Przegląd prasy 5.06.2025. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Mieszkali w bloku w Gdańsku, a w ich domu zawsze było pełno zwierząt. Mama była wrażliwa i pobłażliwa, a ojciec skupiał się na pracy i książkach, często bywał nieobecny. Karol Nawrocki (42 l.) bardzo pozytywnie wspomina swoje dzieciństwo i zawsze ciepło wypowiada się o mamie Elżbiecie. Zobacz, jak wygląda mama prezydenta elekta i co o niej mówią bliscy.

Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma dopiero 17 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie zachowuje się jak gwiazda światowego formatu, a jaka jest prywatnie? Ostatnio zmieniła stylówkę i jest nie do poznania, choć nadal wyróżnia się z tłumu! Przejdź do galerii, zobacz prywatne zdjęcia i sprawdź jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor.