Chełm, Wolę Justowską i Przegorzały, ale z kolei z pominięciem obiektów Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej, gdzie regularnie dojeżdżają studenci i pracownicy. Korektę trasy 126, którą postulują radni dzielnicy VI, poparli też dziekani trzech wydziałów URK.

📢 Nowa linia MZK w Opolu. Centrum przesiadkowe przy Krapkowickiej będzie obsługiwały autobusy linii nr 30. Dojedziemy nią na Bolko i do zoo Centrum przesiadkowe przy Krapkowickiej będzie obsługiwała nowa linia nr 30. Zaplanowano ją w taki sposób, aby nie tylko ułatwiała dojazd do wyspy Bolko, Parku 800-lecia i zoo, ale również obsługiwała rozrastające się osiedle w rejonie ulicy Stawowej ze Śródmieściem. 📢 Ważne decyzje kadrowe w Koronie Kielce. Poznaliśmy skład Rady Nadzorczej. Kamil Kuzera nadal trenerem. Zobacz zapis transmisji W środę, 5 czerwca, o godzinie 15 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostały dokonane zmiany w Radzie Nadzorczej Korony SA. O godzinie 16 na briefingu prasowym w Urzędzie Miasta dotyczącym Korony Kielce, prezydentka Kielc Agata Wojda przedstawiła nowy skład Rady Nadzorczej. Zobacz zapis transmisji na żywo.

📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie. Zdjęcia Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii.

📢 Łódź. Ważność biletów komunikacji miejskiej znów wydłużona. Do kiedy? Rada Miejska Łodzi na wniosek prezydenta miasta znów przedłużyła ważność jednorazowych biletów komunikacji miejskiej o dwadzieścia minut. Powód? Identyczny jak od sześciu lat: przedłużające się remonty i modernizacje dróg i infrastruktury. 📢 II Świętokrzyski Festiwal Piwa w Kielcach! Będą wystawcy browarów z całej Polski oraz pyszne jedzenie. Zobaczcie film Przed nami II Świętokrzyski Festiwal Piwa. Od piątku, 7 czerwca, do niedzieli, 9 czerwca, na Rynku w Kielcach pojawią się wystawcy browarów z całej Polski oraz strefa street food z pysznym jedzeniem. Atrakcji i degustacji z pewnością nie zabraknie. Zobaczcie film.

📢 Najzabawniejsze śląskie słowa zdaniem internautów. Podobno bawią do łez... Wśród nich: humcwot, glacaty, szczyrkać i więcej. Sprawdźcie! Śląsk to region o bogatej kulturze i unikalnym języku, który dla wielu spoza regionu może brzmieć zabawnie. Internauci podzielili się swoimi ulubionymi śląskimi słowami, które bawią ich do łez. Humcwot, glacaty, szczyrkać – to tylko niektóre z wyrazów. Sprawdźcie najzabawniejsze śląskie wyrazy, które warto poznać, aby lepiej zrozumieć lokalną mowę i przy okazji świetnie się bawić. Poznajcie słowa, które podbiły serca internautów! 📢 Pełne atrakcji Gminne Obchody Dnia Dziecka w Skalbmierzu. Kącik kosmetyczny, warsztaty kulinarne i Magiczna Wróżka. Zobaczcie zdjęcia Niedzielne popołudnie należało do najmłodszych mieszkańców gminy Skalbmierz, którzy licznie przybyli ze swoimi rodzicami i dziadkami na Gminne Obchody Dnia Dziecka, podczas których czekało na nich wiele atrakcji.

📢 Gmina Strzelce Opolskie wskazała tereny pod budowę nowych mieszkań. Prace mają ruszyć w tym roku Gmina Strzelce Opolskie wskazała, gdzie staną nowe bloki w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Będą to działki przy ulicy Azaliowej za Osiedlem Piastów Śląskich. W pierwszym etapie ma tam powstać jeden blok, ale docelowo będą cztery budynki wielorodzinne.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Truskawki - szybkie i łatwe przepisy. Pomysły na truskawki: pod kruszonką, zapiekane w koglu moglu, koktajle truskawkowe Truskawki to jedne z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Aromatyczne, soczyste, słodkie - aż ślinka cieknie na samą myśl. Truskawki najlepsze są w sezonie letnim - nie ze szklarni, a wyhodowane na krzaczkach pod prawdziwym słońcem. Truskawki lubią zarówno dzieci, jak i dorośli. Z truskawek można wyczarować w kuchni prawdziwe cuda - szybkie, ale przepyszne desery, koktajle, ciasta. Zobacz ciekawe i łatwe pomysły na smaczne dania z truskawkami.

📢 W Muszli Koncertowej w Ciechocinku zagrali dla "Jedynej". Zdjęcia z wydarzenia W Muszli Koncertowej w Ciechocinku zorganizowano koncert, podczas którego zbierano pieniądze na remont budynku "Jedynej". Na scenie wystąpili lokalni artyści. 📢 49 lat temu powołano województwo bielskie. Bielsko-Biała, Oświęcim, Cieszyn, Żywiec i inne na kolorowych zdjęciach z tamtych lat Niemal dokładnie 49 lat temu, 1 czerwca 1975 roku, powstało województwo bielskie. Region został powołany dzięki reformie administracyjnej, którą w 1975 roku na plenum KC PZPR bez debaty publicznej. Region obejmujący część dzisiejszego województwa śląskiego i małopolskiego, funkcjonował na mapie administracyjnej kraju do 1998 roku i kolejnej reformy administracyjnej.

📢 Podlaska skarbówka ma nowy pakiet aut na sprzedaż. Zobacz zdjęcia i ceny samochodów wystawionych na przetarg Jeszcze w czerwcu zaplanowane są przetargi aut w białostockich urzędach skarbowych. Jest spory wybór ciekawych i przede wszystkim niedrogich egzemplarzy. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut ze skarbówki

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Nad jeziorem Dąbie w Szczecinie powstaje nowe osiedle [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] W Szczecinie przy ulicy Przestrzennej trwa budowa drugiego etapu osiedla Victoria Apartments II. Budynek B właśnie osiągnął stan surowy zamknięty. 📢 Wakacyjny rozkład jazdy pociągów dla województwa świętokrzyskiego. Jakie zmiany od 9 czerwca? Od niedzieli, 9 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego chcąc podróżować w tym czasie nad morze, na Warmię lub w góry, mają wiele możliwości za pośrednictwem połączeń PKP Intercity. Przewoźnik utrzymuje dotychczasową ofertę dla województwa świętokrzyskiego. Prezentujemy dokładny rozkład odjazdów ze stacji Kielce Główne.

📢 Zalało kilka wsi pod Krakowem. Wielka woda topiła Ojców, zabierała meble i grille. W Skawie ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego Najtrudniejsza sytuacja była nad ranem we wtorek, 4 czerwca w Sułoszowej, a potem w Ojcowie. Rzeka Prądnik wystąpiła z brzegów, sięgnęła niemal rekordowego zagrożenia. Zalała tereny Ojcowskiego Parku Narodowego oraz posesje i domy mieszkańców. Zalewane były drogi lokalne, nieprzejezdna była też trasa wojewódzka 773. Z jednego z pensjonatów woda zabrała meble ogrodowe. W gminie Skawina rzeka Skawinka przekroczyła stan ostrzegawczy. Tu ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Podtopienia dróg, posesji i domów były w gminach Wielka Wieś, Zielonki, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca. Ludzie workami z piaskiem zastawiali podwórka i domy.

📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Dzień Dziecka w gminie Małogoszcz trwał wyjątkowo dłużej. Gminne przedszkola świętowały razem z burmistrzem Dzień Dziecka w gminie Małogoszcz trwa wyjątkowo dłużej. W poniedziałek, 3 czerwca burmistrz miasta i gminy Małogoszcz Paweł Król odwiedził najmłodszych mieszkańców gminy. Przedszkolaki z Kozłowa Żarczyc Dużych, Rembieszyc, Złotnik i Małogoszcza otrzymały owocowe upominki. Zobacz zdjęcia. 📢 Dorota Szelągowska zrzuciła ubrania. Roznegliżowane zdjęcia zaskoczyły Internautów. W celu atencyjnym pokazała ciało! ZDJĘCIA Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia. 📢 Najskuteczniejsi żużlowcy na półmetku sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi (TOP 15) Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia sezonu 2024 jesteśmy na półmetku fazy zasadniczej. Na czele tabeli znajduje się niepokonany Orlen Oil Motor Lublin. Przyjrzeliśmy się, jak radzili sobie poszczególni zawodnicy. Kliknij „zobacz galerię” i sprawdź, kto w tym roku jest najskuteczniejszym żużlowcem na ekstraligowych torach.

📢 Tak bawiliście się podczas Dni Ozimka 2024. Na koncerty Kasi Kowalskiej i Dawida Kwiatkowskiego przyszły tłumy Wielkie gwiazdy wystąpiły na Dniach Ozimka na boisku pod Szkołą Podstawową nr 3. W trakcie dwudniowej imprezy na koncertach i wydarzeniach towarzyszących bawiły się tysiące ludzi.

📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Mamy nowe zdjęcia! Ponad dziesięć tysięcy kibiców w niedzielę kibicowało "Aniołom" w meczu z Falubazem Zielona Góra. Wspieraliście Apator na Motoarenie? Poszukajcie się na zdjęciach kibiców.

📢 W końcu dobre wieści dla kierowców! Zmiany w badaniach od 1 czerwca Zmiany w badaniach technicznych pojazdów mają obowiązywać już od 1 czerwca 2024 roku. Co wprowadzają? Przede wszystkim lepszą sytuację dla kierowców, których auto nie przejdzie przeglądu. 📢 Krótkie wycieczki za Kraków - najciekawsze propozycje. Co warto zobaczyć? TOP 15 miejsc Mieszkasz w Krakowie lub odwiedziłeś miasto królów i znasz już niemal każdy zakątek? Widziałeś Wawel, Sukiennice, Smoka Wawelskiego i przeszedłeś się Rynkiem Podziemnym? Zwiedziłeś Kazimierz i Podgórze? Myślisz, że nic Cię już nie zaskoczy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kilka propozycji. W galerii przedstawiamy najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w okolicach Krakowa. Dojedziesz do nich nawet w niecałą godzinę! 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych. 📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają. 📢 Janina z "Sanatorium miłości" na prywatnych zdjęciach. Widać na nich radość i zadowolenie z życia! Janina z "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się do programu, aby pokonać samotność i znaleźć mężczyznę, który będzie dla niej ważny. Świetnie dogadywała się z Tadeuszem z Krzyżanowic. Widzowie byli przekonani, że po programie stworzą parę. Nic jednak z tego nie wyszło. Janina jest jednak bardzo szczęśliwa. Widać to na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Zwiedziliśmy luksusowy hotel Mercure Szczyrk Resort. Zobaczcie ZDJĘCIA. Efekt zapiera dech w piersiach! Jako jedni z nielicznych mieliśmy okazję zwiedzić gruntownie modernizowany hotel Mercure Szczyrk Resort, który przez całe dekady funkcjonował jako Orle Gniazdo. Trzeba przyznać, że kompleks, który powstaje, naprawdę zapiera dech w piersiach i wywołuje efekt wow. Część pomieszczeń hotelowych jest już gotowa, w części obiektu prace jeszcze trwają. Ale - jak nas zapewniono - na wrzesień, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie gigantycznego, czterogwiazdkowego hotelu, wszystko będzie gotowe na sto procent. PÓKI CO, ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z HOTELU I WIZUALIZACJE, JAK ON BĘDZIE WYGLĄDAŁ!

📢 Rozpoczęło się Wielkie Grillowanie UAM 2024 w Poznaniu! Studenci grillują i bawią się na koncertach Przed studentami dwa dni z dobrym jedzeniem i muzyką. Na poznańskim kampusie Morasko rozpoczęło się coroczne Wielkie Grillowanie UAM. W czwartek na scenie goszczą znani raperzy. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia imprezy!

📢 Były oficer GROM i pełnomocnik MON oburzony po śmierci żołnierza. "To są nasi chłopcy" Zapomnieliśmy, że pokój nie jest dany na zawsze - mówił na antenie Polsat News były oficer GROM Paweł "Naval" Mateńczuk. Dodał, że żołnierze są oceniani za swoje działania przez pryzmat prawa w sytuacji pokoju, "a przecież na granicy prowadzone są działania bojowe". 📢 Dni Inowrocławia 2024 rozpoczęte. W Solankach odbył się Marsz Kapeluszowy. Mamy zdjęcia Dni Inowrocławia 2024 rozpoczęte. W Solankach, w czwartek 6 czerwca, odbył się tradycyjny Marsz Kapeluszowy. 📢 Urszula Radwańska na odważnych zdjęciach. "Dziewczyna Bonda może się schować!" [7.06.2024 r.] Urszula Radwańska to polska tenisistka, młodsza siostra słynnej Agnieszki Radwańskiej. Ma własną markę luksusowych torebek. Za wspieranie osób niepełnosprawnych otrzymała Medal Świętego Brata Alberta. Jest bardzo aktywna na Instagramie. Zamieszcza tam zdjęcia dokumentujące jej życie. Sporo tu też odważnych zdjęć Urszuli Radwańskiej. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Dzięki złożeniu tego dokumentu do ZUS będziesz mieć wyższą emeryturę. Czas do lipca! [7.06.2024 r.] Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że niektórzy emeryci mają możliwość zwiększenia swojego świadczenia poprzez ponowne przeliczenie emerytury. Aby to zrobić, konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów. ZUS przypomina o jednym, często zapominanym, dokumencie!

📢 Duży hol, a nie ma gdzie usiąść. Czytelniczka stać nie mogła i do koszalińskiego akwaparku nie weszła Nasza Czytelniczka, cierpiąca z powodu chorych nóg, chciała skorzystać z akwaparku w Koszalinie. Zrezygnowała, bo czekając w kolejce nie miała gdzie usiąść. - Nie znalazłam ani jednego miejsca do siedzenia. Czy naprawdę trudno jest postawić tam choćby kilka krzeseł z myślą o takich ludziach jak ja? - pyta rozgoryczona. 📢 Horoskop weekendowy 7.06.2024 - 9.06.2024 dla wszystkich znaków zodiaku 07.06.2024 Horoskop na weekend do niedzieli 9 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Wodnik, Ryby, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec w horoskopie weekendowym. Sprawdź horoskop na weekend przygotowany przez wróżkę Margo. Horoskop na sobotę.

📢 Prezydent i wiceprezydenci Białegostoku ujawnili swoje majątki. Kto oszczędza? Kto ma kredyty? Kiedy w połowie maja odbierali nominacje na stanowiska wiceprezydentów Białegostoku – prócz obowiązków urzędowych i bycia „na świeczniku” – oznaczało to jeszcze jedno. Przedstawianie publiczne swoich majątków. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 06.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Najstarsza Polka jest mieszkanką Czerwionki-Leszczyn. Anna Gawłowska skończyła 111 lat! Do Czerwionki sprowadziła się tuż po wojnie Może się poszczycić długowiecznością, jaką obecnie nie dorównuje jej nikt w kraju. Anna Gawłowska, mieszkanka Czerwionki-Leszczyn skończyła 111 lat. Na świat przyszła 6 czerwca 1913 roku. Pochodzi z Cieszyna, ale od blisko 80 lat mieszka w Czerwionce. W dniu urodzin życzenia spłynęły do niej nawet ze Stanów Zjednoczonych.

📢 Zagłębie Sosnowiec. Michał Kołakowski nie wycofuje się z oferty na zakup klubowych akcji. „Rozmowy trwają” Po tym jak poinformowaliśmy, że toczą się rozmowy z potencjalnym inwestorem w sprawie zakupu akcji Zagłębia Sosnowiec, w sieci pojawiły się komentarze, że Michał Kołakowski wycofał się z pomysłu przejęcia udziałów w sosnowieckim klubie. Jaka jest prawda? 📢 Osoby o tych imionach są wybuchowe. Oni są nieprzewidywalni, lepiej nie wchodzić im w drogę. Sprawdź! 6.06.2024 Osoby o tych imionach mogą być bardzo wybuchowe. W ich towarzystwie nigdy nie możesz być pewny, jak zareagują, bo ich humor może zmienić się w ułamku sekundy. Sprawdź więc naszą listę, ale pamiętaj - traktuj ją z przymrużeniem oka. Choć oczywiście są osoby, które uważają, że imię może wiązać się z pewnymi cechami charakteru. Możesz więc się zabawić i sprawdzić, czy masz w swoim otoczeniu osoby o takich imionach i czy faktycznie można przypisać im to, że wybuchowe, nieprzewidywalne.

📢 Przedwojenny Śląsk zachwycał! Mamy kolorowe zdjęcia. Poznajecie Katowice, Chorzów, Gliwice? Zobaczcie niezwykłe archiwalne fotografie Tak wyglądał przedwojenny Śląsk! Międzywojenny Śląsk był kolorowy. Dzięki nowoczesnej technologii, a także archiwom zdjęć Narodowego Archiwum Cyfrowego i miejskim możemy zobaczyć, jak wyglądał Śląsk sto lat temu - w dwudziestoleciu międzywojennym. Zobaczcie pokolorowane zdjęcia archiwalne sprzed 100 lat. 📢 Wiktoria Gąsiewska topless. Na Instagramie zawrzało. Zobaczcie jej gorące i pikantne ZDJĘCIA Wiktoria Gąsiewska jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek młodego pokolenia. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 mln użytkowników. Niedawno piękna aktorka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie topless, a w sieci zawrzało. Zobaczcie!

📢 Bóbr z opolskiej Młynówki! Naszej czytelniczce udało się sfotografować zwierzę Bóbr w środowe (5.06) popołudnie wyszedł na brzeg Młynówki i skubał liście jednego z drzew. Obecność ludzi wydawała mu się wcale nie przeszkadzać.

📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024 r.? Co czeka seniorów? Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń! 📢 Smile Hotel doktora Piotra Trafidły będzie wizytówką Stalowej Woli. Restauracja zachwyci gości. Zobacz wizualizacje Powstający w Stalowej Woli przy ulicy księcia Poniatowskiego czterogwiazdkowy Smile Hotel to będzie nowoczesny obiekt zaprojektowany z myślą o komforcie pacjentów kliniki Multident Bonding Center, a także osób odwiedzających Stalową Wolę. 📢 Dni Miasta Białegostoku. Na Rynku Kościuszki wystąpi Kuba Szmajkowski, zespół Enej i Margaret Nadchodzą tegoroczne Dni Miasta Białegostoku. Znamy już szczegółowy pogram imprezy. Przed mieszkańcami trzy dni świętowania.

📢 Dramat w tyskim szpitalu wojewódzkim. Martwa pacjentka kilka godzin leżała obok budynku. Prokuratura wszczęła śledztwo To już drugie takie zdarzenie związane z Megrez Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. 26 grudnia z okna wypadł 88-latek, który zmarł kilka godzin później. Tym razem, w trawie znaleziono martwą 58-latkę. Pacjentka zaginęła kilka godzin wcześniej. Postępowanie w sprawie prowadzi tyska prokuratura. 📢 Tak wygląda nowy Fiat 126p. Maluch teraz w wersji elektrycznej i odświeżonej. Legenda polskiej motoryzacji w nowej odsłonie Malucha, Fiata 126p w nowej odsłonie w swoim garażu chciałoby mieć wielu fanów motoryzacji. To właśnie nowy Fiat 126p - czyli elektryk Vision 126. Następca polskiego Fiata z zarazem w pełni elektryczny pierwszy design włoskiej firmy. Projektanci zachowali charakterystyczną sylwetkę, a odświeżony Fiat 126p jest nieco większy niż maluch, którego tysiące egzemplarzy przemierzało polskie drogi.

📢 Szlak niedźwiadka, czyli największe atrakcje turystyczne Wisły. Skocznia narciarska, pałacyk myśliwski, muzeum beskidzkie i więcej Wycieczka do Wisły to wyjątkowa okazja do odkrywania niezwykłych atrakcji, a Szlak Niedźwiadka stanowi doskonałe zaproszenie do tej przygody. Wyruszając na tę malowniczą trasę, nie tylko spędzicie aktywnie czas, ale również odkryjecie bogactwo turystyczne tego urokliwego miasta. Inspiracją do stworzenia tego szlaku był uwielbiany przez turystów niedźwiadek na kuli, który zdobi Park im. St. Kopczyńskiego i stał się oficjalną maskotką miasta. 📢 Plaża z parasolami, jak w tropikach pod Gorzowem! Niby zwykłe kąpielisko, ale klimat kapitalny! Z czym kojarzą nam się egzotyczne wakacje? Z czystą wodą, totalnym relaksem, piękną opalenizną i... słomianymi parasolami! Żeby wylegiwać się pod takimi, wcale nie trzeba lecieć na Malediwy, czy nad hiszpańskie wybrzeże. Możesz pojechać do... Karnina!

📢 Tragiczny wypadek w Toruniu. Motocyklista uderzył w uliczną latarnię, zmarł w szpitalu Toruńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w środę (5 czerwca) na ulicy Odległej w Toruniu. Motocyklista wypadł z toru jazdy i uderzył w latarnię uliczną. Niestety, kierowca jednośladu zmarł w szpitalu. 📢 Piękna Edyta Zając na gorących zdjęciach. Co za figura! Urodzona w Łodzi modelka twierdzi, że z partnerem jest raźniej 6.06.2024 Urodzona w Łodzi Edyta Zając ma 35 lat. Jest modelką i celebrytką, finalistką konkursu Miss Polonia 2014. Jest też aktywna w mediach społecznościowych, w których publikuje bardzo odważne fotografie. 📢 Trzy dni ważne dla opolskiego rolnictwa. Opolagra 2024 na lotnisku w Kamieniu Śląskim Ta impreza zapowiada się na największe wydarzenie w branży od 8 lat. Producenci sprzętu rolniczego przyjadą w najbliższy weekend do Kamienia Śląskiego na targi Opolagra 2024. Przed rokiem na wystawie czuć było obawy o przyszłość wsi i niechęć do inwestowania. Wystawcy wierzą, że w tym roku będzie inaczej.

📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 06.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Te osoby mogą jechać do sanatorium za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! 06.06.2024 Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 06.06.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź obowiązkowo listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tak wygląda Izera, polski elektryk. Zobacz, jak się prezentuje. Kiedy trafi na polskie ulice? Zdradzamy szczegóły i plany inwestycji Polski samochód elektryczny - Izera. Tak może wyglądać! Wiemy, kiedy Izera trafi do masowej produkcji. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące samochodu elektrycznego z Polski, który zgodnie z zapowiedziami prezesa spółki Piotra Zaremby, na ulice powinien wyjechać w ciągu 24 miesięcy. Jak prezentuje się Izera? Zobacz galerię zdjęć i daj znać w komentarzu, czy kupiłbyś taki samochód.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej energii. Na pewno masz je w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu.

📢 Oto dojrzałą i piękna Agnieszka Amaro ZDJĘCIA. Śliczna żona Wojciecha Modesta Amaro wygląda dziś znakomicie. Dojrzała, piękna blondynka Agnieszka Amaro ma 47 lat i wygląda znakomicie. Zobaczcie galerię zdjęć... 📢 Gorąca Miss Mundialu będzie na Euro 2024. Ivana Knoll jedzie do Niemiec i namawia do tego kibiców. Zobaczcie jej gorące zdjęcia! Ivana Knoll, gorąca Miss Mundialu w Katarze jedzie na Euro 2024 do Niemiec. Piękna Chorwatka, urodzona w Niemczech, zapowiedziała, że wybiera się na najbliższe mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Czy i tym razem Ivana będzie szokować na trybunach niemieckich stadionów swoimi odważnymi strojami? Zobaczcie gorące zdjęcia pięknej Chorwatki!

📢 Łącznice w Kostrzynie dadzą Lubuskiemu więcej połączeń InterCity? Specjaliści od kolei mówią o wprowadzeniu za siedem lat szybkich połączeń stolic regionów z miastami powiatowymi. Ma w tym pomóc budowa dwóch łącznic w Kostrzynie. 📢 Żołnierze z Podkarpacia wystawili honorową wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie [ZDJĘCIA] Żołnierze 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich/21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Podkarpacia mieli zaszczyt zaciągnąć wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Tradycyjnie posterunki honorowe w tym miejscu wystawiają żołnierze Pułku Reprezentacyjnego WP podległego Dowództwo Garnizonu Warszawa. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 6.06.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Jesteś w związku małżeńskim? Czeka cię duży zastrzyk gotówki! Do zgarnięcia nawet 8 tys. złotych! 6.06.2024 Już wkrótce pary z długoletnim stażem mogą otrzymać dodatkowe świadczenie. Do uzyskania będzie od 5 do nawet 8 tys. złotych! Poznaj szczegóły dotyczące projektu.

📢 Obwodnica Nałęczowa ma być gotowa we wrześniu. Jak wygląda postęp prac? Już we wrześniu będziemy mogli pojechać nową estakadą Nałęczowa. We wtorek (4 czerwca) marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałkowie Piotr Breś i Marek Wojciechowski uczestniczyli w wizycie studyjnej określającej postęp prac budowlanych. Do 30 maja zaawansowanie robót wynosiło 95%. 📢 Bikini na lato 2024. Natalia Siwiec ma ich mnóstwo. Oto najmodniesze wzory, kolory ZDJĘCIA Minęło 12 lat, a Natalia Siwiec tylko coraz piękniejsza. Jak miss Euro 2012 to robi? Niewątpliwie celebrytka dba o swój wygląd zewnętrzny - otwarcie mówi o zabiegach kosmetycznych, które wykonuje, dba o perfekcyjną sylwetkę, włosy, makijaż i cerę. A efekty widać gołym okiem. Szczególnie w bikini...

📢 Nowa umowa Cracovii z miastem w sprawie stadionu Cracovia nie jest właścicielem swojego stadionu, jest natomiast dzierżawcą i operatorem obiektu przy ul. Kałuży 1. Właśnie nastąpiła zmiana umowy dzierżawy stadionu miejskiego przy ul. Kałuży 1. 📢 28. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu. Poruszający happening na starówce. Obejrzyjcie zdjęcia! "Widzialni/Niewidzialni" - tak nazywają się poruszające happeningi prezentowane w ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt na starówce. Mieszkańcy obejrzeć mogli taką artystyczną akcję dziś (05.06), a kolejną okazję będą mieli jeszcze jutro. 📢 Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło w środę o godz. 14:20 na przejeździe kolejowym na ulicy Beskidzkiej w Poznaniu. - Będziemy ustalać, czy był to wypadek, czy próba samobójcza - przekazał nam mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

📢 Monster Truck Show w Ostrowcu. Kaskaderzy stworzą widowisko pełne emocji Monster Truck Show, czyli widowisko dla fanów adrenaliny i motoryzacji odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim we wtorek, 11 czerwca na placu przy dworcu PKS. Będzie można poczuć się jak bohater filmu akcji i doświadczyć niesamowitych wrażeń. Pokazy pełne napięcia zaprezentuje grupa światowej klasy kaskaderów filmowych. 📢 Monster Truck Show w Opatowie. Zobaczymy widowiskowe popisy kaskaderów Monster Truck Show, czyli widowisko dla fanów adrenaliny i motoryzacji odbędzie się w Opatowie w niedzielę 9 czerwca na placu targowiska. Będzie można poczuć się jak bohater filmu akcji i doświadczyć niesamowitych wrażeń. Pokazy pełne napięcia zaprezentuje grupa światowej klasy kaskaderów filmowych. 📢 Oto śliczna ukochana Piotra Polka ZDJĘCIA. Joanna Gajewska to bardzo elegancka kobieta 5.06.2024 Piotr Polk jest kojarzony przede wszystkim z roli Oresta Możejko w serialu "Ojciec Mateusz". W życiu prywatnym przystojny amant idzie przez życie u boku ukochanej partnerki Joanny Gajewskiej. Zobacz jej zdjęcia...

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach?

📢 To jedna z pierwszych inwestycji w Parku Śląskim. „Przystań” przetrwała do dziś! [ZDJĘCIA] Restauracja "Przystań" to jedno z najstarszych miejsc w Parku Śląskim, które do dziś cieszy się popularnością. Jej historia sięga 1953 roku, kiedy to została zaprojektowana przez Zbigniewa Rzepeckiego, znanego również z projektów takich jak Dom Powstańca Śląskiego czy Pałac Kultury Zagłębia. Kawiarnia "Przystań" przez dekady gościła najmodniejsze bale sylwestrowe, liczne studniówki i wystawne urodziny, stając się ważnym punktem na mapie towarzyskiej regionu. 📢 Bielsko-Biała znalazło się pod wodą! W mieście w ciągu kilku godzin spadły ogromne ilości deszczu. Zalane są drogi, podtopione posesje Większość dróg w mieście jest nieprzejezdnych, a woda zalała nie tylko je, ale także prywatne posesje mieszkańców. W Bielsku-Białej w ciągu kilku godzin ekstremalne opady deszczu sprawiły, że miasto znalazło się pod wodą. Z usuwaniem skutków nawałnicy starają się walczyć strażacy. Mają pełne ręce roboty.

📢 Marta Barczok - co nowego u seksownej Miss Euro 2016? Marta nadal zagrzewa piłkarzy do gry! Zobaczcie zdjęcia! Marta Barczok siedem lat temu została okrzyknięta polską Miss Euro 2016. Co się dzieje dzisiaj z piękną Martą? Nadal zagrzewa piłkarzy do dobrej gry, a wydarzeniami ze swojego życia chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 700 tysięcy użytkowników. Zobaczcie zdjęcia polskiej Miss Euro 2016! 📢 Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki świętował swoje 45. urodziny. Zastępcy wręczyli mu zaskakujący prezent! 45 lat minęło jak jeden dzień prezydentowi Skarżyska-Kamiennej Arkadiuszowi Boguckiemu. Urodziny obchodził we wtorek 4 czerwca. Mnóstwo osób, zarówno wirtualnie jak i osobiście złożyło mu życzenia, otrzymał też kilka prezentów, a kolejne jak zapowiada - jeszcze przed nim. Najbardziej ekstremalny wręczyli mu jednak jego zastępcy. Można powiedzieć, że dzięki niemu prezydent na pewno będzie unosił się w przestworzach.

📢 Piotr Andrusiewicz nowym prezesem Elektrowni Kozienice. Zobaczcie, kim jest Piotr Andrusiewicz został nowy szefem Elektrowni Kozienice. Zastąpił dotychczasowego prezesa Zbigniewa Piętka, który swoje stanowisko piastował od listopada 2022 roku. W wyniku zmiany władzy w Polsce, ze stanowisk w elektrowni odwołanych zostało również pięciu członków rady nadzorczej oraz jeden z dotychczasowych wiceprezesów. 📢 Wakacje z PKP. Sezonowe połączenie z Lublina na Hel i do Kołobrzegu Pasażerowie PKP z Lublina zyskają nowe wakacyjne połączenie. Pod koniec czerwca pociągi kursować będą na Hel oraz do Kołobrzegu. Wydłużona zostanie także trasa pociągów do Dorohuska. 📢 Ze Śląska do Wieczystej - Oskar Mielcarz. Plotki, fakty, pogłoski - transfery Śląska Wrocław LATO 2024 Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024 (AKTUALIZACJA). Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024. Bramkarz Oskar Mielcarz trafi na wypożyczenie ze Śląska Wrocław do beniaminka II ligi Wieczystej Kraków. Jego trenerem będzie tam były reprezentant Polski Sławomir Peszko. Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Czy uda się zatrzymać Hiszpana? Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Marszałek Ortyl wraz z władzami szpitala KSW nr 2 apeluje do Komisji Europejskiej o środki na rozbudowę szpitala [WIDEO] 4 czerwca pod Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Barbara Rogowska, dyrektor szpitala, oraz prof. Kazimierz Widenka, prof. Sławomir Snela i prof. Artur Mazur. Tematem spotkania było finansowanie kluczowych inwestycji w podkarpackiej służbie zdrowia przy wsparciu funduszy europejskich.

📢 Piotr Stramowski mówi, czego ma dużo w nowym związku. Domyślacie się? ZDJĘCIA Przez długi czas wydawało się, że małżeństwo Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego to wzór do naśladowania dla innych. 📢 Rolnicy wracają na drogę ekspresową S3. Będzie kolejna blokada Kierowcy, podróżujący drogą ekspresową S3 mogą spodziewać się utrudnień na trasie Gorzów – Szczecin. W czwartek, 6 czerwca rolnicy zablokują węzeł Pyrzyce. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Most nad Odrą w Kostrzynie zamknięty z jednym wyjątkiem Niestety nie mamy dobrych informacji dla kierujących przejeżdżających przez most drogowy w Kostrzynie nad Odrą. We wtorek, 4 czerwca został całkowicie zamknięty, ale z jednym wyjątkiem - z przeprawy mogą korzystać... piesi. Ponadto warto dodać, że o ruch wahadłowy zostanie na nim mimo wszystko utrzymany i na chwilę obecną nikt nie przewiduje zmian w tym zakresie. A co to oznacza wszyscy dobrze wiemy - kolejne korki, frustracje kierujących, ciągłe utrudnienia. 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 4 czerwca 2024 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Tak wygląda Thylane Blondeau, bohaterka słynnego zdjęcia - kiedyś najpiękniejsza dziewczynka świata, dzisiaj seksowna kobieta Francuzka Thylane Blondeau była bohaterką słynnego zdjęcia z 2011 roku. Została wtedy okrzyknięta najpiękniejszą dziewczynką świata. Jak dzisiaj wygląda Thylane? Wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie sami!

📢 Na Rynek w Tarnobrzegu wracają potańcówki. Pierwsza w 2024 roku miejska impreza taneczna już w połowie czerwca Wracają uwielbiane przez mieszkańców Tarnobrzega miejskie potańcówki. Pierwsza w tym roku impreza taneczna na Placu Bartosza Głowackiego odbędzie się w sobotę 15 czerwca. Tarnobrzeski magistrat poda wkrótce harmonogram kolejnych zabaw zaplanowanych na letni sezon 2024 roku. 📢 Grupa Azoty Police: sytuacja jest trudna, ale chcemy utrzymać zatrudnienie Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police ocenia, że sytuacja finansowa spółki jest trudna. Zapewnia, że nie planuje zwolnień pracowników. Natomiast pilnym zadaniem jest modernizacja instalacji w kombinacie, część z nich została wyłączona z powodów bezpieczeństwa. 📢 Otwarto nowy ciąg pieszo-rowerowy wokół zalewu oraz skateparku w Jastrzębiu. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 3 czerwca w Jastrzębiu odbyło się oficjalne otwarcie nowego ciągu pieszo-rowerowego, który został rozmieszczony wokół zalewu oraz skateparku. Łączna długość nowej trasy to prawie 2 kilometry.

📢 Piękne finalistki konkursu Polska Miss 30 plus w strojach kąpielowych. Zobacz ich wyjątkową sesję zdjęciową Tym razem możemy zobaczyć laureatki konkursu Polska Miss 30+ w strojach kąpielowych. Mamy nowe zdjęcia najpiękniejszych trzydziestolatek w kraju. Zaprezentowały się także w kolekcji sukni od Elizabeth Collection. 📢 Antykoncepcja awaryjna w Świętokrzyskiem. Oto lista aptek, w których kupisz tabletkę "dzień po". Zobacz zdjęcia i film Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, z którymi podpisał umowę na realizację pilotażu w zakresie antykoncepcji awaryjnej. W województwie świętokrzyskim na wtorek, 4 czerwca, do programu przystąpiło 15 aptek z różnych powiatów. Lista ta jednak będzie się poszerzać. Zobaczcie w galerii, gdzie można kupić tabletkę "dzień po".

📢 Będzie nowy wieżowiec na osiedlu Przydworcowym. Radni podjęli decyzję bez rozmów z mieszkańcami Z ogłoszeń przyklejonych do drzwi swoich bloków mieszkańcy Przydworcowego dowiedzieli się, że na ich osiedle wpuszczony zostaje kolejny wieżowiec. Liczyli, że przed podjęciem decyzji przez radnych będą mogli porozmawiać na ten temat podczas posiedzenia komisji zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. Tak się nie stało.

📢 Te imiona noszą wredne osoby. One potrafią sprawić przykrość Imiona nadawane dzieciom zwykle mają znaczenie dla rodziców. Często jeszcze przed narodzinami przyszła mama i tata sprawdzają jakie znaczenie ma wybrane przez nich imię. To właśnie na podstawie znaczenia przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion. Tym razem sprawdzamy, które imiona mają w swoim znaczeniu zakodowane bycie złośliwym. 📢 KGHM znowu zatrudnia. Do obsadzenia mnóstwo wakatów! Pracownicy mogą liczyć na benefity. Sprawdź najnowsze oferty KGHM rekrutuje! Do obsadzenia jest prawie 40 wakatów na przeróżnych stanowiskach. Dolnośląski gigant miedziowy oferuje umowę o pracę i pakiet benefitów. Kogo potrzeba? Kliknij w galerię, żeby sprawdzić szczegóły! 📢 Powiat miechowski. Szreniawa wylała w... Szreniawie W powiecie miechowskim nocna ulewa najbardziej dała się we znaki w gminie Gołcza, gdzie wezbrana Szreniawa zagrażała m. in. Szkole Podstawowej w miejscowości Szreniawa. Strażacy interweniowali też w Adamowicach, Mostku i Miechowie.

📢 Oto dzieci znanych polskich celebrytów ZDJĘCIA. Tak wyglądają ich ukochane pociechy. Podobne? Oto dzieci znanych polskich gwiazd. Zobaczcie zdjęcia... 📢 Budują nową drogę we Wrocławiu. Powstanie na najszybciej rozwijającym się osiedlu, kiedy nią pojedziemy? Jeszcze nie tak dawno było tutaj szczere pole. Teraz Lipa Piotrowska jest najszybciej rozwijającym się osiedlem we Wrocławiu. Ale nowe domy, szkoła i planowany basen wymagają również nowych dróg. Jedna z nich powstaje między ulicami Cynamonową i Pełczyńską. Kiedy skorzystają z niej kierowcy?

📢 Żołnierze z 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu złożyli przysięgę wojskową [zdjęcia] Żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu złożyli przysięgę wojskową. 📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 03.06.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Transfery Lecha Poznań. Odchodzi Kristoffer Velde. Podano zawrotną kwotę Lech Poznań zakończył sezon PKO Ekstraklasy 2023/2024 znacznie poniżej oczekiwań. Jeszcze przed końcem rozgrywek z rolą pierwszego trenera pożegnał się Mariusz Rumak. Klub również zdecydował się nie przedłużać kontraktów z dwójką piłkarzy. Ekipę Kolejorza opuści też Kristoffer Velde. Władze Kolejorza oczekują za swoją gwiazdę zawrotnej kwoty. 📢 PRL. To były czasy! Pamiętacie ten klimat, sprzęt i smaki? Zobaczcie najlepsze memy o PRL Tak było. Przypominamy, jak wyglądało życie w PRL-u. Zapraszamy do galerii, gdzie niektórzy internauci mogą sobie przypomnieć klimat tamtych czasów, sprzęt, smaki, po prostu codzienność. Dziś niektórzy tamte lata wspominają z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy z czasów PRL. 📢 Piękny słoneczny weekend w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] W ten weekend na wybrzeżu pogoda dopisuje. W dzień jest słonecznie, choć czuć zimny wiatr ze wschodu. Ale plażowiczom to nie przeszkadza i z lubością wylegują się na plaży.

📢 Robert i Anna Lewandowscy - tak urządzają się w Hiszpanii. Tak wygląda ich nowy dom w Barcelonie Anna i Robert Lewandowscy w Hiszpanii czują się już jak u siebie. Po kilku miesiącach spędzonych w domu na Majorce, przyzwyczajają się do życia w Barcelonie. Zobaczcie, jak się urządzają w nowym miejscu. 📢 Takie są realne wypłaty emerytur w 2024 roku. ZUS podał wysokość przeciętnej emerytury Wiemy, jaka była przeciętna wysokość emerytur i rent w pierwszym kwartale 2024 roku. ZUS podał swoje dane. Na wysokość emerytur i rent w największym stopniu wpłynęła waloryzacja tych świadczeń. 📢 Takie rośliny kwitną aż do późnej jesieni. Dzięki tym roślinom twój ogród będzie piękny najdłużej Wiosną i latem możemy cieszyć się różnorodnością kolorów i zapachów w ogrodzie i na działce. Okazuje się, że piękny ogród da się utrzymać aż do samych przymrozków. Kluczem jest wybór odpowiednich roślin. Oto lista krzewów, które kwitną najdłużej. One ozdobią ogród do końca jesieni.

📢 Nowe ceny za gaz i prąd od lipca 2024 - tak wzrosną rachunki! Te osoby dostaną zniżki Od lipca zapłacimy więcej za prąd i gaz. Rachunki za energię wzrosną o prawie 30 proc., a za błękitne paliwo o ok. 15 procent. Osoby o niższych dochodach mogą liczyć na bony energetyczne. Czytaj więcej. 📢 Ten nabiał jest dobry na odchudzanie. Oto najlepsze produkty mleczne na diecie odchudzającej - zdaniem dietetyków Czy nabiał jest dobry na odchudzanie? Czy produkty mleczne są zdrowe? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem i rozważających rezygnacją z nabiału w swojej diecie. Istnieje powszechna niepewność co do tego, czy nabiał jest dla dobry, szczególnie jeśli chodzi o utratę wagi. Nabiał może pomóc schudnąć i są na to dowody. Dietetycy wymieniają produkty mleczne wspierające odchudzanie. Jaki nabiał jest skuteczny w diecie odchudzającej? Sprawdź!

📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach. Tacy są turyści W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Najlepsze MEMY o wędkarzach. To pasja i styl życia! Tak wędkarstwo widzą internauci. Ogromna dawka świetnego humoru! Tacy są wędkarze? Wędkarstwo kojarzy się wielu osobom z niekiedy nudnym, wielogodzinnym przesiadywaniem nad jeziorem czy nad rzeką. Nic bardziej mylnego! Wędkarstwo ma w naszym kraju ogromną grupę zapaleńców, powiększającą się z każdym rokiem. Wędkarze podkreślają, że nie jest to jedynie hobby, a pasja i styl życia! Dla wędkarzy jest to ucieczka od codziennego zgiełku i możliwość odpoczynku na łonie natury. Jak wędkarstwo widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o wędkarzach! 📢 Niedźwiedź zdemolował dom i sterroryzował jego mieszkańców Niedźwiedź, który dostał się do domu w Rossland w Kolumbii Brytyjskiej, zniszczył wszystkie pomieszczenia i zostawił otwartą lodówkę. Niedźwiedzia uwolnili policjanci wezwani przez mieszkańców, którzy ukryli się w sypialni.

📢 Dramatyczny wypadek w Pszczynie. Nastoletnia rowerzystka poważnie ranna! Do bardzo poważnego zdarzenia drogowego doszło w Pszczynie. Dwie nastolatki jechały razem na jednym rowerze, w pewnym momencie jednoślad przewrócił się. Jedna z dziewczynek jest w poważnym stanie. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Jarosław Kaczyński w Chełmie. To był typowy wiec wyborczy. "Oni naprawdę nie wiedzą, co to jest honor" Jarosław Kaczyński prezes PiS przybył w czwartek na spotkanie z wyborcami w Chełmie z ponad półgodzinnym spóźnieniem. W oczekiwaniu na szefa ugrupowania uczestnicy spotkania, zgromadzeni w sali gimnastycznej I LO w Chełmie, obejrzeli m.in. najnowszy spot PiS o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie wkrótce wyłączą prąd! Zobacz, czy to dotyczy Twojej okolicy [miejscowości, daty] Spółka Energa Operator zaprezentowała najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Lepiej nie daj się zaskoczyć i sprawdź, czy będziesz mieć prąd! Więcej szczegółów w galerii.

📢 Eurowybory 2024. Agent 008 do Brukseli. Senator Jacek Włosowicz podsumował kampanię koło Suzuki Areny w Kielcach Senator jako nowy James Bond - Agent 008 - taką grafikę otrzymał w prezencie od przyjaciół i sztabu podczas konferencji podsumowującej kampanię Jacek Włosowicz kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do europarlamentu. Wydarzenie odbyło się w czwartek przed stadionem Suzuki Arena w Kielcach. 📢 Eurowybory 2024. Hity i kity kampanii wyborczej na Podlasiu Jeden sam, wysuniętą ręką, zatrzymuje rozpędzony czołg. Innemu wyborcy przypominają, że jest skazany. Kolejny reklamuje się bez pozwolenia. W kampanii do Parlamentu Europejskiego pojawiają się też lokalne piosenki oraz ogólnopolska gwiazda telewizyjna. Była też decyzja polityczna, której nikt się nie spodziewał. Zapraszamy na nasz subiektywny przegląd kampanijnych wydarzeń A.D. 2024. 📢 Takie emerytury wpływają na konto policjantów-emerytów w 2024 roku. Oto ile dostają [7.06.2024 r.] Policjanci należą do grupy zawodów uprzywilejowanych jeśli chodzi o świadczenia emerytalne. Ze względu na trudne warunki pracy mogą oni przejść na emeryturę już po 25 latach służby. W 2023 roku na emeryturę przeszło blisko 8 tys. policjantów. Sprawdzamy, ile wynoszą emerytury policjantów-emerytów w 2024 roku. Mamy przykłady od emerytów.

📢 Te znaki zodiaku przeżyją wakacyjny romans. Panna, Lew, kto jeszcze? - horoskop [7.06.2024 r.] Wakacyjna miłość zdarza się tylko raz! Romantyczne wieczory przy ognisku, plaża, wspólne doświadczanie nowości. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie marzył o wakacyjnym romansie. Wróżka Roma już wie, że lato 2024 będzie pełne miłości. Zobaczcie horoskop miłosny Wróżki Romy. Te znaki zodiaku przeżyją wakacyjny romans.

📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [7.06.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 Tak dziergają więźniowie z Nysy! Te cudne maskotki mogą być Wasze. Jak można je zdobyć? Na co dzień tworzą m.in. specjalne ośmiorniczki, które trafiają do wcześniaków w inkubatorach i dają namiastkę bliskości mamy. Przed zbliżającym się światowym dniem dziergania przygotowali maskotki i poduszki dla tych, którzy wykażą się największą kreatywnością.

📢 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Fordonie przeszedł gruntowną przebudowę - zobacz zdjęcia Budynek fordońskiego emdeku powstał w 1993 roku. Od tego czasu nigdy nie przechodził tak kompleksowego remontu. W czwartkowym tzw. spacerze inwestycyjnym uczestniczył m.in. prezydent Rafał Bruski. 📢 Stal Gorzów podała skład na mecz w Toruniu. Kibice są w szoku Po raz pierwszy w tym sezonie żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów nie rozpoczną meczu parą Martin Vaculik – Szymon Woźniak. Na niedzielny mecz z Apatorem Toruń aż czterech stalowców pojedzie z innym numerem niż dotychczas. 📢 Burmistrz Marek Długozima nie będzie rządził w Trzebnicy? Wygrana jednym głosem uznana za nieważną W czwartek (6 czerwca) Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł nieważność wyboru Marka Długozimy na burmistrza Trzebnicy, co skutkuje wygaśnięciem jego mandatu. Przypomnijmy, że piastujący ten urząd od 2006 roku Długozima, wygrał w wyborach samorządowych 2024 zaledwie jednym głosem. Po trzech protestach, sąd zarządził powtórzenie wyborów. Będzie ona miało miejsce w obwodzie, gdzie w komisji zasiadała siostra burmistrza.

📢 Znane miejsca w Ustce. Tak się zmieniały na przestrzeni wieków (zdjęcia) Ustka żyje i zmienia się na przestrzeni czasu. Choć w Ustce mamy wiele pięknych obiektów, ulic i zabytków, to jednak czas wpływa nie tylko na ich wygląd, ale także na kształt otoczenia. 📢 Kradziony rower elektryczny zatrzymany na granicy w Korczowej Funkcjonariusze Straży Granicznej z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej udaremnili próbę wywozu do Ukrainy roweru skradzionego na terenie Niemiec. Jego wartość to ok. 20 tys. złotych. 📢 Najlepsze MEMY o kultowym "maluchu"! Tak internauci śmieją się z Fiata 126p. Uśmiejesz się! Fiat 126p, znany i kochany maluch, powraca na ulice i znowu staje się tematem licznych internetowych memów! Kultowy samochód, który przez lata zdobywał serca Polaków, teraz jest obiektem żartów i nostalgicznych wspomnień w sieci. Zobacz, jak internauci w humorystyczny sposób przypominają o tej ikonie polskiej motoryzacji!

📢 Necroexpo w Targach Kielce w tym roku zaskoczy i nieco zszokuje. To największe wydarzenie branży pogrzebowej! Zobaczcie film i zdjęcia To będzie największe wydarzenie branży pogrzebowej, a w tym roku również wyjątkowo... zaskakujące. W piątek, 7 czerwca, w Targach Kielce rozpoczną się X Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Necroexpo. Nie zabraknie nowości, luksusowych trumien i urn, jak również kontrowersyjnego kopania grobów na czas. Trwają przygotowania hal. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak było na święcie 3 Pułku Saperów 2024 w Chełmnie. Zdjęcia Uroczystości z okazji święta 3 Pułku Saperów zorganizowano w czwartek (6.06.2024) na chełmińskiej starówce. Wydarzenie obserwowało wielu mieszkańców Chełmna. 📢 Kraków. Tanie loty w czerwcu. 10 miast, do których polecisz do 200 zł w dwie strony! Tanie loty z Krakowa. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że już niebawem rozpocznie się również zmora studentów - letnia sesja bowiem tuż za rogiem... Chcąc zrelaksować się i wypocząć przed lub po egzaminach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienie tanich lotów z Krakowa do innych europejskich miast. Sprawdź, gdzie dolecimy w czerwcu w dwie strony za niecałe 200 zł! LISTA

📢 Horoskop tygodniowy 6-9 czerwca 2024. Te znaki zodiaku czeka udany tydzień! Horoskop tygodniowy 6.06.2024 Horoskop tygodniowy od czwartku 6 czerwca do niedzieli 9 czerwca. Karty Tarota na siedem dni. Rak, Baran, Byk, Bliźnięta, Waga, Panna, Wodnik, Lew, Ryby, Skorpion, Strzelec, Koziorożec w horoskopie na cały tydzień. Komu będzie sprzyjać szczęście w najbliższych dniach? Sprawdź swój horoskop na cały tydzień. 📢 Oto jak skorzystać z ryczałtu energetycznego. To teraz 250 złotych dodatku do emerytury lub renty. Sprawdź i obniż swój rachunek za prąd Jak obniżyć rachunki za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej? Między innymi za sprawą ryczałtu energetycznego. Jak skorzystać z dodatkowego świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Zobacz, komu przysługuje ponad 250 złotych dodatku i co należy zrobić, aby skorzystać z tego dodatku.

📢 Kolejna rewolucja w bydgoskim Centrum Onkologii - pierwsza w Polsce operacja pacjenta z dwoma nowotworami W Centrum Onkologii w Bydgoszczy zoperowano jednocześnie - robotem Da Vinci - pacjenta z dwoma nowotworami złośliwymi: jelita grubego i gruczołu krokowego. To pierwszy taki zabieg w Polsce. 📢 Test przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Latarnik Wyborczy 2024 Coraz bliżej wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiele osób wciąż nie wie, na kogo odda swój głos. Osoby, które są niezdecydowane, mogą skorzystać z testu, takich jak Latarnik Wyborczy. Na podstawie 25 pytań, na które odpowiadały także komitety wyborcze, można znaleźć ugrupowanie, które najbardziej nam pasuje. 📢 Toruń. Co dalej ze szklanymi barierkami na Bulwarze Filadelfijskim? Czy pojawią się na nich kropki? Jakiś czas temu informowaliśmy Czytelników „Nowości” o zagrożeniu dla ptactwa, jakie stwarzają szklane barierki zamontowane na pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim. Wracamy do sprawy, by dowiedzieć się, czy jest szansa na zamontowanie specjalnych kropek ochronnych.

📢 Ogród Klaudii Halejcio i willa za 9 milionów robią wrażenie. Taras jak z bajki ZDJĘCIA Pewnie Państwo dobrze znacie słynne powiedzenie Barbary Wolańskiej (grała ją Ewa Kasprzyk) z filmu „Galimatias, czyli kogel-mogel II : - Marian! Tu jest jakby luksusowo (o mieszkaniu Kasi i Pawła Zawadów). 📢 W Jamnicy kompletnie pijana kobieta kierowała toyotą i wjechała do rowu. Wiozła 8-letniego syna i koleżankę Ponad 2 promile alkoholu miała w organizmie 39-letnia kierująca toyotą, która w Jamnicy (gmina Grębów) w powiecie tarnobrzeskim wjechała do rowu. Okazało się, że mieszkanka powiatu tarnobrzeskiego w tracie jazdy piła alkohol wspólnie z pasażerką! Na tylnym siedzeniu spał jej 8-letni synek, którego wiozła do domu. Kobieta usłyszała dwa zarzuty, za które odpowie przed sądem.

📢 Oto najlepsze memy o nauczycielach. Dziś Światowy Dzień Nauczyciela. Zobaczcie najśmieszniejsze memy na ich temat 6.06.2024 5 października to Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. Od lat memy o tym jakże szlachetnym zawodzie podbijają Internet.

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 6 do 11 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 6.06.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od środy 6 czerwca do wtorku 11 czerwca. 📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! 06.06.2024 Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 06.06.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 ASF w Kujawsko-Pomorskiem! Padły dzik z wirusem znaleziony w gminie Brodnica Polegliśmy w walce z ASF-em! Padłego dzika znaleziono w gminie Brodnica. Po zbadaniu truchła dzika potwierdzono afrykański pomór świń (ASF) w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Jest pierwsza ofiara śmiertelna nowego szczepu wirusa ptasiej grypy. WHO wydała ostrzeżenie Pacjent w Meksyku został zarażony szczepem ptasiej grypy o nazwie H5N2. To pierwszy przypadek wykrycia tego typu wirusa u ludzi. Mężczyzna zmarł po kilku dniach.

📢 Horoskop miłosny na czerwiec. Rak, Baran, Byk, Bliźnięta, Waga, Panna, Wodnik, Lew, Ryby, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 6.06.2024 W czerwcowym horoskopie miłosnym sporo się dzieje. A co Ciebie czeka w miłości? Sprawdź swój horoskop miłosny - w galerii prezentujemy go dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka czyta karty Tarota i przepowiada, co Cię może spotkać. 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 6.06.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Czym dawniej jeździli Lubuszanie? Takie samochody jeździły kiedyś po drogach. Zobacz stare zdjęcia Krosna Odrzańskiego Czym dawniej jeździli Lubuszanie? Możemy sprawdzić na archiwalnych zdjęciach. Oto fotografie wykonane w różnych okresach w Krośnie Odrzańskim. Jakie samochody można było wtedy zobaczyć? 📢 Wehikuł czasu: Zabrze w PRL-u. Zapraszamy na spacer po mieście sprzed lat. Rozpoznajecie te miejsca? Zobaczcie ZDJĘCIA Zabrze świętowało w 2022 roku setną rocznicę nadania praw miejskich. Na przestrzeni lat miasto zmieniło się w ogromnym stopniu. Zapraszamy na podróż wehikułem czasu i wirtualny spacer ulicami Zabrza w PRL-u. Niektóre miejsca i budynki nadal można bez trudu rozpoznać, inne być może nawet już nie istnieją. A może na starych fotografiach wypatrzycie siebie?

📢 Te auta kupisz od wojska w niskiej cenie! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy. Zobacz auta od wojska 6.06.2024 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, a nawet koparki czy żurawie. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Oto jaka ma być waloryzacja emerytur w 2025 roku. Mamy wyliczenia! O ile wzrosną emerytury? Sprawdź! 6.06.2024 Takie są prognozy wyliczeń waloryzacji emerytur w 2025 roku. Najnowsze doniesienia wskazują, że waloryzacja w przyszłym roku nie będzie tak wysoka, jak w latach poprzednich. Co z drugą waloryzacją w 2024 roku? Kolejne podniesienie emerytur w tym roku jest mało prawdopodobne. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 6.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 6.06.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 6.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 6.06.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Były prezes Stali Gorzów i dyrektor klubu w sądzie. Tłumaczą się z dotacji Czy byłe władze Stali Gorzów wyłudziły pieniądze z miejskiej dotacji? Od środy 5 czerwca tę sprawę bada sąd okręgowy. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. były prezes oraz były dyrektor klubu. 📢 Ladies Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Piękne kobiety szalały na parkiecie. Mamy ZDJĘCIA To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

📢 Piękna Anna Popek zrzuciła ubrania! Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Ma idealną sylwetkę ZDJĘCIA. Zdradziła swoją dietę Anna Popek to jedna z najbardziej lubianych prezenterek w Polsce. 54-latka zachwyca szczupłą sylwetką i seksownymi kształtami. Ania Popek często chwali się na Instagramie swoim perfekcyjnym ciałem. Mimo upływu czasu wygląda znakomicie. Jak ona to robi? ZOBACZCIE ZDJĘCIA W GALERII 📢 Wybory 2024. Marcin Piwnik starosta powiatu sandomierskiego bez tajemnic. Lubi gotowanie i podróże Wybory samorządowe odbyły się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. Prezentujemy starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marcin Piwnik, który po raz drugi został wybrany przez radnych Powiatu Sandomierskiego na starostę powiatu sandomierskiego. 📢 Główny Urząd Miar w Kielcach zachwyca za dnia, a nocą jeszcze bardziej. Będzie dostępny dla odwiedzających. Zobacz zdjęcia z drona Główny Urząd Miar, w którym trwają obecnie ostatnie prace związane z instalowaniem aparatury laboratoryjnej, będzie dostępny dla odwiedzających. W ramach pikniku, który odbędzie się 14 września, część z jego wnętrz zostanie otwarta dla mieszkańców województwa. Dla zwykłego człowieka Główny Urząd Miar to obiekt jak z przyszłości, warto więc skorzystać z okazji i zobaczyć laboratoria na własne oczy. Zobaczcie zdjęcia budynku z drona i film.

📢 Wrocławski Aquapark przy ul. Borowskiej montuje nowe zjeżdżalnie. Dwie będą gotowe już za kilka tygodni Przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu praca wre. W aquaparku trwa montaż nowych zjeżdżalni. Te zastąpią niebieską, żółtą i pomarańczową, które przez 16 lat były największymi atrakcjami wrocławskiego parku wodnego. Nowe mają być jeszcze lepsze!

📢 16 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na kampanię wyborczą na Podkarpaciu? Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała zawiadomienie z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące Funduszu Sprawiedliwości - podało w środę PAP Krajowe Biuro Wyborcze. KBW przypomniało też, jakie są przepisy dotyczące kontroli PKW w zakresie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych. 📢 Oto ceny "okropnie brzydkich" polskich strojów na igrzyska. Tanio nie jest - 119 zł za czapkę z daszkiem. Zobacz zdjęcia Paryż 2024. Na początku czerwca do otwartej sprzedaży trafiły stroje, które Adidas zaprojektował Polakom na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tanio nie jest, a przypomnijmy, że wielu kibicom ta kolekcja nie przypadła do gustu. "Okropnie brzydkie" - to tylko jeden z komentarzy. Kostiumy na ceremonię otwarcia przygotowała polska marka Bizuu. Tu recenzje były dużo lepsze.

📢 Najpiękniejsza sędzia na świecie - Karolina Bojar-Stefańska. Tej arbiter zazdrości Polsce cały piłkarski świat. Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką, nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka? 📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Zakończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Wakacje 2024 na Maderze: 15 najlepszych atrakcji. Muzeum Cristiano Ronaldo, zabawy z delfinami i inne pomysły na zabawę i wypoczynek Madera to wymarzona wyspa na wakacje i urlop dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, pięknej przyrody i nietypowych atrakcji. Tutejsze piesze szlaki są unikalne w skali świata, krajobrazy zachwycają, a na miłośników sportu czeka prawdziwa gratka: muzeum poświęcone Cristiano Ronaldo. Dlaczego warto odwiedzić Maderę? Które miejsca koniecznie trzeba zobaczyć? Przekonaj się w galerii 15 najlepszych atrakcji tej magicznej wyspy. 📢 Stary amfiteatr opolski, Okrąglak, budowa Karolinki i Solarisa. Opole na zdjęciach lotniczych sprzed 20 lat Lotnicze zdjęcia Opola wykonane zostały na początku lat 2000. Tak zmieniło się miasto. Pamiętacie jeszcze szkielet centrum handlowego Copernicus na pl. Kopernika, starego Okrąglaka, amfiteatr przed przebudową czy budowę Karolinki? To wszystko i jeszcze więcej zobaczycie w naszej galerii.

📢 Łódź Tattoo Days. Największy festiwali tatuażu i rozrywki w Polsce. Festiwal tatuażu w Łodzi ZDJĘCIA 5.06.2024 Tattoo Days to cykl największych festiwali tatuażu i rozrywki w Polsce. Wydarzenie łączy konwent tatuaży z imprezą muzyczną, motoryzacyjną, rozrywkową i gastronomiczną. Impreza w Łodzi odbywa się cyklicznie od wielu lat. 📢 Ruch Chorzów. Zmiany w Radzie Nadzorczej Niebieskich. Trafił do niej prezes stowarzyszenia Wielki Ruch. Kto jeszcze? We wtorek 4 czerwca 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej. Kto się w niej znalazł? 📢 Stadiony beniaminków: Ekstraklasa, 1 i 2 liga. Stworzyliśmy ranking Znamy wszystkich beniaminków PKO Ekstraklasy, Fortuna 1 Ligi i trzech spośród czterech 2 ligi w nadchodzącym sezonie 2024/2025. To dobra okazja, by rzucić okiem na stadiony, na których grają te drużyny. Bezwzględnie miejsce numer jeden w rankingu należy się Lechii Gdańsk i jej bursztynowej perełce, wyczyszczonej niedawno po... trzynastu latach od inauguracji.

📢 Byliście na meczu ze Spartą Wrocław? Zobacz naszą galerię kibiców Motoru Lublin! Pierwszą część rundy zasadniczej żużlowcy Orlen Oil Motoru zakończyli domowym spotkaniem z Betard Spartą Wrocław. Niebo nad Lublinem było w niedzielę zachmurzone i przed meczem rozpadało się nad stadionem. Opady sprawiły, że do pierwszego biegu żużlowcy wyjechali kilkadziesiąt minut później, niż planowano. Ale ani deszcz, ani konieczność czekania nie popsuła humorów lubelskim kibicom! Czego dowodem jest nasza galeria. 📢 Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu już w tym tygodniu. Jakich pisarzy spotkamy? Już w tym tygodniu we Wrocławiu wystartuje 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Festiwal potrwa kilka dni, podczas których będzie można choćby spotkać wielu autorów, posłuchać ciekawych historii i wziąć udział w warsztatach. Sprawdź, co będzie się działo. 📢 Bieg charytatywny w Przemyślu dla Grzegorza Olko. Wsparcie dla ratownika medycznego w walce z rakiem [ZDJĘCIA] We wtorek w Przemyślu odbył się bieg dla Grzegorza Olko. O godzinie 18 uczestnicy wystartowali spod pomnika Orląt Przemyskich, pokonując dystans 5 km. Był to towarzyski bieg, którego celem było wsparcie dla 43-letniego ratownika medycznego z Przemyśla, zmagającego się z rzadkim i złośliwym nowotworem. Inicjatorem wydarzenia był Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

📢 Aglomeracja Rzeszowska. Skorzystać mają wszyscy mieszkańcy Rusza projekt dotyczący Aglomeracji Rzeszowskiej. Pierwszym jego elementem ma być zintegrowany transport publiczny. 📢 PGE uruchomi przetarg na budowę magazynu energii Żarnowiec. Największego tego typu w Europie Grupa PGE przygotowuje się do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii elektrycznej, o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh.

📢 Obchody Święta Województwa 2024 w Toruniu. W programie są też wielki koncert i festiwal Na trzy dni zaplanowano obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W programie jest oczywiście cieszący się co roku wielkim zainteresowaniem koncert "Pod wspólnym niebem". 📢 Transfery. Jagiellonia Białystok na razie ponosi straty kadrowe, ale wkrótce powinny pojawić się wzmocnienia Odejście do AEK-u Larnaca bramkarza Zlatana Alomerovicia to poważny problem dla Jagiellonii Białystok, chociaż sternicy Żółto-Czerwonych zapewniają, że byli przygotowani na taki ruch golkipera i sytuacja jest pod kontrolą. Kibice nowego mistrza Polski czekają na pierwsze wzmocnienia, bo na razie są tylko ubytki kadrowe.

📢 Mamy horoskop na wakacje 2024. Wiemy, co przyniosą Wam gwiazdy w miłości, finansach i zdrowiu Zbliżają się wakacje a wraz z nimi wiele zmian. Zobaczcie, co szykują gwiazdy dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku. Przygotowaliśmy dla Was horoskop, z którego dowiecie się co Was czeka w miłości, finansach i zdrowiu. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Duży wybór odzieży, butów, bielizny, sukienek, spodni na targu w Przysusze 4 czerwca Wtorek, 4 czerwca, na targowisku przy ulicy Legionów Polskich w Przysusze, stał się prawdziwym rajem dla miłośników zakupów. Największą popularnością cieszyły się stoiska odzieżowe, gdzie handlarze, głównie przybysze z Bałkanów, przyciągali klientów niskimi cenami i szerokim asortymentem ubrań. Klientki, przeważnie panie, miały okazję przebierać w stertach ubrań, znajdując wśród nich bluzki, sweterki, letnie sukienki, a nawet bieliznę.

📢 Ceny owoców i warzyw na targu w Przysusze we wtorek 4 czerwca. Po ile truskawki, czereśnie, młode ziemniaki? We wtorek 4 czerwca na targu w Przysusze nie brakowało sprzedających i kupujących. Stoiska były pełne świeżych warzyw i owoców. W jakich były cenach? Sprawdź szczegóły w naszej galerii zdjęć.

📢 Kamieniołom "Podkowiński" w Szydłowcu przejdzie remont. To będzie turystyczna perełka W poniedziałek, 3 czerwca podpisana została umowa na zagospodarowanie terenu kamieniołomu "Podkowiński" w Szydłowcu. Teren ten zostanie kompleksowo zrewitalizowany - powstaną między innymi alejki spacerowe, altany grillowe, tarasy widokowe, podesty na wodzie, punkt widokowy na szydłowiecki zalew oraz elementy małej architektury. 📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez.

📢 Najsłynniejsze fabryki i zakłady pracy w regionie 25 lat temu. Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta. Pamiętacie? Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta - te firmy kiedyś były wizytówkami naszego regionu i jednymi z największych pracodawców. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak się tam pracowało 20 - 25 lat temu. Aż się łezka w oku kręci! Warto też zobaczyć jak wyglądała praca w firmach, które przez te 20 lat rozkwitły, np w Mlekovicie czy Browarze Dojlidy. 📢 Tak się bawią torunianie w Labie! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Znowu działo się w toruńskiej Labie! Mamy dla Was najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce! Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Wielkie "ufff!!!" na Motoarenie po ostatnim wyścigu meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Aż takich emocji to się chyba nie spodziewaliśmy. Tak kibicowaliście swojej drużynie w tym trudnym meczu - zobaczcie zdjęcia z trybun! 📢 Piknik Rodzinny w Hajnówce odbył się po raz 15. W niedzielne popołudnie w parku miejskim w Hajnówce odbył się coroczny Piknik Rodzinny, organizowany przez Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego. To wydarzenie, które stało się już tradycją, przyciąga mieszkańców Hajnówki w pierwszym tygodniu czerwca. Festyn obfituje w różnorodne atrakcje, w tym występy artystyczne, stoiska oraz popularną loterię fantową. 📢 Takie auta to skarb. Mają ponad10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Piana Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. To była niesamowita przygoda, podczas której można było poczuć klimat wakacji. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w popularnej dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (24 maja) klubowicze bawili się do białego rana. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają. 📢 Takie imiona według Wróżki Romy należą do wrednych osób. Oni potrafią nieźle dopiec Imiona mogą determinować niektóre cechy charakteru. A jak dobrze wiemy każdy z nas ma zarówno pozytywne jak i te negatywne cechy. To które z nich dominują u nas zależy w dużej mierze od nas, od naszego środowiska, wychowania. Sprawdzamy, osoby o jakich imionach uznawane są za wredne. Zobaczcie, kto trafił na listę.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo bezczelne. Te osoby są uważane za arogancie i bezwstydne. Sprawdź listę! Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Sprawdź znaczenie tych imion. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Te osoby są bezczelne. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźliście się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Leśnicy z regionu spotkali się na Świętej Górze Polanowskiej [ZDJĘCIA] Na Świętej Górze Polanowskiej odbyła się tradycyjna „Majówka Leśników” z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. W naradzie terenowej wzięli udział przedstawiciele RDLP oraz Nadleśnictw. Mszę świętą poprowadził ks. Jerzy Bąk, kapelan leśników i myśliwych. 📢 Strażacy mówią jak doszło śmiertelnego wypadku na "74". WIADOMOŚCI Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 74. Poznaliśmy listę kąpielisk na lato 2024. Do Kielc zjechała branża pogrzebowa. Zapraszamy na Wiadomości Echa Dnia. 📢 Bezwzględne kontrole bez wyjątków w całej Polsce. Pytają o te rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej.

📢 Tak mieszka Marcin Hakiel. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka - zdjęcia [7.06.2024 r.] Marcin Hakiel po raz trzeci zostanie ojcem! Tancerz i jego piękna narzeczona Dominika spodziewają się dziecka! Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" układa sobie życie po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Wraz z nową ukochaną mieszkają w pięknym apartamencie na warszawskiej Sadybie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Marcin Hakiel. Były mąż Kasi Cichopek już niedługo zostanie ojcem! 📢 Dodaj ten składnik do doniczki i patrz, jak twój zamiokulkas pięknie zakwitnie. Sprawdzone triki babci Teresy! [7.06.2024 r.] Twój zamiokulkas rośnie wolno? A może nie wypuszcza nowych liści? Przedstawiamy sprawdzone sposoby babci Tereski. Tak sprawisz, że twój zamiokulkas pięknie zakwitnie. Wystarczy dodać ten jeden składnik do doniczki. Te rzeczy na naturalne odżywki masz w zasięgu ręki!

📢 Marlena Muranowicz na odważnych zdjęciach. To żona Marcina Mroczka z "M jak miłość". Zobaczcie! [7.06.2024] Marcin Mroczek to polski tancerz i aktor, który zdobył sławę dzięki roli w serialu "M jak miłość". W przeszłości był związany z Agnieszką Popielewicz, a od 2013 roku jest mężem Marleny Muranowicz, z którą ma dwójkę dzieci. Marlena jest niezwykle urodziwą kobietą. Zajrzyj do naszej galerii, aby zobaczyć odważne zdjęcia żony Marcina Mroczka! 📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [7.06.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Wstąpił do ukraińskiej armii. Wcześniej nagrał piosenkę z Kazikiem Serhij Żadan to jeden z najbardziej znanych w Polsce współczesnych ukraińskich pisarzy. W czwartek opublikował w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie w mundurze i ujawnił, gdzie służy. Po wybuchu wojny Żadan nagrał wspólnie z Kazikiem Staszewskim utwór "Ukraina" - pisze polsatnews.pl. 📢 Zniżka 120 zł na prąd! Zobacz jak płacić sporo mniej za energię elektryczną [6.06.2024] Nadchodzi nowa metoda rozliczeń za energię elektryczną, której możemy spodziewać się w tym roku. Jak uzyskać zapowiadaną zniżkę 120 złotych na prąd? Zobaczcie dalej! 📢 Oszukana na blik 40-letnia mieszkanka Darłowa straciła 10 tysięcy złotych 40-latka z Darłowa straciła 10 tysięcy złotych. Uwierzyła oszustowi, który podając się za pracownika jej firmy, wysłał do niej wiadomość z prośbą o pomoc w opłaceniu blikiem zamówionych paczek – podała w czwartek sławieńska policja.

📢 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Polski konsul w Budapeszcie dwukrotnie próbował wręczyć Obajtkowi wezwanie na posiedzenie komisji śledczej W Budapeszcie polski konsul dwukrotnie próbował wręczyć Danielowi Obajtkowi wezwanie na posiedzenie komisji śledczej ds. afery wizowej, nie zastał go jednak pod wskazanym adresem - potwierdził w czwartek rzecznik MSZ Paweł Wroński. 📢 Wsparcie opolskiego marszałka odmieni oblicze Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej Andrzej Buła, opolski marszałek ogłosił, że fundusze na przebudowę filii Młodzieżowego Domu Kultury przy Skautów Opolskich są zagwarantowane. Miasto musi tylko wystartować w dedykowanym dla tego projektu konkursie. To formalność, bo dokumentacja tej inwestycji jest już gotowa od dawna.

📢 Turystka wróciła z Egiptu z rafą koralową. Została zatrzymana na lotnisku we Wrocławiu, grozi jej… 5 lat więzienia O tym, jak dotkliwe może być zabranie do domu nietypowych pamiątek z egzotycznych krajów, przekonała się pasażerka wrocławskiego lotniska. Po powrocie z Egiptu została wytypowana do kontroli. W jej bagażu znaleziono fragmenty rafy koralowej. Grozi jej teraz do 5 lat więzienia. 📢 WZL nr 1 w Łodzi zaczynają produkcję wyrzutni do Patriotów. W oddziale WZL nr 1 w Dęblinie otwarto linię produkcyjną W dęblińskim oddziale Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi otwarto w czwartek 6 czerwca linię produkcyjną kontenerów startowych pocisków Patriot Advanced służących do zwalczania wrogich statków powietrznych i rakiet.

📢 Na pomoc 38-latce! Poszukiwana kobieta trafiła do łódzkiego szpitala Trzy godziny trwały poszukiwania 38-letniej mieszkanki Wiączynia Dolnego (powiat łódzki-wschodni), która w środę wieczorem wyszła z domu i jej bliscy martwili się o jej zdrowie. Mąż 38-latki zaalarmował służby przed godz. 21.

📢 Wielkie inwestycje drogowe w powiecie starachowickim. Tak zmieniły się drogi. Zobaczcie zdjęcia Powiat starachowicki zakończył inwestycje drogowe za ponad 11 milionów złotych, realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Efektem jest przebudowa ponad 1,5 kilometra dróg, budowa blisko 2,8 kilometrów nowych chodników oraz ponad 1,8 kilometrów nowych traktów pieszo-rowerowych. Jak modernizacja poprawiła infrastrukturę i komfort życia mieszkańców? Zobaczcie zdjęcia powstałych traktów. 📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Pożar samochodu na ul. Kartuskiej w Gdańsku. Na miejscu działali strażacy Jak poinformowali nas strażacy, o godz. 12 38 otrzymali oni zgłoszenie o pożarze samochodu na ul. Kartuskiej w Gdańsku. Na miejscu pracował jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który zakończył już działania. 📢 Od kiedy nowa minimalna krajowa? Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wyższa niż zwykle? Będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia! Wymóg nałożony przez UE będzie oznaczać wyższa minimalną pensję? Wiele na to wskazuje - już teraz ministerstwo prowadzi prace w tym zakresie, aby wprowadzić zasady wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej! To oznaczałoby podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o ponad 600 złotych! Jakie miałyby zasady ustalania minimalnej krajowej?

📢 Ogromny wyciek danych z Ticketmaster i Santander Bank – dotyczy ponad 560 milionów osób! Co zrobić i jakie dane wykradziono? Sprawdź Ogromny wyciek danych klientów Ticketmaster (LiveNation), Santander Bank i nie tylko. Wśród danych nazwiska, adresy, historia transakcji, a nawet numery kont i kart kredytowych setek milionów klientów. Hakerzy dostali się prawdopodobnie do bazy danych chmury Snowflake i teraz oferują sprzedaż danych w sieci. Co należy zrobić w tej sytuacji? Sprawdź szczegóły.

📢 Tak żyje Doda! W jej mieszkaniu aż kipi luksusuem! Prywatne zdjęcia Dody GALERIA 06.06.2024 Tak mieszka i żyje Doda! Polska piosenkarka od dawna przyzwyczaja nas do swoich ekstrawaganckich zachowań, które wzbudzają zainteresowanie wszystkich Polaków, ale czy wiecie jak wygląda jej luksusowa życie? 📢 Piknik integracyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie - zdjęcia Młode osoby z niepełnosprawnościami z powiatu chełmińskiego uczestniczyły w Pikniku Integracyjnym zorganizowanym przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie.

📢 Stroje polskich lekkoatletów na igrzyska w Paryżu. Ładne? Nie ubiera ich Adidas | ZDJĘCIA Stroje Polaków na igrzyska olimpijskie Paryż 2024 w tym roku szyje Adidas, ale nie dla wszystkich. Lekkoatleci mają ważną umowę z 4F, która jeszcze w Tokio ubierała polskich olimpijczyków. Oni w Paryżu, na Stade de France, startować będą właśnie w ubraniach polskiej marki 4F, a nie (jak pozostali Polacy) w Adidasie. Polski producent właśnie zaprezentował ich stroje, a także stroje sześciu innych reprezentacji, które będzie ubierał we Francji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu 2024 już 7 czerwca. Zobaczcie najzabawniejsze memy z tej okazji Dzień Seksu to święto rozkoszy, miłości i dobrej zabawy. Żeby rozluźnić atmosferę, czasem warto pożartować. Zobaczcie, jak robią to internauci za pomocą memów. 📢 Wypadek w Kordowie na DK61, 6.06.2024. Zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych W czwartek 6 czerwca 2024 o godzinie 5.11 na stanowisko dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym na trasie K-61 w Kordowie. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w wypadku brały udział dwa pojazdy osobowe: ford i toyota. Na miejsce skierowano policjantów z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego oraz służby ratunkowe. 📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem!

📢 Szef BBN Jacek Siewiera o zarzutach dla żołnierzy na granicy: Bulwersujące Szef BBN Jacek Siewiera podkreślił, że do bulwersującego zatrzymania żołnierzy za strzały ostrzegawcze na granicy z Białorusią doszło z powodu braku przepisów regulujących zasady użycia broni przez Wojsko Polskie. Wskazał, że regulacje są proponowane w prezydenckim projekcie ustawy. 📢 Sałatka na grilla. Najsmaczniejsze sałatki na grilla - poznaj najsmaczniejsze przepisy 2024 [06.06.2024] Sałatka na grilla. Sezon grillowania to czas, gdy aromatyczne dymy i soczyste smaki opanowują podwórka i ogrody. Jednak oprócz soczystych kawałków mięsa i chrupiących warzyw, niezapomnianą rolę odgrywają także kreatywne dodatki, takie jak sałatki na grilla. Prezentujemy galerię nowych, intrygujących smaków i kompozycji sałatkowych. Przygotuj się na odświeżające inspiracje - wejdź w galerię zdjęć i poznaj smaczne przepisy na sałatki na grilla.

📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? 6.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez! 📢 Najlepsze memy o blondynkach - na Dzień Pozdrawiania Blondynek i nie tylko. Sprawdź! 6.06.2024 Memy o blondynkach zalewają Internet. Śmiesznych obrazków na temat inteligencji kobiet o tym kolorze włosów nie brakuje. My oczywiście nie zgadzamy się ze stereotypowym myśleniem na temat blondynek, ale... trzeba przyznać, że wiele memów o blondynkach jest bardzo śmiesznych. Sprawdźcie najlepsze obrazki nie tylko z okazji Dnia Pozdrawiania Blondynek.

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 06.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 6.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Na lotnisku ujęto dwóch mężczyzn. Mieli 18 tys. kapsułek z kokainą w żołądkach Funkcjonariusze portugalskiej policji zatrzymali we wtorek na lotnisku im. Humberto Delgado w Lizbonie dwóch mężczyzn. Mieli 18 tys. kapsułek wypełnionych kokainą ukrytych w swoich ciałach.

📢 Pożar na osiedlu socjalnym w Szczecinku. Straty są ogromne [ZDJĘCIA] Pożar całkowicie zniszczył mieszkanie na osiedlu socjalnym przy ulicy Polnej w Szczecinku. 📢 Sprawdzian z wiedzy praktycznej i teoretycznej. Policyjni ratownicy rywalizują w Szkole Policji w Słupsku [ZDJĘCIA] Najlepsi policyjni ratownicy z uprawnieniami do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) ze wszystkich garnizonów w Polsce spotkali się 5 czerwca w słupskiej Szkole Policji podczas finału IX. edycji Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych. Zawody potrwają trzy dni. 📢 Dzieci w Mąkowarsku pomalowały przystanek autobusowy przy ul. Bydgoskiej. To prezent dla mieszkańców Na takim kolorowym przystanku aż chce się czekać na autobus! Dzieci z Mąkowarska w pow. bydgoskim pomalowały przystanek w swoje święto - 1 czerwca. A wszystko w ramach akcji „ZmalujMy przystanek - dziecięce graffiti”, do udziału w której zaprosił sołtys Olech Raddatz oraz Rada Sołecka.

📢 Znów miliony z budżetu Łodzi na pokrycie start lotniska. "Przez 8 lat nic się nie zmieniło" Blisko 9 mln zł z budżetu miasta, czyli od łódzkiego podatnika, decyzją Rady Miejskiej Łodzi otrzymają trzy spółki miejskie. Najwięcej - na pokrycie części strat - Port Lotniczy im. Władysława Reymonta. To druga sesja z rzędu, na której lotnisko otrzymuje kolejne kolejne miliony złotych.

📢 Wokół meczu. Najlepsze około-piłkarskie zdjęcia z podkarpackich boisk w dniach 31 maja-2 czerwca [GALERIA] Czasem wokół boiska dzieje się więcej, niż na samej murawie! Tradycyjnie wybraliśmy najciekawsze zdjęcia z podkarpackich boisk. 📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach?

📢 Grała RS Active 4. Liga Świętokrzyska. Korona II Kielce rozbiła Stal Kunów 13:0. Osiem bramek zdobył Hubert Szulc! Wyniki, relacje, tabela W środę, 5 czerwca, rozegrana została przedostatnia 33. kolejka RS Active 4. Ligi Świętokrzyskiej. W Kielcach Korona II Kielce wygrała ze Stalą Kunów aż 13:0. Podopieczni Marka Mierzwy już wcześniej zapewnili sobie awans do trzeciej ligi, a w środę po raz ostatni w tym sezonie zagrali przed własną publicznością. 📢 Proszowice. Oto pierwszy „proszowicki” gołąb. Będzie miał koronę Niedzielnej giełdzie drobnego inwentarza na placu targowym w Proszowicach po raz pierwszy towarzyszyła wystawa polskich ras gołębi. Wśród ptaków znalazły się: rzadkie koroniarze barwnoogoniaste, listonosze polskie i rysie staropolskie. Był też gołąb, który może się okazać symbolem lokalnych hodowców. Jego robocza nazwa to: ryś proszowicki koroniasty.

📢 Dwie osoby z zarzutami posiadania i obrotu znaczną ilością narkotyków. Podlascy policjanci zabezpieczyli ponad 7 kg środków Kryminalni zabezpieczyli blisko 7,5 kilograma marihuany, ponad 700 gramów kokainy, tabletki oraz prawie 140 tys. zł. Handlarze narkotyków zostali zatrzymani "na gorącym" uczynku w podziemnym garażu w centrum Białegostoku. To 46-letni mieszkaniec miasta i 36-latek pochodzący z Kielc. Obaj usłyszeli zarzuty obrotu znacznymi ilościami środków odurzających, a jeden dodatkowo posiadania narkotyków. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu.

📢 W Śląskiem powstaną nowe ekspresówki i obwodnice - GDDKiA podała szczegóły. To m.in. 65 km S11 do Piekar Śląskich i nowa S1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje aktualnie nad inwestycjami, z których kierowcy skorzystają za kilka lat. Na etapie przygotowania w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajdują się zadania o łącznej długości blisko 3300 kilometrów. Wiele z nich powstanie w województwie śląskim. Oto, jakie drogi są w trakcie budowy, a na które będziemy musieli jeszcze poczekać kilka lat.

📢 Sulechów buduje mieszkania na wynajem. Za 18 miesięcy inwestycja będzie gotowa W sulechowskim ratuszu, w obecności burmistrza Wojciecha Sołtysa, doszło do podpisania umowy na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego na działce przy ul. Północnej. 📢 Wojewódzka konserwator zabytków Monika Ożóg traci stanowisko. Jest decyzja wojewody opolskiego Nominacja dr hab. Moniki Ożóg od początku wywoływała emocje. Zaczęło się od petycji sprzeciwiającej się jej powołaniu. Mimo że podpisało ją 250 osób, okazała się ona jednak nieskuteczna. Wtedy przeciwnicy nowej konserwator zabytków złożyli zawiadomienie do prokuratury. Ostatecznie Monika Ożóg utrzymała się na stanowisku jedynie 4 miesiące. W środę (5 czerwca) Opolski Urząd Wojewódzki poinformował o odwołaniu kontrowersyjnej wojewódzkiej konserwator zabytków. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Jiggly cat we Wrocławiu. Tańczące kotki to nowy deser, który natychmiast podbił serca mieszkańców. Czy wiecie gdzie go znaleźć? Ten nietuzinkowy smakołyk niemal z marszu stał się hitem wśród wrocławian. Trzęsący się biały deser w kształcie kota od kilku dni znajdziemy w jednej z restauracji w centrum miasta, ale jeśli chcecie go spróbować, lepiej się pospieszyć - wyprzedaje się niemal od razu! 📢 Tutaj w centrum już nie zaparkujesz za darmo. Niedługo nowe płatne miejsca parkingowe we Wrocławiu Na Nadodrzu darmowe miejsca parkingowe niebawem zamienią się w płatne. Kierowcy będą płacić za parkowanie m.in. przy ul. Drobnera, pl. św. Macieja, ul. Prusa czy Kilińskiego. Kiedy na Nadodrzu zainstalowane zostaną parkomaty? Sprawdziliśmy.

📢 Kaszubskie truskawki w kryzysie. Smak tradycji może być zagrożony Na straganach pojawiły się kaszubskie truskawki - jedne z najbardziej uwielbianych owoców sezonowych. Niestety, lokalni producenci borykają się z poważnym zagrożeniem, które napływa z Egiptu i krajów bałkańskich.

📢 Firma Reflex w Wąbrzeźnie zwalnia pracowników. Co się dzieje? "Grupowego" brak Firma Reflex z siedzibą w Wąbrzeźnie to znany producent systemów do instalacji grzewczych i chłodzących. Zatrudnia około 600 osób. Niedawno zaczęła zwalniać pracowników. Co się dzieje? Ludzie pełni są niepokoju. 📢 Wisła przed II wojną światową na koloryzowanych zdjęciach. Wypoczywało tu wtedy wielu turystów i kuracjuszy. Poznajecie te miejsca? Wisła, miasto położone w sercu Beskidu Śląskiego, przed II wojną światową była jednym z najważniejszych ośrodków wypoczynkowych i turystycznych w Polsce. Dzięki swojemu malowniczemu otoczeniu, przyciągała zarówno polskich, jak i zagranicznych kuracjuszy oraz turystów. Zabierzcie się z nami na wyjątkową podróż w czasie do czasów przed II wojną światową, poznajcie pokrótce historię tego miejsca i zobaczcie archiwalne zdjęcia, które pokolorowaliśmy. 📢 Na autostradzie A4 zapaliła się laweta przewożąca pojazd [ZDJĘCIA INTERNAUTY] Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, we wtorek ok. godz. 20 na autostradzie A4 w miejscowosci Boreczek (odcinek Węzeł Sędziszów- Węzeł Rzeszów Zachód) zapaliła się laweta przewożąca pojazd.

📢 Lubuskie miasto znów będzie sparaliżowane. Powróci ruch wahadłowy przy moście w Krośnie Odrzańskim. Szykujmy się na koszmarne korki Wkrótce lubuskie miasto nad Odrą znów zostanie sparaliżowane. Planowane jest ponowne wprowadzenie ruchu wahadłowego przy moście w Krośnie Odrzańskim. To znów oznacza koszmarne korki... Na jak długo?

📢 Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Wojskowych. Pojazdy wojskowe pojawiły się na krakowskim Rynku Głównym Rak, Rosomak i Poprad. Moździerz samobieżny, transporter opancerzony i samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Trzy wojskowe pojazdy, wzbudzające respekt i ciekawość przechodniów, zaparkowały we wtorek na krakowskim Rynku, tworząc scenografię dla Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych, który ma się tutaj odbyć. 📢 Ulewa nad Opatowem i powiatem opatowskim. Zalany został sklep, podtopione posesje. Zobaczcie zdjęcia Gwałtowne opady deszczu, które we wtorek od rana przechodzą nad częścią powiatu opatowskiego sprawiły, że strażacy mieli pełne ręce pracy. Woda dostawała się na posesję i do garaży. Zalała sklep Dino, który trzeba było zamknąć.

📢 Lech Poznań ściąga do klubu dwóch wychowanków. Warta Poznań ogłasza odejścia Lech Poznań poinformował z powrotach z wypożyczenia dwóch wychowanków, Warta Poznań traci dwóch doświadczonych piłkarzy. 📢 Nowe kierunki lotów z Katowice Airport. W tym roku wakacyjna oferta jest niezwykle bogata. Gdzie najczęściej latamy? To będzie wyjątkowe lato dla pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, którzy w tym roku będą mogli dotrzeć do 30 państw, by spędzić tam wymarzone wakacje. W ofercie Katowice Airport pojawiło się kilka nowych kierunków, w tym w niezwykle urokliwe miejsca. Gdzie warto się wybrać na wakacje i o czym należy pamiętać? Podpowiadamy! 📢 Protest rolników w Duńkowiczkach, blokują drogę krajową 77. "Z mieszkańcami nie było rozmów" [ZDJĘCIA] Kolejny dzień rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi oraz mieszkańcy Duńkowiczek blokowali drogę krajową 77, główną dojazdówkę do Przemyśla. Sprzeciwiają się planom budowy nowej drogi z Duńkowiczek do terminala przeładunkowego w Żurawicy.

📢 Przewodniczący podkarpackiej PO zarzucił innym kandydatom do europarlamentu "dbanie przede wszystkim o własne interesy" [ZDJĘCIA, WIDEO] W 35. rocznicę w pół wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku do sejmu i senatu politycy Koalicji Obywatelskiej namawiali dzisiaj mieszkańców Podkarpacia do głosowania na tę partię w zbliżających się eurowyborach. Padły mocne słowa pod adresem Zjednoczonej Prawicy. 📢 Gminny Dzień Dziecka w Garbatce-Letnisko. Atrakcji było co niemiara W sobotę, 1 czerwca na terenie "Polanki" w Garbatce-Letnisko odbył się Gminny Dzień Dziecka. Pomimo niesprzyjającej pogody i ulewnego deszczu społeczność licznie się zgromadziła by wspólnie uczcić święto najmłodszych mieszkańców gminy. 📢 Groźny wypadek o północy w Krakowie. Na Zabłociu auto wyleciało z drogi przy przejściu dla pieszych. Jedna osoba ranna, samochód do kasacji O północy z poniedziałku na wtorek, 3 na 4 czerwca doszło do wypadku na ul. Zabłocie. Jedna osoba została ranna, doznała wielu złamań. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej w okolicy przejścia dla pieszych i przystanku tramwajowego - na przeciwko Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego. Pojazd w wyniku zderzenia zniszczył też barierki i znaki drogowe.

📢 Największy most powstaje w Stalowej Woli na rzece San. Jak idą prace? W poniedziałek, 3 czerwca dziennikarze po raz pierwszy zostali zaproszenie na budowę mostu na Sanie w Stalowej Woli. To teraz największa budowa drogowa na Podkarpaciu. Zobaczcie, jak idą prace. 📢 Po Arkadach Wrocławskich zostanie tylko wspomnienie. Jest wniosek o rozbiórkę budynku Nie minął nawet miesiąc od ostatecznego zamknięcia Arkad Wrocławskich, a już jest wniosek o rozbiórkę budynku. Po centrum handlowym zostanie tylko pusta działka i wspomnienia.

📢 Gorączka sobotniej nocy w koszalińskiej "Prywatce". Tak bawili się mieszkańcy [zdjęcia] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Youtuber "Palion" wypełnił koszaliński amfiteatr po brzegi. Młodzi fani zachwyceni [zdjęcia] Popularny youtuber "Palion" wystąpił w Dzień Dziecka w koszalińskim amfiteatrze. Na koncercie można było usłyszeć wszystkie największe jego największe hity. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

📢 17 niesamowitych atrakcji Wrocławia na pierwszą wizytę w mieście. Pomysły na weekend pełen wrażeń dla całej rodziny Wybierasz się po raz pierwszy do Wrocławia lub planujesz spędzić weekend w stolicy Dolnego Śląska, a nie znasz dobrze miasta? Wrocław ma tak wiele do zaoferowania turystom, że wybór atrakcji może być trudny. Dlatego zebrałem dla ciebie 17 najfajniejszych, najbardziej charakterystycznych i unikalnych atrakcji Wrocławia w sam raz na pierwszą w życiu wycieczkę lub city break solo albo z całą rodziną. Odwiedź te miejsca, by poczuć unikalną atmosferę Wrocławia i spędzić niezapomniany weekend.

📢 Joanna Przetakiewicz-Rooijens - tak się ubiera. Oto styl dawnej partnerki Jana Kulczyka Joanna Przetakiewicz to projektantka mody - właścicielka La Manii, prezenterka, bizneswoman, inicjatorka akcji Era Nowych Kobiet. Przez dziesięć lat była związana z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem, dziś jej mężem jest holenderski reżyser Rinke Rooyens. Dla wielu kobiet Przetakiewicz jest nie tylko wyrocznią mody i urody, ale także stylu życia. Zobacz, jak się ubiera Joanna Przetakiewicz - jej styl pokazujemy w galerii niżej. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Wyjątkowe i zabawne dwuwyrazowe nazwy wsi w Polsce. Na liście kilka miejscowości z naszego regionu. Czy te określenia was śmieszą? W naszym kraju jest więcej niż 40 tysięcy wsi. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają bardzo często nazwy zabawne i dziwne. Wybraliśmy prawie 50 nazw polskich miejscowości składających się z dwóch słów, które wydały nam się najciekawsze. Wiele z nich zaskakuje! 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Ten nabiał jest dobry na odchudzanie. Oto najlepsze produkty mleczne na diecie odchudzającej - zdaniem dietetyków Czy nabiał jest dobry na odchudzanie? Czy produkty mleczne są zdrowe? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem i rozważających rezygnacją z nabiału w swojej diecie. Istnieje powszechna niepewność co do tego, czy nabiał jest dla dobry, szczególnie jeśli chodzi o utratę wagi. Nabiał może pomóc schudnąć i są na to dowody. Dietetycy wymieniają produkty mleczne wspierające odchudzanie. Jaki nabiał jest skuteczny w diecie odchudzającej? Sprawdź! 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Wnioski po sezonie Wisły Kraków, czyli jak kolejny raz przegrano awans… Wraz z odejściem z Wisły Kraków trenera Alberta Rude i zatrudnieniu Kazimierza Moskala, domknięty został symbolicznie sezon 2023/2024 w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. Sezon, który zakończył się porażką, a której zdobycie Pucharu Polski nie jest w stanie osłodzić do końca. Prezentujemy posezonowe wnioski.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [7.06.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Alexis z "Dynastii". Właśnie skończyła 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins. Zobaczcie zdjęcia! [7.06.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończyła 91 lat/ Nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [7.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [7.06.2024 r.] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Szymon Hołownia stanowczy po śmierci polskiego żołnierza. "Broniący granic powinni strzelać do bandytów" Czy żołnierz ma prawo strzelać do bandyty, który go atakuje, przychodząc z tamtej strony? To przecież oczywistym jest, że ma prawo. Ba, powinien to robić, żeby bronić siebie, nas wszystkich - powiedział w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia, ostrzegając jednocześnie przed białoruskimi prowokacjami.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Armagedon pogodowy w Bielsku-Białej może się powtórzyć! Ekspert przestrzega, że efekty mogą być tragiczne Najgorsze już się skończyło. Strażacy walczyli z żywiołem przede wszystkim w Bielsku-Białej i sąsiednich powiatach. Na szczęście w ciągu dnia sytuację udało się opanować. Martwić mogą natomiast prognozy pogody na kolejne dni, które przewidują deszcz. Jak uważa Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podtopienia, zalania i wylania rzek mogą się jeszcze w czerwcu powtórzyć. 📢 Nowoczesny blok porodowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rośnie w oczach! Jest już spory budynek. Zobacz zdjęcia i film z drona Nowoczesny blok porodowy przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rośnie w oczach. Pierwszą łopatę wbito na początku lutego, a przewidywane zakończenie prac ma się odbyć już w październiku bieżącego roku. Obserwując postępy na budowie wszystko wskazuje na to, że terminy zostaną dotrzymane. Zobaczcie najnowsze zdjęcia i film z drona.

📢 Mieszkańcy Sądecczyzny szykują się do protestu w sprawie "sądeczanki". DK75 zablokują... helikopterem „Sądeczanka” czyli odcinek DK75 Brzesko – Nowy Sącz to trasa na którą mieszkańcy całej Sądecczyzny czekają od lat. Zgodnie ze składanymi obietnicami, ma być gotowa w 2028 roku, a na początku 2029 przejezdna. W ten scenariusz przestali wierzyć mieszkańcy regionu. Na 18 czerwca zaplanowali protest. Na DK 75 ma wylądować helikopter. 📢 Zmarł żołnierz ranny na polsko-białoruskiej granicy. Został raniony nożem przez migranta, który próbował sforsować stalową zaporę Zmarł żołnierz raniony nożem na granicy z Białorusią - poinformowało dziś (6.06) Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierz został zaatakowany 28 maja nad ranem na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Został ugodzony nożem w okolicę klatki piersiowej. W szpitalu walczył o życie.

📢 Tragiczne informacje. Nie żyje żołnierz raniony przez nielegalnego migranta na granicy Nie żyje żołnierz Wojska Polskiego, który 28 maja został raniony przez nielegalnego migranta na granicy Polski z Białorusią. Żołnierz zmarł w czwartek po południu. 📢 10 lat więzienia za dwukrotne zgwałcenie dziecka! Zapadł wyrok w sprawie Karola K. Zakończył się głośny proces Karola K., który po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez sąd apelacyjny, został osądzony za dwukrotne zgwałcenie wówczas 6-letniego chłopca. Decyzją sądu, Karol K. otrzymał wyrok 10 lat pozbawienia wolności - informuje Radio Poznań. 📢 Rzecznik Prokuratora Generalnego zabrał głos ws. żołnierzy. Co się działo na granicy? Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował w czwartek, że „zastępca Prokuratora Generalnego prok. Tomasz Janeczek osobiście, pisemnie zdecydował 6 maja 2024 roku o objęciu tej sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym”. Przeczy to oświadczeniu prok. Tomasza Janeczka. Rzecznik Prokuratora Generalnego przekazał z kolei, że żołnierze nie znajdowali się w sytuacji zagrażającej życiu.

📢 Monster Truck Show w Suchedniowie. Będą emocje i widowiskowe popisy kaskaderów Monster Truck Show, czyli widowisko dla fanów adrenaliny i motoryzacji odbędzie się w środę, 19 czerwca na parkingu przy stadionie na ul. Sportowej w Suchedniowie. Będzie można poczuć się jak bohater filmu akcji i doświadczyć niesamowitych wrażeń. Pokazy pełne napięcia zaprezentuje grupa światowej klasy kaskaderów filmowych. 📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato! Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Szalenie piękna i zabójczo niebezpieczna! Sara Damjanović wygrywa konkursy piękności i trenuje teakwondo. Zobaczcie ZDJĘCIA Piękna i szalenie niebezpieczna. 26-letnia Serbka Sara Damjanović odnosi sukcesy w sporcie i na europejskich wybiegach. Sara z powodzeniem łączy karierę modelki z treningami teakwondo. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Europy w tej dyscyplinie, a ponadto wiele tytułów miss, w tym m.in. koronę Miss Serbia International. Zobaczcie zdjęcia pięknej i utalentowanej Serbki! 📢 Andrzej Duda o zatrzymaniu żołnierzy: Dlaczego nie zostałem o tym poinformowany? Wobec tego, co dzieje się w ostatnim czasie i w ostatnich miesiącach na polskiej granicy, zdecydowałem o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że prawdopodobnie odbędzie się ono w poniedziałek o godz. 16.

📢 Kolejne zatrzymania ws. handlu dyplomami przez Collegium Humanum. Wśród zatrzymanych rektor uczelni niepublicznej ze Szczecina Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem w sprawie nielegalnego handlu dyplomami przez Collegium Humanum - poinformował w czwartek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Chodzi o wręczanie korzyści majątkowych dyrektorowi Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

📢 Miłość nie wybiera. Piłkarz Widzewa, ponad podziałami, pokochał siatkarkę ŁKS To na pewno wielkie wydarzenie towarzyskie w świecie, nie tylko łódzkiego sportu. 📢 Piękna Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach! Piosenkarka zachwyca fanów ZDJĘCIA 6.06.2024 Piękna Julia Wieniawa zachwyca swoich fanów na bardzo odważnych zdjęciach w skąpych strojach! Zdjęcia udostępnione przez piosenkarkę w sieci rozpalają internautów!

📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem! 📢 Uwaga kierowcy! Rolnicy ponownie zablokują drogę S3. Wraca protest na ekspresówce 6 czerwca od godz. 10 do 12 rolnicy ponownie zablokują węzeł Pyrzyce na drodze S3.

📢 Maja Sablewska w samej bieliźnie! Cóż za niebanalna figura i bardzo śmiałe ujęcia! Maja Sablewska jest w formie ZDJĘCIA 6.06.2024 Fantastyczna figura pozwala na takie śmiałe fotografie. Maja Sablewska od pewnego czasu publikuje na Instagramie swoje odważne zdjęcia w bieliźnie. Ta figura, ten seksapil! Po prostu WOW! Jak sama twierdzi jest w "dobrej formie". 📢 Oto MEMY po wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy na temat samolotów. Coraz więcej ludzi będzie miało swoje samoloty! 6.06.2024 W Internecie pojawiają się kolejne MEMY po wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. - Coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę państwa, będzie miało swoje samoloty - mówił w poniedziałek Andrzej Duda. W sieci zawrzało, czego efektem są przezabawne MEMY - zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 6.06.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Najśmieszniejsze memy o nastolatkach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź z czego żartują Internauci 6.06.2024 Oto najlepsze memy o nastolatkach, choć zdajemy sobie sprawę, że nie każdego mogą rozśmieszyć. Kogo na przykład? Rodziców nastolatków, bo życie z tymi młodymi ludźmi wchodzącymi z dorosłość potrafi być frustrujące. Z drugiej strony... Może to właśnie te memy o nastolatkach spowodują, że ich rodzice się uśmiechną i inaczej spojrzą na swoje dorastające dzieci. Sprawdźcie, z czego śmieją się twórcy internetowych memów o nastolatkach.

📢 Nieoficjalnie. Nowy trener w PlusLidze? Wiele wskazuje na brazylijskiego szkoleniowca Exactu Hemarpol Norwida Częstochowa Na początku tygodnia Exact Systems Hemarpol Częstochowa poinformował, że trener Igor Kolaković, który miał poprowadzić ekipę spod Jasnej Góry zdecydował się na zerwanie umowy i przenosiny do Turcji. W klubie zrobiło się "gorąco" i trwały szybkie poszukiwania nowego szkoleniowca. Według nieoficjalnych informacji władze klubu znalazły trenera w Ameryce Południowej.

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 6.06.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu! 📢 Co się stanie z Halą Targową na Grzegórzkach? Decyzja na dniach. Prezydent zapowiada konsultacje Wszystko wskazuje na to, że Hala Targowa na krakowskich Grzegórzkach zostanie wpisana w najbliższych dniach do wojewódzkiego rejestru zabytków. Tym samym zablokowany zostanie mocno oprotestowany przez mieszkańców projekt prywatnego inwestora, który planował uruchomić w części obiektu przy ul. Daszyńskiego klub nocny. Jednocześnie krakowscy urzędnicy zapewniają, że zgodnie z obietnicą z kampanii wyborczej prezydent Aleksander Miszalski zorganizuje „szerokie konsultacje społeczne dotyczące przeznaczenia Hali Targowej”.

📢 Stadion Wisły Kraków zagraża bezpieczeństwu? Będzie kontrola nadzoru budowlanego. Sprawa trafiła do prokuratury Podczas prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przed ubiegłorocznymi igrzyskami europejskimi na części trybuny południowej ujawniono usterki zagrażające bezpieczeństwu widzów. Naprawiono je, ale projektanci obiektu zawnioskowali, by skontrolowano wszystkie trybuny - tak, by sprawdzić, czy w innych miejscach nie doszło do uszkodzeń. Projektanci przekonują, że nie przeprowadzono oczekiwanych przez nich kontroli. Sprawą zajął się nadzór budowlany oraz prokuratura.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 6.06.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 6.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 6.06.2024 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV!

📢 Majówka w szczecińskim klubie Pinokio. Klubowicze bawili się do samego rana [ZDJĘCIA] 6.06.2024 Co za noc! W majówkę w klubie Pinokio była kosmicznie i naprawdę bardzo gorąco! Tłumy szalały na parkiecie. Tej imprezy nie zapomną nigdy. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Rosyjski pokaz siły. Okręty wojenne i samoloty w drodze na ćwiczenia na Karaibach Władze USA śledzą ruch rosyjskich okrętów i samolotów zmierzających na Karaiby, by wziąć tam udział w manewrach. Mają być one pokazem siły w obliczu napięć związanych z poparciem Zachodu dla Ukrainy.

📢 Stulatka z gm. Łomża. Liczy samochody, czyta bez okularów. Jej recepta na długowieczność to praca i modlitwa Mieszkanka gm. Łomża, Janina Leśnarowska świętował swoje 100 urodziny. Receptą jubilatki na długowieczność jest praca i modlitwa. Stulatka pozostaje w dobrym zdrowiu, czyta bez okularów i lubi liczyć przejeżdżające samochody.

📢 Sąd Najwyższy oddalił kasacje w sprawie kanibali znad jeziora Osiek Sąd Najwyższy oddalił kasacje obrońcy i prokuratora ws. skazanego w głośnej sprawie tzw. kanibali znad jeziora Osiek. Obrońca chciał uniewinnienia swego klienta ze względu na nieustalenie tożsamości ofiary i obecność neosędziów w składach orzekających. Prokurator natomiast dowodził współsprawstwa wszystkich mężczyzn, którzy jedli ciało ofiary. 📢 Salvador Dali w Toruniu. Nowa wystawa w Krzywej Wieży Już po raz kolejny w ostatnich miesiącach Krzywa Wieża gości sztukę. Do końca maja w jednej z największych atrakcji turystycznych Torunia można było oglądać prace Pabla Picassa, a od początku bieżącego miesiąca prezentowane są dzieła kolejnego wybitnego artysty. Tym razem mowa o Salvadorze Dali. 📢 Wspólne patrole straży leśnej i policjantów w Ropczycach [ZDJĘCIA] Policjanci z ropczyckiej komendy oraz funkcjonariusze Straży Leśnej Nadleśnictwa Strzyżów organizują łączone patrole. Wspólne działania mają na celu między innymi zapobieganie nielegalnej wycince i kradzieżom drzewa z lasu oraz podpaleniom.

📢 Wielkie zamieszanie wokół strefy czystego transportu w Krakowie. W wakacje wejdą obostrzenia? W środę, 5 czerwca, Rada Miasta zajęła się projektem przygotowanym przez urzędników, a wprowadzonym poprzez zarządzenie prezydenta Krakowa, dotyczącym zmiany uchwały o wprowadzeniu w całym mieście strefy czystego transportu (SCT), tak by obostrzenia nie obowiązywały od 1 lipca 2024 roku, tylko od 1 stycznia 2026 roku. Podczas dyskusji pojawiły się ogromne kontrowersje. Zwracano uwagę, że aby nowe zasady mogły obowiązywać, wcześniej musi to zostać skonsultowane z mieszkańcami. Pojawiło się więc zagrożenie, że konsultacji nie uda się przeprowadzić do 1 lipca i ograniczenia dla pojazdów nie spełniających norm emisji spalin wejdą w życie od wakacji. Inna wątpliwość jest taka, iż brak konsultacji doprowadzi do uchylenia zmian przepisów, co też będzie oznaczać SCT od 1 lipca tego roku.

📢 Juwenalia Słupsk 2024. Wiemy, kto wystąpi w tym roku na scenie W dniach 7-8 czerwca na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbędzie się pierwsza od awansu uczelni do rangi uniwersytetu edycja kultowych Juwenaliów. Poznaliśmy program i artystów. 📢 Rewolucyjne zmiany w handlu w niedzielę. Więcej handlu, wyższe zarobki i dni wolne! Co ma się zmienić? Zmiany dotyczące handlowania w niedzielę są coraz częściej poruszanym tematem. Obecnie mówi się o projekcie ustawy, który zakładałby, że możliwe będzie robienie zakupów w każdą pierwszą oraz trzecią niedzielę miesiąca. Kluczowe jest to, że za taką pracę przysługiwałby dzień wolny oraz 200 procent wynagrodzenia za pracę właśnie w niedzielę. Co wiadomo na ten moment o pomyśle zmian? 📢 Festyn szkolny "Bezpieczne wakacje" w Centrum Mistrzostwa Sportowego [ZDJĘCIA] Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej zaprosiło swoich uczniów i rodziców na festyn "Bezpieczne wakacje".

📢 Plany modernizacji Muzeum Archeologicznego do korekty. Powodem cenne znaleziska Za około dwa lata krakowianie będą mieli okazję odwiedzić zmodernizowaną siedzibę Muzeum Archeologicznego. Póki co, projektanci muszą ponownie pochylić się nad niektórymi rozwiązaniami z powodu cennego znaleziska odkrytego na terenie muzeum. - Ze względu na średniowieczne mury projektanci będą zmieniać koncepcję, m.in. windy i klatki schodowej – mówi Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 📢 Ofiara w Rokicinach spłonęła żywcem. Sąd wypuścił z aresztu podejrzaną o zacieranie śladów. Wolność za cenę 100 tysięcy złotych We wtorek przerażająca zbrodnia w Rokicinach miała kolejna odsłonę sądową. Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrywał zażalenia na aresztowanie małżeństwa. Podejrzany o zabójstwo Adam C. pozostanie w areszcie. Sandra C., podejrzana o zacieranie śladów i nieudzielenie pomocy ofierze potwornej zbrodni, wyszła na wolność za poręczeniem 100 tysięcy złotych.

📢 Żłobko–przedszkole powstanie przy Szkole Podstawowej w Chwałowicach w gminie Radomyśl nad Sanem. Zobacz zdjęcia Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę żłobko – przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chwałowicach w gminie Radomyśl nad Sanem odbyła się 3 czerwca. Inwestycja powstanie w 2025 roku. 📢 Będzie zwężenie na ulicy Matejki w Szczecinie. Rusza budowa Jezdnia ulicy Matejki na kierunku do placu Rodła zawężona zostanie do dwóch pasów ruchu. Początek prac od 6 czerwca. 📢 Pierwsza mała elektrownia atomowa w Polsce powstanie w Stawach Monowskich k. Oświęcimia. Takie są plany Przygotowania do budowy małej elektrowni atomowej najbardziej zaawansowane są w przypadku lokalizacji w Stawach Monowskich k. Oświęcimia. Plany spółki Orlen Synthos Green Energy przewidują, że pierwszy modułowy reaktor atomowy - SMR powstanie na tym terenie prawdopodobnie do 2030 roku.

📢 Wiktoria Gąsiewska na gorących zdjęciach - mówią o nich wszyscy! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii! 📢 Jakie zdjęcia Opola znajdziemy w światowych serwisach fotograficznych? Zobaczcie zdjęcia z Pixabay Co zobaczymy, wpisując "Opole" w wyszukiwarce serwisów fotograficznych z całego świata? Sprawdziliśmy to na witrynie Pixabay. Niezwykłe zdjęcia stolicy województwa w urokliwych aranżacjach. Opole jest pięknie reklamowane w wirtualnym świecie zdjęć! Zobaczcie sami! 📢 Pożar Katedry w Łodzi? Samochody strażackie otoczyły bazylikę archikatedralną w Łodzi. Co się stało? Katedra się pali! - taki alarm zelektryzował łódzkich strażaków. Na ratunek najważniejszej łódzkiej świątyni wyruszyło natychmiast siedem zastępów liczących 22 strażaków. Liczyła się każda sekunda. Gdy strażacy dotarli na miejsce okazało się, że alarm jest fałszywy. Co było jego przyczyną?

📢 Ewa Gawryluk już po drugim ślubie. Utrzymała ceremonię w wielkiej tajemnicy ZDJĘCIA Ślub to taka uniwersalna ceremonia, w której nikt nikogo nie pyta o wiek. Liczy się tylko jedno - chęć związania się z drugą osobą. 📢 Meghan Markle i książę Harry urodzinową paradę króla Karola obejrzą w TV. Trooping the Colour drugi raz z rzędu nie dla nich Już drugi rok z rzędu Meghan Markle i książę Harry nie zostali zaproszeni na Trooping the Colour. Coroczna parada wojskowa, odbywająca się 15 czerwca, stanowi oficjalne obchody urodzin króla Karola III. Przeczytaj więcej o tym, czym jest Trooping the Colour oraz jakie są relacje księcia Harry'ego z jego ojcem - królem Karolem III. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Dni Dąbrowy Górniczej 2024. Hip-hopowo, rockowo i musicalowo w Parku Hallera. Dobra zabawa w deszczu i słońcu Zobaczcie zdjęcia Dni Dąbrowy Górniczej 2024 to były dwa dni dobrej, muzycznej zabawy w Parku Hallera. Pogoda płatała wszystkim figle. Raz padał deszcz, innym razem świeciło słońce, ale nie miało to wpływu na publiczność. Ta licznie stawiła się na koncertach, bawiąc się wspólnie na rockową nutę i w hip-hopowych rytmach. Nie zabrakło też chętnych do posłuchania największych przebojów musicalowych w ramach festiwalu "Dotyk dźwięku".

📢 Budowa DTŚ Wschód priorytetowym zadaniem w województwie śląskim. Powraca temat ogromnej inwestycji 4 czerwca o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojciecha Saługę, marszałka województwa śląskiego. Na miejscu pojawili się również prezydenci Sosnowca, Katowic, Jaworzna oraz Mysłowic. Spotkanie było związane z realizacją inwestycji DTŚ Wschód.

📢 Radosław Witkowski skończył 50 lat. Jak prezydent Radomia obchodził urodziny? Zobacz jak zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat Prezydent Radomia Radosław Witkowski we wtorek 4 czerwca obchodził swoje 50 urodziny. W tak ważnym dla siebie dniu przebywał na urlopie - w urzędzie nie było więc świętowania i kolejki z życzeniami. Polityk rozpoczął w tym roku trzecią kadencję swojej prezydentury. Czy na przestrzeni lat bardzo się zmienił? Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Najlepsze serwisy rowerowe w Białymstoku. Zobacz, które polecają użytkownicy Jazda rowerem ma coraz więcej zwolenników. To nie tylko ekologiczny rodzaj transportu i alternatywa dla samochodów, to także szybki sposób przemieszczania się po zakorkowanym mieście. O każdy rower trzeba stale dbać. A zwłaszcza w sezonie. Oto najlepsze serwisy rowerowe w Białymstoku wg użytkowników Googla. Zobacz ranking polecanych serwisów rowerowych.

📢 W Opatowie obradowała Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Rozmawiano na temat bieżących problemów rolników W poniedziałek, 3 czerwca w Opatowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W porządku obrad znalazła się między innymi informacja z bieżącej działalności Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. Rozmawiano także o obecnej sytuacji rolników. 📢 CEPiK wyczyści bazę z tzw. "martwych dusz". To stare pojazdy bez ważnych badań technicznych i OC. W pow. białostockim to ponad 24 tysiące W Centralnej Ewidencji Pojazdów zaplanowano czyszczenie z tzw. "martwych dusz". To pojazdy, które zostały zarejestrowane przed 14 marca 2005 r., które nie mają od co najmniej 10 lat ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC. Pojazdy będą automatycznie wyrejestrowane i znikną z bazy CEPiK 10 czerwca tego roku.

📢 Zalało kilka wsi pod Krakowem. Wielka woda topiła Ojców, zabierała meble i grille. W Skawie ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego Najtrudniejsza sytuacja była nad ranem we wtorek, 4 czerwca w Sułoszowej, a potem w Ojcowie. Rzeka Prądnik wystąpiła z brzegów, sięgnęła niemal rekordowego zagrożenia. Zalała tereny Ojcowskiego Parku Narodowego oraz posesje i domy mieszkańców. Zalewane były drogi lokalne, nieprzejezdna była też trasa wojewódzka 773. Z jednego z pensjonatów woda zabrała meble ogrodowe. W gminie Skawina rzeka Skawinka przekroczyła stan ostrzegawczy. Tu ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Podtopienia dróg, posesji i domów były w gminach Wielka Wieś, Zielonki, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca. Ludzie workami z piaskiem zastawiali podwórka i domy. 📢 Tak dziś mieszka Marcin Miller ZDJĘCIA. Majątek robi wrażenie. Legenda disco polo cieszy się życiem rodzinnym Marcin Miller to bez wątpienia żyjąca legenda piosenki disco polo. Jego utwory "Jesteś szalona", "Wolność" czy "Chłop z Mazur" śpiewa cała Polska. Zobaczcie jak mieszka Marcin Miller ze swoją rodziną.

📢 Ojców zalany. Podtopienia w całej wsi i w parku narodowym. Prądnik wychodził z brzegów. Zalało popularną przydrożną knajpkę W Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko. Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik, która już dawno wyszła z brzegów. Jak zwykle przy intensywnych opadach woda spływa wartko z Sułoszowej i rozlewa się w Ojcowie. We wtorek 4 czerwca już od rana strażacy mieli mnóstwo zgłoszeń o podtopieniach dróg i podwórek. 📢 Nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Dolnośląskie oferty Banku Pekao S.A, PKO BP, Santander i BNP Paribas. Jakie ceny? Banki wyprzedają nieruchomości na Dolnym Śląsku. Wśród nich znalazły się budynki z lat 90., czy wystawne kamienice w centrach miast. Sprawdziliśmy oferty Banku Pekao S.A, Santander, Banku PKO BP i BNP Paribas. Zobaczcie lokalizacje, zdjęcia i ceny.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię tego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Mateusz Żukowski przedłużył umowę ze Śląskiem Wrocław i szaleje na Ibizie. Zobacz zdjęcia Mateusz Żukowski przedłużył kontrakt ze Śląskiem Wrocław i... wyjechał ładować baterie na Ibizę. Towarzyszy mu narzeczona Aleksandra Mizgalska oraz grupa znajomych. Jak widać na instagramowych relacjach - zabawa jest przednia. 📢 Ten bob będzie najmodniejszy latem 2024 roku. Oto kilka propozycji Bob to uczesanie, które "na salonach" pojawiło się ponad 100 lat temu. Od tamtego czasu bardzo się zmienił i powstało wiele wariantów, dzięki czemu fryzura ta pasuje do każdej kobiety. Zobaczcie, jakie rodzaje boba będą królowały w salonach fryzjerskich latem 2024 roku. Mamy kilka inspiracji.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 W Nowej Hucie powstał bobrowy plac zabaw. To jedna z najciekawszych enklaw dla dzieci w Krakowie Atrakcyjne miejsce rekreacji stworzono przy ulicy Węgrzynowickiej w Nowej Hucie. Centrum nowego parku stanowi oryginalny – bobrowy plac zabaw, a główną oś - kładka, która scala wszystkie części enklawy. Są tam także: ścieżka edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych, punkty obserwacji przyrody, ławki. Nowy park jest już dostępny dla mieszkańców.

📢 Nową drogą ekspresową w woj. śląskim pojedziemy już w czerwcu - szybciej dojedziemy na lotnisko w Pyrzowicach, do Częstochowy i Bielska W czerwcu pojedziemy nową drogą ekspresową w województwie śląskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie zapowiedziała otwarcie prawie 7-kilometrowego bezkolizyjnego odcinka S1, która powstaje na odcinku Dąbrowa Górnicza – Podwarpie. Zakończona została już większość prac drogowych i mostowych. Dla części obiektów inżynierskich wykonawca prac uzyskał już decyzje pozwolenia na użytkowanie, umożliwiające dopuszczenie do ruchu. 📢 Dzień Dziecka 2024 na wesoło. Oto memy z dzieciakami w roli głównej. Rozbawią do łez 1 czerwca swoje święto mają wszystkie dzieci. Właśnie tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji przygotowaliśmy galerię memów z dzieciakami w roli głównej. Zobaczcie. Uśmiejecie się do łez.

📢 Zachwycający, choć popada w ruinę! Ten podwrocławski pałac był siedzibą Gestapo i Armii Czerwonej. Tak wygląda w środku To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wczesne objawy choroby Alzheimera. Nie pomyl ich ze zwykłym starzeniem Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie, które prowadzi do stopniowej utraty pamięci oraz innych funkcji poznawczych. Odpowiada za 50-70 procent przypadków demencji. Wczesne rozpoznanie objawów może mieć istotny wpływ na skuteczne zarządzanie leczeniem i spowolnienie jej postępu. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są czynniki ryzyka oraz jakie są wczesne objawy choroby Alzheimera. Piszemy również jak można ją spowalniać.

📢 Druga waloryzacja emerytur 2024. Będzie kolejna podwyżka dla seniorów? Oto zasady dodatkowego świadczenia dla emerytów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby emerytury i renty podlegały drugiej waloryzacji w ciągu roku. Do dodatkowej waloryzacji miałoby dojść w sytuacji, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc. Nowelizacja ustawy resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk została przesłana do uzgodnień. Jeżeli przepisy zostaną wprowadzone, kto otrzyma podwyżkę i na jakich zasadach? Sprawdź kluczowe informacje dotyczące projektu.

📢 Kobiety z całej Polski walczą o tytuł Polska Miss 30+! Poznajcie wyjątkowe uczestniczki Ponad sto kobiet z całej Polski startuje w konkursie Polska Miss 30+. Wszystkie uczestniczki są wyjątkowe. Poznajcie kandydatki do korony Najpiękniejszej Polki. Zobaczcie ich zdjęcia!

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Wypadek w Lipnicy Górnej, zderzenie motocyklisty z ciągnikiem. 17-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR W czwartkowe popołudnie 6 czerwca w Lipnicy Górnej w powiecie bocheńskim doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty, który zderzył się z ciągnikiem. 17-letni kierowca jednośladu został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Chargé d’affaires Białorusi wezwany do MSZ. Polska domaga się wydania podejrzanego o morderstwo żołnierza W związku z tragicznymi wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej, których skutkiem była śmierć polskiego żołnierza na służbie, MSZ wezwało chargé d’affaires Białorusi Aleksieja Ponkratienkę. Polska domaga się m.in. zidentyfikowania i wydania podejrzanego o morderstwo polskiego obywatela. 📢 Ender z serialu "Zakazany owoc" ma piękny głos. Posłuchaj jak śpiewa Şevval Sam i zobacz jej kreacje! [7.06.2024 r.] Şevval Sam znana jest polskim miłośnikom seriali głównie jako Ender z serialu "Zakazany owoc". To jednak również bardzo utalentowana wokalistka, która zachwyca pięknym głosem. Co wiemy o gwieździe telenoweli "Yasak Elma"? Poniżej przeczytasz najważniejsze informacje na jej temat. Posłuchaj jak śpiewa i zobacz w galerii, w jakich kreacjach pojawia się na scenie. 📢 Hospicjum dziękuje strażnikom więziennym i osadzonym za pomoc [WIDEO] Służba więzienna wspomaga koszalińskie Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego od lat, w różnych formach. W czwartek załoga hospicjum zaprosiła do siebie funkcjonariuszy, by im podziękować.

📢 Kaskaderzy, kraksy, ogień. Na Monster Truck Show w Tarnobrzegu było jak na filmie akcji. Zobacz zdjęcia Kaskaderskie popisy, kraksy pod kontrolą, przejazd przez ścianę ognia - uczestnicy Monster Truck Show w Tarnobrzegu czuli się jak na planie filmu akcji. Widowiskowe pokazy przyciągnęły na targowisko tłumy widzów i wywarły ogromne wrażenie zwłaszcza na najmłodszych miłośnikach wielkich aut. 📢 Na Podkarpaciu znów możliwe są groźne burze i ulewy! Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie ostrzega przed burzami 1 stopnia na Podkarpaciu. Mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, a w ślad za tym spodziewane są także gwałtowne wzrosty stanu wód. Alert pogodowy dla naszego regionu wystosowało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). 📢 UWAGA! W tych miesiącach lepiej nie przechodź na emeryturę! Wtedy będziesz mieć niższe świadczenie W praktyce wielu seniorów chce pójść na emeryturę od razu po skończeniu wieku emerytalnego. Nie zawsze jest to jednak opłacalne. W niektórych sytuacjach wręcz zaleca się, aby nieco zaczekać. Ile i dlaczego? Już wyjaśniamy!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: od 65 tys. zł! Nowe oferty w czerwcu W czerwcu spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze "M" kupić można już za 65 czy 75 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Oto szczegóły ze zdjęciami. 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Bezterminowe prawa jazdy do wymiany! Kto i kiedy będzie musiał mieć nowy dokument? Zobacz szczegóły Bezterminowe prawa jazdy odchodzą do lamusa. Osoby je posiadający będą musieli wymienić dokument na taki z określoną datą ważności.

Prawo jazdy bez terminu ważności muszą wymienić osoby, które uzyskały taki dokument przed 18 marca 2013 r. Kiedy to zrobić?

📢 W tych punktach we Wrocławiu za darmo wyrzucimy stare meble, opony czy elektronikę. Jakie śmieci trafiają na PSZOK? Jeśli nie masz co zrobić ze starą kanapą, zepsutą lodówką czy gruzem po remoncie nie zostawiaj jej przy wiacie śmietnikowej. We Wrocławiu prężnie działają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Śmieci wielkogabarytowe, elektronika, sprzęty domowe, i wiele więcej można za darmo wyrzucić właśnie w PSZOK-u. Zobacz, czego pozbywają się wrocławianie. 📢 Tak mieszka Marcin Hakiel. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka - zdjęcia [7.06.2024 r.] Marcin Hakiel po raz trzeci zostanie ojcem! Tancerz i jego piękna narzeczona Dominika spodziewają się dziecka! Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" układa sobie życie po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Wraz z nową ukochaną mieszkają w pięknym apartamencie na warszawskiej Sadybie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Marcin Hakiel. Były mąż Kasi Cichopek już niedługo zostanie ojcem!

📢 Oto Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie! [7.06.2024] Katarzyna Cichopek z serialu "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisywały się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej!

📢 Urszula Radwańska - tak wygląda na śmiałych zdjęciach. "Kobieco i z klasą" [7.06.2024] Urszula Radwańska to utalentowana polska tenisistka, młodsza siostra znanej na całym świecie Agnieszki Radwańskiej. Jest również właścicielką marki luksusowych torebek. Urszula zdobyła Medal Świętego Brata Alberta za swoje wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Na Instagramie dzieli się momentami ze swojego życia, w tym odważnymi fotografiami. Zapraszamy do naszej galerii, aby zobaczyć więcej.

📢 Oto Agnieszka Olczyk-Kot, żona Tomasza Kota - tak wygląda. Mamy zdjęcia! [7.06.2024 r.] Tomasz Kot jest jednym z najbardziej utalentowanych aktorów współczesnej polskiej sceny filmowej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że już od 18 lat jego partnerką życiową jest Agnieszka Olczyk-Kot, utalentowana operatorka filmowa i reżyserka. Przyjrzyjmy się bliżej, kim jest żona Tomasza Kota, znanego z takich filmów jak "Akademia Pana Kleksa", "Skazany na bluesa" czy "Zimna wojna". 📢 Horoskop dzienny na piątek 7 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 7 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 7 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Remont Tuchowskiej budzi coraz większe obawy mieszkańców o planowane objazdy. "Osiedlowe drogi nie wytrzymają tak dużego ruchu" Zapowiadany przez magistrat remont ulicy Tuchowskiej i związane z nim objazdy oznaczać będą kłopoty nie tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla mieszkańców tej i sąsiednich ulic. Przedstawione przez Zarząd Dróg i Komunikacji plany ominięcia częściowo zamkniętej Tuchowskiej przerażają zwłaszcza tych, których domy znajdują się przy ul. Ostrogskich. Pod skierowanym do miasta protestem podpisało się 70 osób.

📢 Wielkie pieniądze na wielkie burzenie. Znamy oferty rozbiórki biurowca przy ul. Leszczyńskiego Prawie 2,5 mln zł wygospodarował Ratusz na rozbiórkę biurowca przy ul. Leszczyńskiego. Zainteresowanych obróceniem go w pył jest 15 podmiotów, a najdroższa oferta ponaddwukrotnie przewyższa możliwości Urzędu Miasta i wynosi 5,7 mln zł. To już kolejne podejście do wyburzenia dawnej siedziby części wydziałów.

📢 Mali Wielcy Odkrywcy, czyli wielkie eksperymentowanie w PSP w Surowem Dzieci mają naturalną, niepohamowaną chęć eksplorowania, działania i wielozmysłowego poznawania otaczającego je świata. Najlepsze efekty edukacyjne przynosi nauczanie przez różnorodne eksperymenty. Młodzi ludzie angażują się emocjonalnie w działania, które dają im odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dzieci poznają otaczający ich świat nie tylko z podręczników i książek. Chcą go odkrywać samodzielnie, korzystając z sugestii osób dorosłych, np. nauczycieli. Ta naturalna potrzeba uczniów zaspokajana jest często poprzez udział w programach i projektach edukacyjnych. 📢 Tragiczne informacje. Nie żyje żołnierz raniony przez nielegalnego migranta na granicy Nie żyje żołnierz Wojska Polskiego, który 28 maja został raniony przez nielegalnego migranta na granicy Polski z Białorusią. Żołnierz zmarł w czwartek po południu. 📢 Tak handlowano przy Hali Targowej w Krakowie w latach 90. To miejsce tętniło życiem! Archiwalne zdjęcia Decyzję o budowie Hali Targowej przy ulicy Grzegórzeckiej w formie, którą znamy obecnie, podjęto już w drugiej połowie lat 20., jednak koncepcja została zrealizowana w pełni dopiero w 1940 roku. W latach 90. właścicielem tego miejsca została spółka Kupiecka placu targowego "UNITARG" i to właśnie wtedy znane wszystkim krakowianom miejsce przeżywało niebywały rozkwit. Udało nam się dotrzeć do zdjęć w naszym archiwum, które dobitnie to pokazują.

📢 Koleje Zachodniopomorskie? Coraz bliżej nam do własnej spółki Czy nasze województwo powoła własną spółkę kolejową? Niewykluczone, że tak się stanie. Współpraca zarządu województwa i spółki POLREGIO jest coraz trudniejsza. 📢 W Czerwieńsku jest już woda. Ale to nie koniec problemów. W tle ogromne długi Gmina Czerwieńsk znalazła się w trudnej sytuacji. Tamtejsze Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego, które odpowiada między innymi za pobór, uzdatnianie i rozprowadzania wody popadło w finansowe tarapaty. Z powodu wieloletnich zaległości odłączono mu prąd, a w konsekwencji doszło również do wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców. Kryzysowa sytuacja została zażegnana, ale to dopiero początek problemów, bo okazuje się, że spółka ma wiele innych zobowiązań finansowych. Zadłużenia sięgają milionów złotych. 📢 Zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Kto odszedł, kto zmienił stanowisko? Po wyborze nowej prezydent Nowej Soli zaszły zmiany kadrowe w urzędzie miejskim. Wypowiedzenia złożyły cztery osoby na kierowniczych stanowiskach. Są też zmiany w strukturze urzędu.

📢 Policjanci z Gdańska poszukują 13-letniej Wanessy. Nastolatka uciekła z placówki opiekuńczo- wychowawczej W dniu 5 czerwca z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gdańsku uciekła 13-letnia Wanessa Sirocka. Nastolatka do tej pory nie wróciła do ośrodka ani nie skontaktowała się z opiekunami. Poszukiwania dziewczyny prowadzą policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej w Gdańsku. 📢 Nowy trener w Cracovii. Zajmie się drugim zespołem Cracovia oficjalnie ogłosiła trenera rezerw. Został nim Krzysztof Mordak. Na tym stanowisku był vacat po tym, jak po sezonie 2022/23 rezerwa wycofała się z rozgrywek trzeciej ligi. 📢 Były rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie zatrzymany przez CBA. W tle handel dyplomami przez Collegium Humanum Andrzej K. były rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, a także dwóch obecnych rektorów niepublicznych uczelni wyższych ze Szczecina i Konina zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymania mają związek ze śledztwem w sprawie nielegalnego handlu dyplomami przez uczelnię niepubliczną Collegium Humanum.

📢 Joanna Borek w bikini! Oto żona Mateusza Borka w innym wydaniu GALERIA ZDJĘĆ. Wygląda oszałamiająco! Zobacz te ZDJĘCIA! 6.06.2024 Dziennikarz sportowy Mateusz Borek jest od ponad 16 lat związany z młodszą od siebie o dekadę Joanną. Głos 49-letniego komentatora sportowego zna cała Polska. A kim jest żona Joanna Borek? ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem!

📢 Kraków. Firma zajmująca się wynajmem aut będzie miała siedzibę w Unity Centre, dawnym szkieletorze Grupa Masterlease, ważny gracz na rynku wynajmu długoterminowego i leasingu samochodów, już w czerwcu 2024 br. dołączy do grona najemców krakowskiego kompleksu Unity Centre, dawnego szkieletora. Firma zajmie 160 mkw. powierzchni na parterze biurowca w Krakowie, najwyższego budynku w mieście. Ostatnio zapowiedziano tam otwarcie hotelu, pojawić ma się też restauracja na najwyższym piętrze. Coś dzieje się w dawnym krakowskim szkieletorze.

📢 Poznaliśmy finalistów podkarpackiego etapu III edycji konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” Finalistami podkarpackiego etapu III edycji konkursu genealogicznego "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i Mała Ojczyzna"zostali: Magdalena Darłak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli; Filip Kokoszka ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej oraz Szymon Urbanek ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie. 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 06.06.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Kasia Cichopek w strojach kąpięlowych. Od sportowych po kusych bikini. Oto, jak w nich wygląda ZDJĘCIA 41-letnia Katarzyna Cichopek, która ostatnio zmieniła partnera życiowego, jest w formie. Mogą się o tym przekonać internauci, bo celebrytka opublikowała ostatnio sporo zdjęć w bikini. Trzeba przyznać, że Kasia Cichopek strojów kąpielowych ma mnóstwo, w których chętnie pokazuje swoje atuty.

📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Przełom. Zderzyło się 5 aut, w tym tir! Nie żyje mężczyzna Do wypadku z udziałem kilku aut, w tym tira, doszło w czwartkowy ranek w miejscowości Przełom w powiecie kieleckim. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Krajowa trasa numer 74 była całkowicie zablokowana. 📢 Paznokcie 2024: te paznokcie są najmodniejsze w maju! Paznokcie 2024. Witajcie w świecie manicure'u! Sezon wiosenno-letni to czas, gdy nasze dłonie chcą błyszczeć w pełni kolorów, inspirując nas do eksperymentów z różnorodnymi wzorami i odcieniami. Czy to delikatne pastele, śmiałe neony czy klasyczne odcienie nude - możliwości są niemal nieograniczone. Oto najmodniejsze paznokcie, które będą królować w okresie od kwietnia do czerwca, zapraszam Was do tej pełnej kolorów podróży! Chcesz zapoznać się z najmodniejszymi paznokciami w tym sezonie? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj trendy!

📢 Najśmieszniejsze memy o policjantach. Uśmiejesz się do łez! Zobacz jak z policji żartują internauci 6.06.2024 Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. Choć bez wątpienia to służby bardzo potrzebne w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym kraju, to jednocześnie funkcjonariusze policji bywają nielubiani. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze obrazki o policji. 📢 Najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach. Oto śmieszne obrazki o wychowywaniu dzieci. Życie rodzinne bywa trudne? Zobacz te MEMY! 6.06.2024 Czy wychowywanie dzieci jest trudne? Najlepiej wiedzą o tym rodzice, którzy każdego dnia wychowują swoje dzieci. Nie jest to łatwe zadanie, ale z pewnością daje wiele satysfakcji gdy patrzymy, jak z każdym tygodniem rozwijają się nasze dzieci. W rodzicielstwie łatwych i trudnych chwil nie brakuje, o czym doskonale wiedzą internauci, tworząc o rodzicach i dzieciach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jakie? Zobaczcie najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach!

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 06.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach. 📢 Osoby o tych imionach są kapryśne. Oni ciągle są niezadowoleni i kapryszą. Sprawdź! 6.06.2024 Oto lista imion osób, które potrafią być kapryśne. Zestawienie to potraktujcie z przymrużeniem oka, choć wiemy, że są osoby, które ludziom o konkretnych imionach przypisują dane cechy charakteru. Sprawdźcie więc nasze zestawienie osób kapryśnych. Może macie wśród znajomych osoby o tych imionach. Czy te opisy zgadzają się z ich zachowaniem?

📢 Te znaki zodiaku będą miały dużo szczęście pod koniec wiosny i na początku lata. Oni wygrają wielkie pieniądze w maju i czerwcu 6.06.2024 Tym osobom sprzyja szczęście. Dużo rzeczy im się powiodło w życiu i nie zawsze jest to ich zasługa. Już za chwilę zawita do nas ciepłe lato, które przyniesie dużo słońca i wysokie temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem lata będzie miał dużo szczęścia w miłości i finansach. Oni będą mieli szczęście w maju i czerwcu! 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 6.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Koszaliński ratusz w latach 80-90-tych XX wieku i na początku XXI wieku. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA 6.06.2024 Jak w latach 80-tych XX wieku wyglądał koszaliński ratusz i plac przed budynkiem? Tego możemy dowiedzieć się z archiwalnych zdjęć Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa i fotoreportera, który współpracował z Głosem Koszalińskim. Zachęcamy Was do obejrzenia tej fotogalerii i cofnięcia się w czasie o 30-40 lat. 📢 Najlepsze MEMY na Dzień Dziecka 2024. Co z prezentami? Tak internauci widzą Dzień Dziecka. Te obrazki na pewno Cię rozbawią! 6.06.2024 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Oczywiście tej okazji nie mogą odpuścić internauci, którzy tworzą o Dniu Dziecka wiele MEMÓW i innych śmiesznych obrazków. Czy rzeczywiście Dzień Dziecka obchodzą tylko najmłodsi? Okazuje się, że niekoniecznie! Każdy z nas ma w sobie coś z dziecka, co doskonale obrazują te MEMY! Dzień Dziecka na wesoło. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Dziecka!

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 6.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź! 📢 Szczecin w 2011 roku to było kompletnie inne miasto! Cofnijmy się w czasie o 13 lat [ZDJĘCIA] 6.06.2024 We wrześniu 2011 roku, po raz pierwszy do Szczecina zawitały kamery Google Street View. Co zobaczyły? Oj, nie zawsze były to piękne widoki. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 6.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Sąsiedzi piszą do "jurnej sąsiadki". Zobacz najlepsze ogłoszenia z łódzkich klatek schodowych bloków, wieżowców, kamienic ZDJĘCIA 6.06.2024 Co też ludzie potrafią napisać na klatkach schodowych! W Łodzi coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się bardzo ciekawe ogłoszenia, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. I korespondencja ta w wielu przypadkach okazuje się bardzo zaskakująca! 📢 Gdy sąsiad pisze do sąsiada i umieszcza list na klatce schodowej. Takie korespondencje są coraz bardziej popularne ZDJĘCIA 6.06.2024 Coraz bardzie powszechne stają się korespondencje, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. Takie listy wywieszane są w różnych miejscach na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych. Treść mocno kontrowersyjna ZDJĘCIA owych liścików prezentujemy w naszej galerii.

📢 Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu w Białogardzie Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona u zbiegu ulic Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej w Białogardzie. Powstanie tu rondo.

📢 Będzie remont mostu na rzece Białej. Na razie jest na nim zwężenie. Ostatnio doszło tu do zdarzenia z udziałem rowerzysty Blisko 11 milionów złotych będzie kosztować remont prawie 50- letniego mostu na rzecze Białej w Fastach. Starostwo Powiatowe w Białymstoku podpisało umowę z wykonawca inwestycji z Łodzi. Tym samym dobiegł końca kilkutygodniowa spór między powiatem białostockim i gminą Dobrzyniewo Duże o to, kto i ile dołoży do naprawy obiektu. Na razie na nim obowiązuje ograniczenie ruchu. 📢 Zobacz najpiękniejsze siatkarki na świecie ZDJĘCIA. Zgrabne i seksowne. Ich zdjęcia oczarowały internautów 5.06.2024 Są piękne, młode i zgrabne. Błyszczą talentem i urodą. Są zabójczo piękne! ZOBACZ W GALERII NAJŁADNIEJSZE SIATKARKI ŚWIATA - KLIKNIJ 📢 Koniec procesu znanego polityka. Sławomir Neumann jest niewinny Sławomir Neumann właśnie usłyszał wyrok. Sąd zdecydował, że polityk jest niewinny zarzucanych mu czynów. Były wiceminister zdrowia w rządzie PO i PSL zasiadał na ławie oskarżonych w sprawie nieprawidłowości przy kontraktowaniu i realizacji usług medycznych z zakresu okulistyki.

📢 Podhalańczycy będą świętować w centrum Rzeszowa. Utrudnienia w ruchu W czwartek w Rzeszowie odbędą się uroczystości związane z obchodami 31-lecia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Będzie defilada, piknik żołnierski i pokaz sprzętu wojskowego. ZTM zmienił rozkład jazdy autobusów. 📢 Pod tym względem juniorzy Apatora Toruń wyjątkowi w PGE Ekstralidze, ale nie ma się czym chwalić. Teraz sytuację zmieni 16-latek? Bardzo skuteczni na Motoarenie i najsłabsi w PGE Ekstralidze na wyjazdach. Czy z takimi juniorami Apator Toruń może walczyć o medal?

📢 Będzie nowa obwodnica w Wielkopolsce! Jest zgoda wojewody. Wartość inwestycji to ponad 76 mln zł To już pewne: będzie nowa obwodnica w Wielkopolsce! Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wydała zgodę na budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w powiecie krotoszyńskim w ciągu drogi krajowej nr 15 - poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Wartość inwestycji przekroczy 76 mln zł.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Oświadczenia majątkowe 2024. Najnowsze dane majątkowe Dariusza Jońskiego. Nieruchomości warte ponad milion złotych Ile wart jest majątek Dariusza Jońskiego, posła wybranego z łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej? Czy wzbogacił się w 2023 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Sprawdź w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2023 rok.

📢 Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą na DW 781. Kierowcy jeżdżą tymczasową przeprawą. Zobacz zdjęcia i wideo Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą, który łączy powiaty chrzanowski i oświęcimski. Budowa nowego mostu jest częścią większej inwestycji, czyli budowy obwodnicy, która połączy Babice z Zatorem. Pierwsza część drogi prowadząca z Podolsza do Zatora została otwarta w 2022 roku, teraz ogłoszony został przetarg na budowę drugiej części z Jankowic do Babic. 📢 Kaszubskie truskawki w kryzysie. Smak tradycji może być zagrożony Na straganach pojawiły się kaszubskie truskawki - jedne z najbardziej uwielbianych owoców sezonowych. Niestety, lokalni producenci borykają się z poważnym zagrożeniem, które napływa z Egiptu i krajów bałkańskich. 📢 Tramwaj linii nr 11 nie pojedzie przez Bramę Portową. Urzędnicy obawiają się zatorów i tłoku To byłoby świetne rozwiązanie-uważają mieszkańcy Pomorzan. Chodzi o zmianę trasy "jedenastki", która kursuje z Drzetowa-Grabowa na pętlę Pomorzany. Urzędnicy są przeciwni.

📢 Dworzec Nadodrze czeka na remont od 2021 roku. W jakim stanie jest budynek? Czy odzyska dawny blask? Już prawie trzy lata temu katowicka spółka DL Invest Group nabyła od Polregio dworzec na wrocławskim Nadodrzu. W 2023 roku trwały intensywne przygotowania do jego rewitalizacji. Ale do dziś w budynku i jego okolicach nie widać robotników, nie zatwierdzono też ostatecznie planów. Co się dzieje z tym zabytkowym dworcem?

📢 Stuletnia staruszka zyskała nowoczesny sznyt. Szkoła w Zdrojach po remoncie Zakończyła się przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie. Budynek ma niemal 100 lat, ale dzięki remontowi zyskał nowoczesne oblicze. 📢 Poważny wypadek we Wrocławiu. Motocyklista wyciągnięty spod busa, trafił do szpitala Poważny wypadek i duże utrudnienia w ruchu na ulicy Granicznej we Wrocławiu. Ranny motocyklista wyciągnięty spod auta dostawczego trafił do szpitala. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ruch wahadłowy na Bałtyckiej. Otwarcie przejazdu na Tuwima możliwe już we wrześniu. Postępują prace przy inwestycji kolejowej w Słupsku Przejazd pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w Słupsku może zostać otwarty już 1 września – informują PKP PLK. Kierowcy muszą się jednak przygotować na kolejne utrudnienia – w czerwcu planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego pod wiaduktem na ul. Bałtyckiej. 📢 Nowi dyrektorzy, w tym szef magistratu. Wymiana kadr w Urzędzie Miasta Krakowa nabiera rozpędu Trwają powyborcze roszady personalne w UMK i podległych mu jednostkach. - Od 6 czerwca stanowisko dyrektora magistratu obejmie Paweł Sularz, do tej pory dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Z kolei Krzysztofa Kowala, dotychczasowego szefa Zarządu Infrastruktury Sportowej (odwołanego 24 maja – red.) zastąpiła na stanowisku Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk. Planowane jest ogłoszenie konkursu na dyrektora tej jednostki – poinformowano we wtorek (4 czerwca) na oficjalnym profilu UMK.

📢 Głęboki dekolt i nogi do nieba. Maffashion pozuje w samej bieliźnie - zobacz zdjęcia Maffashion słynie ze znakomitego gustu, a jej stylizacje od lat zachwycają modowych ekspertów. Julia Kuczyńska jest obecnie jedną z najbardziej popularnych blogerek modowych w Polsce, o czym najlepiej świadczy ponad milion obserwujących na Instagramie. 36-latka nie stroni od odważnych i kobiecych sesji fotograficznych. Zobaczcie gorące zdjęcia Maffashion!

📢 Księżniczka Julia Wieniawa - kreacje pięknej aktorki w ostatnich tygodniach oszałamiają. Zobaczcie ZDJĘCIA! Julia Wieniawa wygląda, jak księżniczka! Aktorka ma już ponad 2,2 miliony followersów na Instagramie. Trudno się dziwić, bo piękna aktorka staje się polską ikoną stylu. Jej kreacje w ostatnich tygodniach oszałamiają. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Julii Wieniawy! 📢 Franz Kafka w młodości zakochał się w prudniczance. Dużo czasu spędził w Głuchołazach Miłośnicy literatury na całym świecie obchodzą setną rocznicę śmierci Franca Kafki, autora „Procesu”, który inspiruje twórców do dzisiaj. Chorowity Franz Kafla leczył się w Zlatych Horach, a podróżował przez sąsiednie Głuchołazy. Zakochał się w kobiecie z Prudnika.

📢 Wtorek na targowisku w Koszalinie. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] We wtorkowy poranek odwiedziliśmy miejskie targowisko przy ulicy Połczyńskiej w Koszalinie. Jesteście ciekawi, co pojawiło się na stoiskach? Sprawdźcie! 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. One są najinteligentniejsze Psie mózgi rozwinięte są na poziomie dwuletniego dziecka. I choć nie robi to wielkiego wrażenia to warto podkreślić, że ich rozwój obejmuje rozumienie komend i komunikowanie się z człowiekiem. Wśród psich ras znajdziemy te które uznaje się za najmądrzejsze. Zobaczcie TOP 10 najinteligentniejszych psich ras na świecie. 📢 Tak wygląda Złamany Dom w Poznaniu! To jeden z najpiękniejszych domów w mieście. Prezentuje się nietuzinkowo. Zobacz zdjęcia! "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Nowi Janusze tatuażu i ich dzieła. Kto tu stracił rozum: artysta czy klient? Zobaczcie zdjęcia Trudno uwierzyć, że ktoś wymarzył sobie na ciele taki tatuaż. Wyjący do księżyca dzik, puszka piwa i ruskie fajki, karabinek strzelający z ucha... A jeszcze trudniej - że artysta tatuażu zgodził się wykonać takie dzieło. Rozum opuścił tatuatora czy klienta? Zobaczcie najnowsze dzieła Januszy tatuażu, przechodząc do galerii zdjęć. Niektóre są naprawdę szokujące! 📢 Mieszkańcy Koszalina na zdjęciach z Google Street View. Zostaliście złapani przez obiektyw kamery? Zastanawialiście się kiedyś, czy zostaliście złapani przez kamerę Google? Można na nich zobaczyć nie tylko ulice, budynki i inne istotne miejsca w mieście, ale również mieszkańców, w drodze do pracy, na spacerach czy spotykających się ze znajomymi. Na Google Street View możemy znaleźć m.in. szczegółowe fotografie z Koszalina. Jesteście ciekawi, czy zostaliście uchwyceni przez obiektyw kamery? Sprawdźcie!

📢 Najśmieszniejsze memy o dzieciach na Dzień Dziecka 2024. Co bawi internautów? Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Memy o dzieciach wywołują mnóstwo śmiechu. Autorzy humorystycznych obrazków z przymrużeniem oka odnoszą się do zabawnych sytuacji, jakie towarzyszą relacjom najmłodszych z ich rodzicami czy też rodzeństwem. W grafikach nie brakuje również aluzji do dziecięcych, szczerych aż do bólu pytań i uwag. Warto dodać, że humorystyczne obrazki, poświęcone milusińskim idealnie wpisują się w Dzień Dziecka. Zobacz najpopularniejsze memy oraz uśmiechnij się! 📢 Arboretum Wojsławice tonie w kwiatach. Zakwitły piwonie i różaneczniki. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Arboretum Wojsławice to punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Ten gigantyczny ogród botaniczny zachwyca o każdej porze roku. Wiosną jest wyjątkowo piękny! Końcówka maja to idealny czas na zwiedzanie arboretum, bo ogród dosłownie tonie w kwiatach! Zobaczcie, jak tam malowniczo!

📢 Chrzanów. Restauracja Utarte po 20 latach została zamknięta. Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler nie pomogły, koronawirus dobił Restauracja Utarte w Chrzanowie, działająca wcześniej pod szyldem Piwnica, a następnie Stare Mury, po 20 latach działalności zostaje zamknięta. Pięć lat temu lokal ten poznała cała Polska dzięki udziałowi w programie Kuchenne Rewolucje prowadzonym przez Magdę Gessler. Co się teraz stało, że nie da się jej utrzymać? 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 Najlepsze MEMY o czereśniach. Są pyszne i... drogie! Uśmiejesz się z czereśniowych memów! Oto najlepsze memy o czereśniach. Tak, czereśnie to kolejny powód do internetowych żartów. A w jaki sposób twórcy memów żartują z czereśni? Przede wszystkim z tego, że w ostatnich latach są takie drogie, że aby je kupić trzeba wziąć... kredyt! A Was? Stać na te owoce? Bez względu na to, jak brzmi odpowiedź - zapraszamy do obejrzenia najlepszych internetowych memów o czereśniach.

📢 Memy na lato 2024. Lipiec i sierpień na wesoło. Memy na tegoroczne wakacje! Zobacz najlepsze memy! Zbliżające się lato 2024 przynosi nie tylko gorące dni, ale także nową falę internetowych memów. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych memów z latem w roli głównej. Zobacz najlepsze memy! Internauci stoją na straży dobrego humoru. Oto najlepsze memy na lato 2024. Sprawdź galerię! 📢 Pięć goli Gwardii Koszalin w ostatnim domowym meczu w sezonie [ZDJĘCIA] W czwartek, 6 czerwca, piłkarze Gwardii Koszalin rozegrali awansem mecz z 33. kolejki IV ligi, ostatni w tym sezonie w roli gospodarzy. Rozbili w nim 5:0 Olimpa Gościno.

📢 Radosław Sikorski wskazuje na potrzeby żołnierzy na granicy z Białorusią. Mówi o bezpieczeństwie prawnym To, czego żołnierze na granicy potrzebują najbardziej, to bezpieczeństwo prawne – powiedział w czwartek szef MSZ Radosław Sikorski zapytany przez PAP o zarzuty dla żołnierzy z granicy z Białorusią. Nie chciał odpowiedzieć, czy spodziewa się dymisji w rządzie.

📢 To zawody, w których w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pracę dostaniesz od ręki. Płaca? 10 tysięcy złotych i więcej. Możesz negocjować. Oto lista! Pracy w Trójmieście szukają dziesiątki tysięcy osób, a w całej Polsce jest ok. 4,5 miliona chętnych. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie nową pracę możesz dostać od ręki, ale nie każdemu to pasuje m.in. ze względu na wysokość wynagrodzenia. Są jednak w zawody, w których pracodawca daje dobrą pensję i do tego możesz ją negocjować. W Trójmieście rąk do pracy brakuje w 18 zawodach. Oto ich lista. 📢 Pożar budynku w Leszczynach. Płomienie pojawiły się w pustostanie, w którym przebywał mężczyzna! Skończyło się szczęśliwie na strachu Kilka zastępów straży pożarnej - zarówno ochotniczej, jak i PSP - a dodatkowo policja oraz pogotowie ratunkowe interweniowały po tym, jak w Leszczynach w jednym z budynków wybuchł pożar. Szczęśliwie okazał się on niegroźny. Nikomu nic się nie stało. Sytuacja była jednak poważna, bo wewnątrz opuszczonego budynku przebywał mężczyzna. W porę został jednak z niego wyprowadzony.

📢 Horoskop dzienny na 7 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 7 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Takie są średnie emerytury w Polsce. Też tyle dostajesz? [TABELA i WYLICZENIA] Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Wisła Kraków przedłużyła kontrakty z młodymi zawodnikami Dominik Sarga i Jakub Madej zostają w Wiśle Kraków na kolejny sezon. „Biała Gwiazda” uruchomiła opcje przedłużenia w umowach obu zawodników. Teraz ich kontrakty obowiązywać będą do 30 czerwca 2025 roku.

📢 Skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy nać pietruszki [7.06.2024 r.] Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać. 📢 Taka prywatnie jest Seyran z serialu Złoty chłopak. Afra Saraçoğlu to turecka piękność - zobacz zdjęcia [7.06.2024 r.] W serialu "Złoty chłopak" nie brakuje aktorek, które zachwycają nie tylko swoim talentem, ale również urodą. Wśród nich jest Afra Saraçoğlu, wcielająca się w rolę Seyran. 26-latka to jedna z największych gwiazd tureckiej kinematografii. Aktorka jest uwielbiana w swoim kraju, a w Polsce grono jej fanów cały czas się powiększa. Zobacz, jak na co dzień wygląda Seyran ze "Złotego chłopaka".

📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [7.06.2024 r.] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego. 📢 Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska informuje, jak powinny przebiegać - to musisz wiedzieć [7.06.2024 r.] W Polsce obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy milionów osób, jednak z danych wynika, że regularnie robi to jedynie co trzeci Polak. Ściągalność tej opłaty maleje z roku na rok, co skłoniło odpowiednie instytucje do podjęcia konkretnych działań. Jak informuje Business Insider Polska, na ulice wyruszają specjalni kontrolerzy, którzy mają za zadanie sprawdzić, czy Polacy rzeczywiście opłacają abonament RTV. Poczta Polska informuje o tym, jak powinna przebiegać kontrola. Czy musimy wpuszczać kontrolera do mieszkania?

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [7.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [7.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Budują nowe przystanki przy Hutmenie. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu aż do jesieni W poniedziałek (10 czerwca) na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu rozpocznie się budowa przystanków wiedeńskich "Hutmen". Razem z nią, na kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia. Zakończą się dopiero jesienią. 📢 Będzie czternasta emerytura w 2024 roku. Ile i kiedy otrzymają seniorzy? Zobacz, jakie kwoty 14. emerytury otrzymasz z ZUS-u Choć pojawiało się wiele wątpliwości co do tego, czy seniorzy w 2024 roku otrzymają czternastą emeryturę, wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie roku pieniądze trafią jednak na konto emerytów i rencistów, wynika to jeszcze z zapisu poprzedniego rządu w 2023 roku, który utrzymał w mocy decyzje o wpisaniu czternastej emerytury do kalendarza świadczeniowego. Na jakie kwoty mogą liczyć polscy seniorzy? Sprawdź dokładne wyliczenia dla świadczeń, które wpłyną na konta emerytów i rencistów w Polsce.

📢 Uczniowie przechodzą siebie, a nauczyciele? Załamują ręce. Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek zalały internet. Zobacz! Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. 📢 Kraków wpadł w pułapkę strefy czystego transportu. Co teraz zrobią urzędnicy? Podczas sesji (5 czerwca) z obawy o wadę prawną miejscy radni nie podjęli decyzji ws. przesunięcia wprowadzenia w Krakowie strefy czystego transportu (SCT) z 1 lipca 2024 roku na 1 stycznia 2026 roku. Urzędnicy nadal jednak stoją na stanowisku, że zaproponowane przez nich rozwiązanie wiąże się z najmniejszym ryzykiem i będą chcieli przekonać radnych do poparcia ich pomysłu.

📢 Laureatki plebiscytu Kobieca Twarz Regionu na Forum Kobiecości GALERIA ZDJĘĆ Kobieca energia nie zna granic i nic jej nie zatrzyma – przekonaliśmy się o tym podczas spotkania z laureatkami plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2024. Panie zaprosiliśmy do udziału w Forum Kobiecości, jakie zorganizowaliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 we wtorek, 4 czerwca 2024. 📢 Zarzuty dla matki z Karlina w sprawie poparzenia 1,5-rocznego synka Zarzuty nienależnego sprawowania opieki nad półtorarocznym synkiem, narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nieudzielenia pomocy poparzonemu dziecku usłyszała jego matka Monika S. – poinformował PAP prok. Ryszard Gąsiorowski. 📢 Izabella Krzan w bikini eksponuje ponętne ciało - tak wakacje spędzała gwiazda telewizji ZDJĘCIA 06.06.2024 Sprawdź, jak wakacje spędzała Izabella Krzan - znana modelka i prezenterka telewizyjna. Zdjęcia zmysłowej Izabelli Krzan na plaży w bikini. Czy to koniec przygody Izy w "Kole fortuny"?

📢 Gminy powiatu bielskiego szacują straty po powodzi – w teren ruszyły komisje. We wszystkich pogotowie przeciwpowodziowe zostało odwołane Pogotowie przeciwpowodziowe we wszystkich 10 gminach powiatu bielskiego, które we wtorek, 4 czerwca, nawiedziła powódź błyskawiczna po nawalnych deszczach, zostało odwołane. Obecnie trwa szacowanie szkód. Gminy powołały w tym celu specjalne komisje, które pracują w terenie. 📢 Katastrofa kolejowa w Czechach. Dwa pociągi zderzyły się czołowo w Pardubicach. Jest wiele ofiar - WIDEO Do katastrofy kolejowej doszło w nocy ze środy na czwartek w czeskich Pardubicach, gdzie czołowo zderzyły się ze sobą dwa pociągi. W wypadku zginęły cztery osoby, kolejnych 27 przebywa w szpitalach w Pardubicach, Chrudimiu i Hradec Králové.

📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 6.06.2024 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Szef BBN: bulwersujące zatrzymanie żołnierzy za strzały ostrzegawcze z powodu braku przepisów Szef BBN Jacek Siewiera podkreślił, że do bulwersującego zatrzymania żołnierzy za strzały ostrzegawcze na granicy z Białorusią doszło z powodu braku przepisów regulujących zasady użycia broni przez Wojsko Polskie. Wskazał, że regulacje są proponowane w prezydenckim projekcie ustawy

📢 Te liczby najczęściej padają w LOTTO od blisko 20 lat! SPRAWDŹ [06.06.2024] Pewne numery w lotto. Te liczby statystycznie padają najczęściej! Analiza dotycząca najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto przeprowadzona przez naszą redakcję obejmuje blisko dwie dekady. Istnieje teoria, że numery, które regularnie pojawiały się w przeszłości, mogą mieć potencjał przyniesienia szczęścia również w przyszłych losowaniach. Z tej analizy wynika, że pewne liczby mają tendencję do częstszego występowania, co może stanowić ciekawy punkt odniesienia dla entuzjastów Lotto.

📢 Takie sukienki na plażę noszą Omenaa Mensah i Julia Wieniawa. Zobacz, jakie stylówki nad wodę wybierają gwiazdy Lato zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że czas na odświeżenie garderoby i zakup stylówek na plażę! W tym sezonie dominują różnorodne fasony, tak więc każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Przedstawiamy najmodniejsze sukienki na plażę, po które sięgnęły gwiazdy. Omenaa Mensah odsłoniła plecy, a Julia Wieniawa postawiła na modny krój.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 6.06.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 6.06 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru! 📢 Tanie auta osobowe w całej Polsce. Nawet za połowę ceny. Sprawdź auta na licytacjach komorniczych 6.06.2024 Szukasz samochodu używanego i nie chcesz wydać dużej kwoty? Sprawdź w takim razie licytacje komornicze auta na portalu licytacje.komornik.pl. Znajdziesz tam wiele aut osobowych w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z całej Polski, którzy spieniężają takie pojazdy.

📢 Tak żyje Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy TVN 6.06.2024 Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najbardziej popularnych dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Ostatnio była prowadzącą "Mam Talent" w stacji TVN. Jak wyglądają kulisy jej pracy? Co prywatnie robi gwiazda? Jak spędza wolny czas? Tego możemy dowiedzieć się z prywatnych zdjęć Agnieszki Woźniak-Starak, które chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Sprawdź! 📢 Ile kosztują zabawki z PRL? Czy można na tym zarobić? Sprawdź ceny zabawek z czasów PRL 6.06.2024 Ile dziś kosztują zabawki z czasów PRL-u? Sprawdź, jakie ceny osiągają zabawki z lat 70-tych, 80-tych i początku 90-tych na portalach aukcyjnych. Może warto zejść do piwnicy i odkopać swoje skarby? Sprawdź koniecznie!

📢 Dolnośląski kościół, który zachwycił UNESCO. Co skrywa ten niezwykły klejnot Dolnego Śląska? Ma na koncie liczne wyróżnienia i tytuły, choć powstawał w czasie religijnych konfliktów, a jego przyszłość była bardzo niepewna – odkryj zachwycający klejnot Dolnego Śląska, który zachwycił cały świat i znalazł się na prestiżowej liście UNESCO. Jeśli należysz do grupy Polaków, która nie słyszała o tym wspaniałym zabytku, lepiej szybko nadrób zaległości i zorganizuj wycieczkę do jednego z najwspanialszych miejsc w Polsce.

📢 Katowice na liście największych miast na świecie. Eksperci z Oxford Economics ocenili jak się tu żyje. Jak wypadła stolica Śląskiego? Katowice to jedno z 11 polskich miast w opublikowanym właśnie raporcie Global Cities Index 2024. Raport przedstawia 1000 miast na świecie i kategoryzuje je pod względem jakości życia oferowanej mieszkańcom. W rankingu stolica województwa śląskiego znalazła się na 375 miejscu. Jak Katowice wypadły w pięciu ocenianych kategoriach i jak prezentują się na tle innych polskich miast? Zobacz. 📢 Miasto Białystok wzmacnia flotę samochodową. Ogłosiło przetarg na dwa samochody. Do dyspozycji kierownictwa urzędu Do 10 czerwca, do godz. 11 miasto czeka na oferty od dilerów samochodowych. Urząd Miejski w Białymstoku ogłosił przetarg na dostawę dwóch samochodów klasy D. Będą wykorzystywane na potrzeby kierownictwa magistratu. Muszą być fabrycznie nowe, z 24-miesięczną gwarancją na silnik i minimum 10-letnią na perforację nadwozia.

📢 Lokalne Centrum Biznesu w Chociczy Małej – kolejna oferta Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla sektora MŚP Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” rozwija skrzydła w Wielkopolsce. We wtorek, 4 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Lokalnego Centrum Biznesu zlokalizowanego na terenie Chociczy Małej (Gmina Września). Inwestycja ta jest częścią autorskiego projektu Strefy, mającego na celu budowę nowoczesnych i skalowalnych obiektów przemysłowo-magazynowych, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

📢 Białucha nie ma litości, zalewa ludziom dobytek. Mieszkańcy Zielonek podtopienia przeżywają kilka razy w roku Domy, podwórka i płoty obstawione workami z piaskiem. Ludzie z Zielonek po wtorkowej nawałnicy nie wynoszą tego, boją się, że ponownie przyjdzie ulewa. - Patrzymy w niebo - mówi jedna z mieszkanek. Boją się, bo woda w rzece Białucha podnosi się tu błyskawicznie o dwa lub trzy metry. Podobnie jak w potoku Garliczanka.

📢 Las Witkowicki to ukryta perła Krakowa. Kiedy skorzystamy w pełni z jego potencjału i co ma do tego ochrona przeciwpowodziowa? Tuż przy północnej granicy Krakowa znajduje się malowniczy użytek ekologiczny w postaci Lasu Witkowickiego. To doskonałe miejsce na spacery dla mieszkańców, jednak wciąż brakuje tu odpowiedniej infrastruktury. Przy większych opadach przepływający przez las potok Bibiczanka wylewa z brzegów, niszcząc prowizoryczne kładki i zamieniając ścieżki w błotniste i grząskie tereny. Kiedy sytuacja ulegnie zmianie?

📢 92-letnia gdańszczanka zostanie wpisana do Światowej Księgi Rekordów Guinessa! To pierwsza kobieta sędzia żużlowa na świecie Pani Irena Nadolna-Szatyłowska zostanie wpisana do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwsza na świecie kobieta - sędzia żużlowa. Gratulujemy! 📢 Tomasz Lorenc nowym II wicewojewodą podkarpackim Tomasz Lorenc został nowym II wicewojewodą podkarpackim. Powołanie w imieniu premiera Donalda Tuska wojewoda wręczyła mu dzisiaj wojewoda Teresa Kubas-Hul. Tomasz Lorenc zastąpi Pawła Bartoszka, który zajmował to stanowisko między styczniem a majem tego roku.